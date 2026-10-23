ODDSET bietet Neukunden auf einen Stuttgarter Sieg den Quoten-Turbo: Statt der regulären Quote von 1,40 gilt die erhöhte Aktionsquote von 20,00. Sichere dir das Angebot vor Anpfiff!

Analyse der Quote

⚽ Form & Statistik: Gladbach hat bislang alle sechs Bundesliga-Spiele verloren. Das Torverhältnis fällt dementsprechend mies aus (8:20). Zuletzt verlor der Klub am 18.10.2026 zuhause gegen TSG Hoffenheim mit 1:2. Stuttgart seinerseits verlor das letzte Bundesliga-Spiel am 17.10.2026 beim Hamburger SV mit 0:1, trennte sich aber drei Tage später in der Champions League von Atlético Madrid 1:1.

Gladbach hat bislang alle sechs Bundesliga-Spiele verloren. Das Torverhältnis fällt dementsprechend mies aus (8:20). Zuletzt verlor der Klub am 18.10.2026 zuhause gegen TSG Hoffenheim mit 1:2. Stuttgart seinerseits verlor das letzte Bundesliga-Spiel am 17.10.2026 beim Hamburger SV mit 0:1, trennte sich aber drei Tage später in der Champions League von Atlético Madrid 1:1. ⚔️ Der Kontext: Gladbach reist mit Trainer Alexander Blessin an, der erst seit dem 22. September 2026 im Amt ist – die Mannschaft hat unter ihm noch keinen Punkt geholt. Dazu fehlen neun Spieler verletzungsbedingt, darunter Tim Kleindienst und Franck Honorat. Stuttgart trägt dieses Spiel vor heimischem Publikum aus , ebenfalls mit mehreren Ausfällen, aber mit einer deutlich stabileren Kadersituation.

Gladbach reist mit Trainer Alexander Blessin an, der erst seit dem 22. September 2026 im Amt ist – die Mannschaft hat unter ihm noch keinen Punkt geholt. Dazu fehlen neun Spieler verletzungsbedingt, darunter Tim Kleindienst und Franck Honorat. , ebenfalls mit mehreren Ausfällen, aber mit einer deutlich stabileren Kadersituation. 🚀 Value-Aspekt: Die reguläre Quote für einen Stuttgarter Sieg liegt bei 1,40 – ODDSET hebt sie mit dem Quoten-Turbo auf 20,00. Bei einer erfolgreichen Aktionswette mit dem vorgeschriebenen Einsatz von exakt 5,00 EUR werden 100,00 EUR als Bonusguthaben gutgeschrieben. Dieses muss vor einer Auszahlung achtfach umgesetzt werden. Bei Einzelwetten gilt dabei eine Mindesquote von 1,75; bei Kombiwetten muss die Gesamtquote mindestens 1,75 betragen und jeder einzelne Tipp mindestens die Quote 1,01 aufweisen.

Das Angebot im Überblick

Kriterium Details Anbieter ODDSET Aktion Quoten-Turbo Zielgruppe Neukunden ab 18 Jahren, Wohnsitz Deutschland Spiel VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach Wettbewerb Bundesliga Wettmarkt Sieg VfB Stuttgart Reguläre Quote 1,40 Geboostete Quote 20,00 Mindesteinzahlung 5,00 EUR Einsatz exakt 5,00 EUR, Einzelwette Auszahlung 5,00 EUR als Barguthaben + 100,00 EUR als Bonusguthaben Umsatzbedingung Bonusguthaben achtfach umsetzen; Einzelwetten ab Quote 1,75; Kombiwetten ab Gesamtquote 1,75, mind. 1,01 pro Tipp Fristen Erste Wette innerhalb 30 Tage ab Gewährung; Umsatz innerhalb von 30 Tagen ab dem ersten Einsatz Ausgeschlossen Mehrfache Einzelwetten, Konfigurator, Systemwetten, Banker-Wetten; nicht kombinierbar mit anderen Angeboten

So sicherst du dir den Quoten-Turbo

Öffne die ODDSET-Landingpage zur Aktion – Registrierung und Wette müssen zwingend über diese Seite erfolgen. Lege ein neues Konto an und verifiziere deine Identität, denn ohne verifiziertes Konto erfolgt keine Auszahlung. Zahle mindestens 5,00 EUR als erste Einzahlung ein. Platziere deine erste Wette als Einzelwette auf einen Sieg des VfB Stuttgart mit einem Einsatz von exakt 5,00 EUR – vor Anpfiff um 20:30 Uhr am 23.10.2026. Beachte: Im Wettschein wird dir nicht die erhöhte Quote von 20,00 angezeigt, sondern die reguläre Quote von 1,40 – das ist kein Fehler, sondern systemseitig so vorgesehen. Bei einem Stuttgarter Sieg werden 5,00 EUR als Barguthaben und 100,00 EUR als Bonusguthaben gutgeschrieben; das Bonusguthaben kannst du anschließend gemäß den Umsatzbedingungen freispielen.

Wer stattdessen das reguläre Willkommensangebot nutzen möchte, findet alle Details und den erforderlichen Bonuscode unter ODDSET Bonus Code – diese Option gilt anstelle des Quoten-Turbos, da beide Angebote nicht kombinierbar sind.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

✅ Die Aktionsquote von 20,00 auf einen Stuttgarter Sieg ist fest – kein Multiplikator, kein Rechenaufwand.

✅ Der Einsatz von 5,00 EUR kommt bei einem Gewinn als Barguthaben zurück, steht also sofort zur Verfügung.

✅ Der Mindesteinzahlungsbetrag liegt bei 5,00 EUR – damit ist die Einstiegshürde für Neukunden gering.

Nachteile:

❌ Der Hauptgewinn von 100,00 EUR wird als Bonusguthaben ausgezahlt und muss achtmal umgesetzt werden, bevor eine Auszahlung möglich ist.

❌ Im Wettschein wird nur die reguläre Quote von 1,40 angezeigt – wer nicht aufpasst, glaubt, die erhöhte Quote nicht erhalten zu haben.

❌ Systemwetten, Kombiwetten über den Konfigurator, Banker-Wetten und mehrfache Einzelwetten sind vom Angebot ausgeschlossen.

Wer die Umsatzbedingung als Hauptkritikpunkt sieht, findet bei Tipico ein anderes Modell: Dort werden Boost-Gewinne als Echtgeld ohne Umsatzbedingung ausgezahlt und sind sofort auszahlbar – allerdings ist der maximale Einsatz auf 2,00 EUR begrenzt, was den absoluten Gewinnbetrag entsprechend deckelt. ODDSET erlaubt mit 5,00 EUR Pflichteinsatz einen höheren Einsatz, bindet den Gewinn dafür ans Bonussystem. Welches Modell besser passt, hängt davon ab, ob man den Betrag sofort liquide haben will oder bereit ist, ihn weiterzuwetten. Für Neukunden, die ohnehin vorhaben, die Plattform länger zu nutzen, fällt die Umsatzbedingung weniger ins Gewicht.

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