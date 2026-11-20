Beim Winamax Angebot „Doppelte Quote" verdoppelt der Anbieter Neukunden die Quote auf eine Wette ihrer Wahl zu einem Spiel dieses Spieltags. Das Angebot gilt für Einzelwetten, Kombiwetten und MyMatch, mit einem Einsatz von bis zu 20 EUR und einer Mindestquote von 1,50. Die Aktion läuft vom 18.11.2026 um 12:00 Uhr bis zum 22.11.2026 um 22:00 Uhr.

Analyse zum 10. Spieltag

⚽ Spitze: Bayern München und Borussia Dortmund führen die Tabelle nach dem 9. Spieltag mit jeweils 21 Punkten an. Beide Teams sind ungeschlagen (6 Siege, 3 Unentschieden). Der Rekordmeister hat mit 29:9 Toren das bessere Torverhältnis (+20) als der BVB mit 16:7 (+9). Dahinter folgen der SC Freiburg und RB Leipzig mit 19 bzw. 18 Punkten.

Bayern München und Borussia Dortmund führen die Tabelle nach dem 9. Spieltag mit jeweils 21 Punkten an. Beide Teams sind ungeschlagen (6 Siege, 3 Unentschieden). Der Rekordmeister hat mit 29:9 Toren das bessere Torverhältnis (+20) als der BVB mit 16:7 (+9). Dahinter folgen der SC Freiburg und RB Leipzig mit 19 bzw. 18 Punkten. ⚔️ Der Kontext: Dortmund tritt bei Borussia Mönchengladbach an, dem Tabellenletzten mit vier Punkten (1 Sieg, 1 Unentschieden, 7 Niederlagen, 12:25 Tore). Daneben empfängt Union Berlin (Platz 16, 7 Punkte) mit RB Leipzig den Tabellenvierten. Schalke 04 (Platz 17, 6 Punkte) trifft auf den VfB Stuttgart (Platz 8, 12 Punkte). Enger geht es in Frankfurt zu: Die Hessen und die TSG Hoffenheim haben je 12 Punkte, die SGE steht auf Platz 10, die Kraichgauer auf Platz 9.

Dortmund tritt bei Borussia Mönchengladbach an, dem Tabellenletzten mit vier Punkten (1 Sieg, 1 Unentschieden, 7 Niederlagen, 12:25 Tore). Daneben empfängt Union Berlin (Platz 16, 7 Punkte) mit RB Leipzig den Tabellenvierten. Schalke 04 (Platz 17, 6 Punkte) trifft auf den VfB Stuttgart (Platz 8, 12 Punkte). Enger geht es in Frankfurt zu: Die Hessen und die TSG Hoffenheim haben je 12 Punkte, die SGE steht auf Platz 10, die Kraichgauer auf Platz 9. 🚀 Value-Aspekt: Bei Winamax wählst du selbst, auf welches Spiel du den Boost nutzt. Dafür aktivierst du vor der Wettabgabe die Schaltfläche „Doppelte Quote" im Wettschein. Den zusätzlichen Gewinn aus der verdoppelten Quote schreibt Winamax als Bonus Cash gut. Dieser Bonus ist nicht auszahlbar und muss für Sportwetten oder Poker eingesetzt werden. Ein Beispiel: Du setzt 20 EUR auf eine Quote von 2,00, die auf 4,00 steigt. Gewinnt die Wette, erhältst du die regulären 40 EUR und zusätzlich 40 EUR als Bonus Cash. Verlierst du, gibt es keinen Gewinn.

Alle Spiele des 10. Spieltags im Überblick

Die Doppelte Quote gilt für jedes dieser Spiele. Die Platzierungen und Punkte beziehen sich auf den Stand nach dem 9. Spieltag.

Datum Uhrzeit Spiel Tabellenplätze (Punkte) Fr, 20.11.2026 20:30 FC Bayern München – 1. FC Köln 1. (21) – 15. (9) Sa, 21.11.2026 15:30 Bayer 04 Leverkusen – SC Paderborn 07 5. (16) – 13. (10) Sa, 21.11.2026 15:30 Eintracht Frankfurt – TSG Hoffenheim 10. (12) – 9. (12) Sa, 21.11.2026 15:30 1. FC Union Berlin – RB Leipzig 16. (7) – 4. (18) Sa, 21.11.2026 15:30 Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund 18. (4) – 2. (21) Sa, 21.11.2026 15:30 SV Elversberg – SC Freiburg 7. (13) – 3. (19) Sa, 21.11.2026 18:30 FC Schalke 04 – VfB Stuttgart 17. (6) – 8. (12) So, 22.11.2026 15:30 FC Augsburg – 1. FSV Mainz 05 14. (9) – 12. (10) So, 22.11.2026 17:30 SV Werder Bremen – Hamburger SV 6. (15) – 11. (12)

Das Angebot im Überblick

Kriterium Details Anbieter Winamax Aktion Doppelte Quote Zielgruppe Neukunden, volljährig, Wohnsitz in Deutschland, noch nie eine Einzahlung bei Winamax getätigt Wettbewerb Bundesliga, 10. Spieltag (alle Spiele) Aktionszeitraum 18.11.2026, 12:00 Uhr, bis 22.11.2026, 22:00 Uhr Wettarten Einzelwette, Kombiwette, MyMatch Mindesteinzahlung 10 EUR in einer einzigen Transaktion Mindestquote 1,50 (keine maximale Quote) Maximaler Einsatz 20 EUR, nur dieser Teil profitiert von der verdoppelten Quote Auszahlung Zusätzlicher Gewinn als Bonus Cash, nicht auszahlbar, nur für Sportwetten oder Poker einsetzbar Registrierung Über die Landingpage zur Aktion „Doppelte Quote" Ausgeschlossen Cashout, Combo Booster, Kombination mit anderen Willkommensangeboten

Mit zwei Einzahlungen von je 10 EUR, ohne dazwischen eine gültige Wette zu platzieren, erreichst du den maximalen Einsatz von 20 EUR. Übersteigt dein Einsatz 20 EUR, wird der Rest mit der ursprünglichen Quote berechnet.

So sicherst du dir die Doppelte Quote

Registriere dich als Neukunde über die Winamax Landingpage zur Doppelten Quote. Meldest du dich über die App oder eine allgemeine Landingpage an, musst du dich zwischen mehreren Willkommensangeboten entscheiden, die sich nicht kombinieren lassen. Zahle mindestens 10 EUR in einer einzigen Transaktion ein. Wähle ein Spiel des 10. Spieltags und eine Wette mit einer Quote von mindestens 1,50. Möglich sind Einzelwette, Kombiwette oder MyMatch. Klicke im Wettschein auf die Schaltfläche „Doppelte Quote", bevor du die Wette bestätigst. Setze höchstens 20 EUR, damit dein gesamter Einsatz von der verdoppelten Quote profitiert. Verifiziere dein Konto mit einem gültigen Identitätsnachweis, damit Auszahlungen möglich sind.

Alle Details zur Registrierung und zu den Bedingungen findest du im Winamax Promo Code. Lies dort und in den Angebotsbedingungen nach, bevor du deinen Wettschein abschickst.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

✅ Du entscheidest selbst, auf welches der neun Spiele des 10. Spieltags du den Boost nutzt.

✅ Die Quote wird verdoppelt, und es gibt keine maximale Quote. Das gilt für Einzelwetten, Kombiwetten und MyMatch.

✅ Mit bis zu 20 EUR Einsatz profitiert ein vergleichsweise hoher Betrag von der verdoppelten Quote.

Nachteile:

❌ Der zusätzliche Gewinn kommt als Bonus Cash. Er ist nicht auszahlbar und muss für Sportwetten oder Poker eingesetzt werden.

❌ Die Aktion funktioniert nur, wenn du sie vor der Wettabgabe im Wettschein aktivierst und dich über die passende Landingpage registrierst.

❌ Bei einem Cashout, ganz oder teilweise, wird der Willkommensbonus entfernt. Bei einer stornierten oder annullierten Wette verfällt das Angebot.

Welche Wettart du wählst, hängt von deiner persönlichen Einstellung und Risikobereitschaft ab. Die Doppelte Quote wirkt bei einer Kombiwette besonders stark, weil du hier mit einer hohen Ausgangsquote startest. Eine Einzelwette ist dagegen übersichtlicher, vermeintlich sicherer und eignet sich für alle, die ihren Tipp auf ein Spiel konzentrieren wollen. Mit MyMatch kombinierst du mehrere Märkte innerhalb einer Partie. Achte bei jeder Variante auf die Mindestquote von 1,50 und darauf, dass das Angebot nicht mit dem Combo Booster kombinierbar ist. Wird eine Auswahl innerhalb einer Kombiwette annulliert, berechnet Winamax die Endquote neu und verdoppelt die neu berechnete Quote.

18+ | Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter buwei.de. Es gelten die AGB und Teilnahmebedingungen von Winamax. Nur für Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland.

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