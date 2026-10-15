Am Abend des 12. Mai 1999 besiegte Parma vor 61.000 Zuschauern im Moskauer Luschniki-Stadion Marseille im Finale des UEFA-Pokals mit 3:0. Das Spiel war so einseitig, wie es das Ergebnis vermuten lässt, und niemanden überraschte das auch nur im Geringsten. Parma war zwar fast während seiner gesamten Geschichte kaum mehr als ein stolzer Provinzklub gewesen, hatte sich zu diesem Zeitpunkt aber als eine der "sieben Schwestern" der Serie A etabliert.

Mit seinen unverwechselbaren gelb-blau gestreiften Trikots, einem hochkarätigen Kader und mitreißendem Fußball hatte Parma weltweite Bekanntheit erlangt. In dieser Hinsicht spiegelte der Erfolg des Klubs den seines Eigentümers Parmalat wider: Der örtliche Milchproduzent war zu einer globalen Marke geworden. Dank der leidenschaftlichen Unterstützung des Firmengründers Calisto Tanzi hatte sich Parma in weniger als einem Jahrzehnt von der Serie B zu einem der erfolgreichsten Klubs in Europa emporgearbeitet.

Als Tanzi 1990 den Klub seiner Heimatstadt übernahm, verfolgte er zwei Ziele: Er wollte sein geliebtes Parma in der Elite des Fußballs etablieren und zugleich seinen Ruf als brillanter Geschäftsmann stärken. In Moskau schienen beide Ziele erreicht. Doch Parmas euphorische Anhänger hatten allen Grund zu glauben, dass das Beste noch bevorstand.

In Parmas Defensive standen Gigi Buffon, Fabio Cannavaro und Lilian Thuram, Juan Sebastian Veron zog im Mittelfeld die Fäden, während Hernan Crespo und Enrico Chiesa vorne die Verteidiger plagten. Mit Alberto Malesani hatte Parma zudem einen der fortschrittlichsten Trainer des Fußballs, einen Verfechter des schönen Spiels. Wie mitreißend sein Team spielen konnte, zeigte Parmas drittes und letztes Tor im Luschniki-Stadion: Crespo ließ eine Flanke von Veron geistesgegenwärtig durch, woraufhin Chiesa den Ball ins obere Toreck drosch.

"Es war ein fantastisches Tor, eines, das man sich immer wieder ansehen könnte", sagte Malesani der Gazzetta di Parma im vergangenen Jahr. "Ich bin stolz darauf, denn es war die Essenz des Fußballs. Ich nenne es so, weil in diesem Finale meiner Meinung nach alle Elemente vereint waren, die eine Mannschaft braucht, um einen internationalen Wettbewerb zu gewinnen.

„Diese Mannschaft hätte alles gewinnen können: Man hätte den Kern zusammenhalten und mindestens ein paar weitere Spitzenspieler holen müssen, die einen Qualitätssprung ermöglicht hätten.“ Stattdessen erlebte Parma einen dramatischen Niedergang. In den 16 Jahren nach jenem denkwürdigen Spiel in Moskau wurde der Klub zweimal für insolvent erklärt."

Wir zeichnen Parmas bemerkenswerten Aufstieg, Fall und Wiederaufstieg nach ...