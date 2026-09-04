Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits eine wenig überzeugende Leihe bei Blackpool hinter sich und wenige Monate nach Wengers öffentlichem Lob schickte man ihn nach Cardiff, wo es ebenfalls schwierig für ihn war. Der einstige Nachwuchsstar verließ den Verein 2011 auf der Suche nach einem Umfeld, in dem er sich entfalten konnte, doch sein Talent war mit jeder Enttäuschung weniger zu sehen.

Emmanuel-Thomas beeindruckte zwar weiter mit seiner Physis, doch er konnte schlichtweg sein spielerisches Niveau nicht halten. In der Championship bei Ipswich startete er stark, verlor jedoch in der zweiten Saison seinen Platz in der Startelf und verließ den Klub. Trainer Mick McCarthy sagte: "Ich habe ihm klargemacht, dass er nicht in meinen Zukunftsplänen vorkommt und sich ruhig nach einem neuen Verein umsehen soll. Ich glaube nicht, dass Jay bei uns sein volles Potenzial ausgeschöpft hat."

In der League One bei Bristol schien er dann sein Niveau gefunden zu haben. Er erzielte 15 Tore in der Saison 2013/14 und gab mehrere Vorlagen. Auch dort verlor er in der nächsten Saison seinen Platz, zeigte aber dennoch ab und zu seine Klasse.

"Jay war erstklassig. Es ist nicht nur, dass er Dinge tun kann, die die Fans begeistern - noch wichtiger ist seine Laufbereitschaft", sagte Trainer Steve Cotterill, nachdem der Stürmer im Januar 2015 bei einem 4:0-Sieg gegen Notts County glänzte. "Der Schlüssel war sein Gespür dafür, wo sich der Ball zu jedem Zeitpunkt befand. Je mehr er in einem Spiel läuft, desto mehr kommt seine Qualität zum Vorschein."

Mit über 100 Einsätzen für Bristol erlebte Emmanuel-Thomas dort die beste Phase seiner Karriere. Die Queens Park Rangers holten ihn anschließend zurück in die Championship, gaben ihn jedoch schnell wieder auf. Auch bei seinen Leihen zu MK Dons und Gillingham fand er keinen Erfolg.

Im Jahr 2019 suchte Emmanuel-Thomas einen Tapetenwechsel und wechselte zu PTT Rayong, das gerade in die höchste Spielklasse Thailands aufgestiegen war. "Ich wohnte direkt am Strand", sagte er. "Man kam aus meiner Wohnung, überquerte die Straße und war schon am Strand. Das Wetter war wirklich schön. Ich hatte absolut nichts an meinem Leben auszusetzen. Es war großartig für mich."

Doch nach drei Monaten löste sich der Verein wegen finanzieller Probleme auf. Rund 18 Monate blieb Emmanuel-Thomas schließlich ohne Klub. Bis ihn Livingston aus Schottland wegen seiner Leistungen im Probetraining verpflichtete. Doch das alte Muster blieb: Starke Momente wechselten sich mit langen Phasen der Unproduktivität ab.

Emmanuel-Thomas traf bei einem 2:2 gegen Celtic zum Ausgleich, danach gelang ihm beim 2:1 gegen Hamilton ein tolles Tor per Heber. "Als ich das Tor gegen Hamilton schoss, musste ich an Thierry Henrys Tor gegen Manchester United [im Jahr 2000] denken", sagte er The Athletic.

Livingston-Trainer David Martindale sagte gegenüber The Times: "Technisch gesehen ist Jay einer der besten Spieler, die ich je gesehen habe. Er hat sehr gute Füße, seine Ballbehandlung und sein Können sind beeindruckend. Ich schwöre bei Gott, was das Können angeht, ist er der beste Fußballer bei Livingston. Rein technisch gesehen könnte er einer der besten Spieler der Liga sein."

Aberdeen bot ihm in der Folge einen Zweijahresvertrag an, doch auch dort scheiterte er und verließ den Verein nach 14 Ligaspielen. Trainer Jim Goodwin erklärte, Emmanuel-Thomas sei "nicht fit genug, um die Art von Fußball zu spielen, die ich mir von uns vorstelle".

Danach wagte er ein weiteres Abenteuer in Indien, das ebenfalls nur wenige Monate dauerte. Kurz darauf kehrte Emmanuel-Thomas in die schottische Championship zurück.