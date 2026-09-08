So wird die Champions League zur Privatveranstaltung von PSG! Das Power Ranking der UCL 2026/27

Die Champions League 2026/27 ist bereits in vollem Gange: Alle 36 Teams haben zwei Spiele in der Ligaphase absolviert, und zum Auftakt der neuen Saison fielen europaweit Tore am laufenden Band. Am zweiten Spieltag landete der Ball in 18 Partien insgesamt 78-mal im Netz, ein Rekord!

Paris Saint-Germain ist Titelverteidiger, nachdem der Klub im Mai zum zweiten Mal in Folge den Europapokal gewann und Arsenal im Finale in Budapest im Elfmeterschießen besiegte. Die Mannschaft von Luis Enrique wirkte in den vergangenen etwa 18 Monaten wie eine Klasse für sich, dürfte im Kampf um den dritten Titel in Folge aber auf starke Konkurrenz treffen.

Wer ist derzeit also am besten aufgestellt, um PSG die europäische Vorherrschaft streitig zu machen? Das Power Ranking von GOAL begleitet den Wettbewerb und behält die Titelanwärter im Blick, während die Scheinanwärter aussortiert werden.

Vorherige Aktualisierung: 8. September 2026.