Das Urteil gegen Manchester City könnte den englischen Fußball grundlegend verändern
"The Damned United" ist kein Dokumentarfilm. Die Geschichte, die David Peace in seinem Bestseller-Roman erzählt, wird von einer Reihe der realen Protagonisten angezweifelt. Aber in einem Punkt sind sich so gut wie alle einig: Im Juli 1974, während einer seiner ersten Trainingseinheiten als neuer Trainer von Leeds United, trat Brian Clough tatsächlich vor eine unbestreitbar talentierte, aber notorisch aggressive Gruppe von Spielern und sagte ihnen, sie könnten all ihre Medaillen in den Mülleimer werfen, weil sie keine davon fair gewonnen hätten.
"Ihr habt das alles durch verdammtes Schummeln geschafft", erklärt der von Michael Sheen gespielte Clough in der Verfilmung des Bestsellers und spielt damit eher auf Leeds' angeblich "schmutzigen" Spielstil an als auf irgendeine Form von Korruption.
Wahrscheinlich haben Sie diesen Clip zuletzt wieder in den sozialen Medien kursieren gesehen - nur dass er jetzt in Zusammenhang mit Manchester City steht, das, wie The Athletic als Erstes berichtete, in allen bis auf einen der 115 Anklagepunkte für schuldig befunden wurde, die im Februar 2023 wegen Verstoßes gegen die Finanzregeln der Premier League gegen den Verein erhoben worden waren.
Doch das ist keine Angelegenheit zum Schmunzeln. Im Gegenteil: Es handelt sich um eine ernste Sache, die das Potenzial hat, die Zukunft des englischen Fußballs durch eine Neuschreibung seiner Vergangenheit grundlegend zu verändern. Denn obwohl die Premier League Berichten zufolge einen Sieg über ManCity errungen hat, wird er dies kaum wie einer anfühlen, der es wert ist, gefeiert zu werden. Denn der Wettbewerb, den die Liga ausrichtet, könnte jegliche Glaubwürdigkeit verlieren.
Verstöße von ManCity: Premier League könnte Glaubwürdigkeit verlieren
Noch ist unklar, welche Sanktionen die Premier League unter der Leitung von Geschäftsführer Richard Masters gegen City verhängen wird, das noch das Recht hat, Berufung einzulegen. Einige skeptische Fans rivalisierender Vereine vermuten, dass der Verein mit einer Geldstrafe und einem unbedeutenden Punktabzug davonkommen wird.
Nach Ansicht von Rechtsexperten, die mit dem Fall vertraut sind, ist dies jedoch äußerst unwahrscheinlich. Der Sport hat noch nie einen Finanzskandal dieser Größenordnung erlebt. Die Schwere der Vorwürfe ist beispiellos. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird es auch die Strafe sein.
Man darf nicht vergessen, dass Everton (Sechs-Punkte-Abzug) und Nottingham Forest (vier) sich lediglich geringfügiger Verstöße gegen die Finanzvorschriften der Premier League schuldig gemacht hatten. Chelsea hingegen wurde lediglich wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit illegalen Zahlungen an Berater und Dritte mit einer Geldstrafe belegt.
Allerdings hatten sich die Blues im Grunde selbst bei der Premier League gemeldet, da die fraglichen Verstöße nicht die derzeitigen Eigentümer, sondern die Ära unter Roman Abramovich betrafen. Das Clearlake-Konsortium hat daher bei den Ermittlungen in jeder Phase uneingeschränkt kooperiert. City tat dies nicht. Und der Verein beharrte während des gesamten Verfahrens auf seiner vollständigen Unschuld, was bedeutet, dass eine milde Behandlung unwahrscheinlich ist.
Infolgedessen besteht nun die konkrete Möglichkeit, dass City mit einem so hohen Punktabzug belegt wird, dass ein Abstieg nicht mehr nur möglich, sondern wahrscheinlich wäre. Ob auch errungene Titel aberkannt werden, ist noch nicht sicher. Es gibt jedoch stichhaltige Argumente dafür, dass alle Ergebnisse von City zwischen 2009 und 2018 (Gegenstand der Ermittlungen) für null und nichtig erklärt werden sollten.
Pep Guardiola wehrte sich gegen Aberkennung von Citys errungenen Titeln
Schließlich könnte man argumentieren, dass nichts von dem, was in den vergangenen acht Jahren geschehen ist, ohne den mutmaßlichen Finanzbetrug möglich gewesen wäre. Dieser hat die kostspieligen Grundlagen für den Aufstieg von City zur dominierenden Kraft im englischen Fußball - und schließlich zum Triple-Triumph 2023 - gelegt.
Der ehemalige City-Trainer Pep Guardiola hatte sich zuvor vehement gegen die Vorstellung gewehrt, dass dem Verein im Falle eines Schuldspruchs die Titel aberkannt werden sollten. "Komm schon! Diese Momente gehören City, unabhängig vom Urteil", argumentierte der Katalane bereits 2023. "Denkt mal darüber nach, was wir geleistet haben. Dieses Tor von Sergio Agüero [gegen QPR im Jahr 2012], das kann niemand wegnehmen. Ich weiß nicht, sind wir etwa dafür verantwortlich, dass Steven Gerrard in Anfield ausgerutscht ist?"
Natürlich nicht. Aber City war angeblich für Finanzbetrug verantwortlich, der die damalige Mannschaft von Trainer Manuel Pellegrini in die Lage versetzte, von diesem Ausrutscher zu profitieren. Darüber hinaus gehörten die magischen Momente, auf die Guardiola anspielte, wohl nur deshalb City, weil sie jemand anderem gestohlen wurden.
Der ehemalige Liverpooler Mittelfeldspieler Danny Murphy hat bereits darauf hingewiesen, dass man die Erinnerungen nicht wirklich wegnehmen kann. Die Medaillen und Trophäen hingegen schon. Es ist bezeichnend, dass Jürgen Klopp, dessen Liverpooler Mannschaft in den Spielzeiten 2018/19 und 2021/22 von Guardiolas City um zwei Titel gebracht wurde, zuvor erklärt hatte, dass er, sollte City für schuldig befunden werden, das Bier besorgen und in seinem eigenen Garten eine Parade für seine ehemaligen Spieler veranstalten würde.
Wie schwer würde der Ruf von Manchester City beschädigt?
Noch größere Sorge bereiten City jedoch die möglichen rechtlichen und finanziellen Folgen. Manchester United, das in den vergangenen 18 Jahren dreimal hinter City den zweiten Platz belegte, prüft Berichten zufolge bereits die wirtschaftlichen Auswirkungen der Verstöße des Stadtrivalen auf die eigenen Einnahmen. Es wäre überraschend, wenn Liverpool (ebenfalls dreimaliger Vizemeister) und Arsenal (zwei "verlorene" Titel) nicht dasselbe täten.
Doch damit nicht genug: City hat auch anderen Vereinen zudem wiederholt einen Platz unter den ersten Vier verwehrt, der ihnen die Qualifikation für die Champions League und das damit verbundene lukrative Geld gesichert hätte. Die möglichen Kosten für Entschädigungen lassen sich zum jetzigen frühen Zeitpunkt unmöglich beziffern. Ebenso wie der potenziell irreparable Schaden für die Integrität der Premier League. Sollte der Schuldspruch Bestand haben, droht der größte Betrugsfall der Fußballgeschichte die vergangenen 18 Jahre der Premier League als Lüge zu entlarven.
Eines weiß man bereits mit Sicherheit: Der Ruf von City würde ruiniert. Noch sind Manchesters Erinnerungen und Titel nicht gelöscht worden. Vielleicht wird das auch nie passieren. Zumindest aber, vorbehaltlich eines voraussichtlich langwierigen Berufungsverfahrens, könnte nun hinter jedem Triumph ein Sternchen stehen. Das dürfte jeden Titel in den Augen der meisten neutralen Beobachter völlig bedeutungslos werden lassen. So wie die Sprintrekorde von Florence Griffith Joyner oder die sieben Tour-de-France-Siege von Lance Armstrong.