Tipico hebt die reguläre Quote auf einen Bayern-Sieg für Neukunden von 1,35 auf 50,00 an – bei einem maximalen Einsatz von 2 EUR. Sichere dir das Angebot vor Anpfiff!
Analyse der Quote
- ⚽ Form & Statistik: Der deutsche Rekordmeister ist noch ungeschlagen (4 Siege, 2 Unentschieden) und bringt die stärkste Bundesliga-Offensive (22 Tore) nach Freiburg mit. Beim 6:1-Erfolg gegen RB Leipzig spielte sich Luiz Diaz mit drei Treffern in den Mittelpunkt. Freiburg hat bislang ebenfalls vier Bundesliga-Spiele gewonnen und spielt zum dritten Mal in Folge an einem Sonntag.
- ⚔️ Der Kontext: Tabellenführer gegen Tabellendritten, ein Punkt Abstand – das Duell im Europa-Park-Stadion hat direkten Einfluss auf die frühe Bundesliga-Spitze. Für Bayern ist es die letzte Partie vor dem DFB-Pokalspiel gegen Magdeburg am 28. Oktober.
- 🚀 Value-Aspekt: Die reguläre Quote auf den Bayern-Sieg liegt bei 1,35; der Quotenboost hebt sie auf 50,00. Der gesamte Gewinn aus der Aktionsquote wird als Echtgeld ausgezahlt, ist sofort verfügbar und unterliegt keiner Umsatzbedingung.
Das Angebot im Überblick
|Kriterium
|Details
|Anbieter
|Tipico
|Aktion
|Quotenboost
|Zielgruppe
|Neukunden (online und im Shop), ab 18, Wohnsitz Deutschland
|Spiel
|SC Freiburg vs. FC Bayern München
|Wettbewerb
|Bundesliga
|Wettmarkt
|Bayern gewinnt
|Reguläre Quote
|1,35
|Geboostete Quote
|50,00
|Einsatz
|Maximal 2 EUR, ausschließlich Echtgeld, nur auf einem Wettschein
|Auszahlung
|Sofort auszahlbar, keine Umsatzbedingung
|Fristen
|Aktionsquote wird nach der Registrierung automatisch im Wettschein angezeigt und ist bis zum Anpfiff verfügbar
|Ausgeschlossen
|Cashout; Wette nicht platzierbar, wenn bereits ein Tipp auf einen anderen Ausgang derselben Partie abgegeben wurde
So sicherst du dir den Quotenboost
- Rufe die Tipico-Website oder die App auf und erstelle als Neukunde ein neues Konto.
- Verifiziere dein Konto mit den erforderlichen Unterlagen, damit dein Profil freigeschaltet wird.
- Prüfe deinen Wettschein – die Aktionsquote von 50,00 auf den Bayern-Sieg wird dort automatisch angezeigt.
- Stelle sicher, dass du keinen anderen Tipp auf dieselbe Partie bereits platziert hast.
- Setze bis zu 2 EUR Echtgeld auf die geboostete Quote und gib den Schein vor Anpfiff ab.
Weitere Details zu aktuellen Neukunden-Aktionen bei Tipico findest du im Tipico Promo Code – dort ist auch aufgeführt, welche Konditionen jeweils gelten.
Vor- und Nachteile
Vorteile:
- ✅ Die geboostete Quote von 50,00 auf den Bayern-Sieg liegt weit über der regulären Marktquote von 1,35.
- ✅ Gewinne aus der Aktionsquote sind sofort auszahlbar – ohne Umsatzbedingung.
- ✅ In den vorliegenden Bedingungen ist keine Mindesteinzahlung genannt.
Nachteile:
- ❌ Der maximale Einsatz ist auf 2 EUR begrenzt – der mögliche Ertrag aus dem Boost ist damit gedeckelt.
- ❌ Cashout ist für diese Wette ausgeschlossen; du musst das Ergebnis der regulären Spielzeit abwarten.
- ❌ Hast du bereits einen Tipp auf einen anderen Ausgang dieser Partie abgegeben, kannst du den Quotenboost nicht mehr nutzen.
Tipico setzt beim Quotenboost auf Einfachheit: feste Aktionsquote, kein Umsatz, sofortige Auszahlung. bwin geht mit einer Quote von 100,00 deutlich höher – begrenzt den berücksichtigten Einsatz aber auf 1 EUR, und die Differenz zum regulären Gewinn wird als FreeBet mit sieben Tagen Gültigkeit gutgeschrieben, nicht als Echtgeld. Wer den Boost-Anteil direkt als freies Guthaben abheben möchte, ist bei Tipico klarer aufgestellt. Der Haken bleibt der niedrige Maximaleinsatz von 2 EUR: Wer mit mehr Kapital in das Spiel gehen will, stößt hier an eine harte Grenze, die andere Aktionen so nicht setzen.