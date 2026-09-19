Für das Samstagsduell in der MHPArena hebt Tipico die reguläre Quote von 2,65 auf den BVB-Sieg auf 50 an. Der maximale Einsatz beträgt 2 EUR. Sichere dir das Angebot vor Anpfiff!

Analyse der Quote

⚽ Form & Statistik: Dortmund geht mit neun Punkten aus drei Partien und einem Torverhältnis von 8:2 in die Begegnung. Stuttgart hingegen verlor zuletzt mit 1:2 gegen Hoffenheim und weist nach drei Spieltagen eine negative Torbilanz von 6:8 auf.

Dortmund geht mit neun Punkten aus drei Partien und einem Torverhältnis von 8:2 in die Begegnung. Stuttgart hingegen verlor zuletzt mit 1:2 gegen Hoffenheim und weist nach drei Spieltagen eine negative Torbilanz von 6:8 auf. ⚔️ Der Kontext: Tabellenführer trifft auf einen VfB, der bereits acht Gegentore kassiert hat und wegen einer langen Verletztenliste unter Druck steht – darunter mehrere Langzeitausfälle im Defensivbereich sowie der noch fragliche Einsatz von Angelo Stiller nach seiner Knieprellung gegen Hoffenheim. Für BVB-Trainer Niko Kovač ist es zugleich eine Rückkehr: Sein erstes Spiel als Dortmund-Coach war im Februar 2025 eine 1:2-Niederlage gegen genau diesen Gegner.

Tabellenführer trifft auf einen VfB, der bereits acht Gegentore kassiert hat und wegen einer langen Verletztenliste unter Druck steht – darunter mehrere Langzeitausfälle im Defensivbereich sowie der noch fragliche Einsatz von Angelo Stiller nach seiner Knieprellung gegen Hoffenheim. Für BVB-Trainer Niko Kovač ist es zugleich eine Rückkehr: Sein erstes Spiel als Dortmund-Coach war im Februar 2025 eine 1:2-Niederlage gegen genau diesen Gegner. 🚀 Value-Aspekt:Die Quote steigt von 2,65 auf 50 – eine Erhöhung, die ausschließlich Neukunden mit einem Einsatz von maximal 2 EUR zugänglich ist. Gewinne aus der Aktionsquote unterliegen keiner Umsatzbedingung und sind sofort auszahlbar; es wird kein Bonusguthaben gutgeschrieben.

Das Angebot im Überblick

Kriterium Details Anbieter Tipico Aktion Quotenboost Zielgruppe Neukunden (online und im Shop), ab 18, Wohnsitz Deutschland Spiel VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund Wettbewerb Bundesliga, Saison 2026/27, 4. Spieltag Wettmarkt Dortmund gewinnt (Einzelwette) Reguläre Quote 2,65 Geboostete Quote 50,00 Einsatz Maximal 2 EUR, nur Echtgeld, nur ein Wettschein Auszahlung Sofort auszahlbar, keine Umsatzbedingung Fristen Aktivierung zum Anpfiff; Konto muss nach Aktionsbeginn registriert und verifiziert worden sein Ausgeschlossen Cashout; bereits abgegebener Tipp auf einen anderen Ausgang derselben Partie

So sicherst du dir den Quotenboost

Registriere dich als Neukunde bei Tipico und verifiziere dein Konto seit Aktionsbeginn. Melde dich in deinem Konto an – online oder im Shop. Rufe den Wettschein für VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund auf; die erhöhte Quote von 50 auf den BVB-Sieg wird dir dort bis zum Anpfiff angezeigt. Setze ausschließlich Echtgeld ein – maximal 2 EUR auf diesem Wettschein. Platziere die Wette vor dem Anpfiff am 19.09.2026 um 18:30 Uhr; Cashout ist nicht möglich.

Weitere Details zu laufenden Aktionen und Bedingungen findest du über den Tipico Promo Code – die Seite listet aktuelle Konditionen auch dann, wenn der Link nicht klickbar ist.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

✅ Die geboostete Quote von 50 liegt deutlich über der regulären Aktionsquote von 2,65 – der Unterschied ist für Neukunden ohne Umsatzbedingung zugänglich.

✅ Gewinne aus dem Quotenboost sind sofort als Echtgeld auszahlbar; es entsteht kein Bonusguthaben, das erst freigesetzt werden müsste.

✅ Die Gutschrift erfolgt automatisch nach der Registrierung – die erhöhte Quote wird bis zum Anpfiff direkt im Wettschein angezeigt.

Nachteile:

❌ Der maximale Einsatz liegt bei 2 EUR; wer mehr riskieren möchte, erhält für den übersteigenden Betrag nur die reguläre Quote von 2,65.

❌ Das Angebot gilt ausschließlich als Einzelwette – Kombiwetten sind nicht zugelassen.

❌ Cashout ist für die gesamte Wette ausgeschlossen; außerdem verfällt der Boost, wenn bereits ein Tipp auf einen anderen Ausgang derselben Partie abgegeben wurde.

Wer den Einsatzrahmen vergleicht, merkt den zentralen Unterschied zu bwin: Dort liegt die feste Aktionsquote bei 100,00, allerdings ist das Angebot auf einen Einsatz von 1 EUR bemessen – der Boost-Anteil wird als FreeBet mit sieben Tagen Gültigkeit gutgeschrieben, nicht sofort als Echtgeld. Tipico zahlt den Gewinn dagegen direkt aus, ohne Freebet-Umweg und ohne Umsatzbedingung.

Der Kompromiss ist der niedrige Maximaleinsatz von 2 EUR, der den absoluten Gewinnbetrag nach oben begrenzt. Für wen die sofortige Verfügbarkeit des Gewinns Vorrang hat, ist das Tipico-Modell klarer strukturiert; wer primär auf eine möglichst hohe Aktionsquote schaut, findet bei bwin den höheren Quoten-Wert.

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