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UEFA Nations League C
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Zypern gegen Montenegro heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und im Livestream?

Zypern - Montenegro
Zypern
Montenegro
UEFA Nations League C

Alles Wissenswerte dazu, wie man Zypern gegen Montenegro heute in Liga C der UEFA Nations League live sehen kann.

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Spielvorschau

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UEFA Nations League C - Spielwoche 6
Alphamega Stadium

Zypern empfängt Montenegro im Alphamega Stadium in Limassol zu einem Spiel der Gruppe 2 der UEFA Nations League C, das direkte Auswirkungen auf die Tabellenspitze hat.

Montenegro reist als Gruppenführer an. Die Mannschaft von Mirko Vucinic gehört in dieser Nations-League-Saison zu den konstantesten Teams. Am 5. Spieltag besiegte sie Lettland mit 2:1 und behauptete damit Platz eins.

Zypern liegt auf Platz zwei und geht nach einem 1:1 gegen Armenien in diese Partie. Die Mannschaft von Apostolos Mantzios hatte zuvor mit zwei Siegen in Folge gegen Armenien und Lettland Schwung aufgenommen, konnte im jüngsten Spiel aber keinen Sieg über die Zeit bringen.

Die beiden Mannschaften sind in dieser Saison bereits aufeinandergetroffen. Montenegro gewann am 25. September in Podgorica mit 2:1. Das verschafft Vucinics Mannschaft vor dem Rückspiel einen psychologischen Vorteil.

Mit einem Sieg würde Montenegro seinen Vorsprung auf Zypern an der Tabellenspitze deutlich ausbauen. Für die Gastgeber besteht bei weniger als drei Punkten die Gefahr, dass sich der Gruppenführer in einer entscheidenden Phase des Wettbewerbs absetzt.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zur Übertragung von Zypern gegen Montenegro wissen müsst.

Personal und Kader

Zypern vs Montenegro Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • A. Mantzios

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