"Er erinnert mich an Philipp Lahm": Hansi Flick hat beim FC Barcelona das nächste Supertalent in der Pipeline

Offiziell in die erste Mannschaft befördert und mit der Rückennummer 12 ausgestattet, brach er Berichten zufolge seinen Sommerurlaub ab, um seinen Schwung von der EM mitzunehmen. Die Entscheidung zahlte sich aus, denn ihm wurde in der gesamten Vorbereitung als Rechtsverteidiger vertraut.

"Ich spüre Flicks Vertrauen und ich will in der ersten Mannschaft bleiben; man muss die Chancen nutzen", sagte er. "Seit meiner Rückkehr von der Europameisterschaft habe ich versucht, hier 100 Prozent zu geben und zu zeigen, dass ich hierher gehöre und wozu ich fähig bin. Im Moment bin ich glücklich, aber im Fußball geht es von Tag zu Tag, und ich werde weiter 100 Prozent geben, um hierzubleiben."

Beim Freundschaftsspiel gegen Birmingham stand er in der Startelf, war am Ball abgeklärt und blieb eng an seinem Gegenspieler, wenn der Championship-Klub versuchte, über den Flügel anzugreifen oder in den Strafraum einzudringen. Ob als inverser Außenverteidiger oder als Taktgeber aus dem Zentrum, seine nahtlosen Übergänge beeindruckten Flick, der hinterher sagte, der Teenager "hat uns deutlich gemacht, dass er ein Spieler auf Topniveau ist".

Die Rechtsverteidigerposition ist beim spanischen Meister ein Problemfeld. Die finanziellen Mittel flossen im Sommer in die Verpflichtungen von Spielern wie Rodri, Anthony Gordon und Karim Adeyemi, sodass Jules Kounde und Joao Cancelo die einzigen anderen natürlichen Optionen für diese Rolle blieben.

Überraschenderweise wurde Espart allerdings nicht dort gebraucht. Er hat bestritt die ersten fünf LaLiga-Spiele als Linksverteidiger und verdränte dabei Alejandro Balde aus der Mannschaft.

Beim Saisonauftakt gegen Elche wirkte er robust und verbuchte seine erste Vorlage, als er mit einem diagonalen Pass auf Fermin an der Strafraumkante den Schlusspunkt zum 5:0-Sieg vorbereitete.

Vier Tage später folgte gegen Athletic Club ein mutiger Auftritt. Er warf sich in körperbetonte Duelle, kurbelte Angriffe an und stieß gelegentlich durch die Mitte vor, um etwas zu kreieren. Eine hervorragende Flanke fand Raphinha in einer ausgezeichneten Position im Strafraum, doch der Kopfball des Brasilianers landete am Pfosten und verwehrte Espart die Vorlage.

"Xavi Espart ist unglaublich", sagte Keeper Joan Garcia über die Defensivleistung des Teenagers beim 2:0-Sieg.

"Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich sehe, sogar ein wenig überrascht, wie er als Linksverteidiger spielt", schwärmte auch Flick. "Er ist immer fokussiert. Er ist ein Spieler mit großer Qualität und in Eins-gegen-eins-Situationen in der Defensive ist er absolute Spitzenklasse. Ich bin sehr glücklich mit ihm. Wie alle Spieler hat er noch Verbesserungspotenzial.“

Tage später harmonierte er erneut mit Raphinha, rückte in den Halbraum ein und spielte einen schnellen Pass auf den Kapitän, der frei durchlief und beim 5:2-Erfolg gegen Rayo Vallecano den Ausgleich erzielte. Vorläufiger Höhepunkt: Beim 4:2-Erfolg in Levante erzielte Espart nach einem beherzten Lauf durch das Zentrum seinen ersten Treffer im spanischen Oberhaus.