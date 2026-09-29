David Alabas neuer Klub: Wie sich Udinese Calcio nach der Goldenen Generation in der Serie A neu erfindet
Jüngeren Fußballfans ist es durchaus nachzusehen, wenn ihnen Udinese nicht allzu vertraut ist und einzig durch die Verpflichtung von Superstar David Alaba in den vergangenen Tagen ins Bewusstsein gerückt wurde. Der Klub stammt aus der kleinen Stadt Udine im Nordosten Italiens, die weniger als 100.000 Einwohner hat.
Doch auch wenn Udinese heute eindeutig ein Mittelfeldteam der Serie A ist, gehörte der Verein einst zu den besten Mannschaften des Landes außerhalb der üblichen Verdächtigen. Udinese hatte dabei einen Kader voller Kulthelden, darunter ein zweimaliger Capocannoniere, der seine besten Jahre den Friulani widmete.
Die Erwartungen haben sich zwar verändert, doch Udinese hat sich mittlerweile als feste Größe in der Serie A etabliert und strebt nach nachhaltigem Erfolg im Kampf darum, sowohl im übertragenen als auch im wörtlichen Sinne relevant zu bleiben.
Goldene Jahre
Es rückt inzwischen in weite Ferne, aber in den Nullerjahren und den frühen 2010er-Jahren gehörte Udinese in der Serie A zu den Besten Teams hinter der Spitze und war regelmäßig in Europa vertreten. In der Saison 2004/05 qualifizierte sich der Klub erstmals überhaupt für die Champions League, erreichte 2008/09 das Viertelfinale des UEFA-Pokals und kletterte 2011/12 in der Liga sogar bis auf Rang drei.
Ab 2007 hatte der Verein sieben Jahre lang anhaltenden Erfolg und landete regelmäßig auf den Europapokalplätzen. In dieser Zeit gingen einige der prägendsten Figuren des Klubs im Stadio Friuli ein und aus, darunter Fabio Quagliarella, Kwadwo Asamoah und Gökhan Inler, der inzwischen als Sportdirektor zurückgekehrt ist.
Sie bildeten das Gerüst einer ausgewogenen Mannschaft, zu der bereits der legendäre Torhüter Samir Handanovic, der spätere Barcelona- und Arsenal-Star Alexis Sanchez sowie der ikonische Stürmer Antonio Di Natale gehörten. Dieser Kern verhalf Udinese 2009 zur besten Europapokal-Saison seit dem Gewinn des Intertoto Cups im Jahr 2000, als das Team das Viertelfinale des UEFA-Pokals erreichte und dort im Elfmeterschießen knapp am späteren Finalisten Werder Bremen scheiterte, ohne die verletzten Handanovic und Di Natale.
"Wir hatten viele richtig gute Spieler, gute Führungsspieler", sagt Inler im Gespräch mit GOAL. "Wir hatten großartige Spieler wie Sanchez, (Mauricio) Isla, Handanovic im Tor, (Mehdi) Benatia in der Abwehr."
Inler weiter: "Jahr für Jahr haben wir uns verbessert, und in den vier Jahren, die ich hier war, war das vierte Jahr das beste. Mit so einer jungen Mannschaft haben wir einen Champions-League-Platz erreicht. Ich bin glücklich, dass ich diese großartige Zeit bei Udinese hatte."
Doppelter Torschützenkönig
Di Natales Tore bildeten in den späten Nullerjahren und frühen 2010er-Jahren den Grundstein des Vereinserfolgs, und er ist ein wesentlicher Grund dafür, warum Udinese während seiner produktiven zwölfjährigen Zeit dort auch außerhalb Italiens Aufmerksamkeit auf sich zog, da er seine besten Jahre den Friulani widmete.
Als kleiner, schneller und vielseitiger Stürmer mit einem absoluten Hammer im rechten Fuß, der praktisch von überall treffen konnte, war Di Natale in den späteren Jahren seiner Karriere nach seinem Wechsel von Empoli im Jahr 2004 und der Übernahme der Kapitänsbinde drei Jahre später enorm treffsicher.
Obwohl er bereits die 30 überschritten hatte, erzielte er zwischen 2009 und 2013 in vier aufeinanderfolgenden Spielzeiten jeweils mehr als 25 Tore, und er wurde in den Saisons 2009/10 (29 Tore) und 2010/11 (28 Tore) zweimal in Folge zum Capocannoniere der Serie A gekrönt. Seine Leistungen in der erstgenannten Saison brachten ihm außerdem die Auszeichnung als Italiens Fußballer des Jahres in der Serie A ein.
"Di Natale war unser Kapitän, ein großer Bruder, der uns half, auf dem Platz zurechtzukommen", sagt der ehemalige Udinese-Mittelfeldspieler und heutige Sportdirektor Inler im Gespräch mit GOAL. "Er war wirklich für uns da, manchmal auch hart zu den jüngeren Spielern, aber das ist der richtige Weg, sich zu verbessern."
Zwischen 2009 und 2011 waren die modernen Giganten Lionel Messi (82) und Cristiano Ronaldo (86) die einzigen zwei Spieler, die mehr Ligatore erzielt hatten als Di Natales 67. Trotz Gedankenspielen an ein Karriereende und verschiedener Angebote für einen Wechsel, darunter auch von Juventus, dem damaligen Seriensieger, blieb der Routinier Udinese bis zu seinem endgültigen Karriereende 2016 im Alter von 38 Jahren treu.
Durchwachsene Ergebnisse
Udineses Entwicklung hat sich seit den Glanzzeiten des Klubs und von Di Natale vor mehr als einem Jahrzehnt stark verändert. Obwohl der Verein seit seinem bislang letzten Aufstieg im Jahr 1995 ununterbrochen in der Serie A spielt, haben die Bianconeri seit 2013 nur einmal eine Saison in der oberen Tabellenhälfte beendet - und zwar mit Platz zehn in der vergangenen Spielzeit.
Der Abgang des einflussreichen Francesco Guidolin im Jahr 2014 wirkte sich sicherlich negativ aus, schließlich hatte er den Klub in den drei vorherigen Saisons auf die Plätze vier, drei und fünf geführt. Danach folgte eine Reihe erfolgloser Trainer, und jene goldene Generation um Di Natale, Handanovic, Sanchez, Inler und weitere verschwand schließlich, ohne angemessen ersetzt zu werden, während die finanzielle Kluft zu den größten Klubs der Serie A deutlich gewachsen ist.
Wenig überraschend stand Udinese auch mehrfach am Rand des Abstiegs und verhinderte den Gang in die Serie B 2015, 2016 und 2024 jeweils nur knapp. Ansonsten landete der Klub konstant im unteren Mittelfeld. Nach einer leichten Verbesserung in der vergangenen Saison besteht das Ziel nun darin, den Abstand zu den Teams vor ihnen irgendwie weiter zu verkürzen. Diese Verantwortung liegt bei der seit 40 Jahren amtierenden Eigentümerfamilie Pozzo und der Hierarchie, die sie aufgebaut hat.
Als aktuelle Mehrheitsanteilseigner von Watford und frühere Eigentümer von Granada gelten die Pozzos als Pioniere des Multi-Club-Modells, mit unterschiedlichem Erfolg. Manche werfen ihnen vor, ihre anderen Teams zu bevorzugen, wobei Udineses Niedergang mehr oder weniger mit Watfords Aufstieg in die Premier League im Jahr 2015 zusammenfiel.
"Du hast diesen Druck"
Aus Inlers Sicht werden Mentalität und Disziplin entscheidend sein, um die Lücke zu schließen, anstatt viel Geld für Neuzugänge auszugeben, um mit Teams wie Napoli, Inter, AC Mailand und Juve zu konkurrieren.
Platz zehn in der vergangenen Saison war bereits ein deutlicher Schritt nach vorn, während nun der erfahrene frühere Verteidiger von Bayern München und Real Madrid, David Alaba, ablösefrei zum Klub gekommen ist. Seine Führungsqualitäten werden Udineses Erfolgschancen sicherlich erhöhen.
"Die Herausforderung ist jetzt viel größer als [sie es] vorher war", sagt Inler. "Früher war es sehr schwierig, weil du viele großartige Spieler in der Serie A hattest, aber jetzt bringe ich in meiner Position als Sportdirektor die Mentalität und die Disziplin ein, die die Spieler brauchen, vor allem jeden Tag, weil du sie jeden Tag pushen musst."
"Früher haben wir nur Fußball gespielt, wir hatten keine sozialen Medien, und jetzt gibt es diesen Druck auch vom Publikum. Deshalb ist es wichtig, viel mit den Spielern zu sprechen und ihnen auch zu zeigen, wie man eine Karriere aufbaut. Deshalb ist für mich die tägliche Arbeit wichtig, um ihnen zu zeigen, welchen Weg sie gehen müssen."
Udinese steht derzeit auf Platz 13 der Serie A und hat aus den ersten fünf Spielen nur einen Sieg geholt, darunter eine Serie von drei Niederlagen in Folge vor der langen Länderspielpause. Inler glaubt, dass sich das ändern wird.
"Es ist noch eine lange Saison, aber von Spiel zu Spiel müssen wir versuchen zu gewinnen", sagte er. "Wir hatten keinen Start wie in den beiden vorherigen Jahren, seit ich hier bin. Das Wichtigste ist, demütig zu bleiben, hart zu arbeiten und die Energie zu bündeln. Wir brauchen eine gute Vorbereitung, mental und körperlich."
Diese Einschätzung teilt auch der wichtige Udinese-Verteidiger Oumar Solet. "Wir müssen einfach in jedem einzelnen Spiel fokussiert bleiben. Letzte Saison haben wir uns für Udinese ziemlich gut geschlagen", sagt der Franzose im Gespräch mit GOAL. "Unser Ziel ist es, zu versuchen, auf diesem Weg zu bleiben, wir wissen, dass wir das schaffen können. Wir müssen die Arbeit investieren. Die Saison hat bereits begonnen, aber ich freue mich sehr darauf weiterzumachen und zu sehen, was passiert."
Nachhaltiger Erfolg
Der Verein macht keinen Hehl daraus, dass sich seine Prioritäten seit den rauschhaften Tagen der späten Nullerjahre und frühen 2010er-Jahre etwas verändert haben, wobei auch Ziele abseits des Platzes in den Vordergrund gerückt sind.
Abseits des Rasens hat sich Udinese dank seiner grünen Initiativen als das nachhaltigste Team Italiens und als eines der nachhaltigsten in ganz Europa etabliert. Begonnen hat das 2020, als der Klub den Ausrüster Macron bat, seine Trikots aus recycelten Materialien herzustellen. Das Bluenergy Stadium der Friulaner wird an Spieltagen vollständig von einem Solarpark mit 2.400 Paneelen versorgt, zudem gibt es Strategien gegen Lebensmittelverschwendung, und der Verein hat sich in der Gemeinde Udine engagiert, um Aufklärung über Umweltthemen zu leisten.
Im Gespräch mit GOAL sagt Magda Pozzo, eine Klubfunktionärin und Tochter des Besitzers Giampaolo: "Wir sind eines der Teams in Italien, die bei allen Nachhaltigkeitspraktiken sehr engagiert sind. Wir versuchen, Aktivitäten in der Praxis umzusetzen, die Nachhaltigkeit fördern. Zum Beispiel mit dem Fahrrad ins Stadion zu fahren. Wir sind zudem der einzige Verein mit einem Solarpark in Italien, also beziehen wir während der Spiele Strom aus Solarenergie. Das ist ein großartiges Projekt!"
Sie ist der Ansicht, dass Nachhaltigkeit auf und neben dem Platz das Ziel sein sollte. "Wir dürfen nicht vergessen, dass Udine eine kleine Stadt ist, dort leben 100.000 Menschen, also denke ich, dass wir konservativ sein und wissen müssen, dass wir stabil im Mittelfeld der Tabelle stehen", sagt sie. "Aber natürlich sollten wir gleichzeitig jedes Jahr versuchen, uns zu verbessern, und ich denke, das ist die ganze Idee und die gesamte Strategie.
Für Pozzo gilt: "Wir sind sehr vorsichtig, und deshalb sind wir als Familie seit 40 Jahren hier und seit 30 Jahren in der Serie A, und ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir auch in finanziellen Fragen nachhaltig handeln."
Mailand ruft
In den vergangenen vier Jahren hat Udineses Drang zur Selbstvermarktung den Klub, durchaus überraschend, bis zur Mailänder Fashion Week geführt. Inzwischen ist es für die Friauler Tradition geworden, dort ihr drittes Trikot zu präsentieren. Auch 2026 machte die Bianconeri keine Ausnahme, als der Verein die Gelegenheit nutzte, sein 130-jähriges Bestehen zu feiern.
Das stilvolle, cremefarbene Trikot mit Sternenmotiv, speziellem Jubiläumswappen und schwarzen Details wurde am Dienstag bei einer Veranstaltung im Zentrum von Mailand enthüllt, wobei die Profispieler Solet, Maduka Okoye, Nicolo Bertola und Matteo Palma als Models fungierten.
Das Trikot wurde vom in Mailand ansässigen Giuseppe Buccinna entworfen und ließ sich von der Fotografin Tina Modotti und dem Dichter Pier Paolo Pasolini inspirieren, die beide den Geist Friauls, der Heimatregion von Udinese, in ihren jeweiligen künstlerischen Ausdrucksformen eingefangen haben.
"Wir machen das jetzt seit vier Jahren, dank des Klubs und Macron können wir bei der Mailänder Fashion Week dabei sein, wo viele Menschen und berühmte Künstler sind", sagt Inler im Gespräch mit GOAL. "Jedes Jahr suchen wir einen Künstler, der unser Trikot entwirft, und es ist immer etwas Besonderes, hierherzukommen. Den Spielern gefällt es, weil es wichtig ist, sie nicht nur als Fußballer auf dem Platz zu zeigen, sondern auch dabei, wie sie sich selbst bei einem Event wie der Fashion Week repräsentieren."