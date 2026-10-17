Am 6. Spieltag der Bundesliga hebt ODDSET mit dem Quoten-Turbo die reguläre Quote von 1,63 auf 20,00 für den Tipp Dortmund gewinnt. Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden. Sichere dir das Angebot vor Anpfiff!

Analyse der Quote

⚽ Form & Statistik: Borussia Dortmund hat nach fünf Spieltagen vier Siege und ein Unentschieden auf dem Konto und spielte zuletzt 2:2 gegen Werder Bremen. Union Berlin gewann zuletzt 1:0 gegen SV Elversberg, muss allerdings auf mehrere Spieler verzichten, beziehungsweise um deren Einsatz bangen. Markgraf, Nsoki, Ilić und Juranović stehen nicht oder noch nicht vollständig zur Verfügung. In der laufenden Bundesliga-Saison kassierte Union bislang 17 Gegentore.

Borussia Dortmund hat nach fünf Spieltagen vier Siege und ein Unentschieden auf dem Konto und spielte zuletzt 2:2 gegen Werder Bremen. Union Berlin gewann zuletzt 1:0 gegen SV Elversberg, muss allerdings auf mehrere Spieler verzichten, beziehungsweise um deren Einsatz bangen. Markgraf, Nsoki, Ilić und Juranović stehen nicht oder noch nicht vollständig zur Verfügung. In der laufenden Bundesliga-Saison kassierte Union bislang 17 Gegentore. ⚔️ Der Kontext: Für Union Berlin geht es darum, den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren. Trainer Mauro Lustrinelli, seit 1. Juli 2026 im Amt, empfängt mit dem BVB den aktuellen Tabellenzweiten. Niko Kovač hat seinen Vertrag in Dortmund gerade bis 2029 verlängert – damit setzt der BVB auf Kontinuität auf der Trainerposition.

Für Union Berlin geht es darum, den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren. Trainer Mauro Lustrinelli, seit 1. Juli 2026 im Amt, empfängt mit dem BVB den aktuellen Tabellenzweiten. Niko Kovač hat seinen Vertrag in Dortmund gerade bis 2029 verlängert – damit setzt der BVB auf Kontinuität auf der Trainerposition. 🚀 Value-Aspekt: Die Quote auf einen Dortmund-Sieg steigt von 1,63 auf 20,00. Wichtig zu wissen: Bei einer erfolgreichen Aktionswette mit dem vorgeschriebenen Einsatz von exakt 5,00 EUR werden 100,00 EUR als Bonusguthaben gutgeschrieben. Dieses Bonusguthaben muss vor einer Auszahlung achtfach umgesetzt werden.

Das Angebot im Überblick

Kriterium Details Anbieter ODDSET Aktion Quoten-Turbo Zielgruppe Neukunden ab 18 Jahren, Wohnsitz Deutschland Spiel 1. FC Union Berlin vs. Borussia Dortmund Wettbewerb Bundesliga Wettmarkt Sieg Dortmund Reguläre Quote 1,63 Geboostete Quote 20,00 Mindesteinzahlung 5,00 EUR Einsatz exakt 5,00 EUR, Einzelwette Auszahlung 100,00 EUR Bonusguthaben bei erfolgreicher Aktionswette Umsatzbedingung Bonusguthaben achtfach einsetzen; Einzelwetten ab Quote 1,75; Kombiwetten ab Gesamtquote 1,75, mind. 1,01 pro Tipp Fristen Erste Wette innerhalb 30 Tage ab Gewährung; Umsatz innerhalb 30 Tage ab erstem Einsatz Ausgeschlossen Mehrfache Einzelwetten, Konfigurator, Systemwetten, Banker-Wetten; nicht kombinierbar mit anderen Angeboten

So sicherst du dir den Quoten-Turbo

Rufe die offizielle ODDSET-Landingpage zur Aktion auf – Registrierung und Wettabschluss müssen zwingend über diese Seite erfolgen. Erstelle dein Konto und verifiziere deine Identität vollständig. Zahle mindestens 5,00 EUR als erste Einzahlung ein. Wähle als erste Wette ausschließlich den Tipp Sieg Dortmund im Spiel Union Berlin vs. BVB am 17.10.2026 und setze exakt 5,00 EUR als Einzelwette. Beachte: Im Wettschein wird nur die reguläre Quote von 1,63 angezeigt – die geboostete Quote von 20,00 erscheint dort nicht, obwohl sie bei Gewinn zur Abrechnung kommt. Gib die Wette vor dem Anpfiff um 15:30 Uhr ab.

Wer stattdessen das klassische Willkommensangebot von ODDSET in Betracht zieht – 100 % bis 100 EUR Bonus plus 10 EUR Freiwette –, findet alle Konditionen dazu über den ODDSET Bonus Code. Die beiden Angebote lassen sich nicht miteinander kombinieren; du wählst also entweder den Quotenboost oder das Willkommenspaket.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

✅ Die geboostete Quote von 20,00 ist fest – die Aktionsquote steht für die qualifizierende Wette fest.

✅ Der Mindesteinsatz von 5,00 EUR hält das Risiko für Neukunden gering.

✅ Bei Kombiwetten genügt eine Mindestquote von 1,01 pro Tipp, solange die Gesamtquote 1,75 erreicht.

Nachteile:

❌ Die 100,00 EUR werden als Bonusguthaben und nicht als sofort auszahlbares Echtgeld gutgeschrieben. Das Guthaben muss vor einer Auszahlung achtfach umgesetzt werden.

❌ Die erhöhte Quote erscheint nicht im Wettschein – wer das nicht weiß, zweifelt beim Tippen am falschen Moment.

❌ Der Quoten-Turbo lässt sich nicht mit dem Willkommensangebot kombinieren; du musst dich für eines von beiden entscheiden.

Tipico strukturiert seinen Quotenboost anders: die Gewinne fließen dort ohne Umsatzbedingung direkt als Echtgeld, allerdings ist der qualifizierende Einsatz auf 2,00 EUR begrenzt. Bei ODDSET setzt du 5,00 EUR ein und erhältst im Gewinnfall 5,00 EUR sofort als Barguthaben zurück – der Rest liegt zunächst als Bonusguthaben fest. Wer die Umsatzbedingung erfüllt, holt mehr heraus; wer sie scheut, ist bei Tipico besser aufgehoben. Das Boost-Angebot von ODDSET lohnt sich also vor allem für Neukunden, die ohnehin vorhaben, die Plattform länger zu nutzen und das Bonusguthaben durch reguläre Wetten freizuspielen.

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