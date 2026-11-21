Beim Quoten-Turbo von ODDSET steigt für Neukunden die Quote für "Mehr als 1,5 Tore" von 1,13 auf 20,00. Die Aktionsquote ist fest und kein Faktor. Der exakte Einsatz muss 5,00 EUR betragen. Sichere dir das Angebot vor Anpfiff!

Analyse der Quote

⚽ Form & Statistik: Beim Blick auf die Tabelle findest du Stuttgart nach 9 Spieltagen mit 12 Punkten und 15:15 Toren auf Platz 8 wieder. Die Bilanz der Schwaben: 4 Siege, 0 Unentschieden und 5 Niederlagen. Zuletzt gewann der VfB am 07.11.2026 mit 1:0 gegen Werder Bremen. Schalke dagegen unterlag am 08.11.2026 bei der TSG Hoffenheim mit 1:2. Mit einer 1-3-5-Bilanz und damit sechs Zählern stehen die Königsblauen auf dem vorletzten Platz der Tabelle.

Beim Blick auf die Tabelle findest du Stuttgart nach 9 Spieltagen mit 12 Punkten und 15:15 Toren auf Platz 8 wieder. Zuletzt gewann der VfB am 07.11.2026 mit 1:0 gegen Werder Bremen. Schalke dagegen unterlag am 08.11.2026 bei der TSG Hoffenheim mit 1:2. Mit einer 1-3-5-Bilanz und damit sechs Zählern stehen die Königsblauen auf dem vorletzten Platz der Tabelle. ⚔️ Der Kontext: Die Partie findet im Rahmen des 10. Spieltags der Bundesliga-Saison 2026/27 statt. Anstoß ist am Samstag, 21.11.2026, um 18:30 Uhr in der VELTINS-Arena. Für Schalke geht es eine Woche später beim SC Paderborn weiter, während die Schwaben schon vier Tage später in der Königsklasse bei Inter Mailand ran müssen.

Die Partie findet im Rahmen des 10. Spieltags der Bundesliga-Saison 2026/27 statt. Für Schalke geht es eine Woche später beim SC Paderborn weiter, während die Schwaben schon vier Tage später in der Königsklasse bei Inter Mailand ran müssen. 🚀 Value-Aspekt: Die Quote für "Mehr als 1,5 Tore" springt von 1,13 auf 20,00. Der Gewinn kommt nicht komplett als Bargeld an. Bei einem richtigen Tipp mit dem vorgegebenen Einsatz von exakt 5,00 EUR erhältst du 100,00 EUR als Bonusguthaben, dazu die 5,00 EUR Einzahlung als Barguthaben. Das Bonusguthaben musst du achtmal umsetzen. Einzelwetten brauchen dafür eine Mindestquote von 1,75. Kombiwetten zählen mit 1,01 pro Tipp bei einer Gesamtquote von 1,75. Der erste Einsatz muss innerhalb von 30 Tagen nach Gewährung erfolgen. Beachte außerdem: Im Wettschein siehst du nur die reguläre Quote, nicht die erhöhte.

Das Angebot im Überblick

Kriterium Details Anbieter ODDSET Aktion Quoten-Turbo Zielgruppe Neukunden ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland Spiel FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart, 21.11.2026 um 18:30 Uhr Wettbewerb Bundesliga Wettmarkt Mehr als 1,5 Tore Reguläre Quote 1,13 Geboostete Quote 20,00 (feste Aktionsquote) Mindesteinzahlung 5,00 EUR bei der ersten Einzahlung Einsatz Exakt 5,00 EUR, erste Wette, Einzelwette auf den vorgegebenen Tipp Auszahlung Bei Gewinn 100,00 EUR als Bonusguthaben und 5,00 EUR Einzahlung als Barguthaben. Auszahlung nur mit verifiziertem Konto Umsatzbedingung Bonusguthaben achtmal umsetzen Fristen Erster Einsatz innerhalb von 30 Tagen ab Gewährung. Freispiele innerhalb von 30 Tagen ab erstem Einsatz Ausgeschlossen Mehrfache Einzelwetten, Konfigurator, Systemwetten, Banker-Wetten. Keine Kombination mit anderen Angeboten

So sicherst du dir den Quoten-Turbo

Registriere dich als Neukunde ausschließlich über die Landingpage, denn nur dort greift die Aktion. Zahle beim ersten Mal mindestens 5,00 EUR ein. Öffne vor dem Anstoß am 21.11.2026 um 18:30 Uhr die Partie Schalke gegen Stuttgart und wähle den Tipp "Mehr als 1,5 Tore". Beachte, dass der Wettschein nur die reguläre Quote von 1,13 anzeigt und nicht die erhöhte Quote von 20,00. Setze als erste Wette eine Einzelwette mit exakt 5,00 EUR und platziere sie ebenfalls über die Landingpage. Lass dein Konto verifizieren, damit eine spätere Auszahlung möglich ist.

Die Aktion lässt sich nicht mit anderen Angeboten kombinieren. Wenn du statt des Boosts lieber das Willkommensangebot nutzen willst, findest du den passenden ODDSET Bonus Code. Das Willkommensangebot bietet 100 % bis 100 EUR plus eine 10 EUR Freiwette, verlangt aber einen Bonuscode und eine Mindesteinzahlung von 10 EUR innerhalb von 10 Tagen nach der Registrierung. Die Mindestquote liegt dort bei 1,75, die Frist beträgt 30 Tage. Skrill und Neteller sind nicht bonusberechtigt. Entscheide dich vor der Registrierung für eines der beiden Angebote.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

✅ Die Aktionsquote ist mit 20,00 fest und hängt von keinem Faktor ab.

✅ Du brauchst für die qualifizierende Wette nur 5,00 EUR Einsatz und eine Ersteinzahlung von mindestens 5,00 EUR.

✅ Deine 5,00 EUR Einzahlung kommen im Gewinnfall als Barguthaben zurück.

Nachteile:

❌ Die 100,00 EUR gibt es nur als Bonusguthaben, und du musst sie achtmal umsetzen. Dabei gilt bei Einzelwetten eine Mindestquote von 1,75.

❌ Im Wettschein steht nur die reguläre Quote. Die erhöhte Quote siehst du dort nicht.

❌ Der Einsatz muss exakt 5,00 EUR betragen und eine Einzelwette auf den vorgegebenen Tipp sein. Registrierung und Wette laufen zwingend über die Landingpage, und mit anderen Angeboten lässt sich der Boost nicht kombinieren.

Am stärksten unterscheidet sich Tipico von ODDSET. Tipico zahlt den Gewinn als Echtgeld ohne Umsatzbedingung aus, und der Gewinn ist auch sofort auszahlbar. Der Preis dafür ist ein maximaler Einsatz von nur 2,00 EUR. Bei ODDSET setzt du exakt 5,00 EUR, und der Boost-Gewinn von 100,00 EUR kommt als Bonusguthaben mit achtmaligem Umsatz zur Mindestquote 1,75. Wer Bargeld ohne Auflagen bevorzugt, findet bei Tipico das einfachere Modell. Wer mit einem höheren Einsatz und längerem Umsatzweg leben kann, prüft ODDSET.

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