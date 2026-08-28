"Man sollte nicht erwarten, dass Kylian Mbappe in nächster Zeit in Anfield auftaucht": Wie es nach dem Einstieg von Jeff Bezos beim FC Liverpool weitergeht
Ein holpriger Saisonstart, der nur dank eines Last-Minute-Elfmeters von Dominik Szoboszlai in Newcastle nicht in die Hose ging. Beißende Kritik an Florian Wirtz, der schon wieder enttäuscht. Wechselgerüchte um Bradley Barcola von Champions-League-Sieger PSG. Beim FC Liverpool gibt es früh in der Spielzeit jede Menge Diskussionsstoff. Das womöglich größte und richtungsweisende Thema rund um die Reds findet allerdings nicht auf dem Rasen oder dem Transfermarkt statt!
Los ging es am 21. Juli. Da gab Liverpool-Eigentümer Fenway Sports Group (FSG) bekannt, dass ein "von Amit Bhatia geführtes, verwaltetes und vertretenes Konsortium" Interesse an einer" strategischen Minderheitsbeteiligung" beim 20-maligen englischen Meister bekundet habe. Weniger als einen Monat später war ein Deal zwischen den beiden Parteien auch schon unter Dach und Fach.
FSG teilte Ende vergangener Woche mit, man habe "eine endgültige Vereinbarung über den Verkauf einer Minderheitsbeteiligung am FC Liverpool an 1892 Holdings geschlossen", vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung, die innerhalb von 90 Tagen erteilt werden soll.
Laut ersten Medienberichten erwarb 1892 Holdings einen Anteil von 30 Prozent für geschätzte 1,65 Milliarden Pfund (etwa 1,9 Milliarden Euro). Mittlerweile ist die Rede davon, dass der Anteil gar bei bis zu 40 Prozent liegt.
In der offiziellen Pressemitteilung hieß es außerdem erwartbar schwammig: "Die Partner des Konsortiums werden gemeinsam mit FSG und der Vereinsführung Möglichkeiten prüfen, die zur Erreichung der Vereinsziele auf und neben dem Platz beitragen." Die naheliegende Frage lautet: Was bedeutet das konkret für die Zukunft des FC Liverpool?
Wir dröseln den Deal und seine Umstände mit Experten auf.
Warum wollte FSG den Deal?
Auch wenn der Zeitpunkt der Vereinbarung mit 1892 Holdings für manche überraschend kam, hatte sich dies bereits abgezeichnet. FSG betonte angesichts der verheerenden finanziellen Folgen der Coronapandemie mehrfach, dass man offen für Investitionen von außen sei. So erwarb auch im März 2021 RedBird Capital Partners für 735 Millionen US-Dollar (etwa 630 Millionen Euro) 11,5 Prozent der Klubanteile.
Im folgenden Jahr kursierten Berichte, dass FSG-Boss John W. Henry und Co. den Verein komplett verkaufen wollten. Allerdings suchten sie weiterhin nur nach weiteren Investoren, und im Dezember 2023 erwarb Dynasty Equity eine Beteiligung von drei Prozent für rund 150 Millionen Dollar (etwa 130 Millionen Euro).
"Unser langfristiges Engagement für Liverpool ist so stark wie eh und je", stellte FSG-Präsident Mike Gordon damals klar. "Wir haben immer gesagt, dass wir, sollte es einen für Liverpool geeigneten Investitionspartner geben, die Gelegenheit nutzen würden, um die langfristige finanzielle Stabilität und das zukünftige Wachstum des Vereins zu sichern."
Die Vereinbarung mit 1892 Holdings spielt offensichtlich in einer ganz anderen Liga als die Deals mit RedBird und Dynasty. Dabei ist es leicht nachvollziehbar, warum FSG das Angebot so attraktiv fand.
Neben dem Beibehalten der "Mehrheitsbeteiligung und operativen Kontrolle über den FC Liverpool" erhält das US-Unternehmen aus Boston nun mehr als das Fünffache seiner ursprünglichen Investition. Zur Erinnerung: Im Oktober 2010 kaufte FSG für umgerechnet 350 Millionen Euro einen kurz vor dem Bankrott stehenden Klub, aus dem die früheren Eigentümer Tom Hicks und George Gillett nach einem erbitterten Rechtsstreit verdrängt worden waren.
Joshua Robinson, Sportredakteur beim Wall Street Journal, schildert bei GOAL: "FSG hatte es sich zum Ziel gesetzt, Liverpool zu einem der wichtigsten Akteure in der Fußballlandschaft des 21. Jahrhunderts zu machen, und genau das haben sie in den vergangenen 16 Jahren auch geschafft."
FSG habe "einen Verein übernommen, der in ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten steckte, und ihn zum englischen Meister sowie Champions-League-Sieger gemacht. Aber das hat Geld gekostet. Eine Menge Geld."
Nun sei es also an der Zeit gewesen, die Konten wieder zu füllen: "Ich glaube daher, dass sie darauf gewartet haben, dass der richtige Partner auftaucht und eine beträchtliche Summe investiert, um nicht nur die Betriebskosten zu decken und den Wert des Vereins weiter zu steigern, sondern ihnen möglicherweise auch einen Ausweg zu bieten."
Wechselt der FC Liverpool bald den Besitzer?
Und dieser Ausweg könnte bereits vorgezeichnet sein. Wie CNBC Sports als Erstes berichtete, enthält der Deal eine Klausel, die dem von Bhatia geführten Konsortium die Option einräumt, innerhalb der nächsten zwölf Monate die Mehrheit der Anteile zu übernehmen. Könnte dies also der Anfang vom Ende einer Ära in Anfield sein?
"FSG sagt derzeit noch Nein, aber man kann sich durchaus vorstellen, dass es in diese Richtung geht", sagt Robinson. "Ich meine, wenn man eine Übernahme zu einem Zeitpunkt irgendwann in der Zukunft anstreben würde, wäre das der richtige Einstieg." Der Experte weiter: "Das Überraschende an diesem Deal ist also nicht, dass FSG neue Investoren in den Verein holt, sondern die Identität dieser Investoren".
Wer hat sich beim FC Liverpool eingekauft?
Frontmann Bhatia ist 46 Jahre alt und hat im englischen Fußball bereits eine Geschichte. 2007 übernahm er einen Posten im Vorstand der Queens Park Rangers. Als Vertreter seines Schwiegervaters Lakshmi Mittal – eines milliardenschweren Stahlmagnaten, der gemeinsam mit den Formel-Eins-Größen Bernie Ecclestone und Flavio Briatore Anteile am Verein erworben hatte.
2018 übernahm Bhatia bei QPR schließlich den Vorsitz und bekleidete dieses Amt bis zum 21. Juli. Er wird bei 1892 Holdings von EE Capital unterstützt, dem Family Office von Elaine und Eduardo Saverin, dem Facebook-Mitbegründer, der auch an einem erfolglosen Übernahmeversuch bei Liverpools PL-Rivale Chelsea beteiligt war, als Roman Abramovich 2022 von der Stamford Bridge vertrieben wurde.
Richtig aufhorchen lässt allerdings die Beteiligung von Jeff Bezos über den K5 Sportsfonds. Der US-Amerikaner ist Gründer, Vorstandsvorsitzender sowie ehemaliger Präsident und CEO von Amazon und verfügt über ein geschätztes Vermögen von 269 Milliarden US-Dollar.
Kylian Mbappe zum FC Liverpool? Eher nicht!
Einige der reichsten Menschen des Planeten fangen also an, im großen Stil Anteile am Klub zu übernehmen. Für einen Teil der Fans ist das der Stoff aus dem (Transfer-)Träume sind. Sie fantasieren bei Social Media bereits von einer neuen Offensive bei Spielerverpflichtungen und wahnwitzigen Summen, die nun in Top-Stars investiert werden könnten.
"Manche Leute sind in der Tat aus dem Häuschen", sagt Kieran Maguire, Autor des Buches 'The Price of Football', gegenüber GOAL, "aber man sollte nicht erwarten, dass Kylian Mbappe in nächster Zeit in Anfield auftaucht! Dieser Deal hat keinerlei Auswirkungen auf die Möglichkeiten des Klubs, Spieler zu verpflichten und zu halten."
Maguire unterstreicht: "Es geht vielmehr um zusätzliche Finanzmittel für die Eigentümer. Das gesamte Geld fließt an FSG, und sie werden entscheiden, ob sie es wieder in den Verein investieren."
"Natürlich" liege es "im Interesse der neuen Eigentümer, dass Liverpool noch größer und erfolgreicher wird." Aber: "Man sollte auch bedenken, dass es sowohl in der Premier League als auch bei der UEFA bereits strenge Kostenkontrollen gibt, die es sehr schwierig machen, über Nacht schnell zu wachsen." Als warnendes Beispiel nannte er den vom saudischen Staatsfonds PIF kontrollierten Ligakonkurrenten Newcastle United.
Auch Bhatia selbst riss trotz teils enormer finanzieller Mittel mit QPR keine Bäume aus. "Daher denke ich, dass einige Fans ihre Erwartungen hinsichtlich künftiger Einkaufstouren etwas zurückschrauben sollten", so Maguire.
"Business as usual" mit Bhatia beim FC Liverpool?
Ähnlich sieht es Ian Doyle vom Liverpool ECHO: "Wenn die Leute glauben, der Verein würde plötzlich 100 Millionen Pfund für eine ganze Reihe von Spielern ausgeben, werden sie enttäuscht sein. Ich glaube nicht, dass sich viel ändern wird."
Und weiter: "FSG hat seine Position durch umsichtiges Handeln erreicht. Ich gehe davon aus, dass es mit dem Konsortium weiter wie bisher laufen wird. Man darf nicht vergessen, dass Bhatia fast ein Jahr lang mit FSG gesprochen hat, um diesen Deal vorzubereiten. Er ist also bestens mit den Abläufen bei Liverpool vertraut." Es sei "schwer vorstellbar, dass er versuchen wird, etwas zu reparieren, das gar nicht kaputt ist."
Statt einer Transferoffensive geht es darum, die Marke FC Liverpool global weiter auf- und auszubauen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Märkten Amerika und Asien." Wenn man sich den Hintergrund mehrerer Mitglieder seines Konsortiums ansieht, wird deutlich, dass sie sich in diesen Regionen bestens auskennen, und das könnte dem Verein zugutekommen", erklärt Doyle. Sein Fazit: "Ich denke, die Fans sind besonders gespannt darauf, was Bhatia mitbringt. Er ist ganz klar die Galionsfigur, er wird stellvertretender Vorsitzender werden. Seine Verbindungen in der englischen Liga dürften ihm zugutekommen. Es sind die anderen Personen im Konsortium, denen die Fans etwas skeptischer gegenüberstehen …"
Was hat Jeff Bezos von seiner Investition beim FC Liverpool?
Und hier kommt der drittreichste Mensch der Welt ins Spiel: Auf den ersten Blick wird nicht deutlich, warum Bezos sich über den K5 Sportfonds an 1892 Holdings und damit an den Reds beteiligt. Michael Silverman vom Boston Globe ordnet bei GOAL ein: "Dieser Deal ist eine merkwürdige Sache, denn das Konsortium wird – zumindest vorerst – keine Mehrheitsbeteiligung an Liverpool haben. Und auch Bezos wird keine Mehrheitsbeteiligung an dem neuen Konsortium haben." Was springt also für ihn dabei heraus?
Silverman sieht es als eine Art Testballon des 62-Jährigen an: "Er hat es nicht nötig, relativ kleine Investitionen wie diese zu tätigen, um einfach nur seine Finanzen aufzubessern. Eher ist es der erste Schritt eines neuen Projekts, das er in der Welt des Sports starten wird. Vielleicht hält er einfach nur mal seinen Daumen in den Wind."
Häufig wurde in den vergangenen Monaten und Jahren spekuliert, Bezos könne sich einen Sportklub kaufen. Zum Beispiel jüngst die NFL-Teams Washington Commanders und Seattle Seahawks. Am Ende entschied er sich jedoch jeweils gegen ein Engagement.
Auch Silverman rätselt: "Nun, da er Minderheitsgesellschafter in einem Konsortium geworden ist, das wiederum eine Minderheitsbeteiligung an einem englischen Fußballverein hält, fragt man sich unweigerlich: Was hat er hier vor? Und ich glaube, jeder würde im Moment gerne mehr zu seinen Plänen erfahren."
"Eine Geldquelle namens Premier League"
Nun ist es auf jeden Fall so, dass die Premier League unter amerikanischen Investoren ziemlich sexy ist. Robinson sagt: "Wir haben mittlerweile amerikanische Beteiligungen an 11 der 20 Vereine. Das ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass es vor der Übernahme von Manchester United durch die Glazers im Jahr 2003 noch keinen amerikanischen Eigentümer gab."
Englands höchste Spielklasse sei so "unglaublich attraktiv", weil "die Anziehungskraft sowie die Tradition dieser Vereine mit einer Authentizität verbunden sind, die für ein amerikanisches und globales Publikum äußerst vermarktbar ist. Auch wenn das Konsortium also viel Geld für seine Minderheitsbeteiligung hinblättert, ist das nun einmal der Preis, den man zahlen muss, um Zugang zu dieser Geldquelle namens Premier League zu bekommen."
Robinson weist daraufhin, dass man allein durch den Betrieb eines Klubs in der Regel keinen riesigen operativen Gewinn erzielt. Schließlich fließt eine Menge Geld in Ablösesummen und Gehälter der Spieler. Verlockend seien andere Faktoren:"Es bietet die Chance, an der Premier League teilzunehmen, die in puncto globaler Reichweite einfach unschlagbar ist. Man ist jedes einzelne Wochenende in 195 Ländern präsent. Das ist im Sport beispiellos."
Der Experte des Wall Street Journal analysiert: "Ich glaube, dass alle amerikanischen Investoren in der Premier League ebenfalls davon überzeugt sind, dass der Wert von TV-Verträgen langfristig weiter steigen wird. Wenn man es also als finanzielles Geschäft betrachtet, dann handelt es sich um ein mittel- bis langfristiges Investment. Schließlich ist es die Strategie, dass man bei einem Verkauf später ein Vielfaches dessen einstreicht, was man ursprünglich für den Verein bezahlt hat."
Als Beispiel für die enormen Summen, die aktuell für traditionsreiche Sportvereine gezahlt werden, nannte er den Rekordverkauf der NBA-Franchise Los Angeles Lakers für umgerechnet 10,4 Milliarden Euro in der vergangenen Woche. "Das ist der Wahnsinn. Sie haben besser vorhersehbare Gewinne, denn in der NBA gibt es, wie auch bei anderen amerikanischen Sportarten, nicht das Risiko eines Abstiegs oder des Verpassens europäischer Wettbewerbe. Aber Liverpool ist Liverpool. Es ist ein unglaublich berühmter Fußballverein, und die ganze Drecksarbeit wurde bereits von FSG geleistet, was Investitionen in das Stadion und den Kader angeht – und zwar in einem solchen Ausmaß, dass große Titel gewonnen wurden. In diesem Sinne sind sie so etwas wie eine moderne Erfolgsgeschichte und haben eine weitaus größere Reichweite als die Lakers. Man muss sich nur die jeweiligen Followerzahlen bei Social Media ansehen, um den Unterschied in der globalen Anziehungskraft zu erkennen."
Robinson sieht nicht nur monetäre Gründe: "Ich glaube also wirklich nicht, dass der Prestige-Aspekt hier unterschätzt werden sollte. Nicht viele Leute kaufen sich in einen englischen Verein ein, um ihn umzukrempeln und einen schnellen Gewinn zu erzielen. Für manche amerikanische Investoren gelten diese Vereine als Prestigeobjekte, und was Prestigeobjekte angeht, gibt es kaum etwas Größeres als Liverpool."
"Kleingeld für Jeff Bezos"
Maguire ist zudem der Ansicht, dass es bei Bezos’ Engagement bei 1892 Holdings um weit mehr geht als darum, schnelles Geld zu verdienen. "Wenn man der drittreichste Mann der Welt ist, muss man so etwas nicht aus finanziellen Gründen tun. Er verfügt über ein Vermögen von 200 Milliarden – das ist für ihn Kleingeld."
"Wenn man mit reichen Leuten spricht, erzählen sie alle: 'Wir haben alle Wohnungen in Monaco und Manhattan, die Yachten, die Privatjets – da braucht man etwas, das einen von den anderen abhebt.' Und wie Florentino Perez (Präsident von Real Madrid, d. Red.) sagte: Einen Fußballverein zu besitzen, ist ein bisschen so, als besitze man ein Kunstwerk. Es ist einzigartig, etwas, mit dem man prahlen kann, ein großartiger Indikator für den eigenen Reichtum, und auch wenn man damit kein Geld verdient, solange man es besitzt, kann man beim Verkauf eine Menge Geld verdienen."
Der weiche Faktor des Image-Aufpolierens könnte bei Bezos eine gewichtige Rolle spielen." Bezos ist natürlich bereits unglaublich reich, und das weiß jeder. Aber die Meinung der Menschen über Amazon als Unternehmen schwankt stark. Die Firma hat ihrem Ruf zeitweise kaum einen Gefallen getan." Wenn Bezos also "mit einer anderen Art von Erfolgsgeschichte in Verbindung gebracht werden möchte, ist die Beteiligung an einer möglichen Übernahme von Liverpool sicherlich ein Weg, dieses Ziel zu erreichen."
Es ist also nicht schwer zu verstehen, warum Bezos mit Liverpool in Verbindung gebracht werden möchte. Aber wollen die Anhänger des Vereins ihrerseits überhaupt mit Bezos in Verbindung gebracht werden?
Angst vor einer "Disneyfizierung" beim FC Liverpool
Wie viele andere Fußballfans interessiert sich Maguire nicht nur aus rein finanzieller Sicht für diesen Deal. Er lebt in Liverpool und weiß daher ziemlich gut, wie Bezos in bestimmten Kreisen wahrgenommen wird.
"Wir sprechen hier von einer sehr stolzen Arbeiterstadt. Die bereits zuvor bestehende, weit verbreitete Angst vor einer Marginalisierung der traditionellen Fangemeinde wurde durch diesen Deal nur noch verstärkt", betont er. Besonders groß sei die Angst vor weiter steigenden Ticketpreisen und damit auch vor einer anderen Klientel im Stadion. Er stellt klar:"Für die Menschen in Liverpool ist der Verein weit mehr als eine Touristenattraktion, und man möchte nicht, dass etwas, das Teil der Geschichte, des Erbes und der Identität der Stadt ist, weiter 'disneyfiziert' wird."
Diese Bedenken teilt auch "Spirit of Shankly" (SOS). Also die Fangruppe, die einst eine entscheidende Rolle bei der Entmachtung von Gillett und Hicks spielte. Als FSG verkündete, dass die von Bhatia geführte Gruppe Klubanteile kaufen wollte, schickte SOS einen Brief mit fünf zentralen Fragen an die Vereinsführung. Darunter: "Ist dies Teil eines geplanten umfassenderen Verkaufs oder eine einmalige Transaktion?" und "Welche Due-Diligence-Prüfung wird bei den potenziellen Investoren/Eigentümern durchgeführt?"
Keine dieser Fragen wurde vor der Bestätigung der endgültigen Vereinbarung mit 1892 Holdings beantwortet. Das sorgte nicht nur bei vielen Fans für Unmut, sondern rief auch die Politik auf den Plan. Liverpools Labour-Abgeordneter Ian Byrne schrieb bei Social Media: "Wir können nicht beeinflussen, wem der FC Liverpool gehört, aber wir können beeinflussen, wie stark unsere gemeinsame Stimme ist. Unsere Verantwortung besteht darin, den Fans eine starke gemeinsame Stimme zu verleihen, das Erbe unseres Vereins zu schützen und den Fans eine strukturelle Beteiligung an unserem Verein zu sichern." Byrnes Forderung: "Stärkt die Macht der Fans. Schützt das, was unseren Verein so besonders macht. Stellt sicher, dass wir organisiert und bereit sind für alle bevorstehenden Kämpfe."
FSG reagiert in der Regel auf Fanwut beim FC Liverpool
Doyle kann sehr gut nachvollziehen, warum die von Bezos unterstützte Investition in Liverpool bei einigen Fans Alarmglocken läuten lässt. Anlass zur Panik sieht er aber nicht: "Die Fans wollen zu Recht besser verstehen, wer hinter dem Ganzen steht und welche Pläne diese für Liverpool haben", sagt er. "Während es manchen egal ist, woher das Geld kommt, und sie einfach nur die besten Spieler verpflichten wollen, haben die Fans eine gewisse Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Dinge gründlich geprüft werden – denn es geht nicht nur darum, was mit Hicks und Gillett passiert ist. FSG hat im Laufe der Jahre einige Fehler gemacht."
Exemplarisch dafür stehen die Zusage an die krachend gescheiterte European Super League 2021 oder die gescheiterte Erhöhung der Ticketpreise nach massiven Fanprotesten 2016. Doyle kritisierte in diesem Zusammenhang zwar jeweils die ursprünglichen FSG-Entscheidungen, würdigte aber auch, dass man schließlich auf die Meinung der Anhänger gehört habe. Darauf pocht er nun auch.
Wesentlich ist für ihn dabei Bezos' Nebenrolle zum Start: "Ich finde es auch interessant, dass FSG in ihren Briefings ganz klar gemacht haben, dass Bezos nicht im Vorstand sitzen wird. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob Liverpool bei ihm eine Priorität genießt. Ich denke, er wird sein Vertrauen in einige seiner anderen Leute bei K5 setzen, allen voran Bryan Baum, der sein Vertreter im Vorstand sein wird. Falls und sobald Bezos anfängt, sich einzumischen, könnte es in dieser Hinsicht interessant werden."
Häufig gestellte Fragen
Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.
Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.
Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.
Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.
Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.
Der Liverpool FC gehört mit 72 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.
Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.
Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.
Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub.
Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.
Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.
Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.