On hat seit seiner Gründung vor gerade einmal 16 Jahren einen kometenhaften Aufstieg hingelegt und sich dank der patentierten "CloudTec"-Technologie als den Markt aufmischender Laufschuh-Spezialist einen Namen gemacht. Im September 2026 wurde das Unternehmen mit rund neun Milliarden Dollar bewertet.

Dies ist jedoch der erste Vorstoß in die extrem umkämpfte Welt der Fußballschuh-Herstellung, und ausgerechnet Mbappe ist zum weltberühmten Gesicht von Ons Expansion in den beliebtesten Sport des Planeten geworden.

Doch das wird kein gewöhnlicher Schuh-Deal: Laut The Athletic, das frühere Berichte bestätigt hat, wird die auf zehn Jahre angelegte Vereinbarung für beide Seiten von Vorteil sein, da Mbappe in Form von Aktien am Unternehmen beteiligt wird. Zudem wurde berichtet, dass der 27-Jährige neben den allgemeinen Veröffentlichungen des Unternehmens seine eigene "Sub-Brand" mit Signature-Fußballschuhen erhalten wird. Genau diese Beteiligung soll Ons Angebot von den neuen Konditionen unterschieden haben, die Nike vorgelegt hatte.

Der Superstar von Real Madrid wird künftig echten Einfluss auf die Produktstrategie und den Markenaufbau haben. In einer Erklärung teilte Mbappes neuer Schuh-Ausrüster mit, er werde "direkt mit Ons Produktteams zusammenarbeiten und seine Elite-Perspektive in die Entwicklung und Erprobung zukünftiger Fußballschuhe und -bekleidung einbringen", außerdem werde er globaler Botschafter des Unternehmens und die "Partnerschaft über den Fußball hinaus auf Bewegung, Leistung und zeitgenössisches Design ausweiten".

Angesichts der Prominenz des Angreifers in der Fußballwelt ist es gut möglich, dass On auf dasselbe Maß an Strahlkraft abzielt, über das ironischerweise Nikes von Michael Jordan inspirierte Jordan Brand im Basketball verfügt.

Viele werden fragen, warum Mbappe Nike nach einer derart erfolgreichen Partnerschaft hinter sich lassen würde, doch abgesehen vom offensichtlichen finanziellen Reiz ist die Möglichkeit, selbst mit anzupacken, erheblichen Einfluss auszuüben und Teil des bislang beispiellosen Erfolgs von On zu sein, offenbar von enormem Reiz. Viele moderne Athleten verstehen sich zudem als Unternehmer, und Mbappe bildet mit seinem Portfolio an kommerziellen Partnerschaften, zu dem Dior, Oakley und EA Sports gehören, ganz offensichtlich keine Ausnahme.