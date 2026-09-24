"Er erinnert mich an Philipp Lahm": Hansi Flick hat beim FC Barcelona das nächste Supertalent in der Pipeline
Der nächste Durchbruch eines La-Masia-Absolventen ist in unerwartete Rolle gelungen. Ein gelernter Mittelfeldspieler, der zum Rechtsverteidiger umfunktioniert worden war, ist im zarten Alter von 19 Jahren zu Saisonbeginn als Linksverteidiger gesetzt gewesen.
Mit seiner hervorragenden Technik, der Fähigkeit, das Tempo zu bestimmen, und seinen kreativen Pässen zeigt er alle Merkmale eines typischen Talents aus Barcelonas Nachwuchsschmiede. Dazu gesellt sich eben eine beeindruckende Vielseitigkeit.
Die Rede ist von Xavi Espart. Er debütierte in der Champions League, wurde im Sommer mit Spaniens U19 Europameister und hat in dieser Saison nicht nur schon mehrere Startelfeinsätze, sondern auch drei Scorerpunkte gesammelt.
Wie alles begann
Geboren in der katalanischen Hauptstadt, ist Espart ein echter Junge aus Barcelona.
Nachdem er sich im Alter von acht Jahren der berühmten Jugendakademie angeschlossen hatte, begann er seine Entwicklung als Mittelfeldspieler in denselben Teams wie Lamine Yamal, Pau Cubarsi und Marc Bernal. Mit 16 Jahren, und bereits für seine Vielseitigkeit bekannt, kam er mit der U19 in der UEFA Youth League zum Einsatz und wechselte dabei zwischen dem Mittelfeldzentrum und der Position des Rechtsverteidigers.
Nachdem Ex-Profi Juliano Belletti die Mannschaft als Coach übernommen hatte, war Espart einer der Leistungsträger, als das Team 2024/25 das Triple gewann. In der vergangenen Saison erzielte Espart beim 3:2 gegen Newcastle ein Tor und bereitete ein weiteres vor, zudem schoss er im kontinentalen Wettbewerb den Siegtreffer gegen Paris Saint-Germain. Kurz darauf erhielt er den Anruf von Cheftrainer Hansi Flick.
Nachdem er die ersten Wochen der Saison als ungenutzter Ersatzspieler verbracht hatte, stand der Lokalmatador kurz vor seinem Debüt bei den Profis, als er sich unglücklicherweise eine Knieverletzung zuzog. Dadurch fiel er mehr als drei Monate aus, doch Flick ließ ihn nicht allzu lange auf seinen ersten Einsatz bei den Profis warten.
Der Durchbruch
Barcelona lag im März im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals im St James' Park gegen Newcastle mit 0:1 zurück, als der deutsche Trainer seine neue Nachwuchshoffnung brachte.
Espart ersetzte in der 88. Minute Kapitän Ronald Araujo und fand sich gleich gut ein. Der Außenverteidiger drängte Joe Willock bis ganz runter an die Grundlinie, ehe er in den Ball grätschte, schnell wieder aufstand und auf Lamine Yamal weiterleitete. Minuten später erzielte Barca den Ausgleich.
"Als ich gesehen habe, dass ich auf den Platz komme, konnte ich es nicht glauben. Ich habe es so sehr genossen und meine Emotionen gingen mit mir durch", sagte er später Barcas Vereinsmedien.
Fünf Tage später spielte er beim 5:2-Sieg in LaLiga gegen Sevilla im Camp Nou über die komplette Spielzeit. Zunächst war ihm die Nervosität anzumerken, im Laufe der Begegnung steigerte er sich aber spürbar.
Danach saß er meist auf der Bank und kam in der Meistersaison der Blaugrana nur noch zu vier weiteren Einsätzen. Doch es war klar, dass er Flicks Aufmerksamkeit hatte.
"Für einen jungen Spieler wie mich bedeutet das Vertrauen des Trainers in mich alles", sagte er. "Ich bin ihm sehr dankbar. Sein Vertrauen in mich hat es mir ermöglicht, ruhig zu bleiben, ohne Druck, und so zu spielen, wie ich es kann.“
Espart war im Mittelfeld überragend und als feste Größe in der Startelf gesetzt, als Spanien im Sommer in Wales die U19-Europameisterschaft gewann.
Er zog mit Leichtigkeit an Spielern vorbei, jagte dem Ball nach und verteilte ihn mit Klasse, dabei diktierte er die Spiele. Mit einer feinen Ballmitnahme legte er sich den Ball zurecht und hämmerte beim 7:0 gegen den Gastgeber im ersten Spiel den Ball in die Maschen, ehe er im Halbfinale gegen Kroatien in der 12. Minute den Führungstreffer nachlegte.
Espart bestach vor allem mit glänzender Übersicht. Ob es ein scharfer Pass durch die Mitte war, eine Kombination mit einem Mitspieler, um hinter die Kette zu kommen, oder ein einfacher Antritt direkt durch die Verteidiger hindurch, er fand meist einen Weg, einen vielversprechenden Angriff einzuleiten.
Spanien kassierte im gesamten Turnier kein Gegentor, und Espart wurde ins Team des Turniers berufen. Er kehrte nach Barcelona zurück und hatte das Momentum im Gepäck.
Wie läuft es gerade?
Offiziell in die erste Mannschaft befördert und mit der Rückennummer 12 ausgestattet, brach er Berichten zufolge seinen Sommerurlaub ab, um seinen Schwung von der EM mitzunehmen. Die Entscheidung zahlte sich aus, denn ihm wurde in der gesamten Vorbereitung als Rechtsverteidiger vertraut.
"Ich spüre Flicks Vertrauen und ich will in der ersten Mannschaft bleiben; man muss die Chancen nutzen", sagte er. "Seit meiner Rückkehr von der Europameisterschaft habe ich versucht, hier 100 Prozent zu geben und zu zeigen, dass ich hierher gehöre und wozu ich fähig bin. Im Moment bin ich glücklich, aber im Fußball geht es von Tag zu Tag, und ich werde weiter 100 Prozent geben, um hierzubleiben."
Beim Freundschaftsspiel gegen Birmingham stand er in der Startelf, war am Ball abgeklärt und blieb eng an seinem Gegenspieler, wenn der Championship-Klub versuchte, über den Flügel anzugreifen oder in den Strafraum einzudringen. Ob als inverser Außenverteidiger oder als Taktgeber aus dem Zentrum, seine nahtlosen Übergänge beeindruckten Flick, der hinterher sagte, der Teenager "hat uns deutlich gemacht, dass er ein Spieler auf Topniveau ist".
Die Rechtsverteidigerposition ist beim spanischen Meister ein Problemfeld. Die finanziellen Mittel flossen im Sommer in die Verpflichtungen von Spielern wie Rodri, Anthony Gordon und Karim Adeyemi, sodass Jules Kounde und Joao Cancelo die einzigen anderen natürlichen Optionen für diese Rolle blieben.
Überraschenderweise wurde Espart allerdings nicht dort gebraucht. Er hat bestritt die ersten fünf LaLiga-Spiele als Linksverteidiger und verdränte dabei Alejandro Balde aus der Mannschaft.
Beim Saisonauftakt gegen Elche wirkte er robust und verbuchte seine erste Vorlage, als er mit einem diagonalen Pass auf Fermin an der Strafraumkante den Schlusspunkt zum 5:0-Sieg vorbereitete.
Vier Tage später folgte gegen Athletic Club ein mutiger Auftritt. Er warf sich in körperbetonte Duelle, kurbelte Angriffe an und stieß gelegentlich durch die Mitte vor, um etwas zu kreieren. Eine hervorragende Flanke fand Raphinha in einer ausgezeichneten Position im Strafraum, doch der Kopfball des Brasilianers landete am Pfosten und verwehrte Espart die Vorlage.
"Xavi Espart ist unglaublich", sagte Keeper Joan Garcia über die Defensivleistung des Teenagers beim 2:0-Sieg.
"Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich sehe, sogar ein wenig überrascht, wie er als Linksverteidiger spielt", schwärmte auch Flick. "Er ist immer fokussiert. Er ist ein Spieler mit großer Qualität und in Eins-gegen-eins-Situationen in der Defensive ist er absolute Spitzenklasse. Ich bin sehr glücklich mit ihm. Wie alle Spieler hat er noch Verbesserungspotenzial.“
Tage später harmonierte er erneut mit Raphinha, rückte in den Halbraum ein und spielte einen schnellen Pass auf den Kapitän, der frei durchlief und beim 5:2-Erfolg gegen Rayo Vallecano den Ausgleich erzielte. Vorläufiger Höhepunkt: Beim 4:2-Erfolg in Levante erzielte Espart nach einem beherzten Lauf durch das Zentrum seinen ersten Treffer im spanischen Oberhaus.
Seine Stärken
Esparts Spielverständnis, seine Positionierung und seine Übersicht am Ball gehörten zu seinen größten Stärken, als er sich früh in La Masia einen Namen machte. Diese Aspekte machten ihn zu einer passenden Besetzung als Rechtsverteidiger, wo er sich defensiv wie offensiv zu einer verlässlichen Größe entwickelt hat.
Das Juwel scheut keinen körperbetonten Zweikampf, rückt Flügelspielern direkt auf die Pelle, um den Ball zu gewinnen und schnell einen Pass nach vorne zu spielen.
Er agiert nicht als hinterlaufender Außenverteidiger, sondern sucht stattdessen saubere Kombinationen und weicht in den Halbraum aus oder dribbelt in Richtung Strafraum, bevor er einen Mitspieler in Szene setzt.
"Ich kann eine andere Art von Außenverteidiger sein, einer, der sich im Zentrum mit seinen Mitspielern verbinden kann, anstatt ein Schienenspieler zu sein", erklärte er.
Sowohl im Mittelfeld als auch als Außenverteidiger ist sein Passspiel gefährlich, und er hilft mit schnellen Entscheidungen dabei, das Tempo hochzuhalten.
Auch seine Anpassungsfähigkeit ist beeindruckend, nachdem er vom Mittelfeldspieler zum Außenverteidiger umfunktioniert wurde und zu Beginn der Saison dann als Linksverteidiger ins kalte Wasser geworfen wurde.
"Ihr habt es alle gesehen: Er ist am Ball überragend, er kann als Außenverteidiger und im Mittelfeld spielen ... und er macht es immer perfekt", sagte Nebenmann Cubarsi der Marca.
Wo ist noch Luft nach oben?
Mit 19 Jahren befindet sich Espart körperlich noch in der Entwicklung, und das schien bei seinen frühen Einsätzen in LaLiga durchaus eine Rolle zu spielen, da er von Gegnern gelegentlich robust angegangen wurde. Zwar wirkt er seit seiner Rückkehr aus der Sommerpause kräftiger, dennoch ist seine körperliche Entwicklung noch nicht abgeschlossen.
Im Jugendbereich hatte er Zeit, aus tieferen Räumen gefährliche Pässe zu spielen. Gegen Teams in LaLiga, die früh pressen, zeigt er am Ball jedoch gelegentlich Anzeichen von Panik und wählt dann den falschen Pass.
Er passt sich noch immer an das Tempo des Spitzenfußballs an und könnte in großen Spielen gerade auf den Außenbahnen zum Risikofaktor werden.
Der nächste...
Sein Positionswechsel, seine offensive Ausrichtung und seine Sauberkeit am Ball haben dazu geführt, dass er mit Bayern-Legende Philipp Lahm verglichen wird.
"Wenn ich Xavi spielen sehe, gefällt mir sein Selbstvertrauen am Ball wirklich sehr", sagte Flick im Sommer. "Er erinnert mich an Philipp Lahm, weil er als Sechser oder als Rechtsverteidiger spielen kann. Ich sehe ihn gern mit und ohne Ball."
Auch Lahm begann seine Profikarriere als Linksverteidiger und blühte dann auf der rechten Seite auf, bevor Pep Guardiola ihn zu einem Mittelfeldspieler umfunktionierte. Bundestrainer Joachim Löw, damals mit Flick als Assistent, folgte Guardiolas Beispiel zeitweise und setzte ihn während eines Großteils der erfolgreichen WM 2014 in der zentrale ein.
Mit seiner exzellenten engen Ballführung, der Fähigkeit, das Spiel zu lenken, und seiner positionsbedingten Flexibilität scheint Flick zu hoffen, Espart zu seinem eigenen Allrounder zu machen, und die frühen Anzeichen sind vielversprechend.
Wie geht es weiter?
Espart hat in den ersten vier La-Liga-Spielen von Barca in dieser Saison jede Minute gespielt, doch Flick achtete darauf, ihn nicht zu überlasten, und ließ ihn beim Champions-League-Sieg gegen Feyenoord am Mittwoch auf der Bank.
Dieser behutsame Ansatz setzte sich zuletzt fort, Espart blieb in zwei Ligaspielen draußen. Auf der linken Abwehrseite liefert er sich ein Duell mit Balde, außerdem könnte Flick im Notfall Cancelo auf diese Seite ziehen.
"Im Moment bin ich glücklich, aber im Fußball geht es von Tag zu Tag, und ich werde weiter 100 Prozent geben, um hier zu bleiben", sagte er vergangenen Monat. "Es ist sehr schwierig, es hierher zu schaffen, aber was wirklich hart ist, ist hier zu bleiben, wegen der hohen Standards, die diese Spieler gesetzt haben."
Und weiter: "Letztlich ist das Barca, die beste Mannschaft der Welt, und die Anforderungen sind jeden einzelnen Tag da. Man darf nie nachlassen."
Ob er sich letztlich als Linksverteidiger festspielt, auf die rechte Seite zurückkehrt oder ins Mittelfeld rückt, seine Intelligenz und Vielseitigkeit geben Flick wertvolle Optionen.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.
Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.
Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.
Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.
Der FC Barcelona hat insgesamt 110 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.
Der FC Barcelona hat 29 Mal die spanische La Liga gewinnen können.
Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.
Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.
Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.
Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.
Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.