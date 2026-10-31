Winamax macht daraus ein Angebot für Neukunden: Beim Markt „Beide Teams treffen“ wird die reguläre Quote von 1,40 mit dem 10er Boost auf 14,00 erhöht. Voraussetzung sind eine Einzahlung von mindestens 20 EUR und ein maximaler Einsatz von 10 EUR. Das Angebot läuft bis Samstag, 31. Oktober 2026, 18:30 Uhr.

Warum „Beide treffen“ im Klassiker interessant ist

🎯 Die Direktduelle sprechen dafür: In den jüngsten vier Pflichtspielen zwischen beiden Klubs haben immer beide Mannschaften getroffen – 2:2 im April 2025, 2:1 im Oktober 2025, 3:2 im Februar 2026 und zuletzt 2:1 im Supercup im August 2026.

In den jüngsten vier Pflichtspielen zwischen beiden Klubs haben immer beide Mannschaften getroffen – 2:2 im April 2025, 2:1 im Oktober 2025, 3:2 im Februar 2026 und zuletzt 2:1 im Supercup im August 2026. 🛡️ Aber: starke Defensiven. In der laufenden Bundesliga-Saison hat Dortmund erst vier Gegentore kassiert, Bayern sechs. Damit treffen zwei der bislang defensivstärksten Mannschaften der Bundesliga aufeinander.

In der laufenden Bundesliga-Saison hat Dortmund erst vier Gegentore kassiert, Bayern sechs. Damit treffen zwei der bislang defensivstärksten Mannschaften der Bundesliga aufeinander. 🧮 Die Boost-Rechnung: Bei einem Einsatz von 10 EUR ergibt die reguläre Quote 14 EUR Echtgeld-Auszahlung. Der zusätzliche Anteil (Einsatz × 1,40 × 9, also 126 EUR) wird als Freebets gutgeschrieben und muss einmal zu einer Mindestquote von 1,05 umgesetzt werden, bevor eine Auszahlung möglich ist.

Die Winamax-Aktion auf einen Blick

Anbieter Winamax Aktion 10er Boost Zielgruppe Neukunden mit Registrierung über die Aktionsseite, ab 18 Jahren, Wohnsitz Deutschland, abgeschlossene Identitätsprüfung Spiel Bayern München vs. Borussia Dortmund Wettbewerb Bundesliga, 8. Spieltag Anstoß 31.10.2026, 18:30 Uhr Wettmarkt Beide Teams treffen (reguläre Spielzeit inkl. Nachspielzeit) Reguläre Quote 1,40 Geboostete Quote 14,00 (Faktor 10, maximal bis Quote 25) Mindesteinzahlung 20 EUR in einer einzigen Transaktion (gestückelte Einzahlungen zählen nicht) Einsatz Maximal 10 EUR, ausschließlich Echtgeld, nur Einzelwette Auszahlung Auszahlungsbetrag auf Basis der regulären Quote als Echtgeld; zusätzlicher Boost-Anteil als Freebets, die einmal zu einer Mindestquote von 1,05 eingesetzt werden müssen Fristen Der Bonus verfällt mit Anpfiff, sofern bis dahin keine qualifizierende Wette platziert wurde Ausgeschlossen Live-Wetten, Mehrfachwetten, erweiterte Wetten und Cashout; keine Kombination mit anderen Aktionen oder Bonuscodes; Teilnahme nur einmal pro Person, Haushalt, IP-Adresse, Gerät und Zahlungsmittel

In wenigen Schritten zum 10er Boost

Registriere dich als Neukunde bei Winamax über den Aktionslink und erstelle dein Konto. Lass deine Identität überprüfen, damit das Konto vollständig freigeschaltet wird. Zahle mindestens 20 EUR in einer einzigen Transaktion ein. Öffne die Partie Bayern vs. Dortmund und wähle den Markt „Beide Teams treffen“. Aktiviere den Bonus im Wettschein, bevor du die Wette abgibst – danach ist die erhöhte Quote von 14,00 sichtbar. Platziere deine Einzelwette mit maximal 10 EUR Echtgeld vor dem Anpfiff.

Alle Teilnahmebedingungen findest du in den AGB von Winamax, in unserem Winamax Bonus Code-Beitrag gibt es mehr Infos zum Willkommensangebot.

Pro und Contra

Pro:

✅ Ein Faktor von 10 auf die Quote macht aus 1,40 eine Aktionsquote von 14,00.

✅ Der Markt „Beide treffen“ ist im Klassiker historisch gut belegt: In den letzten vier Duellen trafen immer beide Teams.

✅ Der Gewinn zur regulären Quote wird als Echtgeld ausgezahlt, ohne weitere Hürden.

Contra:

❌ Der Boost-Anteil kommt als Freebets und muss einmal zu einer Quote von mindestens 1,05 umgesetzt werden.

❌ Du brauchst eine Einzahlung von mindestens 20 EUR in einem Zug, der Einsatz ist auf 10 EUR gedeckelt.

❌ Live-Wetten und Cashout sind ausgeschlossen, und die Wette muss vor dem Anpfiff platziert werden. Bleibt eine Mannschaft ohne Tor, ist der Einsatz verloren.

Der 10er Boost von Winamax verbindet einen Markt mit ordentlicher Trefferhistorie mit einer stark erhöhten Quote – der Preis dafür sind Einzahlungs- und Umsatzbedingungen, die du vor der Anmeldung kennen solltest. Wer die Regeln beachtet, kann den Klassiker mit überschaubarem Einsatz zum Einstieg nutzen. Wichtig: Der Bonus verfällt mit dem Anpfiff am 31. Oktober um 18:30 Uhr.

+