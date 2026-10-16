Am 6. Spieltag der Bundesliga hebt ODDSET mit dem Quoten-Turbo die reguläre Quote für den Frankfurter Heimsieg von 1,93 auf 20,00 – exklusiv für Neukunden mit einem Ersteinsatz von genau 5,00 EUR. Sichere dir das Angebot vor Anpfiff!

Analyse der Quote

⚽ Form & Statistik: Eintracht Frankfurt steht nach fünf Spieltagen mit fünf Punkten auf Platz 14, während der 1. FC Köln mit sieben Punkten Rang 10 belegt. Im bislang letzten direkten Duell trennten sich beide TEams am 28. Spieltag der Saison 2025/2026 in Frankfurt 2:2.

Eintracht Frankfurt steht nach fünf Spieltagen mit fünf Punkten auf Platz 14, während der 1. FC Köln mit sieben Punkten Rang 10 belegt. Im bislang letzten direkten Duell trennten sich beide TEams am 28. Spieltag der Saison 2025/2026 in Frankfurt 2:2. ⚔️ Der Kontext: Frankfurt-Trainer Adi Hütter – in seine zweite Amtszeit bei den Hessen – braucht nach dem 0:6 dringend Punkte, um den Anschluss an das Mittelfeld nicht zu verlieren. Köln hingegen will den Schwung aus dem Heimerfolg mitnehmen und unter René Wagner weiter stabilisieren.

Frankfurt-Trainer Adi Hütter – in seine zweite Amtszeit bei den Hessen – braucht nach dem 0:6 dringend Punkte, um den Anschluss an das Mittelfeld nicht zu verlieren. Köln hingegen will den Schwung aus dem Heimerfolg mitnehmen und unter René Wagner weiter stabilisieren. 🚀 Value-Aspekt: Der Markt bewertet den Frankfurter Heimsieg mit 1,93; ODDSET erhöht sie im Rahmen der Aktion auf 20,00. Bei einer erfolgreichen Aktionswette mit dem vorgeschriebenen Einsatz von exakt 5,00 EUR werden 100,00 EUR als Bonusguthaben gutgeschrieben. Dieses Guthaben muss vor einer Auszahlung achtfach umgesetzt werden.

Das Angebot im Überblick

Kriterium Details Anbieter ODDSET Aktion Quoten-Turbo Zielgruppe Neukunden ab 18 Jahren, Wohnsitz Deutschland Spiel Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln Wettbewerb Bundesliga, 6. Spieltag Wettmarkt Sieg Frankfurt Reguläre Quote 1,93 Geboostete Quote 20,00 Mindesteinzahlung 5,00 EUR Einsatz exakt 5,00 EUR, Einzelwette Auszahlung 100,00 EUR Bonusguthaben + 5,00 EUR Barguthaben (bei Gewinn) Umsatzbedingung Bonusguthaben achtfach einsetzen; bei Einzelwetten gilt eine Mindestquote von 1,75, bei Kombiwetten eine Gesamtquote von mindestens 1,75 und eine Mindestquote von 1,01 je Tipp Fristen Ersteinsatz innerhalb 30 Tage ab Gewährung; Freispielen innerhalb 30 Tage ab erstem Einsatz Ausgeschlossen Mehrfache Einzelwetten, Konfigurator, Systemwetten, Banker-Wetten; nicht kombinierbar mit anderen Angeboten

So sicherst du dir den Quoten-Turbo

Öffne die offizielle Landingpage der Aktion – Registrierung und Wette müssen zwingend über diese Seite erfolgen. Lege ein neues Kundenkonto an und verifiziere deine Identität, da eine Auszahlung sonst nicht möglich ist. Zahle mindestens 5,00 EUR ein – das ist gleichzeitig der Betrag für die qualifizierende Wette. Platziere deine erste Wette mit einem Einsatz von exakt 5,00 EUR als Einzelwette auf den Tipp „Sieg Frankfurt" vor Anpfiff um 20:30 Uhr. Beachte: Im Wettschein wird die reguläre Quote von 1,93 angezeigt, nicht die erhöhte Aktionsquote von 20,00 – bei einer qualifizierenden Aktionswette erfolgt die gewinnermittlung dennoch auf Basis der Quote von 20,00. Gewinnt Frankfurt, werden 100,00 EUR als Bonusguthaben und 5,00 EUR als Barguthaben gutgeschrieben; das Bonusguthaben muss anschließend unter den oben genannten Bedingungen freigesetzt werden.

Wer stattdessen lieber ein klassisches Willkommensangebot nutzen möchte, findet auf der Übersichtsseite mit dem ODDSET Bonus Code eine Alternative – inklusive der aktuellen Konditionen, unabhängig davon, ob dieser Link klickbar ist.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

✅ Feste Aktionsquote von 20,00 – die Quote steht für die qualifizierende Aktionswette fest.

✅ Ersteinsatz von nur 5,00 EUR reicht aus, um die Aktion zu aktivieren.

✅ Die eingezahlten 5,00 EUR kommen bei Gewinn als Barguthaben zurück.

Nachteile:

❌ Der Boost-Gewinn von 100,00 EUR wird als Bonusguthaben ausgezahlt und muss achtfach umgesetzt werden, bevor er auszahlbar ist.

❌ Die Mindestquote von 1,75 gilt für jede Wette, mit der du das Bonusguthaben freispielen willst – bei Kombiwetten zusätzlich pro Tipp.

❌ Die erhöhte Quote erscheint nicht im Wettschein; wer nicht aufpasst, setzt zur regulären Quote von 1,93 ab.

Tipico hebt sich hier am deutlichsten ab: Auch dort gilt eine feste Aktionsquote, doch der Gewinn wird als Echtgeld ohne Umsatzbedingung ausgezahlt – sofort und vollständig verfügbar. Der Haken bei Tipico: Der qualifizierende Einsatz ist auf 2,00 EUR begrenzt, während ODDSET 5,00 EUR verlangt, dafür aber einen möglichen Bonusgewinn von 100,00 EUR in Aussicht stellt. Wer Wert auf freies Echtgeld legt, zahlt bei Tipico mit einem niedrigeren Maximaleinsatz. Wer bereit ist, Bonusbedingungen zu erfüllen, bekommt bei ODDSET einen höheren Zielbetrag – an die achtfache Umsatzbedingung zu Mindestquote 1,75 sollte man dabei von Anfang an denken.

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