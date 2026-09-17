"Es hat sich stark verändert": RB Leipzig verfolgt nach dem Verlust von Yan Diomande an Real Madrid einen neuen Ansatz

RB Leipzig wollte Yan Diomande nicht verkaufen.

Hier ging es um einen Starspieler, wie ihn der Verein noch nie in den eigenen Reihen hatte. Sie versuchten mit aller Kraft, ihn zu halten. In den sozialen Medien tobten Debatten, begleitet von Spekulationen über Deals und vereinsinterne Rekordablösen. Sportdirektor Marcel Schäfer schaltete sich sogar selbst ein und erklärte öffentlich, dass RB sich mit niemandem auf einen Deal geeinigt habe. Leipzig glaubt, dass Diomande zu einem der Besten der Welt werden kann und wird. Deshalb bestand der Klub darauf, dass im Fall eines Wechsels ein Ballon-d'Or-Bonus Teil des Deals sein müsse.

Liverpool hatte seine Verpflichtung Berichten zufolge bereits eingetütet. Dann war es PSG. Real Madrid bot am Ende am meisten. Für 140 Mio. € war es nur ein kleiner Trost, dass Leipzig sein Prunkstück verloren hatte.

"Zu 100 Prozent war es nicht unsere Absicht, Yan Diomande zu verkaufen. Warum sollten wir das tun? Aber wir sind nun mal ein Klub, der Transfereinnahmen braucht ... natürlich ist es unsere Absicht, einen Spieler mindestens zwei Jahre zu halten ... wenn Real Madrid kommt, ist es schwierig", sagt Schäfer.

Vor einigen Jahren wäre das noch das übliche Vorgehen gewesen. Leipzig kauft Talente günstig ein und schleust sie dann in die oberen Etagen des europäischen Fußballs weiter. Mehr als ein Jahrzehnt lang war das ein gut funktionierender Modus operandi und der Ausgangspunkt für einige der erfolgreichsten Spieler Europas. Aber die Zeiten ändern sich. Verschiebungen auf dem Transfermarkt, eine wachsende Marke, regelmäßiger Champions-League-Fußball und ein klubinternes Vertrauen darauf, dass hier größere Erfolge möglich sind. Leipzig agierte clever auf dem Markt, hatte den Ruf, gut zu handeln und finanziell vielleicht ein wenig über den eigenen Möglichkeiten zu performen. Jetzt ist es Zeit für einen anderen Ansatz. Jetzt ist es Zeit, jung zu denken.

"Vor fünf, sechs, sieben Jahren war es so: Wenn sie in Deutschland ein aufstrebender Star waren ... dann war es meiner Meinung nach fast klar, dass dieser Spieler, ganz egal wie er heißt, nach Leverkusen, Dortmund oder Leipzig wechselt. Jetzt ist es so, dass selbst alle Premier-League-Teams hinter ihnen her sind und versuchen, diese Art von Spielern zu verpflichten. Deshalb wird es für uns in den kommenden Jahren schwierig", so Schäfer.

Und wenn man finanziell nicht mithalten kann, oder zumindest nicht mehr den Wert findet, den man früher gefunden hat, dann erzwingt das moderne Spiel einen schnellen Kurswechsel. Leipzig hat bei all seinen Erfolgen mit dem Weiterverkauf junger Spieler nie wirklich einen aus den eigenen Reihen entwickelt. Ibrahima Konate, Dayot Upamecano, Dominik Szoboszlai, Diomande: Sie alle wurden für enorme Summen an Klubs verkauft, die in der Champions League vertreten sind. Aber sie alle wurden anderswo gescoutet. Das war kein Problem, als Leipzig Paris, Salzburg, Wien und die unteren Regionen der Bundesliga fest im Griff hatte.

Jetzt aber gibt es diese Kontrolle nicht mehr. Leipzig wird bei diesen Spielern von Klubs aus anderen Teilen Europas ausgestochen. Also muss der Fokus aus dem Inneren kommen.

"Früher bestand unser Geschäftsmodell eher darin, ziemlich junge, aber bereits im Seniorenbereich aktive Spieler aus Europa im Alter von 18, 19 oder 20 Jahren zu verpflichten, zwei oder drei Jahre mit ihnen zu arbeiten und sie dann natürlich wieder zu verkaufen. Wir waren in der Vergangenheit nicht erfolgreich darin, sehr junge Spieler im Alter von 15, 16 oder sogar noch jünger zu holen, mit ihnen in unserer Akademie zu arbeiten und sie dann in unsere erste Mannschaft zu bringen oder zu verkaufen", erzählt Nachwuchschef David Wagner GOAL.