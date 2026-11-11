Eigentlich ist Uli Hoeneß kein Mann für die ganz verrückten Dinge. Zumindest auf dem Transfermarkt. Dort - und diese Devise hat er beim FC Bayern München bis heute an seine Nachfolger weitergegeben - werden die ganz großen Risiken und Summen vermieden.

"Ich bin nur kalkulierbare Risiken eingegangen", sagte er rückblickend beim preisgekrönten Podcast 11 Leben, der das Wirken des Bayern-Machers in 17 Episoden mit einem großen abschließenden Interview Ende 2021 beleuchtete. Manchmal aber, so zumindest sagte es Hoeneß dort, habe ihn "fast so ein Jagdfieber" gepackt, "wenn ich mich mal an so einem Spieler festgefressen habe. Dann habe ich auch mal Dinge gemacht, die ziemlich unvernünftig waren".

Auf der Suche nach einem Beispiel nannte er sofort den Namen Franck Ribery. "Da war ich so überzeugt", sagte der heute 74-Jährige und erzählte von diesem "Jagdfieber", das ihn in einem für den FC Bayern im Nachhinein betrachtet geschichtsträchtigen Sommer 2007 wieder einmal gepackt hatte.

Damals hatten sich die Machtverhältnisse im deutschen Fußball urplötzlich und sehr zum Missfallen von Hoeneß radikal verändert. "Seine" Bayern hatten die Saison 2006/07 nur auf Platz vier abgeschlossen, Meister war der VfB Stuttgart geworden. Und die Bayern? Die mussten sich tatsächlich mit dem UEFA Cup anstelle der Champions League begnügen. "Cup der Verlierer" (Franz Beckenbauer) statt das große Geld der Königsklasse. Selters statt Sekt. Pappe statt Schale.

Um die Macht zumindest im deutschen Fußball zurückzuerobern, öffnete Hoeneß also im Sommer 2007 die Schatzschatulle des Rekordmeisters - im Münchner Sprachgebrauch auch "Festgeldkonto" genannt. Der Blick von Hoeneß ging ins Ausland, auf der Suche nach Spielern, die den FCB wieder zum Branchenprimus machen konnten. Zunächst wanderte er nach Italien, wo Luca Toni bei der Fiorentina spielte. Den Weltmeister-Stürmer holte Hoeneß als ersten Hochkaräter für rund elf Millionen Euro.

Anschließend wanderte sein Blick nach Westen, genauer gesagt nach Frankreich, wo ein junger Flügelspieler, der 2006 schon bei der WM in Deutschland groß aufgespielt hatte, soeben aus seiner zweiten starken Saison bei Olympique Marseille kam: Franck Ribery.