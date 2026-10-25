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Ballon d'Or contenders GFX 1:1GOAL

Wer gewinnt den Ballon d’Or? Harry Kane, Lamine Yamal und warum das Rennen 2026 das offenste und zugleich unperfekteste der Geschichte ist

Für die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fußball gibt es vor der Verleihung am Montag in London keinen haushohen Favoriten.

Mark Doyle
Übersetzt von

  • Der Gewinner des Ballon d’Or 2026 wird am Montag bekannt gegeben. Derzeit ist noch offen, wer die begehrteste individuelle Auszeichnung im Fußball mit nach Hause nehmen wird.

    Die drei offensichtlichen Favoriten sind Harry Kane von Bayern München, Kylian Mbappe und Lamine Yamal, doch im Verfolgerfeld stehen mit Ousmane Dembele, Rodri und dem achtmaligen Gewinner Lionel Messi drei frühere Preisträger. Auch Michael Olise und Khvicha Kvaratskhelia sind ernst zu nehmende Geheimfavoriten.

    Was das Rennen in diesem Jahr so spannend macht: Niemand hat einen unumstößlichen Anspruch auf die Auszeichnung, und für alle lassen sich Argumente finden - und welche, die gegen sie sprechen.


  • Ousmane Dembele

    Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026
    Getty Images Sport

    Das einstige Enfant terrible des französischen Fußballs strebt den zweiten Ballon d’Or in Serie an.

    PRO: Die große Frage bei Dembele war, ob der einst bisweilen zum Verzweifeln undisziplinierte und unbeständige Angreifer die Form halten könnte, mit der er 2025 den Ballon d'Or gewonnen hatte. Nachdem er einige Verletzungsprobleme in der ersten Hälfte der vergangenen Saison überwunden hatte, spielte der vielseitige Stürmer erneut eine entscheidende Rolle dabei, dass Paris Saint-Germain zum zweiten Mal in Folge die Champions League gewann. In den letzten vier Spielen seines Teams in diesem Wettbewerb traf Dembele sechsmal. Anschließend erzielte er seine ersten WM-Tore überhaupt, ebenfalls sechs an der Zahl, während Frankreich das Turnier in Nordamerika auf Platz vier beendete.

    CONTRA: Dembele glänzte nicht ganz so sehr wie 2024/25, als er als klarer Favorit auf den Ballon d'Or galt. Tatsächlich ließe sich mit gutem Recht argumentieren, dass er weder beim zweiten Champions-League-Triumph von PSG dessen bester Spieler noch bei der WM Frankreichs effektivster Stürmer war. Daher ist der Wirbel um Dembele in diesem Jahr bei Weitem nicht so groß, auch wenn er zweifelsfrei bewiesen hat, dass er ein Angreifer der Spitzenklasse ist.

  • Harry Kane

    England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Der Stürmer Englands und des FC Bayern München zeigt sich sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft in sensationeller Torlaune.

    PRO: Niemand erzielte in der Saison 2025/26 mehr Tore als der Bayernstar (73). Die Abschlussstärke des Mittelstürmers verhalf Bayern München zum nationalen Triple. Für einen 33-Jährigen, der einst wegen seiner fehlenden Titel verspottet wurde, ist das eine beachtliche Leistung. Und: Allein schon, weil Kane den Ballon d'Or im Gegensatz zu anderen in dieser Liste, nicht forderte, sollte ein Grund sein, ihm die Auszeichnung zu verleihen.

    CONTRA: Kanes Argument für die Auszeichnung beruht allein auf seiner beeindruckenden Torbilanz, denn weder gewann er die Champions League noch die Weltmeisterschaft. Und nur selten wird jemand zum besten Spieler der Welt gekürt, der noch keinen der wichtigsten Titel im Fußball gewonnen hat. Zudem sollte man nicht vergessen, dass Kane bei Englands drittem Platz in Nordamerika zwar sechs Tore erzielte, nach dem Achtelfinale aber kein einziges Mal mehr traf. Als sein Land ihn bei der überraschenden Halbfinalniederlage gegen Argentinien am dringendsten brauchte, blieb er blass.

  • Khvicha Kvaratskhelia

    FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSG
    AFP

    Der georgische Flügelspieler war in der Champions League der vergangenen Saison zweifellos der entscheidendste Spieler.

    PRO: PSG schien keinen weiteren Flügelspieler zu brauchen, als Kvaratskhelia im Januar 2025 im Parc des Princes ankam. Doch er verlieh der Offensive von Luis Enrique eine völlig neue Dimension und trug entscheidend zum ersten Europapokalsieg der Pariser bei. In der vergangenen Saison war der Georgier sogar noch besser: Er wurde zu Recht zum Spieler der Saison der Champions League gewählt, nachdem er als erster Spieler in sieben aufeinanderfolgenden K.-o.-Spielen an mindestens einem Tor direkt beteiligt gewesen war. PSG verteidigte dabei seinen europäischen Titel.

    CONTRA: Er konnte nicht bei der Weltmeisterschaft spielen. Hätte sich Georgien qualifiziert und Kvaratskhelia dort irgendeinen positiven Einfluss auf das Spiel gehabt, ließe sich kaum gegen einen Ballon-d’Or-Sieg von ihm argumentieren. Wir wissen jedoch, wie wichtig das Turnier für die Entscheidung der Stimmberechtigten ist. Allein deshalb glauben wir, dass „Kvaradona“ sogar Schwierigkeiten haben könnte, unter die ersten Drei zu kommen. Das wäre für den 25-Jährigen ausgesprochen hart.


  • Kylian Mbappe

    FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SEN
    AFP

    Mbappe gilt vielleicht nicht als Teamplayer, doch im Fußball gibt es derzeit wohl keinen gefährlicheren Einzelspieler.

    PRO: Wie Yamal spricht auch Mbappe offen über seine Chancen auf den Ballon d'Or. Und wie Yamal hat er gute Argumente auf seiner Seite. Mbappe erzielte mehr Tore als jeder andere Spieler in La Liga, der Champions League (obwohl Real Madrid im Viertelfinale ausschied) und bei der Weltmeisterschaft. Seine Leistungen in Nordamerika brachten ihm zudem den Goldenen Schuh ein und machten ihn zum besten Torschützen in der Geschichte des Turniers. Wenn also die Tore über den Ballon d'Or entscheiden, haben Mbappes Treffer womöglich sogar mehr Gewicht als die von Kane.

    CONTRA: Mbappes herausragende Torquote führte weder für seinen Verein, noch für sein Land zu einem Titel. Schlimmer noch: Seine Kritiker behaupten, dass sein Individualismus den Teams, für die er spielt, sogar schade. So erklären sie sich, dass PSG seit seinem Abschied aus dem Parc des Princes besser geworden sei, Madrid seit seiner Ankunft im Bernabeu dagegen schlechter. Diese ausgesprochen negative Wahrnehmung dürfte seinen Chancen auf den Ballon d'Or kaum geholfen haben.

  • Lionel Messi

    FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALG
    AFP

    Der Argentinier bewies mit 39 Jahren auf bemerkenswerte Weise, dass er noch immer zu den besten Spielern der Welt gehört.

    PRO: Selbst für den GOAT ist außergewöhnlich, was Lionel Messi im vergangenen Jahr erreicht hat. Die Nummer 10 führte Inter Miami zum ersten Triumph im MLS Cup und anschließend Argentinien mit einer Reihe entscheidender Leistungen im Alter von 39 Jahren zum zweiten WM-Finale in Folge, während sein Vater den Kampf gegen eine Krankheit zunehmend verlor. Einfach verblüffend.

    CONTRA: Hätte Argentinien die Weltmeisterschaft gewonnen, gäbe es diese Debatte wahrscheinlich gar nicht: Messi wäre der haushohe Favorit auf seinen neunten Ballon d’Or. Doch die Art und Weise, wie Argentinien gegen Spanien verlor, dürfte Messi ebenso angelastet werden wie die Tatsache, dass die Mehrheit der Abstimmenden die MLS geringschätzt. Ist das unfair? Absolut. Aber leider ist es auch wahr.

  • Michael Olise

    RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga
    Getty Images Sport

    Der französische Flügelspieler hat sein Spiel auf ein völlig neues Niveau gehoben, seit er 2024 von Crystal Palace zum FC Bayern München wechselte.

    PRO: Olise ist derzeit ganz einfach der kreativste Offensivspieler im Fußball. In der Saison 2025/26 bereitete er beeindruckende 41 Tore vor, allein bei der WM gelangen ihm rekordverdächtige sieben Vorlagen. Deshalb halten viele Olise und nicht Kane für Bayerns wichtigsten Spieler. Der technisch versierte Flügelspieler wurde zum zweiten Mal in Folge zum besten Spieler des FC Bayern gewählt und zudem als Spieler der Saison in der Bundesliga ausgezeichnet.

    KONTRA: Olise sitzt leider im selben Boot wie sein Mannschaftskollege Kane. Trotz seiner uneigennützigen individuellen Klasse gewann er keinen der Mannschaftstitel, die wirklich zählen, zumindest mit Blick auf den Ballon d’Or. Bayern unterlag PSG in einem mitreißenden Champions-League-Halbfinale knapp. Frankreich schied bei der WM ebenfalls im Halbfinale aus, und das auf ziemlich schwache Weise. Olise ist also der neue Vorlagenkönig des Fußballs, doch wir glauben nicht, dass er zum besten Spieler gekürt wird. Zumindest noch nicht.

  • Rodri

    President Trump And First Lady Attend FIFA World Cup Final In New Jersey
    Getty Images News

    Der ehemalige Mittelfeldspieler von Manchester City rief allen seine Klasse in Erinnerung, indem er Spanien zum WM-Titel inspirierte.

    PRO: Die Sorge war durchaus berechtigt, dass Rodri nach seinem Kreuzbandriss im September 2025 nicht mehr zu jener Bestform zurückfinden würde, die ihm den Ballon d'Or eingebracht hatte. Schließlich war er auch in der vergangenen Saison bei Manchester City durch Verletzungen beeinträchtigt worden. Bei der diesjährigen Weltmeisterschaft spielte der Mittelfeldspieler jedoch überragend: Er lenkte Spaniens Spiel nach Belieben, während die Mannschaft von Luis de la Fuente jeden einzelnen Gegner kaum an den Ball kommen ließ und schließlich in New Jersey den Titel holte. Damit steht Rodris Status als einer der besten Sechser der Fußballgeschichte nun außer Frage.

    CONTRA: Rodri mag bei der Weltmeisterschaft überragend gewesen sein. Wie bereits erwähnt, erreichte er in seiner von Verletzungen unterbrochenen Saison 2025/26 aber nicht ganz sein höchstes Niveau. Das war einer der Hauptgründe dafür, dass Manchester City weder die Premier League noch die Champions League gewann, so wichtig war er für die Mannschaft von Pep Guardiola. Es wäre daher überraschend, sollte er allein aufgrund seiner Leistungen für Spanien im Sommer einen zweiten Ballon d'Or gewinnen.

  • Lamine Yamal

    FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ESPANYOL
    AFP

    Der jugendliche Flügelspieler hat seinem EM-Titel von 2024 nun auch eine Weltmeistermedaille hinzugefügt.

    PRO: In den vergangenen beiden Spielzeiten gab es kaum einen aufregenderen Spieler als Yamal, den außergewöhnlich talentierten Teenager, der bei der Wahl zum Ballon d’Or im vergangenen Jahr Zweiter wurde. 2026 gewann Yamal seinen zweiten La-Liga-Titel in Folge, bevor ihn Spaniens Triumph in Nordamerika zum jüngsten Spieler der Fußballgeschichte machte, der sowohl die Europameisterschaft als auch die Weltmeisterschaft gewonnen hat.

    CONTRA: Während Barcelona in der Champions League erneut hinter den Erwartungen zurückblieb, gibt es an Yamals Bilanz eigentlich nur einen Kritikpunkt. Der könnte ihn allerdings den Ballon d’Or kosten: Der 19-Jährige war bei der Weltmeisterschaft weit von seiner überragenden Bestform entfernt. Eine Verletzung, die seine Vereinssaison verkürzt hatte, schränkte ihn ganz offensichtlich ein. Doch obwohl ihm bei dem Turnier mehr erfolgreiche Dribblings gelangen als jedem anderen Spieler, verbuchte er keine einzige Torvorlage und erzielte nur ein Tor, gegen Saudi-Arabien in der Gruppenphase.