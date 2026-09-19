Für das Samstagsduell in der MHPArena hebt Tipico die reguläre Quote von 2,65 auf den BVB-Sieg auf 50 an. Der maximale Einsatz beträgt 2 EUR. Sichere dir das Angebot vor Anpfiff!
Analyse der Quote
- ⚽ Form & Statistik: Dortmund geht mit neun Punkten aus drei Partien und einem Torverhältnis von 8:2 in die Begegnung. Stuttgart hingegen verlor zuletzt mit 1:2 gegen Hoffenheim und weist nach drei Spieltagen eine negative Torbilanz von 6:8 auf.
- ⚔️ Der Kontext: Tabellenführer trifft auf einen VfB, der bereits acht Gegentore kassiert hat und wegen einer langen Verletztenliste unter Druck steht – darunter mehrere Langzeitausfälle im Defensivbereich sowie der noch fragliche Einsatz von Angelo Stiller nach seiner Knieprellung gegen Hoffenheim. Für BVB-Trainer Niko Kovač ist es zugleich eine Rückkehr: Sein erstes Spiel als Dortmund-Coach war im Februar 2025 eine 1:2-Niederlage gegen genau diesen Gegner.
- 🚀 Value-Aspekt:Die Quote steigt von 2,65 auf 50 – eine Erhöhung, die ausschließlich Neukunden mit einem Einsatz von maximal 2 EUR zugänglich ist. Gewinne aus der Aktionsquote unterliegen keiner Umsatzbedingung und sind sofort auszahlbar; es wird kein Bonusguthaben gutgeschrieben.
Das Angebot im Überblick
|Kriterium
|Details
|Anbieter
|Tipico
|Aktion
|Quotenboost
|Zielgruppe
|Neukunden (online und im Shop), ab 18, Wohnsitz Deutschland
|Spiel
|VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund
|Wettbewerb
|Bundesliga, Saison 2026/27, 4. Spieltag
|Wettmarkt
|Dortmund gewinnt (Einzelwette)
|Reguläre Quote
|2,65
|Geboostete Quote
|50,00
|Einsatz
|Maximal 2 EUR, nur Echtgeld, nur ein Wettschein
|Auszahlung
|Sofort auszahlbar, keine Umsatzbedingung
|Fristen
|Aktivierung zum Anpfiff; Konto muss nach Aktionsbeginn registriert und verifiziert worden sein
|Ausgeschlossen
|Cashout; bereits abgegebener Tipp auf einen anderen Ausgang derselben Partie
So sicherst du dir den Quotenboost
- Registriere dich als Neukunde bei Tipico und verifiziere dein Konto seit Aktionsbeginn.
- Melde dich in deinem Konto an – online oder im Shop.
- Rufe den Wettschein für VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund auf; die erhöhte Quote von 50 auf den BVB-Sieg wird dir dort bis zum Anpfiff angezeigt.
- Setze ausschließlich Echtgeld ein – maximal 2 EUR auf diesem Wettschein.
- Platziere die Wette vor dem Anpfiff am 19.09.2026 um 18:30 Uhr; Cashout ist nicht möglich.
Weitere Details zu laufenden Aktionen und Bedingungen findest du über den Tipico Promo Code – die Seite listet aktuelle Konditionen auch dann, wenn der Link nicht klickbar ist.
Vor- und Nachteile
Vorteile:
✅ Die geboostete Quote von 50 liegt deutlich über der regulären Aktionsquote von 2,65 – der Unterschied ist für Neukunden ohne Umsatzbedingung zugänglich.
✅ Gewinne aus dem Quotenboost sind sofort als Echtgeld auszahlbar; es entsteht kein Bonusguthaben, das erst freigesetzt werden müsste.
✅ Die Gutschrift erfolgt automatisch nach der Registrierung – die erhöhte Quote wird bis zum Anpfiff direkt im Wettschein angezeigt.
Nachteile:
❌ Der maximale Einsatz liegt bei 2 EUR; wer mehr riskieren möchte, erhält für den übersteigenden Betrag nur die reguläre Quote von 2,65.
❌ Das Angebot gilt ausschließlich als Einzelwette – Kombiwetten sind nicht zugelassen.
❌ Cashout ist für die gesamte Wette ausgeschlossen; außerdem verfällt der Boost, wenn bereits ein Tipp auf einen anderen Ausgang derselben Partie abgegeben wurde.
Wer den Einsatzrahmen vergleicht, merkt den zentralen Unterschied zu bwin: Dort liegt die feste Aktionsquote bei 100,00, allerdings ist das Angebot auf einen Einsatz von 1 EUR bemessen – der Boost-Anteil wird als FreeBet mit sieben Tagen Gültigkeit gutgeschrieben, nicht sofort als Echtgeld. Tipico zahlt den Gewinn dagegen direkt aus, ohne Freebet-Umweg und ohne Umsatzbedingung.
Der Kompromiss ist der niedrige Maximaleinsatz von 2 EUR, der den absoluten Gewinnbetrag nach oben begrenzt. Für wen die sofortige Verfügbarkeit des Gewinns Vorrang hat, ist das Tipico-Modell klarer strukturiert; wer primär auf eine möglichst hohe Aktionsquote schaut, findet bei bwin den höheren Quoten-Wert.