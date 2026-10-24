Michael Olise ist eine Ausnahmeerscheinung im modernen Fußball. Getreu seiner unbekümmerten Art, das Spiel anzugehen, hat der 24-Jährige während seiner sechseinhalbjährigen Profikarriere nie einen Schuhsponsoringvertrag unterschrieben - obwohl er sich längst zu einem der besten Spieler der Welt entwickelt hat. Auf höchstem Niveau sind solche Vereinbarungen, unabhängig von ihrer finanziellen Größenordnung, längst zur Norm geworden. Doch das könnte sich nun ändern.
Nike ist es gelungen, Olise für eine Zusammenarbeit zu gewinnen. Der US-amerikanische Sportartikelriese nutzte dabei die ungewöhnliche und langjährige Verbundenheit des Franzosen mit einer längst eingestellten Schuhreihe, um ihn von einem Vertrag über die Bereitstellung seiner Fußballschuhe zu überzeugen. Damit setzte sich Nike gegen den größten Konkurrenten adidas durch.
Für Nike kommt dieser Erfolg zur richtigen Zeit. Olises Marktwert und sportliches Ansehen sind derzeit so hoch wie nie zuvor. Künftig soll der Superstar des FC Bayern München und der französischen Nationalmannschaft eine zentrale Rolle in der Weiterentwicklung des Fußballschuhsortiments der Marke spielen und zum Gesicht einer neuen Generation von Nike-Fußballschuhen werden.