"Der Hype um Urbig ist mir zu viel", sagte die Torhüter-Legende und betonte gleichwohl, dass sich seine Kritik nicht ausdrücklich gegen die neue Nummer eins des FC Bayern München in spe richten würde: "Nicht, weil ich den Jungen nicht gut finde – im Gegenteil. Er hat riesiges Talent. Aber mir geht das alles viel zu schnell."

Urbig wird bereits als Nachfolger von Manuel Neuer im Bayern-Tor gehandelt und gilt auch als potenzieller Stammkeeper in der deutschen Nationalmannschaft. Dem Vernehmen nach wird der ehemalige Kölner beim Duell mit Serbien in der Nations League erstmals für das DFB-Team zwischen den Pfosten stehen.

Maier hält den rasanten Aufstieg aber für zu früh. "Ein paar gute Spiele, und schon soll er Deutschlands neue Nummer eins sein. Warum? Lasst ihn doch erst einmal beim FC Bayern die Nummer eins werden", sagte er und verwies darauf, dass Urbig schließlich noch jeweils hinter etablierten Konkurrenten steht. Dass Marc-Andre ter Stegen von Ajax Amsterdam zunächst die Nummer eins von Jürgen Klopp ist, ist für den 82-Jährigen außerdem nachvollziehbar. "Was ist denn daran schlimm? Er ist 23 Jahre alt. Ter Stegen hat jahrelang auf höchstem Niveau gespielt."

Was fehlt Jonas Urbig laut Sepp Maier noch?

Urbig brauche zunächst regelmäßige Spielpraxis und müsse sich auf höchstem Niveau beweisen, ehe er zu Größerem berufen sei. "Er muss spielen, Erfahrungen sammeln, Fehler machen, Champions League spielen und zeigen, dass er auch nach einem schlechten Spiel wieder da ist. Nationaltorwart wird man nicht aufgrund einer Prognose", betonte Maier und ergänzte: "Potenzial hält dir am Samstag keinen Ball. Erfahrung bekommst du nicht im Training und auch nicht dadurch, dass alle erzählen, wie gut du einmal werden könntest. Du musst ins Tor und liefern."

Die Münchner Vereinslegende traut Urbig den Sprung in die absolute Weltklasse aber "irgendwann" zu. "Das Zeug dazu hat er. Aber zwischen 'irgendwann' und 'jetzt' liegt eine ganze Menge."

Urbig hat sich auch in dieser Saison mit Neuer darauf geeinigt, dass er regelmäßig im Tor stehen wird. Bislang sprangen in der noch jungen Spielzeit zwei Einsätze (VfL Osnabrück und SV Elversberg) heraus, in denen Urbig ebenso viele Gegentore kassierte.