So seht Ihr Zypern gegen Montenegro mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Verbindet Euch mit dem Server . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Sender auf. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

UEFA Nations League C - Spielwoche 6 15. Nov. 2026 - 09:00 Alphamega Stadium

Zypern empfängt Montenegro im Alphamega Stadium in Limassol zu einem Spiel der Gruppe 2 der UEFA Nations League C, das direkte Auswirkungen auf die Tabellenspitze hat.

Montenegro reist als Gruppenführer an. Die Mannschaft von Mirko Vucinic gehört in dieser Nations-League-Saison zu den konstantesten Teams. Am 5. Spieltag besiegte sie Lettland mit 2:1 und behauptete damit Platz eins.

Zypern liegt auf Platz zwei und geht nach einem 1:1 gegen Armenien in diese Partie. Die Mannschaft von Apostolos Mantzios hatte zuvor mit zwei Siegen in Folge gegen Armenien und Lettland Schwung aufgenommen, konnte im jüngsten Spiel aber keinen Sieg über die Zeit bringen.

Die beiden Mannschaften sind in dieser Saison bereits aufeinandergetroffen. Montenegro gewann am 25. September in Podgorica mit 2:1. Das verschafft Vucinics Mannschaft vor dem Rückspiel einen psychologischen Vorteil.

Mit einem Sieg würde Montenegro seinen Vorsprung auf Zypern an der Tabellenspitze deutlich ausbauen. Für die Gastgeber besteht bei weniger als drei Punkten die Gefahr, dass sich der Gruppenführer in einer entscheidenden Phase des Wettbewerbs absetzt.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zur Übertragung von Zypern gegen Montenegro wissen müsst.

Personal und Kader