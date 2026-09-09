"This means more" - dieser Slogan, den Liverpools Marketingabteilung vor einigen Jahren für den Klub propagierte, ging den gegnerischen Fans verständlicherweise gehörig auf die Nerven, doch es war eine Überzeugung, die der damalige Trainer Jürgen Klopp teilte.

Der heutige Bundestrainer hat in seiner Karriere die schier immerwährende Dominanz des FC Bayern durchbrochen mit dem BVB und Liverpool zum sechsten Europapokal sowie zum ersten nationalen Meistertitel seit 30 Jahren geführt, doch als die größte Errungenschaft seiner Karriere betrachtet Klopp den Gewinn des Carabao Cups 2024 mit einer Vielzahl von Spielern aus der Akademie der Reds.

Klopp hat stets betont, dass es sein Traum sei, "alle Jungs [aus der Akademie] in der ersten Mannschaft zu haben. Was wir wollen, ist der Ort für jeden mit einer Scouse-Seele zu sein." Auch wegen solcher Ansichten wird Klopp wohl für immer eine Legende bleiben in Liverpool.

Es fühlte sich daher so an, als hätte sich dieser Wunschtraum erfüllt, als eine mit Eigengewächsen gespickte Mannschaft am 25. Februar 2024 in Wembley Chelseas milliardenteure Mannschaft schlug.

"Was wir hier heute sehen, ist so außergewöhnlich, denn solche Dinge passieren im Fußball nicht", sagte ein überglücklicher Klopp den Reportern, nachdem Jarell Quansah, Bobby Clark, James McConnell und Jayden Danns, die alle von der Bank gekommen waren, Liverpools Sieg über die Ziellinie gebracht hatten.

"Man hat mir draußen gesagt, es gebe eine englische Redewendung: 'Mit Kindern gewinnt man keine Titel' - das wusste ich nicht", sagte Klopp. Und doch hatte er das Gefühl, wie schon Sir Alex Ferguson viele Jahre vor ihm, alle Zweifler eines Besseren belehrt zu haben.

"Es ist mit Abstand die besonderste Trophäe, die ich je gewonnen habe", betonte Klopp. "Ws war wirklich überwältigend. Die Gesichter der Jungs nach dem Spiel zu sehen … Kann man im Fußball noch Geschichten schreiben, die definitiv niemand jemals vergessen wird? Es ist so schwierig, dieselbe Geschichte zu finden, in der Akademiespieler gegen eine absolute Spitzenmannschaft eingewechselt werden und trotzdem gewinnen. Ich habe noch nie davon gehört, dass so etwas zuvor passiert ist."

Das vielleicht Traurige daran ist, dass es womöglich nie wieder passieren wird - zumindest nicht beim FC Liverpool.