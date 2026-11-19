Loris Karius (33) schaffte es nach Vereinslosigkeit und ganz schwierigen Jahren in Liverpool, Berlin und Newcastle beim FC Schalke 04 wieder zur Nummer 1. Aber nicht nur das: Er avancierte zum Aufstiegshelden und zählt aktuell zu den besten Torhütern der Bundesliga.

Oliver Baumann (36) von der TSG Hoffenheim könnte Eintracht Frankfurts Ikone Karl-Heinz Körbel als Rekordspieler der Bundesliga ablösen, 71 Einsätze fehlen ihm noch.

Bernd Leno (34) ist unumstrittener Stammkeeper beim FC Fulham - in der besten Liga der Welt, in einer der aufregendsten Städte der Welt - und treibt eine beeindruckende Serie voran: Seit mittlerweile 160 Premier-League-Spielen verpasste Leno keine Sekunde.

Finn Dahmen (28) spielte sich zuletzt mit starken Leistungen beim FC Augsburg bis in die deutsche Nationalmannschaft.

Alle vier werden als mögliche neue Ersatzkeeper beim FC Bayern gehandelt. Der erste Reflex lautet selbstverständlich: Warum um Himmels Willen sollte einer aus diesem Quartett all das aufgeben, um sich in München auf die Bank zu setzen? Wirft man aber einen kleinen Blick in die illustre Vereinsgeschichte des Rekordmeisters, dann lassen sich durchaus Argumente für eine solche, vermeintlich fragwürdige, Entscheidung finden.