Das gab es beim FC Liverpool noch nie! Der einstige Meister droht endgültig seine Identität zu verlieren und Jürgen Klopps Traum zu vernichten
"This means more" - dieser Slogan, den Liverpools Marketingabteilung vor einigen Jahren für den Klub propagierte, ging den gegnerischen Fans verständlicherweise gehörig auf die Nerven, doch es war eine Überzeugung, die der damalige Trainer Jürgen Klopp teilte.
Der heutige Bundestrainer hat in seiner Karriere die schier immerwährende Dominanz des FC Bayern durchbrochen mit dem BVB und Liverpool zum sechsten Europapokal sowie zum ersten nationalen Meistertitel seit 30 Jahren geführt, doch als die größte Errungenschaft seiner Karriere betrachtet Klopp den Gewinn des Carabao Cups 2024 mit einer Vielzahl von Spielern aus der Akademie der Reds.
Klopp hat stets betont, dass es sein Traum sei, "alle Jungs [aus der Akademie] in der ersten Mannschaft zu haben. Was wir wollen, ist der Ort für jeden mit einer Scouse-Seele zu sein." Auch wegen solcher Ansichten wird Klopp wohl für immer eine Legende bleiben in Liverpool.
Es fühlte sich daher so an, als hätte sich dieser Wunschtraum erfüllt, als eine mit Eigengewächsen gespickte Mannschaft am 25. Februar 2024 in Wembley Chelseas milliardenteure Mannschaft schlug.
"Was wir hier heute sehen, ist so außergewöhnlich, denn solche Dinge passieren im Fußball nicht", sagte ein überglücklicher Klopp den Reportern, nachdem Jarell Quansah, Bobby Clark, James McConnell und Jayden Danns, die alle von der Bank gekommen waren, Liverpools Sieg über die Ziellinie gebracht hatten.
"Man hat mir draußen gesagt, es gebe eine englische Redewendung: 'Mit Kindern gewinnt man keine Titel' - das wusste ich nicht", sagte Klopp. Und doch hatte er das Gefühl, wie schon Sir Alex Ferguson viele Jahre vor ihm, alle Zweifler eines Besseren belehrt zu haben.
"Es ist mit Abstand die besonderste Trophäe, die ich je gewonnen habe", betonte Klopp. "Ws war wirklich überwältigend. Die Gesichter der Jungs nach dem Spiel zu sehen … Kann man im Fußball noch Geschichten schreiben, die definitiv niemand jemals vergessen wird? Es ist so schwierig, dieselbe Geschichte zu finden, in der Akademiespieler gegen eine absolute Spitzenmannschaft eingewechselt werden und trotzdem gewinnen. Ich habe noch nie davon gehört, dass so etwas zuvor passiert ist."
Das vielleicht Traurige daran ist, dass es womöglich nie wieder passieren wird - zumindest nicht beim FC Liverpool.
Wer war der letzte Liverpooler im Kader des FC Liverpool?
Als Curtis Jones am 21. August dieses Jahres seinen lange gehandelten Wechsel zu Inter perfekt machte, herrschte weithin Einigkeit darüber, dass Liverpool kaum eine andere Wahl geblieben war, als das Geschäft abzuwickeln. Der englische Nationalspieler war ins letzte Jahr seines Vertrags gegangen und hatte nicht die Absicht, einen neuen zu unterschreiben. Der Liverpool-Fan seit Kindheitstagen fühlte sich an der Anfield Road nicht mehr wohl.
Der 25-Jährige wollte mehr Spielzeit auf seiner bevorzugten Position im Mittelfeld und es gab keine Garantie, dass er sie unter dem neuen Coach Andoni Iraola bekommen würde, weshalb ein Wechsel unvermeidlich wurde. Und so ging er für unter 30 Millionen Euro in die Serie A.
Der spanische Coach hatte noch versucht, ihn zu halten. Und das nicht nur, weil er ihn als Spieler „sehr hoch" einschätzte. „Es ist sehr wichtig, dass er ein Scouser ist, dass er von hier ist", sagte er im Juli.
Iraolas Meinung war absolut wenig überraschend. Als stolzer Baske, der den Großteil seiner eigenen Karriere für Athletic Club auf dem Platz stand, versteht er besser als die meisten, wie wichtig es ist, dass Spieler eine enge Bindung zu der Mannschaft und tatsächlich auch zu den Menschen haben, die sie repräsentieren.
„Ich sehe viele Gemeinsamkeiten [zwischen Liverpool und Bilbao]", sagte Iraola Reportern während der Vorbereitungstour durch die Vereinigten Staaten. „Dieses Zugehörigkeitsgefühl, ein bisschen anders zu sein, und auch diese Verbindung zu Spielern aus der Akademie."
Doch Iraola mag verstehen, wie wichtig Identität ist, er hat sie nun nicht mehr. Er ist der erste Coach in der modernen Ära des FC Liverpool, der ein Team anleitet, in dem kein einziger Spieler aus Liverpool mehr im Kader steht. Der FC Liverpool droht, endgültig seine Identität zu verlieren.
Die Fans wollen keine "Disneyfizierung" des FC Liverpool
Die Fenway Sports Group (FSG) hat bei der Führung von Liverpool zweifellos gute Arbeit geleistet. Die amerikanischen Eigentümer übernahmen 2010 einen Klub, der am Rande des Bankrotts stand, und machten daraus eines der profitabelsten Teams des Weltfußballs.
Fangruppen wie Spirit of Shankly (SOS) stören sich jedoch an den steigenden Ticketpreisen, da schon seit Langem die Überzeugung besteht, dass sich einheimische Fans den Besuch der Spiele nicht mehr leisten können. "Die Einnahmen an Spieltagen machen einen relativ kleinen Anteil des Gesamtumsatzes aus, gehen aber zulasten von Bezahlbarkeit, Treue und Vertrauen", schrieb SOS Anfang dieses Jahres in einem offenen Brief an FSG.
Die Nachricht des vergangenen Monats, wonach 1892 Holdings, ein Konsortium mit Unterstützung des überaus umstrittenen Amazon-Gründers Jeff Bezos, einen Anteil von 38 Prozent am Klub erworben hat und nun in der Lage ist, innerhalb der nächsten zwölf Monate eine vollständige Übernahme abzuschließen, verstärkte lediglich die Befürchtungen, dass sich Liverpool immer weiter von seinen Wurzeln entfernt.
Wie Kieran Maguire vom The Price of Football Podcast damals gegenüber GOAL sagte: "Liverpool ist eine sehr stolze Arbeiterstadt, und die ohnehin bereits vorhandene, weiter gefasste Angst vor einer Marginalisierung der traditionellen Anhängerschaft wurde durch diese Entwicklung nur noch verschärft. Viele Fans befürchten bereits, dass mehr Tickets an mehr reiche Leute gehen werden, und das zu Wucherpreisen, und dass dies weiter verwässern würde, was einen Besuch in Anfield einzigartig macht. Für die Menschen in Liverpool ist der Klub weit mehr als eine Touristenattraktion, und man will keine fortschreitende "Disneyfizierung" von etwas, das Teil der Geschichte, des Erbes und der Identität der Stadt ist."
"Es fühlte sich an wie ein Real-Madrid-Sommer": Was die Klub-Legenden dem FC Liverpool vorwerfen
Es besteht also ein offensichtliches Risiko, dass die Verbindung zwischen Liverpool und seinen Anhängern durch das Fehlen einheimischer Jungs auf dem Platz nur noch weiter geschwächt wird. Vereinslegende Steven Gerrard gab Anfang dieses Sommers sogar zu, dass er strikt gegen einen Verkauf von Jones war, und zwar aus dem einfachen Grund, dass dieser als waschechter Scouser in der Stadt geboren und aufgewachsen ist.
„Ich denke einfach, dass wir, weil wir eng mit Liverpool verbunden sind und in der Stadt aufgewachsen sind, die Anforderungen des Vereins verstehen, den Stil, das, was die Fans wollen", sagte der frühere Kapitän Liverpools und Jugendtrainer zu BFM Radio. „Es ist in uns verwurzelt, weil wir die Stadt in- und auswendig kennen. Aus diesem Grund halte ich die Akademie unseres Vereins für entscheidend, denn ich denke, es ist wichtig, dass wir weiterhin einheimische Talente hervorbringen", meinte die Legende.
Und weiter: „Liverpool war darin schon immer sehr gut. Wenn man zurückblickt: Michael Owen, Jamie Carragher, Robbie Fowler, Steve McManaman, Trent Alexander-Arnold, ich selbst, und sogar Spieler wie Jay Spearing und Stephen Warnock, die nicht [gleich] viele Spiele bestreiten, kommen in die Mannschaft und verstehen die Werte und Prinzipien dessen, wofür wir stehen."
Carragher ist sich allerdings nicht mehr ganz sicher, wofür Liverpool steht. „Was wir letzten Sommer gemacht haben, gefiel mir nicht wirklich", sagte der ehemalige Liverpool-Verteidiger zu Football Ramble. „Es fühlte sich an wie ein Real-Madrid-Sommer: Florian Wirtz, Alexander Isak, wir holen Hugo Ekitike, noch einen Stürmer, für 80 Millionen Pfund, obwohl wir schon einen für 125 Millionen Pfund haben.
„In diesem Sommer dreht sich alles um Bradley Barcola. Was ist mit den Zeiten davor, als wir diese Mannschaft unter Klopp aufgebaut und Spieler geholt haben, bei denen sich die Leute nicht so sicher waren, und dabei ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis erzielt haben? Ich würde am liebsten dorthin zurückkehren." Damit steht Carragher gewiss nicht allein da, doch es scheint, als würden sich Liverpool, genau wie der Fußball selbst, in die entgegengesetzte Richtung bewegen.
Tatsächlich gab es an der Anfield Road eine spürbare Verschiebung in der Transferstrategie: Die vier teuersten Verpflichtungen der Vereinsgeschichte wurden allesamt in den vergangenen beiden Sommer-Transferperioden getätigt, und das hat es für einheimische Talente noch schwieriger gemacht, sich durchzusetzen.
In diesem Sinne hatte Klopp recht: Liverpools Triumph im Carabao Cup 2024 war einzigartig und wird sich wohl nie wiederholen. Und das nicht nur, weil es so schwierig ist, mit Kindern Titel zu gewinnen. Es liegt auch daran, dass einige Leute in und um Anfield offenbar vergessen haben, dass eine Scouse-Seele mehr bedeutet als absolut alles andere.