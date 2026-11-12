Allerdings: Italien fängt gerade erst an, neue Stadien zu bauen. In anderen Ländern verdienen die Klubs seit Jahren deutlich mehr, etwa mit der Vermarktung ihrer Logen. Der wirtschaftliche Rückstand droht zu wachsen.

Auch sportlich könnte der Abstand weiter wachsen, denn die Serie A ist schlicht nicht in der Lage, auf dem Transfermarkt mit der Premier League mitzuhalten. Einige italienische Klubs zeigen jedoch, dass es nicht so sehr darauf ankommt, wie viel Geld man hat, sondern wie gut man es ausgibt. Inter erreichte vor allem dank günstiger Verpflichtungen zwei Champions-League-Endspiele in drei Spielzeiten. Und Como ist wohl ein noch besseres Beispiel für einen klugen Kaderaufbau.

Ohne die finanzielle Unterstützung der Djarum Group wäre der bemerkenswerte Aufstieg des Klubs nicht möglich gewesen. Doch die Mannschaft von Cesc Fabregas fegte Lens und davor Manchester United nicht dank teurer Neuzugänge vom Platz. Mit klugen Verpflichtungen und einer klaren Identität führte sie einen der ausgabefreudigsten Klubs des Weltfußballs vor.

Como hat wie zuvor Atalanta dem Rest der Serie A gezeigt, dass man mit jungen und/oder unterschätzten Spielern und offensivem Fußball auf europäischer Bühne für Aufsehen sorgen kann. Dass Frosinone nun drauf und dran ist, es ihnen gleichzutun, kommt allerdings völlig überraschend.

Dem Aufsteiger wurde weithin der direkte Wiederabstieg vorausgesagt. Derzeit steht Frosinone jedoch mit 20 Punkten aus elf Spielen auf Platz sechs der Serie A. Bemerkenswert an dieser Platzierung ist vor allem, dass der Klub sie mit einer herrlich offensiven Spielweise erreicht hat. Frosinone erzielte bisher 24 Tore. Diese beeindruckende Trefferquote steht beispielhaft für einen deutlichen Wandel der Spielweise in Italiens höchster Liga.

Die Gazzetta dello Sport hatte wie andere Medien vor Beginn der laufenden Saison zwar darauf hingewiesen, dass viele der 20 Serie-A-Mannschaften wohl in offensiven Formationen antreten würden. Doch niemand hatte erwartet, dass in einer für Defensivfußball bekannten Liga plötzlich so viele Tore fallen würden. Und doch stammen knapp drei Monate nach Saisonbeginn vier der treffsichersten Mannschaften aus Europas fünf großen Ligen aus Italien.

Überraschungstabellenführer Lazio hat 25 Tore erzielt, der amtierende Meister Inter kommt auf 28 und die AS Rom gar auf 31 Treffer. Zum Vergleich: Der FC Bayern München hat in der Bundesliga bisher 29 Treffer erzielt. Nur Barcelona hat in dieser Saison in der Liga häufiger getroffen als die Roma, allerdings mit 48 Toren aus zwölf Spielen viel mehr.

Wie auch immer: Die Roma wird vom früheren Atalanta-Trainer Gian Piero Gasperini betreut. Immer mehr deutet darauf hin, dass die Serie A mit Verspätung eine direktere und offensivere Spielweise annimmt. Jahrelang hatten italienische Mannschaften Mühe, mit der Intensität anderer europäischer Spitzenklubs mitzuhalten, insbesondere mit jener der Premier-League-Teams.

Nach Ansicht des ehemaligen italienischen Nationalspielers Daniele Adani erklärt dieser Wandel der Fußballphilosophie, warum Massimiliano Allegri, einer dieser italienischen Trainer, die immer wieder weich fallen und für jahrelangen Stillstand mit verantwortlich sind, nun bei Napoli Schwierigkeiten hat, nachdem er am Ende der vergangenen Saison schon von Milan entlassen worden war. "Seine Art, Fußball spielen zu lassen, hat ausgedient", sagte der ehemalige Verteidiger gegenüber La Domenica Sportiva. Darüber lässt sich streiten, denn gutes Verteidigen wird in Italien wohl nie aus der Mode kommen. Klar ist aber, dass die Serie A zunehmend spektakulär wird.

Im Schnitt fallen mehr als drei Tore pro Spiel, und in neun Partien gab es bereits mindestens sechs Treffer. Besonders auffallend ist aber, wie unberechenbar die Liga geworden ist: Da gewinnt Milan etwa 3:1 im Derby gegen Inter, verliert aber kurz zuvor 2:4 bei Bologna.

Derzeit trennen die ersten fünf Mannschaften nur sechs Punkte. Ob die Spiele die ganze Saison über so fesselnd bleiben, lässt sich schwer sagen. Doch langsam, langweilig und vorhersehbar ist der Calcio eben momentan nicht mehr. Und es spricht wenig dafür, dass sich das ändert.