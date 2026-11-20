Beim Tipico Quotenboost steigt die Quote für „Bayern gewinnt" für Neukunden von 1,06 auf 50,00. Das Angebot gilt für eine Einzelwette auf das Spiel am 10. Spieltag in der Allianz Arena. Sichere dir das Angebot vor Anpfiff!

Analyse der Quote

⚽ Form & Statistik: Beim Blick auf die Tabelle wirst du feststellen, dass der FC Bayern mit 21 Punkten auf Platz 1 steht. Die 6-3-0-Bilanz ist genauso beeindruckend wie das Torverhältnis von 29:9 (+20). Verfolger Dortmund hat ebenfalls 21 Zähler auf dem Konto, kommt allerdings auf ein Torverhältnis von lediglich +9. Bayerns kommender Gegner Köln steht dagegen mit neun Punkten und 10:14 Toren auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz.

Beim Blick auf die Tabelle wirst du feststellen, dass der FC Bayern steht. Die 6-3-0-Bilanz ist genauso beeindruckend wie das Torverhältnis von 29:9 (+20). Verfolger Dortmund hat ebenfalls 21 Zähler auf dem Konto, kommt allerdings auf ein Torverhältnis von lediglich +9. Bayerns kommender Gegner Köln steht dagegen mit neun Punkten und 10:14 Toren auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. ⚔️ Der Kontext: Das Spiel findet im Rahmen des 10. Spieltags der Bundesliga-Saison 2026/27 statt. Anpfiff in der Allianz Arena ist am Freitag, den 20. November 2026 um 20:30 Uhr. Vor diesem Match sind die Bayern und Dortmund punktgleich .

Das Spiel findet im Rahmen des 10. Spieltags der Bundesliga-Saison 2026/27 statt. Anpfiff in der Allianz Arena ist am Freitag, den 20. November 2026 um 20:30 Uhr. Vor diesem Match sind die . 🚀 Value-Aspekt: Die Quote für „Bayern gewinnt" springt von 1,06 auf 50,00 und Gewinne müssen nicht umgesetzt werden. Sie sind sofort auszahlbar. Der Einsatz ist auf 2 EUR Echtgeld begrenzt und nur auf einem Wettschein möglich. Es zählt die reguläre Spielzeit inklusive Nachspielzeit, Cashout ist ausgeschlossen. Hast du schon auf einen anderen Ausgang dieser Partie getippt, kannst du die Aktion nicht nutzen.

Das Angebot im Überblick

Kriterium Details Anbieter Tipico Aktion Quotenboost Zielgruppe Neukunden, online und im Wettbüro, ab 18 Jahren, Wohnsitz in Deutschland, Konto verifiziert Spiel FC Bayern München vs. 1. FC Köln, 20.11.2026 Wettbewerb Bundesliga, 10. Spieltag Wettmarkt Bayern gewinnt, Einzelwette Reguläre Quote 1,06 Geboostete Quote 50,00 Einsatz Maximal 2 EUR, nur Echtgeld, nur auf einem Wettschein Auszahlung Gewinne sofort auszahlbar Umsatzbedingung Keine, Gewinne müssen nicht umgesetzt werden Ausgeschlossen Cashout; Nutzung nicht möglich, wenn bereits ein Tipp auf einen anderen Ausgang derselben Partie vorliegt

Eine vorherige Mindesteinzahlung gibt es nicht. Die Gewinne werden nicht als Bonusgeld oder Freebet ausgezahlt, sondern sind sofort als Echtgeld auszahlbar.

So sicherst du dir den Quotenboost

Registriere dich als Neukunde bei Tipico online oder im Wettbüro und verifiziere dein Konto. Denke daran, dass du deinen Wohnsitz in Deutschland haben musst. Zahle Geld auf dein Wettkonto ein. Öffne vor dem Anpfiff den Wettschein und wähle „Bayern gewinnt" bei der Partie gegen Köln. Kontrolliere, dass im Wettschein die erhöhte Quote von 50,00 angezeigt wird, denn sie steht nur bis zum Anpfiff zur Verfügung. Setze höchstens 2 EUR Echtgeld auf diesen einen Wettschein und bestätige die Wette.

Wer vor dem Boost-Tipp schon auf einen anderen Ausgang dieser Partie gesetzt hat, kann die Aktion nicht mehr nutzen. Weitere Informationen zur Registrierung findest du über den Tipico Promo Code, die Bedingungen oben gelten unabhängig davon.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

✅ Gewinne zahlt Tipico als Echtgeld aus, eine Umsatzbedingung gibt es nicht.

✅ Du kannst den Gewinn sofort auszahlen lassen.

✅ Die Aktionsquote von 50,00 ist fest und steht bis zum Anpfiff im Wettschein.

Nachteile:

❌ Der Einsatz ist auf 2 EUR begrenzt und das nur auf einem Wettschein.

❌ Cashout ist ausgeschlossen.

❌ Hast du schon auf einen anderen Ausgang derselben Partie getippt, kannst du die Aktion nicht nutzen.

Beim Boost-Modell unterscheidet sich ODDSET am stärksten von Tipico. ODDSET zahlt den Boost-Gewinn als Bonusguthaben aus, der achtmal zu einer Mindestquote von 1,75 umgesetzt werden muss. Bei Tipico entfallen Umsatz und Mindestquote, deinen Gewinn erhältst du als Echtgeld. Dafür kannst du bei Tipico höchstens 2 EUR einsetzen. Beim ODDSET Quoten-Turbo für Neukunden musst du dagegen genau 5 EUR einsetzen, während die normalen Quoten-Boosts keine Einsatzbeschränkungen haben.

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