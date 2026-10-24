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FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

Zum ersten Mal in seiner Karriere! So kam es zum Bruch von Bayern-Star Michael Olise mit den eigenen Prinzipien

Der Superstar des FC Bayern München und der französischen Nationalmannschaft beendet seine Zeit ohne persönlichen Ausrüster und kommt beim US-amerikanischen Sportartikelriesen Nike unter.

Krishan Davis
Übersetzt von

  • Michael Olise ist eine Ausnahmeerscheinung im modernen Fußball. Getreu seiner unbekümmerten Art, das Spiel anzugehen, hat der 24-Jährige während seiner sechseinhalbjährigen Profikarriere nie einen Schuhsponsoringvertrag unterschrieben - obwohl er sich längst zu einem der besten Spieler der Welt entwickelt hat. Auf höchstem Niveau sind solche Vereinbarungen, unabhängig von ihrer finanziellen Größenordnung, längst zur Norm geworden. Doch das könnte sich nun ändern.

    Nike ist es gelungen, Olise für eine Zusammenarbeit zu gewinnen. Der US-amerikanische Sportartikelriese nutzte dabei die ungewöhnliche und langjährige Verbundenheit des Franzosen mit einer längst eingestellten Schuhreihe, um ihn von einem Vertrag über die Bereitstellung seiner Fußballschuhe zu überzeugen. Damit setzte sich Nike gegen den größten Konkurrenten adidas durch.

    Für Nike kommt dieser Erfolg zur richtigen Zeit. Olises Marktwert und sportliches Ansehen sind derzeit so hoch wie nie zuvor. Künftig soll der Superstar des FC Bayern München und der französischen Nationalmannschaft eine zentrale Rolle in der Weiterentwicklung des Fußballschuhsortiments der Marke spielen und zum Gesicht einer neuen Generation von Nike-Fußballschuhen werden.

  • Gegen den Strom

    Michael Olise Bayern Munich 2026-27 purple kit
    Getty

    Olise ist bislang während seiner gesamten Profikarriere ohne lukrativen Schuhsponsoringvertrag ausgekommen. Das wird sich jedoch schon bald ändern.

    Obwohl Olise Jahr für Jahr auf potenzielle Sponsoreneinnahmen in Millionenhöhe verzichtet, hat er bislang nie öffentlich erklärt, warum er bewusst einen anderen Weg einschlägt als die meisten Profifußballer. Eine Quelle aus seinem Umfeld erklärte Anfang des Jahres gegenüber L'Equipe, dass ihn die Vorstellung eines Schuhsponsoringvertrags "überhaupt nicht interessiert". Dies deutet darauf hin, dass Olise vor allem seine Unabhängigkeit schätzt und weiterhin selbst entscheiden möchte, welche Schuhe er trägt.

    Genau diese Haltung macht ihn auch aus Sicht von Sportmarketingexperten zu einer besonderen Persönlichkeit. "Ich denke, genau das macht Olise interessant", sagte Misha Sher, Experte für Sportmarketing, im Sommer gegenüber The Athletic. "Er legt eindeutig mehr Wert auf Leistung als auf alles andere - in einer Welt, in der jeder einen Preis zu haben scheint." Sher glaubt nicht unbedingt, dass Olise damit gezielt sein Markenimage formen will. Vielmehr sei diese Einstellung schlicht Teil seiner Persönlichkeit.

    Zugleich könnte sein ausgeprägter Wunsch nach Individualität eine entscheidende Rolle spielen. "Jemandem, dem seine Eigenständigkeit so wichtig ist wie ihm, liegt vielleicht wenig daran, ein weiterer Athlet zu sein, der bei einer der großen Marken unter Vertrag steht", erklärte Sher. Zwar verdienen Spieler auf diesem Niveau ohnehin beträchtliche Summen. Dennoch sei es äußerst ungewöhnlich, gerade in diesem Bereich bewusst auf einen Vertrag und die damit verbundenen Einnahmen zu verzichten.

    Auch Tim Stedman, Vizepräsident für Athletenstrategie und -marketing bei SportFive, sieht in Olises Haltung ein klares Zeichen seiner Unabhängigkeit. "Dass Olise kein Bedürfnis danach verspürt, spricht für ihn", sagte er. Möglicherweise wolle der Franzose weder die damit verbundene Aufmerksamkeit noch die kommerzielle Präsenz. Ebenso denkbar sei, dass er bewusst Abstand vom Vermarktungstrubel halte, sein Privatleben schützen und sich voll und ganz auf seine sportliche Karriere konzentrieren wolle.

  • Synonym

    Michael Olise Nike boots
    Getty

    Olise spielt weiterhin mit Hypervenoms und hat seine Kollektion sogar personalisieren lassen, darunter ein Paar, das er während der Weltmeisterschaft 2026 getragen hat.

    Obwohl Olise lange wenig Interesse an einem Schuhsponsoringvertrag zeigte, verbindet man ihn seit Jahren mit einer ganz bestimmten Marke und einem speziellen Modell: dem Nike Hypervenom III. Der 2017 vorgestellte Fußballschuh wurde bereits ein Jahr später mit der Einstellung der Hypervenom-Reihe aus dem Sortiment genommen - blieb für Olise jedoch weiterhin die erste Wahl.

    Zwar griff der Franzose nach seinem Durchbruch beim FC Reading gelegentlich auch auf andere Modelle zurück, darunter den Nike Mercurial, den adidas F50 und Fußballschuhe von New Balance. Vor allem im Training trug er mitunter andere Modelle. Während seiner Zeit bei Crystal Palace und beim FC Bayern blieb er in Pflichtspielen jedoch konsequent dem Hypervenom treu.

    Wie groß seine Sammlung des inzwischen eingestellten Modells ist, zeigte sich auch an seiner Liebe zum Detail: Bei jedem Spiel stimmte Olise die Farbe seiner Schuhe auf sein Outfit ab. Darüber hinaus ließ er einzelne Paare von Künstlern mit handgemalten, individuellen Designs versehen, um ihnen eine ganz persönliche Note zu verleihen.

    Doch während Olise sowohl auf Vereinsebene als auch in der französischen Nationalmannschaft immer mehr an Bedeutung gewinnt, scheint sich seine Einstellung zum Thema Schuhsponsoring verändert zu haben. Nach Jahren ohne entsprechenden Vertrag steht der Offensivstar nun offenbar vor einem neuen Kapitel.

  • Eine mehr als notwendige Erklärung

    Kylian Mbappe On
    Juergen Teller/ On

    Mit der Verpflichtung von Olise setzt Nike nach dem Abgang von Kylian Mbappe, der zuvor zu den wichtigsten Aushängeschildern der Marke zählte, ein deutliches Zeichen und stärkt seine Position im Fußballgeschäft.

    Während Olises Marktwert und Ansehen weiter steigen und er beim FC Bayern Woche für Woche mit starken Leistungen überzeugt, soll Nike nun einen wichtigen Erfolg erzielt haben. Zahlreichen Medienberichten zufolge hat der US-amerikanische Sportartikelriese mit dem Franzosen erstmals einen Vertrag über die Bereitstellung von Fußballschuhen abgeschlossen. Ausschlaggebend dafür könnten auch seine herausragenden Auftritte für die französische Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft gewesen sein.

    Für Nike kommt diese Verpflichtung zur richtigen Zeit. Erst im September verlor das Unternehmen mit Kylian Mbappe, Olises Landsmann und Superstar von Real Madrid, eines seiner wichtigsten Gesichter im Fußballgeschäft. Mbappe wechselte zum Konkurrenten On, der sich bislang vor allem mit Laufschuhen einen Namen gemacht hat und nun auch im Fußballschuhmarkt Fuß fassen will. Die Verpflichtung Olises könnte für Nike daher ein wichtiger Schritt sein, um diesen Verlust aufzufangen.

    Umso erfreulicher dürfte die Vereinbarung aus Sicht des US-Konzerns sein, wenn man die Konkurrenz um den Bayern-Star berücksichtigt. Berichten von Footy Headlines zufolge bemühte sich adidas im vergangenen Sommer intensiv um Olise und soll ihm einen lukrativen, langfristigen Vertrag angeboten haben. Zudem hatte adidas-CEO Björn Gulden öffentlich den Wunsch geäußert, den Franzosen in den Kreis der unter Vertrag stehenden Athleten aufzunehmen.

    Letztlich scheint das Angebot des deutschen Sportartikelherstellers jedoch nicht ausgereicht zu haben, um Olise zu überzeugen. Neben den finanziellen Konditionen dürfte auch ein anderer Faktor eine entscheidende Rolle bei seiner Wahl zugunsten von Nike gespielt haben.

  • Die Rückkehr einer Ikone

    Nike Hypervenom boots
    Getty

    Nike bringt die beliebte, 2019 eingestellte Hypervenom-Reihe zurück, und Olise soll einer ihrer Botschafter werden.

    Fast zehn Jahre nach dem Auslaufen der Reihe plant Nike offenbar, den Hypervenom im Jahr 2027 ein Comeback zu ermöglichen. Michael Olise soll dabei eine zentrale Rolle spielen und zu den Gesichtern der modernisierten Schuhlinie gehören. Wie Footy Headlines berichtet, war gerade die Aussicht auf die Rückkehr des Modells ein entscheidender Faktor, der den Bayern-Star schließlich dazu bewogen haben soll, einen Sponsoringvertrag zu unterschreiben.

    Als Nike den Hypervenom 2013 erstmals vorstellte, setzte die Marke auf Neymar als prominentes Werbegesicht. Der Schuh löste damals die legendäre Total90-Reihe ab und wurde zum festen Bestandteil der Ausrüstung des Brasilianers, der damit sowohl beim FC Barcelona als auch bei der Heim-Weltmeisterschaft 2014 für Aufsehen sorgte. Obwohl Nike die Hypervenom-Reihe 2019 einstellte, deutete eine Neuauflage der ersten Farbvariante im Jahr 2025 bereits auf eine mögliche Rückkehr hin. Nun soll die Produktlinie in überarbeiteter Form wieder dauerhaft ins Sortiment aufgenommen werden.

    Mit dem Comeback dürfte der Hypervenom auch innerhalb des Nike-Portfolios eine wichtige Rolle übernehmen. Das Modell soll die Phantom-Reihe als Aushängeschild für Fußballschuhe ablösen, die auf Beweglichkeit und Durchschlagskraft beim Abschluss ausgelegt sind. Bislang tragen unter anderem Erling Haaland und Alexia Putellas die Phantom-Modelle. Für die Neuauflage des Hypervenom im kommenden Sommer sollen neben Olise auch Chelsea-Star Cole Palmer sowie Haaland und Putellas als Werbegesichter vorgesehen sein.

    Dass Olise bereits während seiner Zeit bei der französischen Nationalmannschaft vor der Weltmeisterschaft mit einem offenbar vollständig weißen Prototyp des künftigen Schuhs im Training gesichtet wurde, passt ebenfalls ins Bild. Der Bayern-Star scheint damit schon früh in die Vorbereitung auf die Rückkehr der Reihe eingebunden gewesen zu sein.

    Vor diesem Hintergrund erscheint auch der Zeitpunkt seiner Entscheidung für einen Schuhsponsoringvertrag nachvollziehbarer. Nachdem Olise jahrelang auf eine solche Partnerschaft verzichtet hatte, könnte die Aussicht, künftig wieder auf seinen bevorzugten Hypervenom setzen zu können und zugleich das Gesicht seiner Neuauflage zu werden, letztlich den Ausschlag gegeben haben.

  • "Ein anderer kreativer Weg"

    Michael Olise
    Getty

    Olises zurückhaltende Art abseits des Platzes dürfte maßgeblich dazu beitragen, wie Nike seinen neuen Star künftig vermarktet. Dabei will die Marke bewusst einen "völlig anderen" Ansatz verfolgen.

    Angesichts von Olises unbekümmerter Art und seiner offensichtlichen Zurückhaltung gegenüber dem Superstar-Dasein dürfte es kaum überraschen, dass sich sein Schuhsponsoringvertrag von herkömmlichen Vereinbarungen unterscheidet. Für Nike bietet sich damit die Gelegenheit, einen neuen Ansatz zu verfolgen - mit einem Spieler, der sich innerhalb kürzester Zeit zu einem der prominentesten Namen im Portfolio der Marke entwickelt hat.

    Wie Footy Headlines berichtet, plant der US-amerikanische Sportartikelriese, mit dem Franzosen "einen völlig anderen kreativen Weg" einzuschlagen. Im Mittelpunkt soll dabei der Kontrast zwischen Olises ruhigem, zurückhaltendem Auftreten abseits des Platzes und seiner elektrisierenden Präsenz auf dem Rasen stehen, mit der er Spiele im Alleingang entscheiden kann. Gerade dieses Zusammenspiel unterschiedlicher Facetten könnte die Grundlage für eine außergewöhnliche Marketingkampagne bilden.

    Wie Nike dieses Konzept konkret umsetzen wird, bleibt abzuwarten. Denkbar ist jedoch, dass Olise bereits im kommenden Jahr einen personalisierten Hypervenom mit seinem eigenen Namen tragen wird. Nach Jahren, in denen seine besondere Verbindung zu diesem Schuhmodell ohne offiziellen Sponsoringvertrag bestand, erhält diese nun einen formellen Rahmen. Vieles deutet darauf hin, dass sowohl Olise als auch Nike mit dieser Partnerschaft noch einiges vorhaben.