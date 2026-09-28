"The Damned United" ist kein Dokumentarfilm. Die Geschichte, die David Peace in seinem Bestseller-Roman erzählt, wird von einer Reihe der realen Protagonisten angezweifelt. Aber in einem Punkt sind sich so gut wie alle einig: Im Juli 1974, während einer seiner ersten Trainingseinheiten als neuer Trainer von Leeds United, trat Brian Clough tatsächlich vor eine unbestreitbar talentierte, aber notorisch aggressive Gruppe von Spielern und sagte ihnen, sie könnten all ihre Medaillen in den Mülleimer werfen, weil sie keine davon fair gewonnen hätten.

"Ihr habt das alles durch verdammtes Schummeln geschafft", erklärt der von Michael Sheen gespielte Clough in der Verfilmung des Bestsellers und spielt damit eher auf Leeds' angeblich "schmutzigen" Spielstil an als auf irgendeine Form von Korruption.

Wahrscheinlich haben Sie diesen Clip zuletzt wieder in den sozialen Medien kursieren gesehen - nur dass er jetzt in Zusammenhang mit Manchester City steht, das, wie The Athletic als Erstes berichtete, in allen bis auf einen der 115 Anklagepunkte für schuldig befunden wurde, die im Februar 2023 wegen Verstoßes gegen die Finanzregeln der Premier League gegen den Verein erhoben worden waren.

Doch das ist keine Angelegenheit zum Schmunzeln. Im Gegenteil: Es handelt sich um eine ernste Sache, die das Potenzial hat, die Zukunft des englischen Fußballs durch eine Neuschreibung seiner Vergangenheit grundlegend zu verändern. Denn obwohl die Premier League Berichten zufolge einen Sieg über ManCity errungen hat, wird er dies kaum wie einer anfühlen, der es wert ist, gefeiert zu werden. Denn der Wettbewerb, den die Liga ausrichtet, könnte jegliche Glaubwürdigkeit verlieren.