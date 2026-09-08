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Champions League Power Rankings 1:1Getty/GOAL

So wird die Champions League zur Privatveranstaltung von PSG! Das Power Ranking der UCL 2026/27

Der FC Bayern fällt nach dem Ausrutscher in Stavanger aus der Top 3, Borussia Dortmund und die anderen deutschen Vertreter sind eh unter ferner liefen. Das Power Ranking der Champions League 2026/2027 nach dem zweiten Spieltag.

Tom Maston
Übersetzt von

  • Die Champions League 2026/27 ist bereits in vollem Gange: Alle 36 Teams haben zwei Spiele in der Ligaphase absolviert, und zum Auftakt der neuen Saison fielen europaweit Tore am laufenden Band. Am zweiten Spieltag landete der Ball in 18 Partien insgesamt 78-mal im Netz, ein Rekord!

    Paris Saint-Germain ist Titelverteidiger, nachdem der Klub im Mai zum zweiten Mal in Folge den Europapokal gewann und Arsenal im Finale in Budapest im Elfmeterschießen besiegte. Die Mannschaft von Luis Enrique wirkte in den vergangenen etwa 18 Monaten wie eine Klasse für sich, dürfte im Kampf um den dritten Titel in Folge aber auf starke Konkurrenz treffen.

    Wer ist derzeit also am besten aufgestellt, um PSG die europäische Vorherrschaft streitig zu machen? Das Power Ranking von GOAL begleitet den Wettbewerb und behält die Titelanwärter im Blick, während die Scheinanwärter aussortiert werden.

    Vorherige Aktualisierung: 8. September 2026.

  • Viking Stavanger trotz der Sensation gegen Bayern nicht in den Top 24!

    FBL-EUR-C1-VIKING-BAYERN MUNICH
    AFP

    Außenseiter Viking holte am zweiten Spieltag ein sensationelles Unentschieden gegen Bayern München.

    Die Power Rankings dieser Saison werden etwas anders aussehen: Statt alle Teams von 1 bis 36 einzustufen, orientieren wir uns an der Ligaphase des Wettbewerbs und führen die 24 aussichtsreichsten Teams auf. Die übrigen zwölf bleiben außen vor.

    Das soll nicht heißen, dass keines dieser zwölf Teams weiterkommt. In der K.-o.-Phase gibt es immer die eine oder andere Überraschung. Aus unserer Sicht haben diese zwölf derzeit jedoch die geringsten Chancen, über die Auftaktrunde hinaus im Europapokal zu bleiben.

    Einige Teams haben in dieser Saison bereits Erfolge im Wettbewerb gefeiert. Dazu gehört der aserbaidschanische Neuling Sabah, der Slavia Prag in seinem ersten Heimspiel auf diesem Niveau besiegte. Auch die beiden norwegischen Klubs haben auf sich aufmerksam gemacht: Viking erreichte ein 3:3 gegen Bayern München, ehe Bodo/Glimt 24 Stunden später Borussia Dortmund schlug. Dennoch ist es für sie alle noch ein weiter Weg zu einem Platz zumindest in der Play-off-Runde.

    Andere Außenseiter wie LASK und Slovan Bratislava wirken dagegen ein wenig überfordert. Zudem gibt es Zweifel, ob einer der beiden türkischen Klubs weiterkommt: Galatasaray und Fenerbahce haben bislang zusammen erst einen Punkt geholt.

    GOALs zwölf abgeschriebene Teams: AEK Athen, Bodo/Glimt, Fenerbahce (⬇️), Feyenoord, Galatasaray (⬇️), LASK, Lens, Lille (⬇️), Sabah, Slavia Prag, Slovan Bratislava, Viking.

  • 24. Neapel ⬇️

    Villarreal CF v SSC Napoli - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Napoli droht bereits zum zweiten Mal in Folge die K.-o.-Runde zu verpassen.

    Angesichts von Antonio Contes schwacher Bilanz in internationalen Wettbewerben hätte das Ausscheiden der SSC Neapel in der Ligaphase der vergangenen Saison vielleicht nicht überraschen dürfen. Dennoch waren viele verblüfft, dass der damalige Serie-A-Meister einen Platz unter den besten 24 verpasste. Conte hat den Klub inzwischen verlassen. Nach seinem eigenen Abschied von der AC Mailand übernahm Massimiliano Allegri.

    Für Allegri läuft es bislang nicht gut: Er hat nur drei seiner sechs Serie-A-Spiele als Trainer gewonnen. In der Champions League wartet seine Mannschaft nach Niederlagen gegen Arsenal und Villarreal noch auf den ersten Punkt. Vor allem die zweite Niederlage dürfte Allegri Sorgen bereiten. Zwar trifft Neapel in den letzten beiden Spielen der Ligaphase noch auf Sabah und Viking, doch zunächst muss die Mannschaft dafür sorgen, dass die Qualifikation dann noch in Reichweite ist.

  • 23. Villarreal ⬆️

    Villarreal CF v SSC Napoli - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Villarreal scheint deutlich besser gerüstet, um in dieser Saison in der Champions League für Furore zu sorgen.

    Villarreal gehörte in der vergangenen Champions-League-Saison zu den größten Enttäuschungen: Aus acht Spielen holte der Klub nur einen Punkt und beendete die Ligaphase mit 36 Mannschaften auf dem vorletzten Tabellenplatz. Diesmal läuft es bislang deutlich besser.

    Zwar verlor Villarreal am ersten Spieltag gegen Borussia Dortmund, hätte Deutschland aber mit etwas mehr Glück mit einem Unentschieden verlassen können. Auf diese Leistung folgte ein Sieg gegen Napoli, bei dem die Mannschaft von Inigo Perez einige ihrer Chancen hervorragend verwertete. Vor Weihnachten stehen noch die Spiele gegen Slavia Pragua und Sabah an. Damit dürfte Villarreal zum Jahreswechsel gute Chancen im Kampf um die Qualifikation haben.

  • 22. Porto ⬇️

    Real Betis Balompie v FC Porto - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Porto ging mit großen Hoffnungen in den Wettbewerb, musste zum Auftakt aber zwei Niederlagen in Folge hinnehmen.

    Nach zwei Jahren Abstinenz ist Porto zurück in der Champions League, nachdem die Mannschaft von Francesco Farioli in der vergangenen Saison die Liga Portugal gewonnen hat. Der italienische Trainer machte Porto seit seiner Amtsübernahme im Sommer 2025 zu einer der am schwersten zu besiegenden Mannschaften Europas. Doch wenn der Klub diesmal auch auf europäischer Bühne Eindruck hinterlassen will, gibt es noch einiges zu tun.

    Eine Niederlage gegen Manchester City am ersten Spieltag war zwar zu erwarten. Farioli wird sich aber darüber ärgern, dass seine Mannschaft gegen Real Betis eine Führung aus der zweiten Halbzeit verspielte und in Spanien letztlich mit 2:3 verlor. Die anstehenden Heimspiele gegen PSV und Napoli fühlen sich damit bereits beide wie Pflichtsiege an.

  • 21. PSV ⬇️

    RB Leipzig v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    PSV hatte gehofft, aus den ersten beiden Spielen mehr als nur einen Punkt zu holen.

    Obwohl die PSV in der Ligaphase der vergangenen Saison Napoli und Liverpool deutlich besiegte, verpasste sie den Einzug in die K.-o.-Runde. Nachdem der niederländische Meister aus den ersten beiden Spielen nur einen Punkt geholt hat, wächst bereits die Sorge, dass sich dies 2025-26 wiederholen könnte.

    Auf ein Heimremis gegen Shakhtar Donetsk folgte eine knappe Niederlage bei RB Leipzig, bei der sich ein verschossener Elfmeter von Ivan Perisic für die Mannschaft von Peter Bosz rächte. Auf dem Papier hat die PSV eines der leichteren Programme in der Ligaphase, muss aus dieser günstigen Auslosung aber bald Kapital schlagen.

  • 20. RB Leipzig ⬇️

    RB Leipzig v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Leipzig meldete sich nach der Niederlage bei Como am ersten Spieltag mit einem Sieg gegen PSV im darauffolgenden Spiel zurück.

    Nachdem Leipzig in der vergangenen Saison den europäischen Fußball komplett verpasst hatte, ist der Klub dank Platz drei in der Bundesliga zurück auf der großen europäischen Bühne. Die Rückkehr in die Champions League begann allerdings blamabel: Im ersten Europapokalspiel der Saison wurde Leipzig von Neuling Como klar geschlagen.

    Zum Glück für Trainer Martin Demichelis konnte sich die deutsche Mannschaft davon erholen und dank Brajan Grudas Treffer in der zweiten Halbzeit einen knappen Sieg gegen PSV einfahren. Da als Nächstes in Europa Real Madrid und Manchester City warten, war dieser Erfolg dringend nötig, um die Stimmung in der Red Bull Arena hochzuhalten.

  • 19. Schachtar Donezk ⬆️

    FBL-EUR-C1-SHAKHTAR-AEK
    AFP

    Arda Turan hat Shakhtar in den ersten beiden Spielen der Ligaphase zu einem Sieg und einem Unentschieden geführt.

    Bei der Rückkehr in die Champions League wurde von Schachtar Donezk wenig erwartet. Wegen der russischen Invasion in der Ukraine muss der Klub weiterhin fern der Heimat spielen. Die Mannschaft von Arda Turan trägt ihre Europapokalspiele diesmal an der Stamford Bridge aus und weihte ihre neue Spielstätte im Westen Londons am Mittwoch mit einem Sieg gegen AEK Athen ein.

    Zuvor hatte Schachtar auswärts bei der PSV ein mehr als achtbares Unentschieden geholt. Da noch Spiele gegen Slovan Bratislava und Fenerbahce anstehen, bieten die bereits gewonnenen vier Punkte eine hervorragende Ausgangslage für den Einzug in die K.o.-Runde.

  • 18. Club Brügge ⬆️

    FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Nicolo Tresoldi machte mit einem Dreierpack gegen Inter im San Siro auf europäischer Bühne auf sich aufmerksam.

    Club Brügge hat sich in den ersten beiden Jahren des neuen Champions-League-Formats jeweils für die K.-o.-Phase qualifiziert. Nach der Auftaktniederlage gegen Aston Villa meldete sich der Klub mit einem Sieg in einem packenden Spiel gegen Inter im San Siro zurück. Entsprechend dürfte Brügge zuversichtlich sein, dass es auch im dritten Jahr klappt.

    Nicolo Tresoldi, seit seiner Kindheit Fan der AC Mailand, sorgte mit einem Hattrick für die Schlagzeilen. Flügelspieler Carlos Forbs stellte die Abwehr von Inter mit seinem Tempo und seinen Dribblings immer wieder vor Probleme. Angesichts der vergleichsweise günstigen verbleibenden Spiele dürfte die belgische Mannschaft schon jetzt zuversichtlich sein, unter den besten 24 zu landen.

  • 17. Stuttgart ⬆️

    SK Slovan Bratislava v VfB Stuttgart - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Deniz Undav traf, als Stuttgart in Bratislava den zweiten Sieg im zweiten Spiel einfuhr.

    Sebastian Hoeness sorgt beim VfB Stuttgart weiter für Aufsehen. In drei Spielzeiten führte er den Klub von der Bundesliga-Relegation zu zwei Qualifikationen für die Champions League. Deniz Undav ist zum wichtigsten Spieler im Angriff geworden, während Angelo Stiller und Jamie Leweling hinter ihm das Interesse europäischer Topklubs wecken.

    Stuttgart kommt in dieser Saison zugute, dass der Klub laut Opta von allen 36 qualifizierten Teams das leichteste Spielprogramm zugelost bekommen hat. Den günstigen Auftakt nutzte der VfB mit Siegen gegen Viking und Slovan Bratislava. Atlético Madrid und Inter werden vor Ende November schwierigere Prüfungen, doch für Hoeness’ Mannschaft ist die K.-o.-Phase schon zum Greifen nah.

  • 16. Real Betis ⬆️

    Real Betis Balompie v FC Porto - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Isco erzielte den Siegtreffer für Betis, das am zweiten Spieltag nach einem Rückstand gegen Porto gewann.

    Real Betis ist erstmals seit über 20 Jahren wieder in der Champions League dabei. In der vergangenen Saison belegte der Klub Platz fünf in La Liga und etabliert sich unter Manuel Pellegrini weiter als ernstzunehmende Kraft in Spanien.

    Auch in Europa hat Betis früh auf sich aufmerksam gemacht: Mit zwei 3:2-Siegen in Folge gegen Lille und Porto hat sich der Klub nicht nur eine gute Ausgangsposition für den Einzug in die K.-o.-Runde verschafft, sondern kann sogar auf ein Freilos fürs Achtelfinale hoffen. Diesen Schwung muss Betis in den nächsten vier Spielen bewahren. Denn der Klub dürfte kaum darauf erpicht sein, in den letzten beiden Partien gegen Arsenal und Bayern München noch Punkte für die Qualifikation zu benötigen.

  • 15. Como ⬇️

    Feyenoord v Como 1907 - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Nach dem fantastischen Start in den Wettbewerb folgte für Como bei Feyenoord die Ernüchterung.

    Como mag erstmals in der Champions League spielen und war vor drei Jahren noch nicht einmal erstklassig. Doch der Klub ist nicht dabei, um lediglich die Teilnehmerzahl aufzufüllen. Die Emporkömmlinge der Serie A haben in den vergangenen beiden Spielzeiten bewiesen, dass sie Italiens größte Klubs schlagen können. Nun hat die Mannschaft von Cesc Fabregas den Blick darauf gerichtet, einige der besten Teams Europas zu besiegen.

    Zum Auftakt ihrer Europapokal-Saison fegte Como am ersten Spieltag RB Leipzig vom Platz. Die Niederlage bei Feyenoord am Mittwoch war für Fabregas und seinen talentierten Kader jedoch ein ernüchternder Realitätscheck. Als Nächstes steht Manchester United auf dem Programm. Ein Sieg gegen den Klub würde die Neulinge in eine hervorragende Ausgangsposition für die Qualifikation bringen, zumal bis Ende November noch die Spiele gegen Lens und AEK Athen anstehen.

  • 14. Sporting CP ⬆️

    FBL-EUR-C1-LENS-SPORTING
    AFP

    Sporting ist perfekt gestartet und peilt zum dritten Mal in Folge den Einzug in die K.-o.-Runde an.

    Sporting entwickelt sich allmählich zum festen Bestandteil der Champions League. In der vergangenen Saison erreichte der Klub das Viertelfinale: Zunächst sicherte er sich überraschend einen Platz unter den besten Acht der Ligaphase, ehe er im Achtelfinale nach einer spektakulären Aufholjagd Bodo/Glimt besiegte.

    Rui Borges, der diesen Lauf maßgeblich geprägt hat, ist weiterhin Trainer. Auch diesmal läuft es für Sporting: Nach Siegen gegen Galatasaray und Lens gehört der Klub zu den Teams, die ihre ersten beiden Champions-League-Spiele gewonnen haben. Als Nächstes stehen Partien gegen den LASK und Schachtar Donezk an. Der Klub aus Lissabon könnte damit bereits kurz davor stehen, sich einen Platz unter den besten Acht zu sichern, lange bevor er im Januar auf Barcelona und Manchester City trifft.

  • 13. Roma ⬇️

    FBL-EUR-C1-ROMA-REAL MADRID
    AFP

    Desaströse letzte zehn Minuten kamen die Roma bei der Niederlage gegen Real Madrid teuer zu stehen

    Die Roma ist erstmals seit der Saison 2018/19 wieder in der Champions League vertreten. Gian Piero Gasperini hat Erstaunliches geleistet und den Klub wieder zu einer der großen Kräfte im italienischen Fußball gemacht. Unter dem ehemaligen Atalanta-Trainer ist der Hauptstadtklub nur noch äußerst schwer zu schlagen. Am zweiten Spieltag schien die Roma vor einem Ausrufezeichen zu stehen: Zu Beginn der letzten zehn Minuten führte sie gegen Real Madrid mit 3:1.

    Doch einige merkwürdige Auswechslungen führten dazu, dass die Gastgeberim Stadio Olimpico noch drei späte Gegentore kassierten. Nach einem Unentschieden bei Fenerbahce steht die Roma damit nach den ersten beiden Spielen bei nur einem Punkt. Das Heimspiel gegen Slovan Bratislava sollte Gasperini und seinen Spielern jedoch die perfekte Gelegenheit bieten, sich umgehend zurückzumelden.

  • 12. Borussia Dortmund ⬇️

    FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-WERDER BREMEN
    AFP

    Dortmunds starker Saisonstart fand mit einer Niederlage bei Bodo/Glimt ein jähes Ende

    Borussia Dortmund erwarb sich den Ruf, die Talentschmiede schlechthin im europäischen Fußball zu sein: Erling Haaland, Jude Bellingham und Achraf Hakimi machten dort auf ihrem Weg zu Superstars Station. In den vergangenen Jahren sind solche Ausnahmetalente jedoch seltener geworden. Deshalb setzte der Bundesligist im Sommer auf junge Spieler. Niko Kovac verfügt nun über einen Kader mit nahezu unbegrenztem Potenzial.

    Dieses Potenzial hat Dortmund zu einem starken Start in die Bundesligasaison verholfen. Die Champions-League-Saison ist dagegen bereits in Schieflage geraten, nachdem das Team am Polarkreis gegen Bodo/Glimt auch wegen seltsamer Personalentscheidungen eine Niederlage hinnehmen musste. Immerhin steht schon ein Sieg gegen Villarreal zu Buche. Die Begegnung mit Sabah am dritten Spieltag bietet nun die ideale Gelegenheit, wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren.

  • 11. Manchester United ⬇️

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    AFP

    Uniteds mangelnde Effizienz vor dem Tor rächte sich bei der Niederlage gegen Atletico Madrid.

    Michael Carrick führte Manchester United während seiner beeindruckenden Zeit als Interimstrainer in der zweiten Hälfte der vergangenen Saison zurück in die Champions League. Sein Start als dauerhafter Cheftrainer verlief jedoch nicht ganz nach Plan: Manchester United gewann zum Saisonauftakt nur zwei seiner ersten neun Pflichtspiele.

    Einer dieser Siege gelang in der Champions League, als United den Neuling Sabah im Old Trafford deutlich besiegte. Die anschließende Niederlage bei Atletico Madrid offenbarte jedoch, dass es dem Kader von United an Durchschlagskraft und Erfahrung auf höchstem Niveau mangelt. Als Nächstes stehen für United zwei schwierige Spiele gegen Como und Roma an. Ob Carrick beim zweiten dieser beiden Duelle mit italienischen Gegnern noch im Amt sein wird, bleibt allerdings abzuwarten.

  • 10. Inter ⬇️

    FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Inter ist mit zwei Niederlagen in Folge in die neue Champions-League-Saison gestartet.

    Inter gehörte in der vergangenen Champions-League-Saison wohl zu den größten Enttäuschungen: Der unterlegene Finalist von 2025 schied in den Play-offs nach Hin- und Rückspielniederlagen gegen Bodo/Glimt aus. Cristian Chivu konnte die Mannschaft nach diesem Rückschlag stabilisieren und bis zum Ende seines ersten Amtsjahres das nationale Double gewinnen. Auf europäischer Ebene hat sich die Lage bislang jedoch nicht verbessert.

    Opta stufte Inters Spielplan als den zweitleichtesten aller 36 Teams in der Ligaphase ein. Nach der knappen Niederlage gegen Real Madrid am ersten Spieltag folgte jedoch eine 3:4-Heimniederlage gegen den FC Brügge, durch die Inter in die unteren Tabellenregionen abrutschte. Noch bleibt Zeit, die Europapokal-Saison zum Guten zu wenden. Ob Inter erneut weit kommen kann, erscheint aber bereits mehr als fraglich.

  • 9. Aston Villa ⬆️

    Aston Villa FC v Fenerbahce SK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Aston Villa stellt unter Unai Emery einmal mehr seine Klasse auf europäischer Bühne unter Beweis

    Bei Aston Villa hat sich im Sommer viel verändert: Sechs Spieler aus der Startelf des gewonnenen Europa-League-Finales verließen den Verein. Unai Emery steht damit wohl eine Übergangssaison bevor, in der er ein neues Team aufbauen will, das größtenteils aus Neuzugängen besteht. Erschwerend kam für den Spanier hinzu, dass einige von ihnen bereits verletzt ankamen. Inzwischen scheint Aston Villa im Villa Park aber verspätet in Schwung zu kommen.

    In der Champions League hätte es für Emerys Mannschaft kaum besser laufen können: Auf einen Auswärtssieg beim FC Brügge folgte ein 6:0-Kantersieg gegen Fenerbahce. Auch im nächsten Spiel zu Hause gegen Viking dürfte das Team zuversichtlich sein, den dritten Sieg im dritten Spiel einzufahren, bevor es Ende November zum Duell mit Barcelona ins Camp Nou reist.

  • 8. Atlético Madrid ⬇️

    Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Atletico meldete sich nach der Niederlage gegen Liverpool mit einem Sieg gegen Manchester United im Metripolitano zurück.

    Entgegen allen Erwartungen kämpfte sich Atlético Madrid in der vergangenen Saison bis ins Halbfinale der Champions League vor, wo sich Arsenal knapp durchsetzte. Diego Simeone dürfte seiner Mannschaft auch diesmal wieder einen solchen Lauf zutrauen, obwohl sie am ersten Spieltag an der Anfield Road verlor.

    Atleti meldete sich im zweiten Spiel mit einem beeindruckenden Sieg gegen Manchester United zurück. Anfang November steht zwar noch die Partie gegen Bayern München an, doch die übrigen Spiele erscheinen gewinnbar. Damit sollte ein Platz unter den Teams, die sich direkt für das Achtelfinale qualifizieren, bis Januar gut erreichbar sein.

  • 7. Liverpool ⬆️

    LASK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Bradley Barcola brachte seine Karriere bei Liverpool mit einem Hattrick beim Sieg gegen LASK in Schwung.

    Obwohl Liverpool eine Runde weiter kam als in der Saison 2024/25, fiel die Mannschaft in der vergangenen Champions-League-Saison spielerisch zweifellos zurück, bevor sie zum zweiten Mal in Folge gegen PSG ausschied. Die Hoffnung ist, dass Andoni Iraola nach der Ablösung von Arne Slot an der Seitenlinie wieder attraktiven Angriffsfußball nach Anfield bringt. Bislang sind die Fortschritte jedoch gering.

    Immerhin hat Liverpool in der Champions League beide bisherigen Spiele gewonnen: Zunächst drehte die Mannschaft an der Anfield Road einen Rückstand gegen Atletico Madrid, anschließend erzielte sie in Österreich beim Sieg gegen LASK sechs Tore. Bradley Barcola brachte seine Liverpool-Karriere in jener Partie mit einem Hattrick in Schwung. Angesichts eines der leichteren Spielpläne dürfte Iraolas Mannschaft schon jetzt zuversichtlich sein, unter den besten acht Teams zu landen.

  • 6. Manchester City ↔️

    Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Erling Haalands Doppelpack in der zweiten Halbzeit reichte Manchester City nicht: Niederlage gegen PSG

    Wohl kein Team will die Champions League in dieser Saison dringender gewinnen als Manchester City. Da dem Klub wegen Verstößen gegen die Finanzregeln wohl eine harte Strafe durch die Premier League droht, bleibt der Mannschaft von Enzo Maresca nur eine realistische Chance, ihren Platz unter Europas Elite zu behaupten: der Gewinn des wichtigsten Wettbewerbs des Kontinents.

    Vor diesem Hintergrund zeigte die Niederlage gegen PSG am Mittwoch, welches Niveau das neu formierte Manchester City erreichen muss, wenn es im Wettbewerb weit kommen will. Und zwar schnell. Die Leistung in der zweiten Halbzeit macht durchaus Hoffnung, dass die Mannschaft mit Europas besten Teams mithalten kann. Es wird interessant sein zu sehen, wie sie sich Anfang Dezember gegen Barcelona schlägt.

  • 5. Real Madrid ↔️

    AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Antonio Rudiger krönte Madrids spektakuläre Aufholjagd bei Roma am zweiten Spieltag

    Real Madrid ist in der Champions League in den vergangenen beiden Spielzeiten weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Nun soll Jose Mourinho dem Klub wieder Titel auf nationaler und internationaler Ebene bescheren. Nach durchwachsenen Auftritten in den ersten Wochen der Saison steht der portugiesische Trainer allerdings bereits unter Druck.

    Am Mittwoch drohte dieser Druck noch größer zu werden, als Madrid gegen Roma mit 1:3 in Rückstand geriet. Doch Real Madrid erzielte in den letzten zehn Minuten drei Tore, wendete die Niederlage noch ab und feierte nach dem vorherigen Sieg gegen Inter den zweiten Erfolg im zweiten Champions-League-Spiel. Soll Mourinhos Mannschaft mindestens das Halbfinale erreichen, muss sie sich dennoch deutlich steigern.

  • 4. Bayern München ⬇️

    FBL-EUR-C1-VIKING-BAYERN MUNICH
    AFP

    Michael Olises Rote Karte kam Bayern teuer zu stehen: Auswärts bei Viking ließ Bayern überraschend Punkte liegen.

    Im Verlauf der vergangenen Champions-League-Saison wurde Bayern München für viele Fans zum Favoriten, ehe der Klub nach einem der großen Halbfinalduelle der Wettbewerbsgeschichte an PSG scheiterte. Angeführt vom angriffslustigen Trio Harry Kane, Michael Olise und Luis Diaz hatten die Bundesliga-Giganten zuvor alles aus dem Weg geräumt, darunter Real Madrid im Viertelfinale.

    Diesmal läuft es noch nicht ganz so rund. Das zeigte sich auch daran, dass Bayern Viking am zweiten Spieltag nicht besiegen konnte.Die Mannschaft von Vincent Kompany holte einen 0:2-Rückstand auf und ging in der zweiten Halbzeit in Führung. Doch nach Olises Roter Kartespielte Bayern in Unterzahl und kassierte schließlich in letzter Minute den Ausgleich gegen den norwegischen Außenseiter.

    Wegen seines Platzverweises wird Olise nun auch das Duell mit Arsenal am dritten Spieltag verpassen. Die Partie verspricht für beide Teams eine Standortbestimmung zu werden.

  • 3. Arsenal ⬆️

    Arsenal FC v LOSC Lille - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Arsenal hat in den ersten beiden Spielen nicht seine beste Leistung gezeigt, aber beide Male die Aufgabe erfüllt.

    Nach der Finalniederlage im Mai dürfte Arsenals Entschlossenheit, endlich den ersten Europapokal zu gewinnen, in dieser Saison einen Höhepunkt erreichen. Das gilt besonders dann, wenn der Klub, wie erwartet, im Titelrennen der Premier League davonzieht, sobald die Sanktionen gegen Manchester City bestätigt sind. Mikel Arteta verfügt zweifellos über eine Abwehr und ein Mittelfeld, mit denen der Titelgewinn möglich ist. Nachdem Arsenal im Sommer jedoch keinen namhaften Stürmer verpflichtet hat, bleiben Fragen zur Durchschlagskraft des Angriffs.

    Zunächst will Arsenal seine perfekte Ligaphase aus der Saison 2025/26 wiederholen. Bislang stehen zwei Siege aus zwei Spielen zu Buche, obwohl die Mannschaft weder gegen Napoli noch gegen Lille ihre beste Leistung zeigte. Als Nächstes reist Artetas Team zu Bayern München und will dort ein deutliches Ausrufezeichen setzen.

  • 2. Barcelona ↔️

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    AFP

    Lamine Yamal zeigte sich beim Comeback-Sieg von Barcelona gegen Galatasaray in absoluter Bestform.

    Elf Jahre sind vergangen, seit Barcelona zuletzt die Champions League gewonnen hat. Doch wenn eine Mannschaft PSG in dieser Saison vom Thron stoßen kann, dann ist es nach Einschätzung vieler das Team von Hansi Flick. Unter dem deutschen Trainer hat Barcelona die vergangenen beiden Spielzeiten in La Liga dominiert. Auf europäischer Ebene reichte es jedoch nicht zum Titel, was zum Teil an der hohen Abwehrlinie und dem offenen Mittelfeld lag.

    Die Verpflichtung von Rodri gilt in dieser Hinsicht als möglicher Wendepunkt: Kein Spieler weltweit unterbindet Gegenangriffe besser als Spaniens Kapitän. Lamine Yamal und Raphinha sind zudem vor dem Tor glänzend in die neue Saison gestartet. Yamal bereitete beim Sieg gegen Galatasaray am zweiten Spieltag zwei Treffer auf spektakuläre Weise vor. Als Nächstes wartet PSG. Dann muss Barcelona seine Qualität gegen den stärksten möglichen Gegner unter Beweis stellen.

  • 1. Paris Saint-Germain ↔️

    Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Die zweifachen Titelverteidiger auf europäischer Ebene zeigten in der ersten Halbzeit beim Sieg gegen Manchester City eine meisterhafte Vorstellung.

    PSG hat in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils die Champions League gewonnen und strebt 2026/27 den dritten Titel in Folge an. Damit wäre der Klub die erste Mannschaft neben Real Madrid, die den Europapokal dreimal hintereinander gewinnt. Die ersten Anzeichen sind vielversprechend: Auf einen Kantersieg gegen Slovan Bratislava ließ PSG einen Auswärtssieg mit Signalwirkung bei Manchester City folgen.

    Die Mannschaft von Luis Enrique spielte atemberaubend und zog in der ersten Halbzeit auf 3:0 davon. Obwohl City ihr nach der Pause deutlich mehr Probleme bereitete, brachte der französische Meister einen 4:2-Sieg über die Zeit. Als Nächstes trifft PSG auf Barcelona. Die Partie könnte sich als Vorgeschmack auf das spätere Finale erweisen.