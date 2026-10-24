Obwohl Olise Jahr für Jahr auf potenzielle Sponsoreneinnahmen in Millionenhöhe verzichtet, hat er bislang nie öffentlich erklärt, warum er bewusst einen anderen Weg einschlägt als die meisten Profifußballer. Eine Quelle aus seinem Umfeld erklärte Anfang des Jahres gegenüber L'Equipe, dass ihn die Vorstellung eines Schuhsponsoringvertrags "überhaupt nicht interessiert". Dies deutet darauf hin, dass Olise vor allem seine Unabhängigkeit schätzt und weiterhin selbst entscheiden möchte, welche Schuhe er trägt.

Genau diese Haltung macht ihn auch aus Sicht von Sportmarketingexperten zu einer besonderen Persönlichkeit. "Ich denke, genau das macht Olise interessant", sagte Misha Sher, Experte für Sportmarketing, im Sommer gegenüber The Athletic. "Er legt eindeutig mehr Wert auf Leistung als auf alles andere - in einer Welt, in der jeder einen Preis zu haben scheint." Sher glaubt nicht unbedingt, dass Olise damit gezielt sein Markenimage formen will. Vielmehr sei diese Einstellung schlicht Teil seiner Persönlichkeit.

Zugleich könnte sein ausgeprägter Wunsch nach Individualität eine entscheidende Rolle spielen. "Jemandem, dem seine Eigenständigkeit so wichtig ist wie ihm, liegt vielleicht wenig daran, ein weiterer Athlet zu sein, der bei einer der großen Marken unter Vertrag steht", erklärte Sher. Zwar verdienen Spieler auf diesem Niveau ohnehin beträchtliche Summen. Dennoch sei es äußerst ungewöhnlich, gerade in diesem Bereich bewusst auf einen Vertrag und die damit verbundenen Einnahmen zu verzichten.

Auch Tim Stedman, Vizepräsident für Athletenstrategie und -marketing bei SportFive, sieht in Olises Haltung ein klares Zeichen seiner Unabhängigkeit. "Dass Olise kein Bedürfnis danach verspürt, spricht für ihn", sagte er. Möglicherweise wolle der Franzose weder die damit verbundene Aufmerksamkeit noch die kommerzielle Präsenz. Ebenso denkbar sei, dass er bewusst Abstand vom Vermarktungstrubel halte, sein Privatleben schützen und sich voll und ganz auf seine sportliche Karriere konzentrieren wolle.