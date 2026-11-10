Man würde vermutlich nicht sofort darauf kommen, Marcus Rashford von Manchester United als Rebell zu bezeichnen. Doch das hat lediglich damit zu tun, dass seine Rebellion anders aussieht als die von Eric Cantona, Mario Balotelli oder Stefan Effenberg. Sie beginnt nicht mit einem Ausraster, sondern mit einer Erinnerung.

Rashford wuchs in Wythenshawe, einem sozial benachteiligten Stadtteil Manchesters, auf. Seine Mutter Melanie zog fünf Kinder weitgehend allein groß und musste mehrere Jobs annehmen, um die Familie zu versorgen.

Kostenlose Schulmahlzeiten und Lebensmittelhilfen waren für die Familie nichts Abstraktes, sondern wichtiger Bestandteil ihres Alltags. Rashford weiß, was es bedeutet, wenn das Geld nicht reicht. "Es gab Zeiten, in denen es nichts zu essen gab. Da ging man einfach schlafen", sagte er einst BBC.