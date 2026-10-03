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Marseille crisis HIC 1-1 GFXGOAL

Null Neuzugänge, ein abgesetzter Kapitän und Rücktrittsdrohung des neuen Trainers: Olympique Marseille taumelt durch die Saison

Ein miserabler Sommer war der Vorbote eines katastrophalen Starts in die Saison für Traditionsverein. OM befindet sich im Abstiegskampf und es gibt wenig Anlass zur Hoffnung auf zügige Besserung.

Krishan Davis und GOAL-e
Übersetzt von

  • Krisen sind bei Olympique Marseille mittlerweile Teil der Folklore. Diesmal hat es den ehemaligen Champions-League-Gewinner allerdings besonders hart erwischt. OM hat einen historisch schwachen Saisonstart hingelegt. Vor der ersten Länderspielpause der Saison 2026/27 sind die Südfranzosen in die Abstiegszone der Ligue 1 gerutscht und haben fünf Niederlagen in Folge kassiert.

    Die Pessimisten unter den Fans des Klubs würden sagen, dass diese missliche Lage nur allzu vorhersehbar war. Zu chaotisch und demoralisierend war der Sommer, nach dem der neue Cheftrainer Bruno Genesio wegen finanzieller Schwierigkeiten nur noch einen extrem dünn besetzten Kader zur Verfügung hatte.

    Nun droht Marseilles Saison nach nur sechs Spielen auseinanderzufallen. Wie ist das passiert?

  • Trostloser Sommer

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    AFP

    Mason Greenwood stand ganz oben auf der Liste der Spieler, die Marseille bei seinem Ausverkauf im Sommer unbedingt von der Gehaltsliste bekommen wollte

    Ein kurzer Blick auf Marseilles Transferaktivitäten im Sommer reicht aus, um die Gründe für den katastrophalen Start in die neue Saison zu verstehen.

    OM erlebte womöglich das schlechteste Transferfenster aller Klubs in Europa. Zusammen mit Spaniens Athletic Club, der bekanntlich nur Spieler verpflichtet, die aus dem Baskenland stammen oder dort ihre Karriere begonnen haben, war der französische Traditionsklub das einzige Team in den fünf Topligen Europas, das nicht einen einzigen Neuzugang verpflichtete.

    Von Beginn an war klar gewesen, dass Verkäufe Priorität genießen würden, doch Verstärkungen, um einige klaffende Lücken im Kader zu schließen, waren dennoch erwartet worden. Letztlich bestand Marseilles einzig nennenswertes Transfergeschäft auf der Zugangsseite jedoch darin, die Leihdeals von US-Nationalspieler Timothy Weah und Bournemouth-Angreifer Hamed Traore einzutüten.

    Abgesehen davon lag der Fokus vollständig auf Abgängen, da Eigentümer Frank McCourt im Zuge eines harten Sparkurses die Gehaltskosten drastisch senken wollte. Mehrere Schlüsselspieler, darunter der umstrittene Torjäger Mason Greenwood (Fenerbahce), Publikumsliebling Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo A Coruna), Verteidiger Facundo Medina (Bayer Leverkusen) und Stammtorhüter Geronimo Rulli (Manchester City), durften gehen.

    Es gab zudem weitere Abgänge: Die Mittelfeldspieler Quinten Timber und Bilal Nadir wechselten zu Crystal Palace beziehungsweise zum HSV, während Ex-Kapitän Leonardo Balerdi an die Roma ausgeliehen wurde und der bereits erwähnte Traore per Leihe nach Genua ging.

    OMs feste Verkäufe brachten nur vergleichsweise bescheidene 80 Millionen Euro ein. Allein 45 Millionen Euro davon entfallen auf das Gesamtpaket des Greenwood-Deals. Lukrativ war dieser Deal im Vergleich zum Marktwert des Angreifers aber auch nicht wirklich , da Marseille wegen einer hohen Weiterverkaufsbeteiligung noch eine hohe Summe an Greenwoods Ex-Klub Manchester United abdrücken musste.

  • Drama hinter den Kulissen

    FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-MARSEILLE
    AFP

    Der brasilianische Flügelspieler Igor Paixao stand im Mittelpunkt einer vereinsinternen Transfersaga, Trainer Bruno Genesio wollte ihn unbedingt halten

    Noch mehr große Namen hätten das Stade Velodrome verlassen können, wäre da nicht der Sinneswandel eines Spielers, das Eingreifen des Trainers und das späte Platzen eines weiteren Deals gewesen.

    Im August stand Kapitän Pierre-Emile Hojbjerg kurz vor einem Wechsel zu Newcastle United, entschied sich am Ende jedoch dafür, in Marseille zu bleiben. Der Verein hätte seinen Spitzenverdiener gerne von der Gehaltsliste bekommen und nahm diesem nach dem geplatzten Verkauf kurzerhand die Binde weg. "Das ist eine Entscheidung, die mir von der Klubführung diktiert wurde", sagte Genesio damals. "Es ist keine Entscheidung, mit der ich einverstanden bin."

    Etwa zur selben Zeit stand Innenverteidiger Nayef Aguerd kurz vor einer Rückkehr zu Real Sociedad auf Leihbasis. Nach Berichten in den spanischen Medien, wonach er den Medizincheck nicht bestanden habe, erklärte Aguerd, dass der Deal wegen einer Meinungsverschiedenheit über seine Rehabilitation nach einer schweren Leistenverletzung geplatzt sei. Inzwischen wurde er wieder integriert.

    Das Drama abseits des Platzes erreichte am Ende des Sommers seinen Höhepunkt, als sich um Flügelspieler Igor Paixao eine Saga entwickelte. Der FC Sunderland unternahm einen späten Vorstoß, den Brasilianer zu verpflichten. Zwischen dem Spieler und den Black Cats bestand bereits eine Übereinkunft, was Genesio zu drastischen Maßnahmen zwang. Der Cheftrainer machte seinen Widerstand gegen den möglichen Verkauf deutlich. Er soll damit gedroht haben, nach weniger als zwei Monaten im Amt zurückzutreten.

    Letztlich wurde der Transfer in letzter Sekunde blockiert. "Wir waren mit Paixao nicht weit vom Durchbruch entfernt", verriet Klubpräsident Stephane Richard danach. "Ich habe mich dafür eingesetzt, dass Paixao bleibt. Wenn ich nicht eingegriffen hätte, wäre er vielleicht gegangen. Am Ende war es McCourts Entscheidung. Er hat die Anstrengung unternommen."

    In einem Interview mit Ligue 1 Plus sagte Genesio selbst zu der Saga: "Es ist meine Aufgabe, meine Vorgesetzten auf die sportlichen Folgen einer solchen Entscheidung hinzuweisen … es ist auch eine Frage des Überlebens des Klubs. Wir müssen in der Lage sein, uns an den wirtschaftlichen Kontext des Klubs anzupassen und gleichzeitig einige sportliche Trümpfe zu behalten. Ich hatte Glück, ich wurde gehört."

  • Verpasste CL-Qualifikation löst Dominoeffekt aus

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    AFP

    OM-Besitzer Frank McCourt stand in diesem Sommer nach finanziellen Sanktionen unter erheblichem Druck, die Bücher auszugleichen

    Marseilles unglaublich sparsamer Sommer war zweifellos von den nationalen und europäischen Sanktionen geprägt, die dem Klub bereits im Juni auferlegt wurden.

    Zunächst belegte die UEFA OM wegen der Nichteinhaltung von Ertragszielen im Rahmen einer Vergleichsvereinbarung mit einem auf Bewährung ausgesetzten Ausschluss aus der Europa League und einer Geldstrafe von zehn Millionen Euro. Sollte der Verein das Ziel in dieser Saison nicht einhalten, wird Marseille für den nächsten europäischen Wettbewerb gesperrt, für den sich der Klub innerhalb der folgenden drei Jahre qualifiziert. Zudem wurde die Möglichkeit eingeschränkt, Spieler für die "Liste A" der Europa-League-Saison 2026/27 zu melden.

    In der darauffolgenden Woche gab es eine noch bedeutendere Entwicklung, als der Klub mit Strafen von der Finanzaufsicht des französischen Fußballs, der DNCG (Direction Nationale du Controle de Gestion), belegt wurde. Hintergrund waren Rekordverluste in den vergangenen Jahren. Diese Maßnahmen führten dazu, dass die Gehaltskosten gedeckelt und die Transferaktivitäten streng überwacht wurden.

    Verantwortlich für diesen schädlichen Dominoeffekt war Marseilles verpasste Qualifikation für die Champions League in der vergangenen Saison. Da stand am Ende Rang fünf, ein Punkt fehlte zum vierten Platz.

    Das löste den Ausverkauf besagter Spieler aus. Angesichts des eng geschnallten Gürtels maulte Genesio im August: "Es wird keine Neuzugänge geben. Drei oder vier [weitere] Spieler müssen uns verlassen, damit wir ein oder zwei Neuzugänge registrieren können."

  • Olympique Marseilles Transfersommer ist "fast beispiellos"

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    AFP

    Auch französische Medien waren angesichts von Marseilles ausbleibenden Transfers trotz der finanziellen Probleme verblüfft

    "Der Transfermarkt hat mich überrascht, weil das fast beispiellos ist", sagt der in Marseille ansässige La Provence-Fußballjournalist und Autor Fabrice Lamperti im Gespräch mit GOAL. "Null Neuzugänge, nur Abgänge. Die Mannschaft ist noch in der Europa League vertreten. Marseille bleibt auf dem Papier ein ambitioniertes Team, weil es ein Traditionsklub in der französischen Liga ist. Deshalb ist es überraschend, dass niemand gekommen ist, dass niemand verpflichtet wurde."

    Dies seit nicht nur für ihn unerwartet gewesen: "Das hat alle überrascht, auch Bruno Genesio. Er hatte mit Neuzugängen gerechnet, nicht unbedingt mit Stammspielern, aber trotzdem mit Neuzugängen, mit Spielern, die man entwickeln kann. Das mag er. Er hat den Ruf eines Trainers, der Spieler weiterentwickelt und ihnen hilft, Fortschritte zu machen. Genesio ist bekannt dafür, das Beste aus seinen Spielern herauszuholen."

  • Miserabler Start in die Saison

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    AFP

    Marseille hat einen historisch schlechten Start in die neue Saison hingelegt und fünf seiner sechs Pflichtspiele verloren

    Wenig überraschend läuft es für Marseille auch auf dem Platz nicht besser. Ein überzeugender Auftaktsieg gegen Straßburg im Velodrome erwies sich als trügerisch, seitdem ging es nur noch bergab.

    Les Phoceens haben ihre darauffolgenden fünf Spiele in Serie verloren, darunter eine 0:2-Niederlage gegen den südfranzösischen Rivalen Monaco, eine demütigende 1:4-Pleite gegen Besiktas in der Europa League und die schon fast übliche Niederlage gegen den französischen und europäischen Meister Paris Saint-Germain im Le Classique.

    Das bedeutet den schlechtesten Saisonstart in der Geschichte von OM. Bei dem Klub, der das Drama liebt wie kaum ein anderer, hat diese desolate Formkurve dazu geführt, dass das Team nun einen Abstiegsplatz belegt. Die Spannungen steigen zwangsläufig rasant an.

  • Der Druck steigt

    FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-PSG
    AFP

    Genesio steht zunehmend unter Druck, aber die Fans richten ihren Zorn auch gegen McCourt und die Klubführung.

    Angesichts der bedenklichen Entwicklungen auf und abseits des Rasens steigt der Druck sowohl auf den Trainer als auch auf die Führungsebene.

    Während Le Classique gegen PSG, Marseilles letztem Spiel vor der Länderspielpause, gab es rund um das Stade Velodrome Proteste, als die leidenschaftliche Anhängerschaft ihren tiefen Unmut über die Vereinsführung zum Ausdruck brachte. Auf einem Banner auf den Rängen stand: "2016: Champions-Projekt, 2026: Ligue-2-Projekt"; ein Hinweis darauf, wo sich ihre Mannschaft nach einem Jahrzehnt unter McCourts Führung befindet. "McCourt game over!" lautete die unmissverständliche Botschaft eines anderen.

    Experte Lamperti glaubt allerdings nicht, dass die Ära des Amerikaners in absehbarer Zeit zu Ende geht. "Wir sehen ihn nur selten in Marseille. Deshalb denke ich im Moment, dass er bleiben wird. Er hat nie verheimlicht, dass er sich einen Minderheitsinvestor wünscht, der kommt und ihn unterstützt, aber das Problem ist, dass diese Minderheitsbeteiligung zwischen 200 und 300 Millionen [Euro] liegen müsste."

    "Der Preis ist ziemlich hoch, und für 200 oder 300 Millionen könnte man heute einen Klub kaufen", so der Journalist. "Warum sollte man dieses Geld in einen Klub stecken, ohne der Boss zu sein oder viel mitreden zu können? McCourt betont immer wieder, dass er noch viele, viele Jahre da sein wird, dass es sich um ein Investment für die Zukunft handelt und dass er nicht gehen wird."

    Er rechne damit "dass es immer mehr Proteste geben wird. Aber ich glaube nicht, dass er sie unbedingt spürt, weil er weit weg ist und sowieso nicht oft ins Stadion kommt."

    Unweigerlich steht auch Genesio unter Beobachtung. Zwar hat er betont, dass er nicht zurücktreten werde, doch der 60-Jährige hat Krisengespräche mit der Führung geführt, nachdem ihn McCourts anhaltendes Schweigen zur finanziellen Lage zunehmend frustriert hat. Umgekehrt verliert der Vorstand angesichts der offenen Worte des Trainers über die missliche Lage allmählich die Geduld.

    L'Equipe schrieb etwa, dass es unwahrscheinlich sei, dass Genesio an Weihnachten noch im Amt sein wird. Wenngleich sich der Vereine eine Entlassung des ehemaligen Lille-Übungsleiters eigentlich gar nicht leisten kann.

    "OM ist sich bewusst, einen großartigen Trainer zu haben. Das ist bei all den Einschränkungen eigentlich ziemlich überraschend", sagt Lamperti. "Deshalb denke ich nicht, dass er übermäßig unter Druck steht. Im Gegenteil, wir vertrauen ihm, weil die Mannschaft ziemlich gut spielt, trotz der fünf Niederlagen in Folge. Gegen Paris sind sie [die Fans] wegen der Niederlage nicht wütend geworden."

    Er sieht allerdings ein großes Problem: "Im Kader fehlt es spürbar an Tiefe. Es gibt nicht genug Ersatzspieler von Qualität. Die Frage, die wir uns stellen, ist, ob Bruno Genesio am Ende durch all das entmutigt wird und aus eigenem Antrieb geht."

  • Bald könnte es sportlich bei Olympique Marseille bald bergauf gehen

    CORRECTION / FBL-FRA-LIGUE 1-OM-TRAINING
    AFP

    Marseille muss dringend anfangen, Spiele zu gewinnen


    Ironischerweise galt Genesio bei seiner Ernennung im Juli als derjenige, der Marseille nach einer turbulenten Vorsaison beruhigen kann. Das Gegenteil ist bisher der Fall. Sportlich bietet das Programm der kommenden Wochen aber Anlass zur Hoffnung auf Besserung.

    Marseille hat drei Spiele vor der Brust, aus denen mindestens sieben Punkte geholt werden sollen. Les Phoceens treten als Nächstes bei Troyes an, das in der Tabelle einen Punkt und einen Platz vor ihnen liegt, ehe die Reise nach Angers und ein Heimspiel gegen Schlusslicht Le Havre anstehen.

    Genesio dürfte zudem das Gefühl haben, dass die Länderspielpause zum richtigen Zeitpunkt kam, weil sie ihm die Gelegenheit gibt, den Sommer weit hinter sich zu lassen und auf dem Trainingsplatz mit den Spielern zu arbeiten, die er noch zur Verfügung hat.

    "Das sind nicht die besten Momente meiner Karriere, das ist sicher", sagte der Trainer kürzlich. "Es könnte etwas Zeit brauchen, um das OM wiederzufinden, das wir uns alle wünschen."