Tipico bietet Neukunden für dieses Freitagsspiel den Quotenboost: Statt der regulären Quote von 1,05 gibt es 20,00 auf den Bayern-Sieg. Der Einsatz ist auf 2 EUR begrenzt. Sichere dir das Angebot vor Anpfiff!

Analyse der Quote

⚽ Form & Statistik: Bayern hat nach drei Spieltagen sieben Punkte gesammelt und zuletzt mit 2:1 bei der SV Elversberg gewonnen. Union Berlin holte dagegen nur 1 Punkt und verlor zuletzt zu Hause mit 1:3 gegen Schalke 04.

Bayern hat nach drei Spieltagen sieben Punkte gesammelt und zuletzt mit 2:1 bei der SV Elversberg gewonnen. Union Berlin holte dagegen nur 1 Punkt und verlor zuletzt zu Hause mit 1:3 gegen Schalke 04. ⚔️ Der Kontext: Union tritt am 4. Spieltag der Bundesliga 2026/27 mit einer stark arg dezimierten Defensive an – Markgraf fällt bis mindestens März 2027 aus, Friedrich ist in der Reha, Nsoki und Imeri sind fraglich. Zudem ist der neue Cheftrainer Mauro Lustrinelli erst seit Kurzem im Amt.

Union tritt am 4. Spieltag der Bundesliga 2026/27 mit einer stark arg dezimierten Defensive an – Markgraf fällt bis mindestens März 2027 aus, Friedrich ist in der Reha, Nsoki und Imeri sind fraglich. Zudem ist der neue Cheftrainer Mauro Lustrinelli erst seit Kurzem im Amt. 🚀 Value-Aspekt: Die Aktionsquote steigt von 1,05 auf 20,0 – eine erhebliche Quotenerhöhung für einen klaren Favoriten. Gewinne aus dem Boost-Angebot unterliegen keiner Umsatzbedingung und sind sofort auszahlbar; es handelt sich um Echtgeld und nicht um Bonusguthaben.

Das Angebot im Überblick

Kriterium Details Anbieter Tipico Aktion Quotenboost Zielgruppe Neukunden (online und im Shop), ab 18, Wohnsitz Deutschland Spiel FC Bayern München vs. 1. FC Union Berlin Wettbewerb Bundesliga Wettmarkt Bayern gewinnt (Einzelwette) Reguläre Quote 1,05 Geboostete Quote 20,00 Einsatz Maximal 2 EUR, ausschließlich Echtgeld, nur ein Wettschein Auszahlung Gewinne sofort auszahlbar, keine Umsatzbedingung Fristen Aktivierung bis zum Anpfiff; Konto muss nach Aktionsbeginn registriert worden sein Ausgeschlossen Cashout; bereits abgegebene Wette auf einen anderen Ausgang derselben Partie

So sicherst du dir den Quotenboost

Registriere dich als Neukunde bei Tipico und verifiziere dein Konto vollständig. Stelle sicher, dass deine Registrierung nach Aktionsbeginn erfolgt ist - die erhöhte Quote wird dir anschließend automatisch im Wettschein angezeigt. Öffne den Wettschein vor Anpfiff der Partie am 18.09.2026 um 20:30 Uhr. Prüfe, ob die Aktionsquote von 20,0 auf den Bayern-Sieg im Wettschein angezeigt wird. Setze maximal 2 EUR Echtgeld auf diese Einzelwette – Kombiwetten und Bonusguthaben sind ausgeschlossen. Verzichte auf Cashout und platziere keine weitere Wette auf einen anderen Ausgang derselben Partie.

Weitere Informationen zu aktuellen Tipico-Aktionen findest du über den Tipico Promo Code – dort sind auch etwaige Änderungen an den Bedingungen dokumentiert.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

Die geboostete Quote von 20,00 auf den Bayern-Sieg ist als feste Aktionsquote garantiert – kein Multiplikator, der je nach Einsatz variiert.

Gewinne unterliegen keiner Umsatzbedingung und sind sofort auszahlbar; du erhältst reguläres Echtgeld, kein Bonusguthaben.

Keine Mindesteinzahlung ist in den Bedingungen genannt.

Nachteile:

Der maximale Einsatz liegt bei 2 EUR – der absolute Gewinnbetrag ist damit von vornherein gedeckelt.

Cashout ist für diese Wette ausgeschlossen; du musst das Ergebnis der regulären Spielzeit inklusive Nachspielzeit abwarten.

Wer bereits eine Wette auf einen anderen Ausgang derselben Partie platziert hat, ist von der Aktion ausgeschlossen.

Tipico setzt mit dem Quotenboost auf ein einfaches Modell: feste Quote, kein Bonusguthaben, keine Umsatzbedingung. Im Vergleich dazu verfolgt Winamax ein anderes Auszahlungsmodell. Dort wird der reguläre Gewinnanteil als Echtgeld ausgezahlt, der Boost-Anteil hingegen landet als Freebet mit einfachem Umsatz zu Mindestquote 1,05 auf dem Konto – du hast also noch einen weiteren Schritt vor dir, bevor du an den vollen Betrag kommst.

Tipico umgeht diesen Schritt vollständig. Dafür erlaubt Winamax je nach Aktion höhere Einsätze, was den absoluten Gewinnrahmen nach oben verschiebt. Für wen der 2-EUR-Maximaleinsatz bei Tipico kein Problem darstellt, erhält dort das unkompliziertere Auszahlungsmodell.

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