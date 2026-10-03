Angesichts der bedenklichen Entwicklungen auf und abseits des Rasens steigt der Druck sowohl auf den Trainer als auch auf die Führungsebene.
Während Le Classique gegen PSG, Marseilles letztem Spiel vor der Länderspielpause, gab es rund um das Stade Velodrome Proteste, als die leidenschaftliche Anhängerschaft ihren tiefen Unmut über die Vereinsführung zum Ausdruck brachte. Auf einem Banner auf den Rängen stand: "2016: Champions-Projekt, 2026: Ligue-2-Projekt"; ein Hinweis darauf, wo sich ihre Mannschaft nach einem Jahrzehnt unter McCourts Führung befindet. "McCourt game over!" lautete die unmissverständliche Botschaft eines anderen.
Experte Lamperti glaubt allerdings nicht, dass die Ära des Amerikaners in absehbarer Zeit zu Ende geht. "Wir sehen ihn nur selten in Marseille. Deshalb denke ich im Moment, dass er bleiben wird. Er hat nie verheimlicht, dass er sich einen Minderheitsinvestor wünscht, der kommt und ihn unterstützt, aber das Problem ist, dass diese Minderheitsbeteiligung zwischen 200 und 300 Millionen [Euro] liegen müsste."
"Der Preis ist ziemlich hoch, und für 200 oder 300 Millionen könnte man heute einen Klub kaufen", so der Journalist. "Warum sollte man dieses Geld in einen Klub stecken, ohne der Boss zu sein oder viel mitreden zu können? McCourt betont immer wieder, dass er noch viele, viele Jahre da sein wird, dass es sich um ein Investment für die Zukunft handelt und dass er nicht gehen wird."
Er rechne damit "dass es immer mehr Proteste geben wird. Aber ich glaube nicht, dass er sie unbedingt spürt, weil er weit weg ist und sowieso nicht oft ins Stadion kommt."
Unweigerlich steht auch Genesio unter Beobachtung. Zwar hat er betont, dass er nicht zurücktreten werde, doch der 60-Jährige hat Krisengespräche mit der Führung geführt, nachdem ihn McCourts anhaltendes Schweigen zur finanziellen Lage zunehmend frustriert hat. Umgekehrt verliert der Vorstand angesichts der offenen Worte des Trainers über die missliche Lage allmählich die Geduld.
L'Equipe schrieb etwa, dass es unwahrscheinlich sei, dass Genesio an Weihnachten noch im Amt sein wird. Wenngleich sich der Vereine eine Entlassung des ehemaligen Lille-Übungsleiters eigentlich gar nicht leisten kann.
"OM ist sich bewusst, einen großartigen Trainer zu haben. Das ist bei all den Einschränkungen eigentlich ziemlich überraschend", sagt Lamperti. "Deshalb denke ich nicht, dass er übermäßig unter Druck steht. Im Gegenteil, wir vertrauen ihm, weil die Mannschaft ziemlich gut spielt, trotz der fünf Niederlagen in Folge. Gegen Paris sind sie [die Fans] wegen der Niederlage nicht wütend geworden."
Er sieht allerdings ein großes Problem: "Im Kader fehlt es spürbar an Tiefe. Es gibt nicht genug Ersatzspieler von Qualität. Die Frage, die wir uns stellen, ist, ob Bruno Genesio am Ende durch all das entmutigt wird und aus eigenem Antrieb geht."