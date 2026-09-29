David Alabas neuer Klub: Wie sich Udinese Calcio nach der Goldenen Generation in der Serie A neu erfindet

Aus Inlers Sicht werden Mentalität und Disziplin entscheidend sein, um die Lücke zu schließen, anstatt viel Geld für Neuzugänge auszugeben, um mit Teams wie Napoli, Inter, AC Mailand und Juve zu konkurrieren.

Platz zehn in der vergangenen Saison war bereits ein deutlicher Schritt nach vorn, während nun der erfahrene frühere Verteidiger von Bayern München und Real Madrid, David Alaba, ablösefrei zum Klub gekommen ist. Seine Führungsqualitäten werden Udineses Erfolgschancen sicherlich erhöhen.

"Die Herausforderung ist jetzt viel größer als [sie es] vorher war", sagt Inler. "Früher war es sehr schwierig, weil du viele großartige Spieler in der Serie A hattest, aber jetzt bringe ich in meiner Position als Sportdirektor die Mentalität und die Disziplin ein, die die Spieler brauchen, vor allem jeden Tag, weil du sie jeden Tag pushen musst."

"Früher haben wir nur Fußball gespielt, wir hatten keine sozialen Medien, und jetzt gibt es diesen Druck auch vom Publikum. Deshalb ist es wichtig, viel mit den Spielern zu sprechen und ihnen auch zu zeigen, wie man eine Karriere aufbaut. Deshalb ist für mich die tägliche Arbeit wichtig, um ihnen zu zeigen, welchen Weg sie gehen müssen."

Udinese steht derzeit auf Platz 13 der Serie A und hat aus den ersten fünf Spielen nur einen Sieg geholt, darunter eine Serie von drei Niederlagen in Folge vor der langen Länderspielpause. Inler glaubt, dass sich das ändern wird.

"Es ist noch eine lange Saison, aber von Spiel zu Spiel müssen wir versuchen zu gewinnen", sagte er. "Wir hatten keinen Start wie in den beiden vorherigen Jahren, seit ich hier bin. Das Wichtigste ist, demütig zu bleiben, hart zu arbeiten und die Energie zu bündeln. Wir brauchen eine gute Vorbereitung, mental und körperlich."

Diese Einschätzung teilt auch der wichtige Udinese-Verteidiger Oumar Solet. "Wir müssen einfach in jedem einzelnen Spiel fokussiert bleiben. Letzte Saison haben wir uns für Udinese ziemlich gut geschlagen", sagt der Franzose im Gespräch mit GOAL. "Unser Ziel ist es, zu versuchen, auf diesem Weg zu bleiben, wir wissen, dass wir das schaffen können. Wir müssen die Arbeit investieren. Die Saison hat bereits begonnen, aber ich freue mich sehr darauf weiterzumachen und zu sehen, was passiert."