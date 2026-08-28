Nun ist es auf jeden Fall so, dass die Premier League unter amerikanischen Investoren ziemlich sexy ist. Robinson sagt: "Wir haben mittlerweile amerikanische Beteiligungen an 11 der 20 Vereine. Das ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass es vor der Übernahme von Manchester United durch die Glazers im Jahr 2003 noch keinen amerikanischen Eigentümer gab."

Englands höchste Spielklasse sei so "unglaublich attraktiv", weil "die Anziehungskraft sowie die Tradition dieser Vereine mit einer Authentizität verbunden sind, die für ein amerikanisches und globales Publikum äußerst vermarktbar ist. Auch wenn das Konsortium also viel Geld für seine Minderheitsbeteiligung hinblättert, ist das nun einmal der Preis, den man zahlen muss, um Zugang zu dieser Geldquelle namens Premier League zu bekommen."

Robinson weist daraufhin, dass man allein durch den Betrieb eines Klubs in der Regel keinen riesigen operativen Gewinn erzielt. Schließlich fließt eine Menge Geld in Ablösesummen und Gehälter der Spieler. Verlockend seien andere Faktoren:"Es bietet die Chance, an der Premier League teilzunehmen, die in puncto globaler Reichweite einfach unschlagbar ist. Man ist jedes einzelne Wochenende in 195 Ländern präsent. Das ist im Sport beispiellos."

Der Experte des Wall Street Journal analysiert: "Ich glaube, dass alle amerikanischen Investoren in der Premier League ebenfalls davon überzeugt sind, dass der Wert von TV-Verträgen langfristig weiter steigen wird. Wenn man es also als finanzielles Geschäft betrachtet, dann handelt es sich um ein mittel- bis langfristiges Investment. Schließlich ist es die Strategie, dass man bei einem Verkauf später ein Vielfaches dessen einstreicht, was man ursprünglich für den Verein bezahlt hat."

Als Beispiel für die enormen Summen, die aktuell für traditionsreiche Sportvereine gezahlt werden, nannte er den Rekordverkauf der NBA-Franchise Los Angeles Lakers für umgerechnet 10,4 Milliarden Euro in der vergangenen Woche. "Das ist der Wahnsinn. Sie haben besser vorhersehbare Gewinne, denn in der NBA gibt es, wie auch bei anderen amerikanischen Sportarten, nicht das Risiko eines Abstiegs oder des Verpassens europäischer Wettbewerbe. Aber Liverpool ist Liverpool. Es ist ein unglaublich berühmter Fußballverein, und die ganze Drecksarbeit wurde bereits von FSG geleistet, was Investitionen in das Stadion und den Kader angeht – und zwar in einem solchen Ausmaß, dass große Titel gewonnen wurden. In diesem Sinne sind sie so etwas wie eine moderne Erfolgsgeschichte und haben eine weitaus größere Reichweite als die Lakers. Man muss sich nur die jeweiligen Followerzahlen bei Social Media ansehen, um den Unterschied in der globalen Anziehungskraft zu erkennen."

Robinson sieht nicht nur monetäre Gründe: "Ich glaube also wirklich nicht, dass der Prestige-Aspekt hier unterschätzt werden sollte. Nicht viele Leute kaufen sich in einen englischen Verein ein, um ihn umzukrempeln und einen schnellen Gewinn zu erzielen. Für manche amerikanische Investoren gelten diese Vereine als Prestigeobjekte, und was Prestigeobjekte angeht, gibt es kaum etwas Größeres als Liverpool."