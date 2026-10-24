Statt der regulären Quote von 1,45 auf einen "Sieg BVB”, bietet Tipico seinen Neukunden die geboostete Quote von 50,00 an – bei maximalem Einsatz von 2 EUR, ausschließlich als Echtgeld. Gewinne sind sofort auszahlbar, eine Umsatzbedingung gibt es nicht. Sichere dir das Angebot vor Anpfiff!

Analyse der Quote

⚽ Form & Statistik: Nach sechs absolvierten Spieltagen rangiert Borussia Dortmund auf Platz zwei - eine Niederlage haben die Schwarz-Gelben bislang erfolgreich vermieden (4 Siege, 2 Unentschieden). In der Champions League gewann der BVB zuletzt 2:1 bei Sabah FK – Serhou Guirassy traf doppelt. Frankfurt sucht noch den eigenen Rhythmus. Acht Punkte reichen bislang nur zum elften Tabellenplatz. Das Torverhältnis von 10:16 spiegelt die Schwierigkeiten der Adler wider.

Nach sechs absolvierten Spieltagen rangiert Borussia Dortmund auf Platz zwei - eine Niederlage haben die Schwarz-Gelben bislang erfolgreich vermieden (4 Siege, 2 Unentschieden). In der Champions League gewann der BVB zuletzt 2:1 bei Sabah FK – Serhou Guirassy traf doppelt. Frankfurt sucht noch den eigenen Rhythmus. Acht Punkte reichen bislang nur zum elften Tabellenplatz. Das Torverhältnis von 10:16 spiegelt die Schwierigkeiten der Adler wider. ⚔️ Der Kontext: Frankfurt reagierte am letzten Wochenende auf die 0:6-Niederlage gegen Leipzig und gewann mit 1:0 gegen Köln. Zu Gast beim Tabellenzweiten stehen die Hessen dennoch unter Druck. Für Frankfurt folgt bereits am 27. Oktober das DFB-Pokalspiel in Hamburg – die personellen Ressourcen sind gefragt. Beim BVB fehlen mit Can, Konstantelias, Lerma und Karetsas mehrere Spieler verletzungsbedingt.

Frankfurt reagierte am letzten Wochenende auf die 0:6-Niederlage gegen Leipzig und gewann mit 1:0 gegen Köln. Zu Gast beim Tabellenzweiten stehen die Hessen dennoch unter Druck. Für Frankfurt folgt bereits am 27. Oktober das DFB-Pokalspiel in Hamburg – die personellen Ressourcen sind gefragt. Beim BVB fehlen mit Can, Konstantelias, Lerma und Karetsas mehrere Spieler verletzungsbedingt. 🚀 Value-Aspekt: Die reguläre Quote auf einen BVB-Sieg liegt bei 1,45. Tipico hebt sie mit dem Quotenboost auf 50,00. Der gesamte Gewinn aus der Aktionsquote wird als sofort auszahlbares Echtgeld gutgeschrieben und unterliegt keiner Umsatzbedingung. Die Quote von 50,00 ist dabei kein reguläres Marktangebot, sondern eine auf Neukunden und maximalen Einsatz von 2EUR begrenzte Sonderaktion.

Das Angebot im Überblick

Kriterium Details Anbieter Tipico Aktion Quotenboost Zielgruppe Neukunden (online und im Shop, ab 18, Wohnsitz Deutschland) Spiel Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt Wettbewerb Bundesliga, 7. Spieltag 2026/27 Wettmarkt Dortmund gewinnt (Einzelwette) Reguläre Quote 1,45 Geboostete Quote 50,00 Einsatz Maximal 2 EUR, ausschließlich Echtgeld, nur ein Wettschein Auszahlung Sofort auszahlbar, keine Umsatzbedingung Fristen Aktionsquote wird nach der Registrierung automatisch im Wettschein angezeigt und ist bis zum Anpfiff verfügbar. Ausgeschlossen Cashout; Kombination mit einem bereits platzierten Tipp auf denselben Ausgang oder einen anderen Ausgang derselben Partie

So sicherst du dir den Quotenboost

Registriere dich nach Aktionsbeginn als Neukunde bei Tipico – online oder im Shop –, gib deine deutschen Kontodaten an und verifiziere dein Konto. Rufe den Wettschein auf: Die erhöhte Quote von 50,00 auf einen Dortmund-Sieg wird dir dort automatisch angezeigt. Wähle den Tipp „Borussia Dortmund gewinnt" für die Partie gegen Eintracht Frankfurt am 24.10.2026 (Anstoß 18:30 Uhr) aus. Setze ausschließlich Echtgeld ein – der maximale Einsatz beträgt 2 EUR und darf nur auf einem einzigen Wettschein platziert werden. Gib den Schein vor dem Anpfiff ab, da der Quotenboost danach nicht mehr verfügbar ist; Cashout ist für die Aktionswette ausgeschlossen.

Weitere Details zur Aktion – und zu laufenden Neukundenangeboten – findest du auf der Übersichtsseite zum Tipico Promo Code; die Seite informiert auch dann, wenn du den Link nicht anklicken kannst.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

✅ Die geboostete Quote von 50,00 wird als Echtgeld gutgeschrieben – ohne Umsatzbedingung und sofort auszahlbar.

✅ Gewinne aus der Aktionsquote unterliegen keiner Mindestquote oder Wiederholungspflicht.

✅ Die erhöhte Quote wird automatisch nach der Registrierung im Wettschein angezeigt – kein manueller Code nötig.

Nachteile:

❌ Der maximale Einsatz ist auf 2 EUR begrenzt; höhere Einsätze nehmen nicht an der Aktionsquote teil.

❌ Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden – bestehende Kunden sind ausgeschlossen.

❌ Cashout ist nicht möglich; wer die Wette vorzeitig auflösen will, verliert den Anspruch auf die Aktionsquote.

Tipico setzt beim Quotenboost auf vollständige Auszahlbarkeit ohne Umsatzbedingung – das unterscheidet das Angebot klar von bwin, wo die feste Quote zwar 100,00 beträgt, die Differenz zum regulären Gewinn jedoch als FreeBet mit sieben Tagen Gültigkeit ausgeschüttet wird und damit an Bedingungen geknüpft bleibt. Der entscheidende Unterschied liegt also nicht in der Höhe der Aktionsquote, sondern in der Art der Auszahlung. Wer Wert auf sofort verfügbares Echtgeld legt, hat bei Tipico einen konkreten Vorteil – zahlt dafür aber mit dem gedeckelten Maximaleinsatz von 2 EUR. Für Neukunden, die das Angebot schlicht und ohne Folgebedingungen nutzen wollen, ist das ein relevantes Kriterium bei der Anbieterwahl.

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