Tipico bietet Neukunden für dieses Spiel den Quotenboost: Die reguläre Quote auf den Bayern-Sieg steigt von 1,16 auf 24,36. Der maximale Einsatz beträgt 2 EUR, und Gewinne sind sofort auszahlbar. Sichere dir das Angebot vor Anpfiff!

Analyse der Quote

⚽ Form & Statistik: Du siehst, dass Elversberg nach zwei Spieltagen mit 6 Punkten auf Platz 3 der Tabelle steht – Bayern folgt mit 4 Punkten auf Platz 4. Elversberg gewann zuletzt 4:3 bei Borussia Mönchengladbach, während Bayern gegen Schalke 04 nicht über ein 0:0 hinauskam und damit die Torserie von 59 Spielen in Folge mit Torerfolg beendete.

⚔️ Der Kontext: Es geht um das allererste Bundesliga-Aufeinandertreffen beider Vereine – Elversberg bestreitet seine Premierensaison im deutschen Oberhaus. Zusätzlich muss Trainer Vincent Wagner das Spiel nach seiner Gelb-Roten Karte aus dem Gladbach-Spiel von der Tribüne verfolgen; der DFB-Einspruch des Vereins wurde abgewiesen. Beim 0:0 gegen Schalke saßen Kane, Olise und Musiala zunächst auf der Bank – Kompany stellte damit die Frage, wie verlässlich sein zweites Aufgebot ist.

🚀 Value-Aspekt:Die Quote auf den Bayern-Sieg bewegt sich von 1,16 auf 24,57 – ein deutlicher Sprung gegenüber der regulären Aktionsquote. Der maximale Einsatz liegt bei 2 EUR. Gewinne aus dem Quotenboost unterliegen keinen Umsatzbedingungen und sind sofort auszahlbar; Cashout ist während des Spiels ausgeschlossen.

Das Angebot im Überblick

Kriterium Details Anbieter Tipico Aktion Quotenboost Zielgruppe Neukunden (online und im Shop), ab 18, Wohnsitz Deutschland Spiel SV Elversberg vs. FC Bayern München Wettbewerb Bundesliga, 3. Spieltag Wettmarkt Bayern München gewinnt Reguläre Quote 1,16 Geboostete Quote 24,57 Einsatz Maximal 2 EUR, ausschließlich Echtgeld, nur ein Wettschein Auszahlung Gewinne sofort auszahlbar, keine Umsatzbedingung Fristen Boost wird bis zum Anpfiff im Wettschein angezeigt; Registrierung seit Aktionsbeginn erforderlich Ausgeschlossen Cashout; Kombination mit einem bereits abgegebenen Tipp auf denselben Ausgang dieser Partie

So sicherst du dir den Quotenboost

Registriere dich als Neukunde bei Tipico und verifiziere dein Konto. Stelle sicher, dass du dich seit Aktionsbeginn registriert hast – spätere Registrierungen sind nicht berechtigt. Öffne den Wettschein vor Anpfiff der Partie am 13.09.2026 um 17:30 Uhr – die erhöhte Quote von 24,36 wird dir dort automatisch angezeigt. Wähle den Bayern-Sieg als Einzelwette aus und setze maximal 2 EUR Echtgeld. Gib den Wettschein ab – platziere dabei keinen weiteren Tipp auf einen anderen Ausgang derselben Partie.

Weitere Details zu aktuellen Aktionen findest du über den Tipico promo code auf Goal.com, wo die jeweils gültigen Bedingungen zusammengefasst sind.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

Die geboostete Quote von 24,36 gilt als feste Aktionsquote – du weißt vor der Wette genau, was du bekommst.

Gewinne unterliegen keinen Umsatzbedingungen und sind sofort auszahlbar.

Es gibt keine Mindesteinzahlung, die das Angebot an eine bestimmte Einzahlungshöhe knüpft.

Nachteile:

Der maximale Einsatz ist auf 2 EUR begrenzt – mehr Kapital lässt sich mit dieser Aktionsquote nicht einsetzen.

Cashout ist während des Spiels ausgeschlossen; einmal platziert, läuft die Wette bis zum Ende der regulären Spielzeit inklusive Nachspielzeit.

Wer bereits einen Tipp auf einen anderen Ausgang derselben Partie abgegeben hat, ist vom Angebot ausgeschlossen.

Das Modell von Tipico – feste Aktionsquote, Echtgeldauszahlung ohne Umsatzbedingung – steht in direktem Kontrast zu Interwetten, wo der Boost-Betrag als Bonus mit dreifachem Umsatz und 30-tägiger Frist gebunden bleibt. Bei Tipico landet ein eventueller Gewinn sofort und vollständig auf dem Auszahlungskonto. Der Haken: Der Einsatz ist auf 2 EUR gedeckelt, während bwin denselben Grundansatz – feste Quote, Differenz ohne

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