Der Gewinner des Ballon d’Or 2026 wird am Montag bekannt gegeben. Derzeit ist noch offen, wer die begehrteste individuelle Auszeichnung im Fußball mit nach Hause nehmen wird.

Die drei offensichtlichen Favoriten sind Harry Kane von Bayern München, Kylian Mbappe und Lamine Yamal, doch im Verfolgerfeld stehen mit Ousmane Dembele, Rodri und dem achtmaligen Gewinner Lionel Messi drei frühere Preisträger. Auch Michael Olise und Khvicha Kvaratskhelia sind ernst zu nehmende Geheimfavoriten.

Was das Rennen in diesem Jahr so spannend macht: Niemand hat einen unumstößlichen Anspruch auf die Auszeichnung, und für alle lassen sich Argumente finden - und welche, die gegen sie sprechen.



