Noch mehr große Namen hätten das Stade Velodrome verlassen können, wäre da nicht der Sinneswandel eines Spielers, das Eingreifen des Trainers und das späte Platzen eines weiteren Deals gewesen.

Im August stand Kapitän Pierre-Emile Hojbjerg kurz vor einem Wechsel zu Newcastle United, entschied sich am Ende jedoch dafür, in Marseille zu bleiben. Der Verein hätte seinen Spitzenverdiener gerne von der Gehaltsliste bekommen und nahm diesem nach dem geplatzten Verkauf kurzerhand die Binde weg. "Das ist eine Entscheidung, die mir von der Klubführung diktiert wurde", sagte Genesio damals. "Es ist keine Entscheidung, mit der ich einverstanden bin."

Etwa zur selben Zeit stand Innenverteidiger Nayef Aguerd kurz vor einer Rückkehr zu Real Sociedad auf Leihbasis. Nach Berichten in den spanischen Medien, wonach er den Medizincheck nicht bestanden habe, erklärte Aguerd, dass der Deal wegen einer Meinungsverschiedenheit über seine Rehabilitation nach einer schweren Leistenverletzung geplatzt sei. Inzwischen wurde er wieder integriert.

Das Drama abseits des Platzes erreichte am Ende des Sommers seinen Höhepunkt, als sich um Flügelspieler Igor Paixao eine Saga entwickelte. Der FC Sunderland unternahm einen späten Vorstoß, den Brasilianer zu verpflichten. Zwischen dem Spieler und den Black Cats bestand bereits eine Übereinkunft, was Genesio zu drastischen Maßnahmen zwang. Der Cheftrainer machte seinen Widerstand gegen den möglichen Verkauf deutlich. Er soll damit gedroht haben, nach weniger als zwei Monaten im Amt zurückzutreten.

Letztlich wurde der Transfer in letzter Sekunde blockiert. "Wir waren mit Paixao nicht weit vom Durchbruch entfernt", verriet Klubpräsident Stephane Richard danach. "Ich habe mich dafür eingesetzt, dass Paixao bleibt. Wenn ich nicht eingegriffen hätte, wäre er vielleicht gegangen. Am Ende war es McCourts Entscheidung. Er hat die Anstrengung unternommen."

In einem Interview mit Ligue 1 Plus sagte Genesio selbst zu der Saga: "Es ist meine Aufgabe, meine Vorgesetzten auf die sportlichen Folgen einer solchen Entscheidung hinzuweisen … es ist auch eine Frage des Überlebens des Klubs. Wir müssen in der Lage sein, uns an den wirtschaftlichen Kontext des Klubs anzupassen und gleichzeitig einige sportliche Trümpfe zu behalten. Ich hatte Glück, ich wurde gehört."