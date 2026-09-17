"Es hat sich stark verändert": RB Leipzig verfolgt nach dem Verlust von Yan Diomande an Real Madrid einen neuen Ansatz
RB Leipzig wollte Yan Diomande nicht verkaufen.
Hier ging es um einen Starspieler, wie ihn der Verein noch nie in den eigenen Reihen hatte. Sie versuchten mit aller Kraft, ihn zu halten. In den sozialen Medien tobten Debatten, begleitet von Spekulationen über Deals und vereinsinterne Rekordablösen. Sportdirektor Marcel Schäfer schaltete sich sogar selbst ein und erklärte öffentlich, dass RB sich mit niemandem auf einen Deal geeinigt habe. Leipzig glaubt, dass Diomande zu einem der Besten der Welt werden kann und wird. Deshalb bestand der Klub darauf, dass im Fall eines Wechsels ein Ballon-d'Or-Bonus Teil des Deals sein müsse.
Liverpool hatte seine Verpflichtung Berichten zufolge bereits eingetütet. Dann war es PSG. Real Madrid bot am Ende am meisten. Für 140 Mio. € war es nur ein kleiner Trost, dass Leipzig sein Prunkstück verloren hatte.
"Zu 100 Prozent war es nicht unsere Absicht, Yan Diomande zu verkaufen. Warum sollten wir das tun? Aber wir sind nun mal ein Klub, der Transfereinnahmen braucht ... natürlich ist es unsere Absicht, einen Spieler mindestens zwei Jahre zu halten ... wenn Real Madrid kommt, ist es schwierig", sagt Schäfer.
Vor einigen Jahren wäre das noch das übliche Vorgehen gewesen. Leipzig kauft Talente günstig ein und schleust sie dann in die oberen Etagen des europäischen Fußballs weiter. Mehr als ein Jahrzehnt lang war das ein gut funktionierender Modus operandi und der Ausgangspunkt für einige der erfolgreichsten Spieler Europas. Aber die Zeiten ändern sich. Verschiebungen auf dem Transfermarkt, eine wachsende Marke, regelmäßiger Champions-League-Fußball und ein klubinternes Vertrauen darauf, dass hier größere Erfolge möglich sind. Leipzig agierte clever auf dem Markt, hatte den Ruf, gut zu handeln und finanziell vielleicht ein wenig über den eigenen Möglichkeiten zu performen. Jetzt ist es Zeit für einen anderen Ansatz. Jetzt ist es Zeit, jung zu denken.
"Vor fünf, sechs, sieben Jahren war es so: Wenn sie in Deutschland ein aufstrebender Star waren ... dann war es meiner Meinung nach fast klar, dass dieser Spieler, ganz egal wie er heißt, nach Leverkusen, Dortmund oder Leipzig wechselt. Jetzt ist es so, dass selbst alle Premier-League-Teams hinter ihnen her sind und versuchen, diese Art von Spielern zu verpflichten. Deshalb wird es für uns in den kommenden Jahren schwierig", so Schäfer.
Und wenn man finanziell nicht mithalten kann, oder zumindest nicht mehr den Wert findet, den man früher gefunden hat, dann erzwingt das moderne Spiel einen schnellen Kurswechsel. Leipzig hat bei all seinen Erfolgen mit dem Weiterverkauf junger Spieler nie wirklich einen aus den eigenen Reihen entwickelt. Ibrahima Konate, Dayot Upamecano, Dominik Szoboszlai, Diomande: Sie alle wurden für enorme Summen an Klubs verkauft, die in der Champions League vertreten sind. Aber sie alle wurden anderswo gescoutet. Das war kein Problem, als Leipzig Paris, Salzburg, Wien und die unteren Regionen der Bundesliga fest im Griff hatte.
Jetzt aber gibt es diese Kontrolle nicht mehr. Leipzig wird bei diesen Spielern von Klubs aus anderen Teilen Europas ausgestochen. Also muss der Fokus aus dem Inneren kommen.
"Früher bestand unser Geschäftsmodell eher darin, ziemlich junge, aber bereits im Seniorenbereich aktive Spieler aus Europa im Alter von 18, 19 oder 20 Jahren zu verpflichten, zwei oder drei Jahre mit ihnen zu arbeiten und sie dann natürlich wieder zu verkaufen. Wir waren in der Vergangenheit nicht erfolgreich darin, sehr junge Spieler im Alter von 15, 16 oder sogar noch jünger zu holen, mit ihnen in unserer Akademie zu arbeiten und sie dann in unsere erste Mannschaft zu bringen oder zu verkaufen", erzählt Nachwuchschef David Wagner GOAL.
Bau der richtigen Trainingsanlage
Die Trainingseinrichtung von RB Leipzig ist makellos. Der Komplex liegt höchstens 15 Autominuten vom Stadtzentrum entfernt und wirkt noch immer so hochtechnologisch wie bei seiner Eröffnung im Jahr 2015. Ralf Rangnick formte Leipzigs Akademie zu einer der besten ihrer Art.
Wenn eine hochtechnologische, neue Idee im Fußball nicht hier ihren Anfang nahm, dann investierte Leipzig zumindest Geld, um sie zu perfektionieren. Die Akademie verfügt über neun Plätze, darunter ein Stadion mit knapp 2.000 Plätzen für die Frauenmannschaft, und ja, dort kann man Red Bull kaufen. Hier zählen die feinen Unterschiede. Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, von den Bildschirmen für Live-Videoanalysen an den Trainingsplätzen bis zu den optischen Täuschungen auf der Tapete, die Bullen zeigen, die entweder "mit" oder "gegen" dich laufen, je nachdem, ob du zur Heim- oder zur Auswärtskabine gehst.
Die Umkleidekabinen werden mit jeder Altersgruppe größer. Zwischen den Einrichtungen für die U17 und die U19 befindet sich eine Sauna, die Spieler müssen erst beweisen, dass sie "reif" genug sind, sich um ihren Körper zu kümmern, um sie nutzen zu dürfen.
Ein Hindernisparcours im Stil von Ninja Warrior wird genutzt, um die Beweglichkeit der Talente zu testen. Der Profimannschaft ist es untersagt, dort ihre Fähigkeiten auszuprobieren, das Verletzungsrisiko ist zu hoch. Eine Indoor-Bahn aus demselben Hybridrasen, auf dem die Spieler trainieren, dient zur Messung der Geschwindigkeit, dabei sind alle fünf Meter Sensoren angebracht, um Daten zu erfassen. Jugendspieler ab der U16 bekommen ihre eigenen Wohnheime. Jüngere wohnen entweder bei Gastfamilien in der Stadt oder pendeln täglich. Vor Ort gibt es einen Tutor, der die schulischen Leistungen der Fußballer im Blick behält. Wer im Unterricht nicht liefert, spielt nicht.
Jedes einzelne Kadermitglied, von der Jugend bis zur Profimannschaft, hat Zugang zu einer App, die Training und Ernährung erfasst und rund um die Uhr personalisierte Videos für die Analyse anbietet. Ein Fernseher in der Lobby der Einrichtung zeigt in Endlosschleife Clips von allen anderen Red-Bull-Klubs und springt dabei von Land zu Land, von Altersgruppe zu Altersgruppe.
Es ist hochmodern und wird immer besser. Warum also haben dann nur drei Absolventen der RB-Leipzig-Akademie mehr als 100 Bundesliga-Einsätze absolviert? "Es liegt nicht an den Einrichtungen", stellt Wagner klar.
"Ich habe noch nie erlebt, dass ein Trainer einen Spieler blockiert, der besser ist als alle anderen"
Wagner wurde im vergangenen Jahr geholt, um Lösungen zu finden. Er gehörte zu den prägenden Personalentscheidungen, die der frühere Global Head of Sport Jurgen Klopp verantwortete. Wagner und Klopp verbindet eine lebenslange Freundschaft. Wagner war Klopps Trauzeuge bei dessen Hochzeit. Die Vertrautheit habe geholfen, gab Wagner zu. Aber auch Wagners Erfahrung als Trainer in der Premier League, wo er gesehen habe, wie häufig Klubs Spitzentalente hervorbringen.
Er glaubt, dass Deutschland und Leipzig dort dringend aufholen müssen. "England ist uns [bei der Nachwuchsentwicklung] so viel voraus. Natürlich kenne ich England ziemlich gut, weil ich dort viele Jahre gearbeitet habe. Dort liegt der Fokus im Mannschaftstraining komplett auf individuellen Entwicklungsprogrammen. Bis zur U16 gibt es keine Tabelle. Sie treffen sich am Wochenende. Sie spielen Spiele. Sie wollen diese Spiele gewinnen, aber es interessiert niemanden", erklärt Wagner.
Und genau dieser letzte Punkt, also Spiele zu bestreiten, ist Wagners Hauptfokus. Im vergangenen Jahr bestritten die Jugendteams von RB Leipzig auf jeder Ebene 30 bis 40 Spiele. In diesem Jahr wird diese Zahl dank der UEFA Youth League und eines Wettbewerbs, den der Klub selbst ins Leben gerufen hat, auf mehr als 50 steigen. Nichts zeigt Leistung so sehr wie ein 90-Minuten-Spiel. Leipzig hat dafür gesorgt, mehr davon zu absolvieren.
Für eine Generation, bei der der Klub glaubt, dass ihr ein bisschen mehr Härte guttun würde, ergibt das einfach Sinn. "Mein Sohn hat gespielt, und sie führten ungefähr 6:0, 7:0. Die besten Spieler müssen raus, weil es dem Gegner gegenüber nicht respektvoll ist, und ich denke mir: 'Was zur Hölle, zu viele Tore schießen?'", sagt Schäfer.
Er will Kinder, die aus einem 7:0 ein 20:0 machen wollen. Historisch gesehen hatte sein Klub jedoch Probleme damit, sie in die erste Mannschaft zu integrieren. Möglicherweise ist das allgemeiner ein ostdeutsches Problem. Eine Region mit 10 Millionen Einwohnern, Berlin ausgenommen, stellte ein Mitglied des WM-Kaders 2026. Das Talent ist aber definitiv da. Leipzig hat eine Fußballkultur, und sie ist gar nicht so weit entfernt von Hochburgen wie Berlin und Frankfurt, die seit Jahrzehnten Spieler hervorbringen. Junge Talente davon zu überzeugen, für Leipzig zu spielen, ist jedoch schwierig, nicht zuletzt wegen des Fehlens einer klaren und offensichtlichen Talentpipeline.
"Die meisten Spieler oder Eltern oder Berater schauen, wenn sie eine Entscheidung treffen müssen, darauf, wie viele Spieler sie in die erste Mannschaft gebracht haben, und das ist offensichtlich keine Karte, die wir ausspielen können, weil wir das in der Vergangenheit nicht geschafft haben. Das bedeutet natürlich auch, dass wir in Deutschland nicht den besten Ruf haben", schildert Wagner.
Also, was ist die Lösung? Wagner gibt zu, dass er eigentlich keine hat. Es gibt keine einzelne Wunderwaffe: "Wir müssen einen Wandel vollziehen. Nehmen wir unsere Hardware, die gut ist, und stellen wir sicher, dass wir die Software verändern."
Es braucht also nur ein paar. Ob ein lokaler Junge in der ersten Mannschaft glänzt oder ein Jahrgang aus dem Nachwuchsleistungszentrum geschlossen seinen Stempel aufdrückt, der Klub glaubt, dass selbst ausgebildeter Erfolg unmittelbar bevorsteht.
Schäfer skizziert: "Das ist definitiv unser Ziel. Aber manchmal ist es auch eine Frage des Timings. Wer spielt in deiner ersten Mannschaft auf derselben Position? Wer schenkt dir Vertrauen? Manchmal passt es, manchmal passt es nicht. Aber ich habe nie einen Trainer erlebt, der einen Spieler blockiert, der besser ist als alle anderen."
Siegen, managen und weiterentwickeln
Natürlich gibt es dabei einen gewissen Widerspruch. RB Leipzig versucht, eine Welle neuer Talente einzuleiten. Gleichzeitig will der Klub konkurrenzfähig sein. Diese Balance zu finden, ist schwierig. Die Aktivitäten in dieser Sommerpause deuten darauf hin, dass Leipzig beides versucht, doch Bundesliga-taugliche Qualität ist schwer zu bekommen. Nach dem Verkauf von Diomande für eine klubinterne Rekordablöse investierte der Verein vergleichsweise wenig neu. Maxime Esteve kam vom FC Burnley. Auch Rocco Reitz und Marc Guiu wurden verpflichtet.
Der prominenteste Neuzugang war Christopher Nkunku, der nach erfolglosen Stationen bei Chelsea und Milan auf Leihbasis zurückkehrte. Nkunku erklärte, dass ihm die Rückkehr an den Ort, an dem er 2022 zum Spieler der Saison in der Bundesliga gewählt wurde, dabei helfen werde, zu seiner Bestform zurückzufinden.
Er betont: "Ich glaube, dass ich im Moment einfach wieder Freude am Fußball haben muss. Einfach nur an Fußball und daran zu denken, Spiele zu machen, und auch auf dem Platz Freude zu empfinden, das zu tun, was ich tun will. Und das war in diesem Moment die beste Option für mich."
Das bedeutet eine gewisse Veränderung im Ansatz des bekanntlich zurückhaltenden Angreifers, der nun das meinungsstarke, lautstarke Gesicht des Klubs sein soll.
"Es ist schwierig für mich, weil ich ein zurückhaltender Typ bin, also bin ich immer auf meine eigenen Dinge fokussiert. Jetzt habe ich das Gefühl, dass dies der Moment für mich ist, etwas weiterzugeben, weil die junge Generation verstehen muss, was ein hohes Niveau ist und dass Hilfe nötig ist … als ich jung war, haben mir auch viele ältere Spieler etwas beigebracht und mir Ratschläge gegeben … das ist jetzt meine Rolle", sagt er.
"Man muss aufstrebende Talente entwickeln"
Nkunku scheint ein durchaus cleverer Deal zu sein. Er erzielte am Sonntagnachmittag beim 5:0-Kantersieg gegen Hamburg sein erstes Tor seit seiner Rückkehr zum Verein.
Auch darüber hinaus gibt es hier Talent. Antonio Nusa, der im August 2024 vom Club Brügge verpflichtet wurde, hat in dieser Saison mit einer ordentlichen Ausbeute an Toren und Assists begonnen, sein Weltklasse-Potenzial zu zeigen. Allerdings wird auch er in diesem Sommer mit ziemlicher Sicherheit weitergereicht, zumindest wenn man Leipzigs Vergangenheit zugrunde legt. Für Flügelspieler wird viel gezahlt. Leipzig wird gezwungen sein, an den Meistbietenden zu verkaufen.
Also werden sie sich wohl erneut anderweitig umsehen. Die Talente werden allerdings schwerer zu finden sein. Welcher Youngster auch immer in Deutschland, Österreich, Frankreich oder irgendwo sonst in Europa auftaucht, wird von reicheren und ausgabefreudigeren Premier-League-Klubs umworben werden.
Wenn es einen weiteren Yan Diomande gibt, ist die harte Realität, dass er eher bei Brentford unterschreiben wird als bei Leipzig. Schäfer erklärt: "Man muss berücksichtigen, dass so viele Spieler in die Premier League wollen. Wenn man mit irgendeinem Spieler spricht, heißt es so etwas wie: Okay, ich komme für eine gewisse Zeit nach Leipzig, aber am Ende ist mein Traum die Premier League."
Für den Ex-Profi ist klar: "Es hat sich stark verändert. Man muss aufstrebende Stars entwickeln. Wir wissen, was passieren wird, aber am Ende bringt dich das in den Fokus, zu den Fans, zu den jungen Fans, zur neuen Fußballgeneration. Das ist entscheidend."