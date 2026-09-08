Nur zwei Teams können den Titel-Hattrick von Paris Saint-Germain verhindern - ist der FC Bayern München hier dabei? Das Champions League Power Ranking der Saison 2026/27
Die nationalen Ligen sind angelaufen, das Transferfenster ist geschlossen, und nun ist es an der Zeit, dass die berühmteste Hymne des Fußballs die Massen in ganz Europa erneut in Ekstase versetzt. Die Champions League 2026/27 startet am Dienstag, wenn sich abermals 36 Teams bereit machen, sich gegen die absolute Elite zu beweisen, die der Kontinent zu bieten hat.
Paris Saint-Germain geht als Titelverteidiger ins Rennen, nachdem der Klub im Mai den zweiten Europapokal in Folge gewann und Arsenal im Finale in Budapest im Elfmeterschießen bezwang. Die Mannschaft von Luis Enrique wirkte in den vergangenen rund 18 Monaten in einer eigenen Klasse, doch nach einem ereignisreichen Sommer mit Neuzugängen und Trainerwechseln dürfte sie beim dritten Titel in Serie auf harte Konkurrenz treffen.
Doch wer ist am besten positioniert, um PSG die europäische Vormachtstellung streitig zu machen? Die Power Rankings von GOAL begleiten den gesamten Wettbewerb, behalten die Anwärter im Blick und sortieren die Blender aus …
Das zum Scheitern verurteilte Dutzend
Das Power Ranking von GOAL ist in dieser Saison etwas anders: Statt jede Mannschaft von 1 bis 36 einzuordnen, orientieren wir uns an der Ligaphase des Wettbewerbs und ranken die 24 aussichtsreichsten Anwärter, während die übrigen 12 Teams außen vor bleiben.
Das heißt nicht, dass keines dieser zwölf Teams weiterkommen wird, denn in den K.-o.-Runden gibt es immer den einen oder anderen Überraschungsnamen. Doch für uns sind diese zwölf Teams diejenigen mit den geringsten Chancen aufs Weiterkommen.
Zu ihnen gehören die Turnierdebütanten Sabah FK aus Aserbaidschan und LASK aus Österreich sowie Slovan Bratislava, das vom ersten afrikanischen Trainer in der Geschichte der Champions League betreut wird, dem einzigartigen Yaya Toure.
Bodö/Glimt, das auf dem Weg ins Achtelfinale der vergangenen Saison Manchester City, Atletico Madrid und Inter bezwang, wird es schwer haben, diesen Lauf zu wiederholen. Zudem ist es nicht mehr das einzige norwegische Team im Wettbewerb, denn Viking FK hat sich erstmals seit 1992 qualifiziert.
Auch aus Europas 'Big Five'-Ligen gibt es Teams, denen offenbar eine schwierige Europasaison bevorsteht, denn weder Villarreal, Gegner von Borussia Dortmund am ersten Spieltag, noch Lens scheinen in der Lage, sich durchzusetzen.
Das ist das zum Scheitern verurteilte Dutzend: AEK Athen, Bodö/Glimt, Club Brügge, Feyenoord, LASK, Lens, Sabah, Schachtar Donezk, Slavia Prag, Slovan Bratislava, Viking, Villarreal.
24. Fenerbahce Istanbul
Nach immer wiederkehrendem Scheitern in der Qualifikation ist Fenerbahce zum ersten Mal seit der Saison 2008/09 wieder im Hauptfeld der Champions League vertreten und tritt mit einem Kader an, der voll von Namen ist, die den Fans des europäischen Fußballs vertraut sind. Romelu Lukaku, Mason Greenwood und Nathan Aké schlossen sich dem Klub in diesem Sommer an und bilden nun einen Teil des Kaders, dem auch Spieler wie Ederson, N'Golo Kanté, Marco Asensio und Matteo Guendouzi angehören.
Inzwischen in seiner fünften Amtszeit beim Klub, führte Ismail Kartal die Mannschaft zu einem hitzigen Sieg über Lyon in den Play-offs der Qualifikation, und Fenerbahces Belohnung war laut Opta die drittleichteste Auslosung der Spiele. Das garantiert ihnen jedoch nichts, und sie haben bereits zwei ihrer ersten vier Süper-Lig-Spiele verloren. Doch Kartal wird hoffen, dass die Menge an Champions-League-Erfahrung in seinem Kader auf der größten Bühne zum Vorschein kommt.
23. Neapel
Angesichts von Antonio Contes miserabler Bilanz in kontinentalen Wettbewerben war es vielleicht keine Überraschung, dass Napoli in der vergangenen Saison in der Ligaphase ausschied, doch viele waren dennoch schockiert darüber, dass es der damalige Serie-A-Meister nicht unter die besten 24 schaffte. Conte ist inzwischen weitergezogen, und nach dessen eigenem Abschied vom AC Mailand wurde Massimiliano Allegri verpflichtet.
Für Allegri lief es bislang nicht gut, er hat in seinen ersten drei Spielen zwei Niederlagen zu verantworten. Zudem fällt der überragende Mittelfeldspieler Scott McTominay derzeit aus, nachdem bei ihm eine leichte Herzerkrankung diagnostiziert wurde. Die Partenopei hätten sich zudem ein leichteres Auftaktspiel gewünscht als den Empfang von Arsenal, doch sie trauen sich weiterhin zu, sich gegenüber ihrer Enttäuschung aus der Saison 2025/26 zu verbessern.
22. OSC Lille
Lille hat zwar die jungen Stars Ayyoub Bouaddi und Matias Fernandez-Pardo während des sommerlichen Transferfensters an die Premier League verloren, ist aber dennoch ermutigend in die Zeit unter dem neuen Trainer Davide Ancelotti gestartet. Nur zwei Treffer von PSG in der Nachspielzeit haben verhindert, dass man mit drei Siegen aus drei Spielen in die Ligue-1-Saison gestartet ist, und nun kehrt der Klub in guter Verfassung in die Champions League zurück.
Der zeitlose Olivier Giroud, der Ende September seinen 40. Geburtstag feiert, geht weiterhin voran, und an seiner Seite spielt in der Offensive nun Ayase Ueda, der in der vergangenen Saison Torschützenkönig der Eredivisie wurde. Wenn diese beiden schnell harmonieren, könnte Lille in den kommenden Monaten für die eine oder andere Überraschung sorgen.
21. VfB Stuttgart
Sebastian Hoeneß vollbringt weiterhin Wunder mit Stuttgart, das er innerhalb von drei Spielzeiten von der Bundesliga-Relegation zweimal zur Qualifikation für die Champions League geführt hat. Deniz Undav hat sich als Aushängeschild des Klubs im Sturm etabliert, während Angelo Stiller und Jamie Leweling dahinter das Interesse der größten Vereine Europas auf sich ziehen.
Zu Stuttgarts Gunsten spricht, dass der Klub laut Opta das leichteste Losglück aller 36 qualifizierten Teams erwischt hat. Man beginnt die Kampagne gegen die als schwächer eingeschätzten Viking und Slovan Bratislava, was für frühen Schwung sorgen dürfte, während die auf dem Papier schwersten Partien gegen Atlético Madrid und Inter anstehen.
20. Sporting CP
Sporting wird allmählich zu einem festen Bestandteil der Champions League und zog in der vergangenen Saison bis ins Viertelfinale ein, nachdem der Verein in der Ligaphase überraschend einen Platz unter den besten acht Teams belegt hatte und dann mit einem epischen Comeback Bodø/Glimt im Achtelfinale bezwang.
Der Mann, der diesen Lauf ausgetüftelt hat, Rui Borges, ist weiterhin im Amt, und er kann trotz eines von Gerüchten um dessen Zukunft geprägten Sommers nach wie vor auf Starstürmer Luis Suarez zurückgreifen. Mit Blick auf den Spielplan wird Sporting wissen, dass man seine Punkte früh sammeln muss, um erneut in die K.-o.-Runde einzuziehen, denn die beiden letzten Partien gegen Barcelona und Manchester City stehen im Januar an.
19. RB Leipzig
Nachdem Leipzig in der vergangenen Saison den europäischen Wettbewerb komplett verpasst hatte, ist der Klub nach einem dritten Platz in der Bundesliga zurück in der Spitzengruppe. Dennoch gab es einen Wechsel auf der Trainerbank: Nach der Entlassung von Ole Werner im Juni übernahm der ehemalige argentinische Verteidiger Martin Demichelis das Kommando.
Er hat einen Kader übernommen, dem nach dessen Sommerwechsel zu Real Madrid Star-Spieler Yan Diomande abhandengekommen ist, der in der Offensive aber über das aufregende Flügelduo Antonio Nusa und Johan Bakayoko sowie den zurückgekehrten Christopher Nkunku noch immer viel Talent besitzt. Leipzig ist zwar nicht mehr die Macht, die der Klub zu Beginn des Jahrzehnts war, dürfte sich aber dennoch Chancen auf den Einzug in die K.-o.-Runde ausrechnen.
18. PSV
Obwohl die PSV in der Ligaphase der vergangenen Saison Napoli und Liverpool deutlich bezwang, verpasste sie den Einzug in die K.-o.-Runde. Das konnte den Schwung jedoch nicht bremsen, mit dem sie sich souverän den Meistertitel in der Eredivisie sicherte. Auch in die neue Saison hat die Mannschaft von Peter Bosz diese Form mitgenommen und in ihren ersten fünf Ligaspielen der Spielzeit 18 Tore erzielt.
Zudem wurde ihr eine der leichteren Konstellationen an europäischen Begegnungen zugelost, und sie setzt darauf, dass Spieler wie Ricardo Pepi, Ivan Perisic und Ruben van Bommel ihre hervorragende Form auch in diesen Partien fortsetzen, angefangen am Donnerstag gegen Schachtar Donezk.
17. Real Betis
Nach mehr als 20 Jahren erstmals wieder in der Champions League, beendete Real Betis die vergangene Saison auf dem fünften Platz in LaLiga und festigt unter Manuel Pellegrini weiterhin seinen Ruf als ernstzunehmende Kraft in Spanien. Untermauert wurde dieser Status durch den Sieg vom Freitag gegen Real Madrid, als Sommerneuzugang Troy Parrott mit seinem ersten Treffer für den Klub das entscheidende Tor erzielte.
Der irische Angreifer ist einem Team beigetreten, das zudem mit Antony, Isco und Giovani Lo Celso aufwarten kann, und die Mannschaft aus Sevilla darf sich durchaus Chancen auf den Einzug in die K.-o.-Runde ausrechnen. Das einzige potenzielle Risiko besteht darin, dass die beiden schwersten Spiele, gegen Arsenal und Bayern München, erst an den letzten beiden Spieltagen anstehen, was bedeutet, dass frühe Ausrutscher den Druck erhöhen könnten, gegen einige der Favoriten des Wettbewerbs liefern zu müssen.
16. Galatasaray
Galatasaray schaffte es in der Saison 2025/26 bis ins Achtelfinale, ehe man dort gegen Liverpool ausschied. Der türkische Meister präsentierte sich dabei stark, unter anderem mit zwei Siegen über die Reds von Arne Slot. Eine Wiederholung dieses Laufs ist daher das Minimalziel für Okan Buruk und seine Spieler.
Erneut wird man auf die Tore von Victor Osimhen angewiesen sein, auch wenn dieser das Auftaktspiel am Mittwoch gegen Sporting verletzungsbedingt verpassen wird. In dieser Saison steht dem nigerianischen Angreifer im Sturm Rafael Leão zur Seite, während Leroy Sané und İlkay Gündoğan geblieben sind und jede Menge Champions-League-Erfahrung mitbringen.
15. Porto
Nach zwei Jahren Abstinenz ist der FC Porto zurück in der Champions League, nachdem die Mannschaft von Francesco Farioli in der vergangenen Saison die Liga Portugal gewonnen hat. Der italienische Trainer hat Porto seit seiner Amtsübernahme im Sommer 2025 zu einer der am schwersten zu bezwingenden Mannschaften Europas gemacht: Seit Fariolis Ankunft nach seinem Rücktritt bei Ajax kassierte Porto in 39 Ligaspielen lediglich 19 Gegentore.
Diese Abwehr wird vom polnischen Duo Jan Bednarek und Jakob Kiwior organisiert, während Andre Silva im Sturm die Verantwortung trägt, solange sich der talentierte spanische Stürmer Samu Aghehowa von einer schweren Knieverletzung erholt. Wie weit sich das Team unter Farioli entwickelt hat, wird am ersten Spieltag von Manchester City auf die Probe gestellt, ansonsten haben sie auf dem Papier eine der leichteren Auslosungen erwischt.
14. Como
Como mag zwar ein Neuling in der Champions League sein, ein Klub, der vor drei Jahren noch nicht einmal erstklassig spielte, aber die Italiener sind nicht nur zur Vervollständigung des Teilnehmerfeldes dabei. Die Aufsteiger aus der Serie A haben in den vergangenen beiden Spielzeiten ein Gespür dafür bewiesen, Italiens größte Klubs zu bezwingen, und nun richtet die Mannschaft von Cesc Fàbregas ihren Fokus darauf, einige der allerbesten Teams Europas zu schlagen. Für das Debüt in der CL hat sich der Vorstand zudem eine tolle Aktion überlegt.
Den argentinischen Spielmacher Nico Paz zu halten, war mit Blick auf ihre Transferaktivitäten im Sommer enorm wichtig, während Spieler wie Martin Baturina und Anastasios Douvikas ihre Form aus der vergangenen Saison auch in die ersten Wochen der Spielzeit 2026/27 mitgenommen haben. Como dürfte zudem in der Lage sein, etwas Schwung aufzunehmen, denn beide Gegner aus Topf eins, Barcelona und PSG, trifft der Klub erst an den letzten beiden Spieltagen im Januar.
13. Aston Villa
Bei Aston Villa hat sich einiges verändert, denn sechs Startelfspieler aus ihrem siegreichen Europa-League-Finale haben den Verein verlassen. Damit steht Unai Emery vor einerÜbergangssaison, in der er ein neues Team aufbauen will, das größtenteils aus Neuzugängen besteht. Erschwerend kommt für den Spanier hinzu, dass einige dieser neuen Gesichter mit Verletzungen angekommen sind. Nun fällt auch noch der von Bayern München gekommene Leon Goretzka wochenlang aus. Das bedeutet, dass die Villa-Mannschaft, die in jedem ihrer ersten drei Premier-League-Spiele der Saison kein Tor erzielen konnte, in ein paar Monaten wohl ganz anders aussehen dürfte.
Angesichts seiner Bilanz in europäischen Wettbewerben sollte man Emery bei der Planung eines Weges aus der Ligaphase im Zweifel Vertrauen schenken, auch wenn eine Wiederholung des Einzugs ins Viertelfinale von vor zwei Saisons für Villa diesmal wohl außer Reichweite liegen dürfte.
12. AS Rom
Zum ersten Mal seit der Saison 2018/19 ist Roma wieder in der Champions League vertreten. Gian Piero Gasperini hat Wunder vollbracht und die Giallorossi wieder zu einer der großen Kräfte des italienischen Fußballs geformt. Unter dem früheren Atalanta-Coach ist der Hauptstadtklub unglaublich schwer zu besiegen geworden und steht nach drei Siegen in den ersten drei Spielen der Kampagne an der Spitze der frühen Serie-A-Tabelle.
Erneut stand Donyell Malen im Mittelpunkt. Der Niederländer setzte die bemerkenswerte Form fort, die er nach seinem Wechsel im Januar von Aston Villa gezeigt hatte, und traf in diesen drei Siegen fünfmal. Unterstützt wird er vom argentinischen Duo Paulo Dybala und Matias Soule sowie vom portugiesischen Teenager Rodrigo Mora, der im Sommer von Porto kam. Sie könnten in dieser Saison zu den Geheimfavoriten für ein weites Vorstoßen zählen.
11. Borussia Dortmund
Borussia Dortmund hatte sich einst den Ruf als ultimative Talentschmiede des europäischen Fußballs erarbeitet, als Spieler wie Erling Haaland, Jude Bellingham und Achraf Hakimi den Verein auf dem Weg zum Superstar durchliefen. In den vergangenen Jahren blieben herausragende Nachwuchsspieler jedoch aus. Nun setzte der Bundesliga-Riese im Sommer wieder auf die Jugend und verpflichtete Talente en masse.
Konstantinos Karetsas, Joey Veerman und Joane Gadou wurden etwa verpflichtet und stießen zu den Nachwuchstalenten Samuele Inacio und Mathis Albert. Dazu kommt Giannis Konstantelias, der nach einer Knieverletzung jedoch lange ausfällt. Dortmunds Unerfahrenheit könnte in Europa zu einigen wechselhaften Auftritten führen, doch das Team sollte dennoch mehr als genug haben, um locker in die K.-o.-Runde einzuziehen.
10. Manchester United
Michael Carrick führte Manchester United während seiner beeindruckenden Zeit als Interimstrainer in der zweiten Hälfte der vergangenen Saison zurück in die Champions League, doch sein Start als fest verpflichteter Cheftrainer verlief nicht ganz nach Plan. Manchester United holte lediglich vier Punkte aus den ersten drei Partien der Premier-League-Saison, die auf dem Papier vergleichsweise machbar aussahen.
Es bleibt fraglich, wie dieser Kader von United mit regelmäßigen Spielen unter der Woche zurechtkommen wird, nachdem man in der vergangenen Spielzeit gar nicht international vertreten war. Und obwohl die Qualität ausreichen dürfte, um in die K.-o.-Runde einzuziehen, erscheint ein weiteres Vordringen zumindest vorerst unwahrscheinlich.
9. Inter Mailand
Inter blieb in der vergangenen Champions-League-Saison womöglich am deutlichsten hinter den Erwartungen zurück, denn der unterlegene Finalist von 2025 flog in der Play-off-Runde raus, nachdem man sich Bodo/Glimt sowohl im Hin- als auch im Rückspiel geschlagen geben musste. Cristian Chivu gelang es, nach dieser Enttäuschung für Ruhe zu sorgen und zum Ende seines ersten Jahres als Verantwortlicher das nationale Double zu holen. In Italien herrscht nun die Überzeugung, dass die Nerazzurri erneut europäisch angreifen werden.
Der Titelverteidiger hat zum Saisonauftakt jedes seiner ersten drei Serie-A-Spiele gewonnen, während Opta Inters Partien in der Ligaphase als die zweitleichtesten unter allen 36 Mannschaften einstuft. Ein Platz unter den ersten acht und die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale sollten daher auf der Agenda stehen.
8. Liverpool
Obwohl Liverpool eine Runde weiter kam als in der Saison 2024/25, machte das Team in der vergangenen Spielzeit in der Champions League in puncto Leistungsniveau zweifellos einen Rückschritt, ehe es zum zweiten Mal in Folge von PSG ausgeschaltet wurde. Die Hoffnung besteht darin, dass Andoni Iraola nach der Ablösung von Arne Slot an der Seitenlinie wieder aufregenden Offensivfußball nach Anfield zurückbringt, und in seinen ersten Wochen im Amt gab es bereits einige positive Anzeichen.
Alexander Isak scheint nach seiner enttäuschenden Debütsaison an der Merseyside zu alter Stärke zurückzufinden, während Florian Wirtz von der Position der Nummer 10 aus beginnt, mehr Einfluss auf die Spiele zu nehmen. Auch Bradley Barcola dürfte dem Liverpooler Angriff eine weitere Dimension verleihen und bringt zudem die Erfahrung aus zwei erfolgreichen Champions-League-Kampagnen der vergangenen beiden Spielzeiten mit.
7. Atlético Madrid
Wider Erwarten kämpfte sich Atlético Madrid in der vergangenen Saison bis ins Halbfinale der Champions League, ehe man knapp an Arsenal scheiterte. Diego Simeone wird davon überzeugt sein, dass seine Mannschaft auch diesmal wieder für ein tiefes Vordringen in den Wettbewerb gut ist. Dieser Glaube dürfte nach dem Schließen des Transferfensters nur noch gewachsen sein, denn Starstürmer Julián Álvarez blieb im Metropolitano, wenn auch eher widerwillig!
Sollte die Wiedereingliederung des Argentiniers gelingen, verleiht er Atleti in der Offensive einen besonderen Trumpf, während die Verpflichtung von Cristian Romero die Abwehr stabilisieren dürfte und Lee Kang-in von PSG gekommen ist, um den abgewanderten Antoine Griezmann zu ersetzen. Das Einzige, was Atleti bremst, ist ein ziemlich schwieriges Programm, laut Opta das viertschwerste, wobei die Reise nach Anfield am Mittwoch ein kniffliges Auftaktspiel darstellt.
6. Manchester City
Die üppige Haarpracht von Pep Guardiola, Rodri und Erling Haaland ist zwar Geschichte, doch der Saisonstart von Man City deutet darauf hin, dass die Mannschaft nicht nur in der Premier League, sondern in ganz Europa weiterhin zu den zu schlagenden Teams gehört. Der neue Coach Enzo Maresca hat sich von einer ernüchternden Niederlage im Community Shield gegen Arsenal erholt und vor dem Auswärtsspiel am Dienstag in Porto drei Ligasiege in Folge eingefahren.
Mit den anstehenden Spielen gegen Barcelona und PSG dürften wir in der Ligaphase einen Eindruck davon bekommen, wie dieses neu formierte City mit den Besten des Kontinents mithalten kann. Doch je vertrauter die Mannschaft mit Marescas Methoden wird, desto stärker dürfte sie zum Beginn der K.-o.-Phase auftreten.
5. Real Madrid
Real Madrid ist in der Champions League in den vergangenen beiden Spielzeiten kläglich hinter den Erwartungen zurückgeblieben und hat sich nun an Jose Mourinho gewandt, um sowohl auf nationaler als auch auf kontinentaler Ebene wieder Titel ins Bernabéu zu holen. In den ersten Wochen seiner zweiten Amtszeit gab es zudem einige ermutigende Anzeichen, wobei Kylian Mbappé, Vinicius Jr. und Jude Bellingham in der Offensive allesamt überzeugten.
Real Madrid verfügt zweifellos über eine der stärksten Angriffsreihen in ganz Europa, während einige der Sommerneuzugänge die Abwehr verbessern dürften. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die Mannschaft über ein Mittelfeld verfügt, das alles zusammenhalten kann, nachdem in einem weiteren Sommer kein Ersatz für Toni Kroos und Luka Modrić gefunden wurde.
4. Arsenal
Nach der Finalniederlage im Mai dürfte Arsenals Entschlossenheit, endlich den ersten Europapokal in die Höhe zu stemmen, in dieser Saison ihren Höhepunkt erreichen, insbesondere dann, wenn sich der Klub, wie erwartet, im Kampf um den Titel in der Premier League deutlich absetzt. Mikel Arteta verfügt zweifellos über eine Abwehr und ein Mittelfeld, die den Weg bis ganz nach oben schaffen können, doch nach dem ausgebliebenen Transfer eines namhaften Stürmers im Sommer bleiben Fragen zur Durchschlagskraft von Arsenals Angriff offen.
Der erste Schritt für Arsenal wird der Versuch sein, die perfekte Ligaphase aus der Saison 2025/26 zu wiederholen. Als einziger Klub, der sowohl gegen Barcelona als auch gegen Real Madrid antreten muss, wird es der Mannschaft in den kommenden vier Monaten allerdings kaum gelingen, alles nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Dennoch darf man den englischen Meister erneut als echten Titelanwärter einstufen.
3. Bayern München
Im Verlauf der vergangenen Champions-League-Saison entwickelte sich der FC Bayern München zum Favoriten vieler Fans, ehe man nach einem der größten Halbfinals der Wettbewerbsgeschichte an PSG scheiterte. Angeführt von ihrem draufgängerischen Offensivtrio aus Harry Kane, Michael Olise und Luis Díaz hatte der Bundesliga-Riese zuvor alles hinweggefegt, was sich ihm in den Weg stellte, darunter Real Madrid im Viertelfinale.
Der FC Bayern konnte Kane und Olise trotz zahlreicher Interessenten vor allem für Olise halten, und Vincent Kompanys Mannschaft dürfte trotz eines relativ ruhigen Sommer-Transferfensters auch in dieser Saison wieder ganz vorne mitmischen. Kompanys Mannschaft gehört wieder zu den Teams, die am ehensten den Hattrick von PSG verhindern können. Auch nach den Berechnungen eines Super-Computers gehört Bayern zu den Titelanwärtern. Am Donnerstag geht es gegen Bodø/Glimt los.
2. Barcelona
Es ist nun elf Jahre her, dass Barcelona zuletzt die Champions League gewonnen hat, doch es herrscht das Gefühl, dass wenn eine Mannschaft PSG in dieser Saison entthronen kann, dann die Elf von Hansi Flick. Die Blaugrana haben unter dem deutschen Trainer die vergangenen beiden Spielzeiten in La Liga dominiert, sind auf dem Kontinent aber gescheitert, was teilweise an ihrer hohen Abwehrreihe und dem offenen Charakter ihres Mittelfelds lag.
Es besteht die Überzeugung, dass die Verpflichtung von Rodri in dieser Hinsicht ein entscheidender Faktor sein kann, denn keinen besseren Spieler gibt es auf der Welt als den spanischen Kapitän, wenn es darum geht, Konter im Keim zu ersticken. Lamine Yamal und Raphinha wiederum sind in der neuen Saison vor dem Tor in blendender Form gestartet, wobei sich das Flügelduo in dieser Hinsicht wohl als Vorreiter erweisen muss, nachdem kein etablierter Ersatz für Robert Lewandowski geholt wurde.
1. Paris Saint-Germain
PSG hat die Champions League in den vergangenen beiden Spielzeiten gewonnen und strebt in der Saison 2026/27 den dritten Titel in Folge an. Damit will die Mannschaft als erstes Team, das nicht Real Madrid heißt, den Europapokal dreimal hintereinander in die Höhe stemmen. Luis Enrique hat den Sommer damit verbracht, einen ohnehin schon herausragenden Angriff weiter zu verstärken, und dabei Ferran Torres, Mika Godts und Maghnes Akliouche verpflichtet.
Der Start im Prinzenpark verlief jedoch nicht besonders gut. Der Ligue-1-Meister ist nach den ersten drei Ligaspielen der Saison noch sieglos und hat zudem die Trophée des Champions gegen Lens verloren. Doch wie PSG unter Luis Enrique so eindrucksvoll gezeigt hat, kommt es nicht darauf an, wie man in eine Saison startet, sondern wie man sie beendet. Und die Mannschaft bleibt derzeit das kompletteste Team der Welt.