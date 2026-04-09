Champions League: Gewinne Tickets für das Finale in Budapest mit bet365!



*Zeitlimits, geografische Einschränkungen und AGB gelten. Registrierung erforderlich. Bakanntgabe per Email. Innerhalb 24 Stunden zu beanspruchen.

Seit dem Start der Partnerschaft im September 2024 haben bereits über 6.000 Fans die unvergleichliche Atmosphäre der Königsklasse dank bet365 hautnah erlebt. Bei fast 1,9 Millionen Bewerbungen ist der Hype riesig – und jetzt bist du an der Reihe.

So sicherst du dir deine Gewinnchance

Die Teilnahme am „Big Ticket Giveaway“ ist für dich denkbar einfach gestaltet. Egal, ob du bereits ein Konto hast oder neu dabei bist, befolge einfach diese Schritte:

Konto überprüfen oder registrieren: Logge dich in dein bet365-Konto ein. Falls du noch kein Kunde bist, kannst du dich jetzt bei bet365 registrieren. Der Prozess ist in wenigen Minuten erledigt. Bonus mitnehmen: Als Neukunde profitierst du zusätzlich von einem Bonus. Wenn du dich mit dem aktuellen bet365 Angebotscode anmeldest, kannst du dir bis zu 100 € in Form von Wettcredits sichern (alle Details zum bet365 Angebotscode findest du hier). Teilnahme bestätigen: Navigiere zur Aktionsseite für das Ticket-Gewinnspiel und klicke bei deinem Wunsch-Match einfach auf den Button „Teilnehmen“.

Dein Fahrplan nach Budapest: Die Termine

Damit du kein Spiel verpasst, solltest du diese Zeiträume für die Verlosungen („Ballots“) fest in deinem Kalender markieren. Die Frist endet jeweils um 23:59 Uhr (UK-Zeit) am letzten Tag:

Halbfinale (Hinspiele): Melde dich vom 16. bis 19. April an.

Melde dich vom 16. bis 19. April an. Halbfinale (Rückspiele): Hier hast du vom 16. bis 26. April Zeit.

Hier hast du vom 16. bis 26. April Zeit. Das Finale in Budapest: Die wichtigste Phase läuft vom 6. bis 27. April.

Was du beim Ticket-Gewinnspiel beachten musst

Wenn das Los auf dich fällt, erhältst du zwei Tickets für das gewählte Spiel. Du kannst also einen Freund oder eine Freundin mit ins Stadion nehmen. Aber Achtung: bet365 informiert die Gewinner per E-Mail. Da die Tickets heiß begehrt sind, musst du schnell reagieren und den Gewinn meist innerhalb von 24 Stunden bestätigen.

Vergewissere dich daher unbedingt, dass dein Konto vollständig verifiziert ist, um keine Zeit zu verlieren. Ob du nun die Stars von Real Madrid, Liverpool oder Bayern München sehen willst – mit etwas Glück schickt dich bet365 direkt an den Spielfeldrand.

Worauf wartest du? Melde dich spätestens bis zum 27. April an und nutze deine Chance auf ein Ticket für Budapest

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