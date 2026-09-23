Kylan Mbappes sensationeller Wechsel von Nike zu On: Ein Deal, der die Fußballbranche verändern wird
Die Gerüchte waren wahr: Kylian Mbappe hat seine 20-jährige Beziehung zum amerikanischen Sportartikelgiganten Nike sensationell beendet, um sich stattdessen mit dem Schweizer Marktstörer On zusammenzutun, der sich damit erstmals überhaupt in die Welt der Fußballschuhe vorwagt.
Für On ist das ein Erdrutsch-Transfer, denn mit der Verpflichtung eines der, wenn nicht sogar des besten Spieler des gesamten Planeten und eines Akteurs mit riesigem globalem Appeal hat das Unternehmen seine Erfolgschancen in einem extrem umkämpften Markt massiv erhöht.
Während sich Mbappe ins Ungewisse wagt, deutet alles auf einen Schuhdeal hin, der das Gesicht der Branche für immer verändern wird und der Herausforderer On in eine andere Sphäre katapultieren dürfte.
Störenfriede auf dem Markt der Sportartikelhersteller
On hat seit seiner Gründung vor gerade einmal 16 Jahren einen kometenhaften Aufstieg hingelegt und sich dank der patentierten "CloudTec"-Technologie als den Markt aufmischender Laufschuh-Spezialist einen Namen gemacht. Im September 2026 wurde das Unternehmen mit rund neun Milliarden Dollar bewertet.
Dies ist jedoch der erste Vorstoß in die extrem umkämpfte Welt der Fußballschuh-Herstellung, und ausgerechnet Mbappe ist zum weltberühmten Gesicht von Ons Expansion in den beliebtesten Sport des Planeten geworden.
Doch das wird kein gewöhnlicher Schuh-Deal: Laut The Athletic, das frühere Berichte bestätigt hat, wird die auf zehn Jahre angelegte Vereinbarung für beide Seiten von Vorteil sein, da Mbappe in Form von Aktien am Unternehmen beteiligt wird. Zudem wurde berichtet, dass der 27-Jährige neben den allgemeinen Veröffentlichungen des Unternehmens seine eigene "Sub-Brand" mit Signature-Fußballschuhen erhalten wird. Genau diese Beteiligung soll Ons Angebot von den neuen Konditionen unterschieden haben, die Nike vorgelegt hatte.
Der Superstar von Real Madrid wird künftig echten Einfluss auf die Produktstrategie und den Markenaufbau haben. In einer Erklärung teilte Mbappes neuer Schuh-Ausrüster mit, er werde "direkt mit Ons Produktteams zusammenarbeiten und seine Elite-Perspektive in die Entwicklung und Erprobung zukünftiger Fußballschuhe und -bekleidung einbringen", außerdem werde er globaler Botschafter des Unternehmens und die "Partnerschaft über den Fußball hinaus auf Bewegung, Leistung und zeitgenössisches Design ausweiten".
Angesichts der Prominenz des Angreifers in der Fußballwelt ist es gut möglich, dass On auf dasselbe Maß an Strahlkraft abzielt, über das ironischerweise Nikes von Michael Jordan inspirierte Jordan Brand im Basketball verfügt.
Viele werden fragen, warum Mbappe Nike nach einer derart erfolgreichen Partnerschaft hinter sich lassen würde, doch abgesehen vom offensichtlichen finanziellen Reiz ist die Möglichkeit, selbst mit anzupacken, erheblichen Einfluss auszuüben und Teil des bislang beispiellosen Erfolgs von On zu sein, offenbar von enormem Reiz. Viele moderne Athleten verstehen sich zudem als Unternehmer, und Mbappe bildet mit seinem Portfolio an kommerziellen Partnerschaften, zu dem Dior, Oakley und EA Sports gehören, ganz offensichtlich keine Ausnahme.
In bester Gesellschaft
Nun ist bekannt geworden, dass ein bekanntes Gesicht eine Schlüsselrolle dabei spielte, Mbappe zu On zu locken, obwohl das Fußballangebot des Unternehmens im wörtlichen Sinne noch in den Kinderschuhen steckt. Thierry Henry ist als Fußballdirektor des Unternehmens bestätigt worden und half laut The Athletic dabei, seinen Landsmann von diesem mutigen Schritt zu überzeugen, nachdem er seit 2025 im Geheimen als Ons Fußballdirektor gearbeitet hatte, um diesen großen Moment vorzubereiten.
"Etwas Neues im Fußball aufzubauen, erfordert einen mutigen und originellen Ansatz", sagte Henry bei der Bekanntgabe. "Im vergangenen Jahr habe ich aus erster Hand gesehen, mit wie viel Neugier und Liebe zum Detail das Team von On an diesen Prozess herangeht. Wir wollen den Spielern zuhören, verstehen, was sie brauchen, und etwas schaffen, das dem Spiel wirklich etwas hinzufügen kann. Ich bin stolz darauf, daran mitzuwirken, das zu gestalten, was als Nächstes kommt."
Mbappe und Henry sind die neuesten großen Namen, die zu Ons kleinem, aber äußerst beeindruckendem Kader aktiver und ehemaliger Athleten stoßen. Bereits 2019 gelang es dem Unternehmen, Tennis-Ikone Roger Federer davon zu überzeugen, Nike zu verlassen, einen Schuhdeal zu unterschreiben und Anteilseigner zu werden, während die sechsfache Grand-Slam-Siegerin Iga Swiatek und der Amerikaner Ben Shelton aktuell auf dem Platz Schuhe von On tragen. Im Frauenfußball wird das 19 Jahre alte Talent des FC Barcelona und der Schweiz, Sydney Schertenleib, ihre bestehende Partnerschaft mit der Marke auf Fußballschuhe ausweiten.
"Der Fußball braucht neue Ideen"
Mit der bemerkenswerten Verpflichtung eines echten Superstars aus dem Männerfußball ist On entschlossen, im Markt für Fußballschuhe mehr zu sein als nur ein disruptiver Akteur, so wie es dem Unternehmen bereits in der Welt der Laufschuhe gelungen ist, wo es inzwischen eine führende Premiummarke ist.
"Der Fußball braucht keine weitere Sportbekleidungsmarke, die einfach mehr vom Gleichen macht", sagte On-Gründer und Co-CEO David Allemann zu den Nachrichten über Mbappes Wechsel. "Der Fußball braucht neue Ideen und die Herausforderung, zu zeigen, was möglich ist. Wenn wir in eine Sportart einsteigen, wollen wir die Marke der Zukunft sein, durch echte Innovation und zeitgemäßes Design."
"Unser Anspruch ist es, Ons Ansatz auf den Platz, den Asphalt und den Laufsteg zu bringen und Spitzenleistung mit der Kultur zu verbinden, die das Spiel umgibt. Mit Kylian haben wir den perfekten Partner, um davon zu träumen, was der Fußball werden kann."
Garantierter Erfolg?
Nach der Verpflichtung Mbappes muss sich On um seine Erfolgschancen wahrscheinlich keine Sorgen machen. Als einer der besten Spieler der Welt wird sein Engagement als erster Athlet des Unternehmens bei der Expansion in den Fußball die Einführung des allerersten Schuhs aus Marketing-Sicht zwangsläufig enorm anschieben.
Weltweite Glaubwürdigkeit wird ein zentraler Teil des Geschäftsplans sein, und ein Spieler mit Mbappes Profil, Klasse und Ausstrahlung verschafft der herausfordernden Sportbekleidungsmarke davon reichlich. Es würde kaum überraschen, wenn in naher Zukunft weitere diesem Beispiel folgen oder On noch andere spektakuläre Verpflichtungen in der Hinterhand hat.
Ein weiterer Schuhspezialist, Skechers, kann diese weltweite Glaubwürdigkeit bestätigen. Weltweit sorgte es für Verwunderung, als Englands Rekordstürmer Harry Kane vom FC Bayern 2023 einen bahnbrechenden Vertrag auf Lebenszeit mit der amerikanischen Marke unterschrieb und sie damit unerwartet ihren ersten Vorstoß in den Fußball unternahm. Das Risiko hat sich jedoch mehr als ausgezahlt: Mehrere andere sind seitdem diesem Beispiel gefolgt, und Skechers scheint als Unruhestifter auf dem Schuhmarkt gekommen zu sein, um zu bleiben.
Manche haben argumentiert, dass die Verpflichtung Mbappes On diese unmittelbare Glaubwürdigkeit nicht verschaffen wird, wenn das Unternehmen sich nicht mit einem überzeugenden Produkt beweist, das dies untermauert, angesichts seiner fehlenden Erfahrung im Fußball. Doch mit Blick auf den Erfolg ihrer Vorstöße sowohl im Lauf- als auch im Tennisbereich in so kurzer Zeit und der gesamten Marketingstrategie sollte man sicher nicht dagegen wetten, dass den Schweizern das gelingt.
"Das ist erst der Anfang"
Bisher gibt es kaum Details dazu, wie der Schuh aussehen oder wie er überhaupt heißen wird, aber laut The Athletic wird Mbappe in den kommenden Wochen erstmals mit einem Paar von On auf den Platz gehen, nachdem er zuletzt heimlich mit einem Prototyp trainiert hat. Die Markteinführung im Einzelhandel soll 2027 folgen, außerdem werden die Schuhe im kommenden Videospiel EA FC 27 zu sehen sein, das am 27. September erscheint.
Es scheint, dass Ons "LightSpray"-Technologie eine grundlegende Rolle beim Design des Schuhs spielen wird. Die Marke sagt, sie "ermöglicht einen grundlegend anderen Ansatz bei der Schuhkonstruktion" und sei "dafür konzipiert, traditionell hergestellte Produkte zu übertreffen". Berichten zufolge sollen zudem sehr schnell Änderungen möglich sein, falls es anfängliche Probleme gibt.
Aussagekräftig ist, dass der Franzose, während sein Vertrag mit Nike ausläuft, am Wochenende im Madrider Derby ein komplett weißes Paar Nike Mercurial trug. Er ist ganz klar bereit für ein neues Kapitel.
"Von Anfang an hat mich an On die Möglichkeit gereizt, gemeinsam etwas völlig Neues aufzubauen, das dabei helfen wird, das Spiel von morgen zu prägen", sagte Mbappe bei der Bekanntgabe seines Wechsels. "Ich möchte meine Erfahrung und meine Perspektive in das einbringen, was wir erschaffen, durch Innovation ausloten, was möglich ist, und der Freude am Fußball immer treu bleiben."
"Wir haben einen gemeinsamen Traum, und das ist erst der Anfang."
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 93 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".