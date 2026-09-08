Das Power Ranking von GOAL ist in dieser Saison etwas anders: Statt jede Mannschaft von 1 bis 36 einzuordnen, orientieren wir uns an der Ligaphase des Wettbewerbs und ranken die 24 aussichtsreichsten Anwärter, während die übrigen 12 Teams außen vor bleiben.

Das heißt nicht, dass keines dieser zwölf Teams weiterkommen wird, denn in den K.-o.-Runden gibt es immer den einen oder anderen Überraschungsnamen. Doch für uns sind diese zwölf Teams diejenigen mit den geringsten Chancen aufs Weiterkommen.

Zu ihnen gehören die Turnierdebütanten Sabah FK aus Aserbaidschan und LASK aus Österreich sowie Slovan Bratislava, das vom ersten afrikanischen Trainer in der Geschichte der Champions League betreut wird, dem einzigartigen Yaya Toure.

Bodö/Glimt, das auf dem Weg ins Achtelfinale der vergangenen Saison Manchester City, Atletico Madrid und Inter bezwang, wird es schwer haben, diesen Lauf zu wiederholen. Zudem ist es nicht mehr das einzige norwegische Team im Wettbewerb, denn Viking FK hat sich erstmals seit 1992 qualifiziert.

Auch aus Europas 'Big Five'-Ligen gibt es Teams, denen offenbar eine schwierige Europasaison bevorsteht, denn weder Villarreal, Gegner von Borussia Dortmund am ersten Spieltag, noch Lens scheinen in der Lage, sich durchzusetzen.

Das ist das zum Scheitern verurteilte Dutzend: AEK Athen, Bodö/Glimt, Club Brügge, Feyenoord, LASK, Lens, Sabah, Schachtar Donezk, Slavia Prag, Slovan Bratislava, Viking, Villarreal.