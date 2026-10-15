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Parma glory days HIC 1:1GOAL

"Etwas, das sich nicht wiederholen lässt": Wie Parma zum aufregendsten Klub der 1990er wurde, zweimal pleiteging und wiederauferstand

Parma Calcio schaffte es innerhalb von zehn Jahren von der Serie B bis zum Gewinn seines zweiten UEFA-Pokals, bevor der Klub zweimal in finanzielle Turbulenzen geriet. D>er wohl aufregendste Klub der 1990er-Jahre ist aber nichrt totzukriegen.

Mark Doyle
Übersetzt von

  • Am Abend des 12. Mai 1999 besiegte Parma vor 61.000 Zuschauern im Moskauer Luschniki-Stadion Marseille im Finale des UEFA-Pokals mit 3:0. Das Spiel war so einseitig, wie es das Ergebnis vermuten lässt, und niemanden überraschte das auch nur im Geringsten. Parma war zwar fast während seiner gesamten Geschichte kaum mehr als ein stolzer Provinzklub gewesen, hatte sich zu diesem Zeitpunkt aber als eine der "sieben Schwestern" der Serie A etabliert.

    Mit seinen unverwechselbaren gelb-blau gestreiften Trikots, einem hochkarätigen Kader und mitreißendem Fußball hatte Parma weltweite Bekanntheit erlangt. In dieser Hinsicht spiegelte der Erfolg des Klubs den seines Eigentümers Parmalat wider: Der örtliche Milchproduzent war zu einer globalen Marke geworden. Dank der leidenschaftlichen Unterstützung des Firmengründers Calisto Tanzi hatte sich Parma in weniger als einem Jahrzehnt von der Serie B zu einem der erfolgreichsten Klubs in Europa emporgearbeitet.

    Als Tanzi 1990 den Klub seiner Heimatstadt übernahm, verfolgte er zwei Ziele: Er wollte sein geliebtes Parma in der Elite des Fußballs etablieren und zugleich seinen Ruf als brillanter Geschäftsmann stärken. In Moskau schienen beide Ziele erreicht. Doch Parmas euphorische Anhänger hatten allen Grund zu glauben, dass das Beste noch bevorstand.

    In Parmas Defensive standen Gigi Buffon, Fabio Cannavaro und Lilian Thuram, Juan Sebastian Veron zog im Mittelfeld die Fäden, während Hernan Crespo und Enrico Chiesa vorne die Verteidiger plagten. Mit Alberto Malesani hatte Parma zudem einen der fortschrittlichsten Trainer des Fußballs, einen Verfechter des schönen Spiels. Wie mitreißend sein Team spielen konnte, zeigte Parmas drittes und letztes Tor im Luschniki-Stadion: Crespo ließ eine Flanke von Veron geistesgegenwärtig durch, woraufhin Chiesa den Ball ins obere Toreck drosch.

    "Es war ein fantastisches Tor, eines, das man sich immer wieder ansehen könnte", sagte Malesani der Gazzetta di Parma im vergangenen Jahr. "Ich bin stolz darauf, denn es war die Essenz des Fußballs. Ich nenne es so, weil in diesem Finale meiner Meinung nach alle Elemente vereint waren, die eine Mannschaft braucht, um einen internationalen Wettbewerb zu gewinnen.

    „Diese Mannschaft hätte alles gewinnen können: Man hätte den Kern zusammenhalten und mindestens ein paar weitere Spitzenspieler holen müssen, die einen Qualitätssprung ermöglicht hätten.“ Stattdessen erlebte Parma einen dramatischen Niedergang. In den 16 Jahren nach jenem denkwürdigen Spiel in Moskau wurde der Klub zweimal für insolvent erklärt."

    Wir zeichnen Parmas bemerkenswerten Aufstieg, Fall und Wiederaufstieg nach ...

  • Die "Mannschaft, die in einem öffentlichen Park entstand"

    Parma AC goalkeeper Claudio Taffarel
    Getty Images Sport

    Brasiliens Nummer eins Claudi Taffarel wechselte nach seinen starken Auftritten bei der WM 1990 zu Parma und fuhr den Mannschaftsbus regelmäßig zum Training.


    In der vergleichsweise kleinen Stadt Parma, etwa einen Kilometer von der Altstadt entfernt, liegt der Parco della Cittadella. Wie der Name vermuten lässt, war er einst eine mächtige Festung: eine fünfeckige Kaserne aus dem 16. Jahrhundert. Es gab aber auch eine Zeit, in der eine der besten Mannschaften Europas in der Cittadella trainierte.

    Anfang bis Mitte der 1990er-Jahre zogen sich die Spieler von Parma Associazione Calcio im Stadio Ennio Tardini um und fuhren anschließend in einem Kleinbus zu den fünf Minuten entfernten öffentlichen Fußballplätzen im Park. Am Steuer saß häufig Brasiliens Torwart Claudio Taffarel. Auch Stürmerstar Faustino Asprilla durfte sich ein paar Mal ans Steuer setzen, bevor schnell klar wurde, dass der schillernde Kolumbianer beim Fahren genauso unberechenbar war wie mit dem Ball am Fuß.

    Überhaupt ging es bei Parma damals entspannter, offener und zugänglicher zu. Der Provinzklub war weltweit bekannt geworden, ohne dass dabei jemand die Bodenhaftung verlor.

    1995 hatte Parma sogar den Ballon-d’Or-Gewinner des Vorjahres, Hristo Stoichkov, verpflichtet. Trotzdem trainierte die Mannschaft weiterhin in der Cittadella. „Es war eine Mannschaft, die genau dort entstand, die mitten in einem öffentlichen Park groß wurde“, sagte Verteidiger Luigi Apolloni. "Die ganze Stadt war gemeinsam daran beteiligt."

    Für Kapitän Lorenzo Minotti und alle, die schon vor dem Aufstieg in die Serie A für Parma gespielt hatten, war es keineswegs ungewöhnlich, dass Trainer Nevio Scala die Spieler durchs Training schickte, während einige Einheimische zusahen und andere ihren täglichen Beschäftigungen nachgingen. Das war „ganz normal“, Parma als Provinzklub in Reinform.

    Aus heutiger Sicht wirkt es allerdings völlig surreal. Wie der aus Parmas Jugend hervorgegangene spätere Ausnahmespieler Buffon gegenüber Sky Sport Italia sagte: "Wenn man bedenkt, dass all diese Menschen rund um den Platz waren, direkt am Zaun standen oder einfach auf Bänken saßen, Karten spielten und Brot und Salami aßen, wird einem klar, dass Parma etwas war, das sich nicht wiederholen lässt."

  • "Die Hälfte von Parma war im Wembley-Stadion"

    Tomas Brolin of Parma and Rudy Taeymans of Antwerp
    Getty Images Sport

    Parma gewann 1993 durch einen Sieg gegen Antwerpen im Finale des UEFA-Pokals seinen ersten europäischen Titel.

    Parmas Aufstieg zu einer Größe im europäischen Fußball hatte zweifellos etwas Märchenhaftes. Arrigo Sacchi hatte sein eigenes Potenzial und das der Mannschaft bereits erkennen lassen, bevor ihn die AC Mailand 1987 verpflichtete. Zuvor hatte er Parma bis auf drei Punkte an den Aufstieg in die Serie A herangeführt.

    Doch selbst in einer Zeit, in der Geld im Fußball noch nicht der entscheidende Faktor war, waren Nevio Scalas Leistungen während seiner sechs Jahre im Tardini außergewöhnlich. Der Venezianer übernahm 1989 und schaffte auf Anhieb den Aufstieg in die Serie A, erstmals in der Vereinsgeschichte. Im folgenden Jahr schrieb Parma erneut Geschichte: Mit einem sensationellen sechsten Platz in der Liga qualifizierte sich der Klub für den UEFA-Pokal.

    Das Europapokal-Debüt war schnell vorbei, Scalas Mannschaft scheiterte schon in der ersten Runde. In der Coppa Italia 1992 dagegen ging Parma bis zum Schluss und setzte sich im Finale dank Toren von Sandro Melli und Marco Osio mit insgesamt 2:1 gegen Juventus durch. Es war der erste große Titel der Vereinsgeschichte, auf den unmittelbar ein weiterer folgte: Schon im nächsten Jahr gewann Parma durch ein 3:1 gegen Antwerpen den Europapokal der Pokalsieger.

    Mannschaftskapitän Lorenzo Minotti erzielte in einer kaum zu fassenden Nacht im Wembley-Stadion passenderweise den Führungstreffer und lief sofort zu „einer Tribüne voller Menschen aus Parma“, um mit denen zu feiern, die die Mannschaft seit Beginn ihres bemerkenswerten Aufstiegs begleitet hatten.

    "Diese Menschen verstanden genau, was wir taten“, erklärte der ehemalige Verteidiger, „denn ein paar Jahre zuvor hatten wir noch vor drei- oder viertausend Zuschauern gespielt. Aber bei diesem Finale war halb Parma im Wembley-Stadion!"

    Auch Buffon war dort, als eines der vielversprechendsten Talente aus Parmas Nachwuchs. Bis zu seinem Debüt am 19. November 1995, das als eines der denkwürdigsten in die Geschichte der Serie A eingehen sollte, hatte der Klub seiner plötzlich beeindruckenden Titelsammlung zudem einen europäischen Supercup und einen UEFA-Pokal hinzugefügt.

    Tanzi hatte allerdings noch größere Pläne für Parma. Er wollte um jeden Preis den Titel in der Serie A gewinnen, und das ganz wörtlich.

  • "Aber mit welchem Geld?!"

    Parmalat chairman and founder Calisto Ta
    AFP

    Parmalat-Gründer Calisto Tanzi unterstützte seinen Heimatverein in jeder Hinsicht

    "An meinem ersten Tag bei Parma im Jahr 2001“, erzählte der ehemalige Direktor Luca Baraldi Sky, "gab es in der Vereinszentrale ein sehr eigenartiges Treffen mit dem Vizepräsidenten Fulvio Ceresini und Calisto Tanzi, den ich damals noch nicht wirklich gut kannte. Sie sprachen über den Transfermarkt im folgenden Sommer, und Calisto Tanzi gab grünes Licht für den Versuch, Francesco Toldo und Rui Costa zu verpflichten. Da ich zu diesem Zeitpunkt aber selbst die Geschäftszahlen gesehen hatte, dachte ich nur: ‚Aber mit welchem Geld?!‘"

    Doch nicht einmal Baraldi konnte Parmas kostbare wirtschaftliche Lage vollständig einschätzen.

    Der Verein war jahrelang leichtsinnig geführt worden. Stefano Tanzi, Calistos Sohn und von 1996 bis 2004 Präsident von Parma, räumte ein, dass die Strategie während seiner Amtszeit darin bestanden habe, "Probleme zu lösen und Ziele zu erreichen, indem wir immer ein bisschen mehr Geld ausgaben. Dadurch verfünffachten sich die Gehaltskosten in nur fünf Jahren."

    Um die Vereinsfinanzen zu entlasten, hatte Parma versucht, Stars abzugeben: Veron verließ den Klub unmittelbar nach dem zweiten UEFA-Cup-Sieg, Crespo wurde im darauffolgenden Sommer verkauft, bevor Buffon und Thuram 2002 beide zu Juventus wechselten.

    Doch selbst nach weiteren Abgängen prominenter Spieler war der Verein bei Weitem nicht in der Lage, die Folgen des wohl schockierendsten Finanzskandals der italienischen Geschichte zu bewältigen.

  • Ein Loch von acht Milliarden Euro in den Büchern

    ITALY-TRIAL-PARMALAT-TANZI
    AFP

    Calisto Tanzi wurde wegen Betrugs zu 18 Jahren Haft verurteilt, verbrachte aber nur zwei Jahre im Gefängnis.

    Am 15. Dezember 2003 trat Calisto Tanzi nach monatelanger wirtschaftlicher Unsicherheit rund um Parmalat als Verwaltungsratsvorsitzender und Geschäftsführer des Unternehmens zurück. Gut zwei Wochen später räumte er ein, dass in den Büchern des multinationalen Konzerns ein Loch von 8 Milliarden Euro klaffte. Tatsächlcih war es sogar fast doppelt so groß. Zu diesem Zeitpunkt stand Parmalat bereits unter Insolvenzverwaltung. Tausende Aktionäre verloren dadurch ihre Ersparnisse und Tausende Beschäftigte ihren Arbeitsplatz.

    Wenig überraschend geriet auch Parma in eine dramatische Lage. Der brasilianische Angreifer Adriano wurde im Winter-Transferfenster an Inter verkauft. Dennoch war der Verein so knapp bei Kasse, dass das Personal selbst nach der Verpflichtung eines neuen Trikotsponsors (Cariparma) das alte Parmalat-Logo mit Klebeband und Aufklebern abdecken musste. Für die Herstellung neuer Trikots fehlte das Geld.

    Die bedrückende Realität ließ sich jedoch nicht verbergen: Am 28. April 2004 wurde Parma AC für zahlungsunfähig erklärt.

    Obwohl der Verein im Juni desselben Jahres als Parma FC neu gegründet wurde, stand er drei Jahre lang unter Sonderverwaltung. In dieser Zeit wurden die besten Spieler der Mannschaft weiterhin an den jeweils Höchstbietenden verkauft.

    Die herausragende Mannschaft, die Marseille 1999 in Moskau auseinandergenommen hatte, wurde nun selbst Stück für Stück zerlegt. Doch dieser langsame, schmerzhafte Niedergang durch unzählige Etatkürzungen war nichts im Vergleich zu dem, was Parmas leidgeprüfte Anhänger 2015 erwartete.

  • "Die Spitze des Eisbergs"

    Parma FC Press Conference
    Getty Images Sport

    Tommaso Ghiardi schien zunächst die Antwort auf Parmas Gebete zu sein

    Als Tommaso Ghirardi im Januar 2007 übernahm, schien Parmas quälende Insolvenzverwaltung endlich vorbei zu sein. Für die Fans deutete sich eine bessere Zukunft an. Ghirardi war jung (31) und ehrgeizig, wirkte aber auch reif und umsichtig. Er sprach davon, die Fehler der Vergangenheit zu vermeiden und Parma nicht über seine Verhältnisse leben zu lassen. Dazu wollte er junge Spieler entdecken und entwickeln, um sie später mit einem stattlichen Gewinn weiterzuverkaufen. Während die Leistungen der Mannschaft auf dem Platz schwankten, wirkte Parma abseits davon solide und stabil.

    Doch noch vor Beginn der Saison 2014/15 zeigte sich ein erstes Problem: Der italienische Fußballverband (FIGC) verweigerte dem Klub die Lizenz für die Europa League, weil eine Steuerrechnung über 300.000 Euro nicht bezahlt worden war. Ghirardi reagierte empört und erklärte, Parma sei großes Unrecht widerfahren.

    "Meine Mitarbeiter haben sich an alle Regeln gehalten“, betonte er damals. "Nur ein Dummkopf würde glauben, dass das ein Trick war, um 300.000 Euro zu sparen. Wir sind anständige Menschen, die ihren Laden ordentlich führen. Aber sie haben es geschafft, mich aus dem Fußball zu vertreiben. Ich habe mit dem Fußball abgeschlossen. Ich trete als Präsident von Parma zurück, und ab dem 1. Juli nächsten Jahres beginnt eine neue Geschichte. Parma steht jetzt zum Verkauf."

    Ghirardi wurde allerdings nicht zum Rücktritt gezwungen. Er verließ schlicht ein sinkendes Schiff. Wie Teammanager Melli später gegenüber dem Corriere dello Sport einräumte, war Parma im Grunde die Titanic, und „die Sache mit der UEFA-Lizenz war nur die Spitze des Eisbergs“.

  • Als die Mannschaft ihre Trikots selbst waschen musste

    Parma FC v Hellas Verona FC - Serie A
    Getty Images Sport

    Jose Mauri gehörte zu den Spielern im Kader von Parma, die angesichts des Chaos, das sich im Tardini um sie herum abspielte, fassungslos waren.

    Ghirardis Parma war wegen eines fehlerhaften Geschäftsmodells, das den Klub viel zu stark von Gewinnen aus Spielerverkäufen abhängig machte, praktisch das Geld ausgegangen. Nach monatelanger Suche nach einem Käufer verkaufte er den Klub unter merkwürdigen Umständen für 1 Euro an die zyprisch-russische Dastraso Holding Limited. Das war mehr, als Ghirardi seit dem vorangegangenen Sommer an Gehältern ausgezahlt hatte.

    Parma hoffte, in Rezart Taci einen Retter gefunden zu haben. Der albanische Ölmagnat wurde schließlich als Hauptinvestor bekannt. Die Spieler bekamen ihn allerdings kein einziges Mal zu Gesicht. Kapitän Alessandro Lucarelli meinte, das einzig Positive, was man über Taci sagen könne, sei, dass er den Spielern nichts versprochen habe. Und genau das habe er ihnen gegeben.

    Bis Februar 2015 hatte sich die Lage immer weiter zugespitzt. Parma lag abgeschlagen am Tabellenende der Serie A, und dem vom Abstieg bedrohten Kader fiel es schwer, sich auf das Geschehen auf dem Platz zu konzentrieren. "Es ist sehr schwierig“, sagte der jugendliche Mittelfeldspieler Jose Mauri damals gegenüber GOAL. "So vieles läuft schief. Zum Glück bleiben die Menschen hier ruhig und machen uns weiterhin Mut. Gott sei Dank, sonst würden wir verrückt werden. Ich will wirklich nicht verrückt werden, weil ich ständig über all die Gerüchte nachdenke, die wir hören."

    Die Lage war allerdings auch so schon schlimm genug. Mauri & Co. wuschen ihre Ausrüstung selbst, während die Spieler von Hernan Crespos Jugendmannschaft im Trainingszentrum wegen unbezahlter Stromrechnungen kalt duschten.

  • "Ein Albtraum, der Wirklichkeit geworden ist"

    ACF Fiorentina v Parma FC - Serie A
    Getty Images Sport

    Alessandro Lucarelli wurde ziemlich schnell klar, dass diejenigen, die Parma retten sollten, keine Ahnung hatten, was sie taten.

    Parma wurde im Februar 2015 innerhalb weniger Monate zum zweiten Mal für einen einzigen Euro verkauft, diesmal an Giampietro Manenti. Doch Lucarelli räumte ein, dass ihm und seinen Mitspielern vom ersten Treffen mit dem neuen Besitzer an klar war, dass der Verein dem Untergang geweiht war.

    "Er kam mit einem leeren Blatt Papier in die Kabine, auf dem 100 Millionen Euro standen, und behauptete, das beweise, dass er die Schulden begleichen und unsere Gehälter zahlen könne. Wir sahen uns an und sagten: 'Wir sind erledigt!‘", sagte Lucarelli.

    "Zwei Wochen später erzählte er uns, man habe ihm die falsche IBAN für die Überweisung gegeben! Er war ein Clown. Das Ganze fühlte sich an wie ein Fantozzi-Film. Doch es war Wirklichkeit: ein Albtraum, den wir durchlebten."

    Das war kaum übertrieben. Um die Spieler herum brach ein ganzer Verein zusammen. Als Parma am 19. März 2015 für insolvent erklärt wurde, kam alles zum Verkauf, von den Plätzen, auf denen die Spieler in der Kabine saßen, bis zu den Trophäen, die während der beispiellosen Erfolgsphase zwischen 1992 und 2002 gewonnen worden waren.

    „Es ist, als wären wir Zombies, die umhergehen, ohne zu wissen, wohin“, sagte Melli gegenüber CNN. „Jeden Tag nehmen sie uns einen Teil unserer Arbeit und ein Stück unseres Herzens weg. Jeden Tag werden Teile des Vereins gepfändet. Wir kommen nur hierher, weil wir unsere Arbeit und unsere Mannschaft lieben, aber wir können unsere Arbeit nicht machen.

    "Denn es geht nicht nur um das Geld, auch wenn wir es nicht außer Acht lassen können. Sie nehmen uns noch viel mehr: unsere Würde, unser Lächeln. Sie haben uns auch den Respekt genommen, und das tut weh."

    Und man konnte gut verstehen, warum: Die Mannschaft, die alles hätte gewinnen können, hatte alles verloren.

  • Parma ist erneut auferstanden!

    Parma Calcio 1913 v SSC Napoli - Serie A
    Getty Images Sport

    Parma ist zurück in der Serie A und erlebt unter der Krause Group eine dringend benötigte Phase der Stabilität.

    Bei alledem verlor Melli nie die Hoffnung, dass Parma überleben oder, genauer gesagt, wiederauferstehen könnte. Und genau das geschah.

    Nach dem langwierigen Untergang des Parma FC im Juni 2015 wurde der Klub als Parma Calcio 1913 erneut ins Leben gerufen, diesmal in der vierten Liga des italienischen Fußballs. Nach drei Aufstiegen in Folge war Parma 2018 zurück in der Serie A.

    Bald folgte ein weiterer Aufenthalt in der zweiten Liga. Die Saison 2026/27 wird für Parma jedoch die dritte Spielzeit in Folge in der höchsten Spielklasse sein. Damit ist der Klub der Stabilität unter der Krause Group nahegekommen, die unter früheren Eigentümern so auffällig gefehlt hatte. Ob Parma allerdings jemals wieder sein wird, was es einmal war, ist fraglich.

    Die Zeiten haben sich geändert. Und auch der Fußball hat sich verändert. Wie die Anhänger von Parma nur zu gut wissen, verdirbt Geld allzu oft den Charakter, und im modernen Fußball dreht sich mehr denn je um die Finanzen. Es würde eine gewaltige Menge Geld kosten, den Klub wieder unter Europas Elite zu bringen. Und selbst dann wäre es nicht mehr dasselbe.

    "Zu meiner Zeit waren wir eine Familie, mit allen Stärken und Schwächen einer Familie", sagte Scala der Gazzetta dello Sport. "Es gab Respekt, es gab klare Regeln, es gab einen Dialog. Wir nahmen unsere Arbeit ernst, waren aber auch unbeschwert. Wir trainierten in der Cittadella, zwischen Rentnern, die Karten spielten, und Müttern, die mit ihren Kindern spazieren gingen, und wir hatten Spaß. Das war unsere Stärke." Und das machte Parma so besonders.

    Bevor die Eigentümer des Klubs aus den Augen verloren, was ihn überhaupt erst groß gemacht hatte, bevor aus der inspirierenden Erfolgsgeschichte ein warnendes Beispiel wurde und bevor der Traum zum Albtraum wurde, war Parma eine einzigartige Realität: eine Mannschaft, die in einem öffentlichen Park entstanden war und zu einer der stärksten Europas heranwuchs.