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David Raczinski

DFB-Pokal: Leverkusen gegen Bayern München! Bet-at-home boostet die Quote für einen Bayern-Sieg auf 8.00!

Bayer Leverkusen - Bayern München
Bayer Leverkusen
Bayern München
Deutschland DFB-Pokal

Im Halbfinale des DFB-Pokals erwartet uns ein echtes Gigantenduell. Wenn Bayer Leverkusen am 22. April um 20:45 Uhr den FC Bayern München empfängt, blickt ganz Fußball-Deutschland auf die BayArena.

Es geht um nicht weniger als den Einzug in das große Finale in Berlin. Bei bet-at-home profitieren die Kunden von einer außergewöhnlichen Aktion zu diesem Spitzenmatch.

Der Buchmacher wartet mit einem massiven Quotenboost für Neukunden auf. Anstatt der regulären Quote von 1,55 erhältst du eine Top-Quote von 8,00 für einen Sieg der Bayern in der regulären Spielzeit. Dies macht das Angebot besonders attraktiv für alle, die von einem Erfolg des Rekordmeisters überzeugt sind.

Sichere dir dieses Angebot für das heutige Spiel!

Analyse der Quote: Warum sich der Tipp lohnt

  • Form & Statistik: Du siehst, dass der FC Bayern München in den letzten Spielen im Pokal eine enorme Souveränität ausgestrahlt hat. Die Offensive agiert gewohnt treffsicher, was bei einem K.o.-Spiel den entscheidenden Unterschied ausmachen kann.
  • Der Kontext: Da es um den Einzug in Finale geht, wird Bayern München von Beginn an hochkonzentriert auftreten. In solchen Drucksituationen zahlt sich die Erfahrung des Kaders meist aus, sodass die Bayern beste Chancen Haben, auch in Leverkusen zu bestehen.
  • Value-Aspekt: Der Sprung von 1,55 auf 8,00 bietet dir einen massiven Mehrwert. Durch die 700 prozentige Steigerung der Quote sicherst du dir einen Vorteil, der weit über dem marktüblichen Niveau liegt.

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So nutzt du den Quotenboost bei bet-at-home

Das ist eine einfache Angelegenheit. In nur wenigen Schritten kannst du von der erhöhten Quote profitieren:

  1. Registriere dich über den entsprechenden Promotion-Link auf bet-at-home.de.
  2. Tätige deine erste Einzahlung und sichere dir bei Bedarf zusätzlich den 100€ Willkommensbonus.
  3. Wähle das Spiel Bayer Leverkusen vs. Bayern München aus.
  4. Platziere eine Prematch-Einzelwette auf den Sieg von Bayern München (1x2, reguläre Spielzeit).
  5. Aktiviere im Wettschein den 700 % Quoten-Boost.
Details zur AktionBedingungen
Gültig fürNeukunden aus Deutschland
Max. Extra-Gewinn30 Euro
GewinnauszahlungEchtgeld (keine Umsatzbedingungen)
Zusatz-vorteilMit Willkommensbonus kombinierbar

Dies rundet das Gesamtpaket ab und macht den Einstieg bei diesem Anbieter besonders lohnend.

Die wichtigsten Bedingungen im Überblick

Bet-at-home überzeugt durch Transparenz. Die Extra-Gewinne aus dieser Promotion-Aktion werden als Echtgeld gutgeschrieben. Das bedeutet für dich: Sollte deine Wette erfolgreich sein, unterliegen die Gewinne keinen weiteren Umsatzbedingungen. Teilnahmeberechtigt sind alle Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland, die sich ab dem 21.04.2026 registrieren. Bitte beachte, dass der maximale Extra-Gewinn bei 30 Euro liegt.

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