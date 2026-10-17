Tipico hebt mit dem Quotenboost die reguläre Quote von 1,62 auf 40,00 auf einen Auswärtssieg des BVB. Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden, der maximale Einsatz beträgt 2 EUR. Sichere dir das Angebot vor Anpfiff!

Analyse der Quote

⚽ Form & Statistik: Borussia Dortmund hat nach fünf Spieltagen vier Siege und ein Unentschieden auf dem Konto und steht mit 11:4 Toren und 13 Punkten auf Rang zwei. Union Berlin kommt auf nur vier Punkte und weist ein Torverhältnis von 5:17 auf. Im letzten Spiel gewann Union zuhause mit 1:0 gegen Elversberg, der BVB trennte sich mit 2:2 von Werder Bremen.

Borussia Dortmund hat nach fünf Spieltagen vier Siege und ein Unentschieden auf dem Konto und steht mit 11:4 Toren und 13 Punkten auf Rang zwei. Union Berlin kommt auf nur vier Punkte und weist ein Torverhältnis von 5:17 auf. Im letzten Spiel gewann Union zuhause mit 1:0 gegen Elversberg, der BVB trennte sich mit 2:2 von Werder Bremen. ⚔️ Der Kontext: Union Berlin steht auf dem Relegationsplatz und braucht Punkte - der Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen beträgt vier Zähler. Gleichzeitig geht der BVB mit eienr deutlich besseren bisherigen Bilanz in die Partie. Niko Kovac verlängerte seinen Vertrag erst am 13. Oktober 2026 bis 2029, womit Dortmund auf Kontinuität auf der Trainerposition setzt. Die drei jüngsten Bundesliga-Duelle zwischen beiden Klubs endeten allesamt mit einem BVB-Sieg – die beiden vergangenen Begegnungen jeweils mit 3:0.

Union Berlin steht auf dem Relegationsplatz und braucht Punkte - der Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen beträgt vier Zähler. Gleichzeitig geht der BVB mit eienr deutlich besseren bisherigen Bilanz in die Partie. Niko Kovac verlängerte seinen Vertrag erst am 13. Oktober 2026 bis 2029, womit Dortmund auf Kontinuität auf der Trainerposition setzt. Die drei jüngsten Bundesliga-Duelle zwischen beiden Klubs endeten allesamt mit einem BVB-Sieg – die beiden vergangenen Begegnungen jeweils mit 3:0. 🚀 Value-Aspekt: Die Quote steigt von 1,62 auf 40,00 – Tipico bietet damit für Neukunden eine deutlich erhöhte Aktionsquote auf den Auswärtssieg des BVB. Gewinne aus der geboosteten Quote sind sofort auszahlbar und unterliegen keiner Umsatzbedingung. Der maximale Einsatz beträgt 2 EUR; der gesamte Gewinn aus der Aktionsquote wird als Echtgeld ausgezahlt.

Das Angebot im Überblick

Kriterium Details Anbieter Tipico Aktion Quotenboost Zielgruppe Neukunden (online und im Shop), ab 18 Jahren, Wohnsitz Deutschland Spiel 1. FC Union Berlin vs. Borussia Dortmund Wettbewerb Bundesliga, 6. Spieltag Wettmarkt Sieg Borussia Dortmund Reguläre Quote 1,62 Geboostete Quote 40,00 Einsatz Maximal 2 EUR, ausschließlich Echtgeld, nur auf einem Wettschein Auszahlung Gewinne sofort auszahlbar, keine Umsatzbedingung Umsatzbedingung Keine Fristen Aktionsquote wird nach der Registrierung automatisch im Wettschein angezeigt und ist bis zum Anpfiff verfügbar Ausgeschlossen Cashout; Teilnahme nicht möglich, wenn bereits ein Tipp auf einen anderen Ausgang derselben Partie abgegeben wurde

So sicherst du dir den Quotenboost

Registriere dich als Neukunde bei Tipico – online oder im Shop, mit Wohnsitz in Deutschland und ab 18 Jahren. Verifiziere dein Konto vollständig, da die Teilnahme ein verifiziertes Profil voraussetzt. Stelle sicher, dass du dich nach Aktionsbeginn registriert hast - nur entsprechend registrierte Neukunden sind teilnahmeberechtigt. Rufe den Wettschein auf: Die Aktionsquote von 40,00 für den Auswärtssieg des BVB wird dir dort automatisch angezeigt. Platziere eine Einzelwette mit maximal 2 EUR Echtgeld auf diesem einen Wettschein vor dem Anpfiff am 17.10.2026 um 15:30 Uhr.

Alle weiteren Details zur Aktion sowie weitere Tipico-Aktionen für Neukunden findest du auf der Übersichtsseite mit dem Tipico Promo Code – die Seite listet aktuelle Konditionen auch dann übersichtlich auf, wenn der Link nicht klickbar ist.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

✅ Gewinne aus der geboosteten Quote von 40,00 werden als Echtgeld ohne Umsatzbedingung ausgezahlt.

✅ In den vorliegenden Bedingungen ist keine Mindesteinzahlung genannt.

✅ Für den Gewinn aus der Aktionswette gelten keine zusätzliche Freispiel- oder Umsatzbedingungen.

Nachteile:

❌ Der maximale Einsatz ist auf 2 EUR begrenzt; höhere Einsätze nehmen nicht an der geboosteten Quote teil.

❌ Cashout ist während der Laufzeit des Wettscheins ausgeschlossen.

❌ Wer bereits einen Tipp auf einen anderen Ausgang derselben Partie abgegeben hat, ist vom Angebot ausgeschlossen.

Tipico setzt beim Quotenboost auf vollständige Echtgeld-Auszahlung ohne Umsatzzwang – das ist der entscheidende Unterschied zu ODDSET, wo der Boost-Gewinn als Bonusguthaben gutgeschrieben wird und achtmal zu einer Mindestquote von 1,75 umgesetzt werden muss, bevor eine Auszahlung möglich ist. Der Haken bei Tipico ist der Maximaleinsatz von 2 EUR, der den absoluten Gewinn enger begrenzt als etwa bei bet-at-home, das Extra-Gewinne ebenfalls als Echtgeld ohne Umsatzbedingung auszahlt, dort aber bis zu 30 EUR gedeckelt. Wer den Boost-Betrag als Echtgeld ohne weiteren Aufwand abheben möchte, findet bei Tipico ein sauberes Modell – muss dafür aber den niedrigen Maximaleinsatz akzeptieren.

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