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Wie sehen die Bewertungen und Testberichte über die Betano App aus?

Unser Urteil nach dem Test

Unsere Vergleichstabelle bietet dir einen Überblick über die Stärken und Schwächen der Betano App, die wie die Betano-Webseite durch die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) reguliert wird.

Stärken 👍 Schwächen 👎 Das kleine Extra 👏 Gesamtwertung ⭐ Sehr stabiles Live-Wetten-System mit schnellen Quotenanpassungen Kein durchgehend verfügbares Live-Streaming aller Events Bet Builder für individuell kombinierbare Wettmärkte 4/5 Umfangreiche Live-Statistiken und Echtzeit-Spielverfolgung Kein Dark Mode in der App vorhanden Social-Feature mit Wetten teilen, liken und kommentieren Cash-Out-Funktion zur flexiblen Risikoabsicherung Teilweise hoher Speicherbedarf auf mobilen Geräten Biometrischer Login (Face ID & Touch ID)

Wenn du die Plattform selbst ausprobieren möchtest, kannst du dich in wenigen Schritten direkt beim Anbieter registrieren und ein Konto erstellen. Für alle Details zu aktuellen Bonusangeboten und Gutscheinen kannst du hier unseren umfassenden Ratgeber zum Betano Promo Code aufrufen.

Nutzererfahrungen

Store Bewertung / 5 Anzahl der Bewertungen App Store ⭐⭐⭐⭐⭐ 6.600+ Play Store ⭐⭐⭐⭐⭐ 96.000+

Wie lädt man die Betano App herunter?

In den folgenden Abschnitten erläutern wir Schritt für Schritt, wie du die Betano App installieren kannst, um Tipps auf deine favorisierten Events abzuschließen.

Installationsanleitung für iOS

Die Betano App für iOS-Geräte wie iPhone und iPad wird im App Store heruntergeladen. Folgendermaßen ist der Ablauf:

Rufe zuerst den App Store auf. Gib einen Begriff wie “Betano” oder “Betano App” in die Suchleiste ein. Starte den Betano App Download per Klick. Warte, bis die Installation abgeschlossen ist. Logge dich ein oder lege ein neues Konto an.

Installationsanleitung für Android (Play Store)

Der Download der Betano App für Android erfolgt im Google Play Store. Hier eine Installationsanleitung:

Rufe den Google Play Store auf. Gib einen Begriff wie “Betano App” in die Suchleiste ein. Starte den Download per Klick. Warte, bis die Installation abgeschlossen ist. Logge dich in dein Konto ein oder lege einen neuen Account an.

Installation per APK-Datei

Wer den Betano Download für Android nicht im Play Store durchführen möchte, kann stattdessen eine APK-Datei auf dem Endgerät installieren. Die Datei wird direkt auf der Betano-Webseite bereitgestellt. Um die Betano App per APK zu installieren, sind folgende Schritte notwendig:

Öffne die Betano-Webseite. Suche dort den Bereich ”Betano App per APK herunterladen“. Tippe auf den Download-Button, um die APK-Datei herunterzuladen. Öffne anschließend die APK-Datei im Download-Ordner deines Smartphones. Falls notwendig, aktiviere in den Einstellungen die Installation aus „unbekannten Quellen“. Bestätige die Installation der App. Öffne nach der Installation die Betano App und logge dich in dein Konto ein oder erstelle ein neues Konto.

Mindestanforderungen und Kompatibilität

Um die Betano Sportwetten App nutzen zu können, muss dein Endgerät verschiedene Voraussetzungen erfüllen. Beispielsweise muss genügend Speicherplatz auf deinem Handy oder Tablet vorhanden sein.

Die Betano App für iOS-Geräte hat einen Umfang von 66 MB. Prüfe vor dem Download, ob das Betriebssystem mindestens in der Version 12.0 vorhanden ist. Dies ist bei praktisch allen Geräten der Fall, die ab Herbst 2018 in den Handel gekommen sind.

Android-Nutzer benötigen rund 170 MB freien Speicherplatz. Eine weitere Voraussetzung ist, dass Android mindestens in der Version 6.0 auf dem Gerät installiert ist. Es sind heute nur noch wenige Geräte im Gebrauch, die eine ältere Version nutzen.

Wie registriert man sich in der Betano-App?

Hier erfährst du, wie du bei Betano ein Konto anlegen und dich als neuer Nutzer registrieren kannst:

Lade die Betano App auf dein Smartphone herunter und öffne sie. Tippe anschließend auf den Button „Registrieren“ oder „Konto erstellen“. Gib nun deine persönlichen Daten wie Name, E-Mail-Adresse und Wohnort ein. Lege einen Benutzernamen und ein sicheres Passwort fest. Bestätige deine Angaben und akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Schließe die Anmeldung ab und bestätige deine E-Mail-Adresse.

Wie erhält man den Bonus in der Betano-App?

Wenn du die Betano Sportwetten App für Android oder iOS heruntergeladen hast und den Bonus beanspruchen willst, findest du hier die passende Anleitung:

Lade die Betano App aus dem jeweiligen Store herunter und starte sie auf deinem Smartphone. Tippe auf „Registrieren“ oder „Konto erstellen“, um den Anmeldeprozess zu beginnen. Fülle das Registrierungsformular aus. Gib im entsprechenden Feld den Bonus-Code ein, damit der Bonus deinem Konto zugeordnet werden kann. Bestätige deine Angaben und schließe die Kontoerstellung ab. Zahle abschließend etwas Geld auf dein Spielerkonto ein.

Nach erfolgreicher Einzahlung kannst du den Betano Bonus sofort nutzen, um deine ersten Wetten abzuschließen.

Welche besonderen Funktionen besitzt die Betano App?

🏆 Die Betano App wartet mit einigen speziellen Features auf. Eine der interessantesten Funktionen der Betano App ist der umfangreiche Cash-Out-Service. Die Tipper können sich Wetten vor dem eigentlichen Spielende ganz oder teilweise auszahlen lassen und dadurch Gewinne sichern oder mögliche Verluste begrenzen.

Hervorzuheben ist außerdem der Bet Builder 🛠️. Mit dieser Funktion kannst du mehrere Wettmärkte eines einzelnen Spiels zu einer individuellen Kombiwette zusammenstellen. Hierdurch gewinnst du deutlich mehr Flexibilität bei der Wettabgabe.

Besonders praktisch sind im Alltag die integrierten Live-Statistiken und Echtzeitdaten 📊. Während laufender Veranstaltungen können die Tipper Spielverläufe verfolgen, Quotenänderungen beobachten und auf Grundlage aktueller Informationen lukrative Wetten platzieren 🎯.

Wie funktionieren Live-Wetten in der Betano-App?

Live-Wetten funktionieren in der Betano App über ein dynamisches In-Play-System, bei dem sich die Quoten in Echtzeit je nach Spielgeschehen ständig aktualisieren 🔄. Während des laufenden Spiels siehst du Statistiken, Spieltracker und teilweise sogar Livestreams, sodass du deine Entscheidungen leicht anpassen kannst.

Die Tipps können mit wenigen Klicks direkt im Live-Center platziert werden, wobei sich Märkte wie „Nächstes Tor“, „Over/Under“ oder Handicap laufend verändern. Die App reagiert dabei sekundenschnell ⏱️ auf Ereignisse wie Tore oder Gelbe Karten 🟨.

Zusätzlich kannst du in der Betano Sportwetten App zwischen verschiedenen Ansichten wie Statistik- oder Animationsmodus wechseln.

Was ist das „Betano Social“-Feature?

“Betano Social” ist ein interaktives Community-Feature, über das die Nutzer Wetten teilen, Beiträge anderer Spieler sehen und diesen folgen können. Zudem lassen sich Wettscheine kopieren und Inhalte durch Likes oder Kommentare aktiv bewerten.

Zusätzlich beinhaltet “Betano Social” ein Punktesystem mit Ranglisten und möglichen Belohnungen für aktive Nutzer. Der Zugriff erfolgt über das Menü in der App, setzt jedoch ein verifiziertes Konto voraus.

Kann man bei Betano andere Spiele spielen, zum Beispiel Spielautomaten?

Die Betano App bietet deutschen Nutzern eine Auswahl an spannenden Slots. Zu den bekanntesten Titeln im Sortiment zählen "Big Bass Bonanza" und "The Dog House". Beide Slots stammen von Pragmatic Play, einem führenden Software-Studio im Glücksspielbereich.

Zur besseren Auffindbarkeit wurden die Spielautomaten in eine eigene Kategorie eingordnet. Durch Subkategorien wie "Ägyptisch" oder "Früchte" kannst du Automatenspiele finden, die zu dem gesuchten Thema passen.

Unsere Erfahrungen mit der Benutzeroberfläche und der User Experience (UX)

Im Test hinterließ die Betano App einen modernen und benutzerfreundlichen Eindruck. Die Navigation ist übersichtlich aufgebaut. Wichtige Funktionen wie Live-Wetten, Cash-Out, Einzahlungen und Bonusaktionen sind für den Nutzer schnell erreichbar.

Besonders positiv fallen die stabile Performance, die biometrischen Login-Optionen und die Anordnung der Wettmärkte auf. Einen Dunkelmodus gibt es nach unseren Betano App Erfahrungen allerdings bisher nicht.

Hier einige messbare Daten:

⏱️ Ladezeit der App: Subjektiv sehr schnell, Seitenwechsel erfolgen in der Regel innerhalb von 1–2 Sekunden im WLAN-Test 📶.

💾 App-Größe: Ca. 66 MB (iOS) | 168 MB (Android).

🔒 Login-Methoden: Face ID 👤, Touch ID ☝️ und klassische Passwort-Anmeldung.

📱 Plattformen: Android, iOS und mobile Web-App.

🗺️ Navigation: Suchfunktion 🔍, Favoriten ⭐, Live-Bereich und Wettschein sind direkt erreichbar.

Vorteile Nachteile Modernes und aufgeräumtes Design Kein Dark Mode Intuitive Navigation Vergleichsweise viel Speicherplatz erforderlich Face ID und Touch ID ermöglichen einen schnellen Login Die reduzierte Startseiten-Navigation kann für erfahrene Nutzer zunächst ungewohnt wirken

Vergleich der Betano App mit den Mitbewerbern

Wie schlägt sich die Betano Mobile App im Vergleich zur Konkurrenz auf dem hart umkämpften Online-Markt? In diesem Abschnitt erfährst du, ob die App mit den Anwendungen der Mitbewerber mithalten kann.

Funktionen im Überblick

In dieser Tabelle vergleichen wir die wichtigsten Funktionen der Betano App mit denen ausgewählter Konkurrenzanbieter. So kannst du die Unterschiede bezüglich Bedienung, Wettangebot und weiteren Merkmalen schnell erkennen.

Plattform Funktionen Live- Streaming Push-Benachrichtigungen Bet365 Livewetten / Statistiken / 1-tap ✅ Spielstand-Alarm✅ / Quotenänderungen ❌ Tipico Live-Wetten mit Echtzeit-Quoten / In-Play-Statistiken / Cash-Out-Funktion / intuitive Navigation ✅ Wett-Updates ✅ / Promotions & Angebote ✅ Bet at Home Live-Wetten mit dynamischen Quoten / Cash-Out / umfangreiche Live-Statistiken ❌ Quotenänderungen und Wett-Updates ✅ Admiralbet Live-Wetten / Live-Statistiken / Cash-Out / umfangreiche Wettmärkte / einfache mobile Wettabgabe ✅ Wett-Updates & Promotions ✅ / Quotenänderungen ❌ Betano Live-Wetten / Cash-Out / große Marktvielfalt / Live-Statistiken / teilweise Live-Streaming ausgewählter Events ✅ Spielstand- und Wett-Updates ✅ / Quotenänderungen & Promotions ✅

Zahlungs- und Gewinnmanagement

Anbieter Cash-Out Einzahlung Zahlungsmethoden Betano ❌ €10 min Karte / SEPA Bet365 ❌ €20 min Karte / SEPA Tipico ❌ €10 min Karte / SEPA Admiralbet ❌ €10 min Karte / SEPA

Wenn du mehr über die Mobil-Apps von den führenden Buchmachern erfahren möchtest, findest du auf dieser Seite alle Informationen.

Abschließendes Urteil über die Betano App

Nach mehreren Tagen des Testens können wir festhalten, dass die Betano App zu den leistungsstärksten Anwendungen für Sport-Tipper gehört. Die Anwendung lief auf allen Endgeräten stabil und bot eine exzellente Performance 🚀.

Beeindruckend war insbesondere das Livewetten-Center ⚡, in dem die Tipper bei einigen Events Direktübertragungen von Sportereignisse finden können. Ebenfalls erwähnenswert: Innerhalb des Testzeitraums kam es zu keiner einzigen Betano App Störung.

Größere Schwächen leistet sich die Betano Sportwetten App nicht. Die Anwendung wirkte auf unsere Tester ausgereift und konnte in Sekunden auf den verwendten Endgeräten installiert werden 📲. Unter dem Strich ist diese App rundum zu empfehlen.

FAQ (Häufig gestellte Fragen)

+ Sind meine persönlichen Daten sicher? Betano setzt zum Schutz deiner persönlichen Daten verschiedene Sicherheitsmaßnahmen ein. Dazu zählen verschlüsselte Datenübertragungen per SSL-Technologie sowie technische und organisatorische Schutzmechanismen gegen unbefugten Zugriff. Als europaweit tätiger Anbieter verarbeitet Betano personenbezogene Daten gemäß den Vorgaben der DSGVO und gewährt dir Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Datenübertragbarkeit und Löschung deiner Daten. + Ist die Nutzung kostenlos oder gibt es versteckte Gebühren? Die Betano Sportwetten App kann kostenlos im Apple App Store oder im Google Play Store heruntergeladen werden. Es gibt keine kostenpflichtige Premium-Version oder versteckte Abo-Gebühren für die App. Kosten entstehen nur, wenn du freiwillig Geld einzahlst und Wetten platzierst. + Werde ich aufdringliche Benachrichtigungen erhalten? Betano versendet zwar Benachrichtigungen zu Kontovorgängen, Aktionen und Angeboten, doch diese lassen sich individuell anpassen oder deaktivieren. In den Konto- bzw. Datenschutzeinstellungen kannst du festlegen, ob du Mitteilungen per E-Mail, SMS oder Push-Nachricht erhalten möchtest. Marketing- und Werbenachrichten sind optional und können jederzeit abbestellt werden. + Wird die Wettsteuer automatisch abgezogen, oder liegt dies in meiner Verantwortung? In Deutschland musst du die gesetzliche Wettsteuer von 5 % bei Betano nicht selbst abführen. Betano zieht die Steuer automatisch von deinen Gewinnen ab, sodass du dich um nichts kümmern musst. Verlierst du eine Wette, fällt keine Wettsteuer an. + Wie kann ich mein Konto löschen? Um dein Betano-Konto zu löschen, meldest du dich an und wählst unter „Mein Konto“ → „Limits & Schließung“ die Option „Konto schließen“. Vorhandenes Guthaben solltest Du vorher auszahlen lassen. Alternativ kannst du eine vorübergehende Kontosperrung für 24 Stunden bis 30 Tage aktivieren. Für längere Pausen steht dir ein Selbstausschluss von 6 Monaten bis "unbegrenzt" offen.

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