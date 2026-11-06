Zwischen DFB-Coach Jürgen Klopp und Said El Mala ging es auch um Bruder Malek: "Habe es ihm direkt erzählt"

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Über Jürgen Klopps Anruf freute sich nicht nur Said El Mala, sondern auch dessen Bruder Malek.

Während Said El Mala erneut für die deutsche Nationalmannschaft nominiert wurde, gelang Bruder Malek kürzlich das erste Bundesliga-Tor. Eine Story, die auch Bundestrainer Jürgen Klopp bewegt.

Im Sky-Interview auf Klopps Anruf zur Nominierung angesprochen, verriet El Mala: "Er sagt, dass du wieder dabei bist und dann kommen meist noch ein, zwei andere Storys dazu. Diesmal hat er mir gesagt, dass es ihn gefreut hat, dass mein Bruder rein kam und ein Tor gemacht hat. Dass ihn das gefreut hat, wie wir zusammen gejubelt haben."

Klopp sprach mit El Mala auch über Bruder Malek: "Nicht selbstverständlich"

Malek El Mala, knapp eineinhalb Jahre älter als der 20-jährige Said, hatte am vergangenen Wochenende sein Bundesligadebüt für den 1. FC Köln gegeben und im Spiel bei Union Berlin prompt kurz nach seiner Einwechslung ein wichtiges Tor erzielt, zum 1:1-Endstand getroffen. "Das ist auch was Schönes und nicht selbstverständlich", sagte Said El Mala, längst Leistungsträger beim FC, über Klopps Worte zu dem besonderen familiären Ereignis.

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"Ich habe es direkt Malek erzählt, der hat sich auch sehr gefreut", gab der Offensivspieler Klopps Botschaft sofort weiter. El Mala war schon vor rund einem Jahr im November 2025 noch von Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals in die A-Nationalmannschaft berufen worden, kam damals allerdings noch nicht zum Einsatz. Auch die WM verpasste der Kölner, bei den ersten Länderspielen nach der WM war er Teil des zweiten Teils des 44 Mann starken XXL-Kaders von Klopp, der im Anschluss an die verkorkste Weltmeisterschaft von Nagelsmann übernommen hatte.

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Beim 2:0 gegen Serbien Anfang Oktober kam El Mala schließlich zu seinem Länderspieldebüt, wurde zur zweiten Halbzeit eingewechselt. Auch beim 0:0 in Griechenland brachte Klopp ihn als Joker, nun holte der Bundestrainer den Dribbler auch in seinen zweiten, mit 24 Akteuren deutlich kleineren Kader.

Malek El Mala traf gleich beim Bundesligadebüt für den 1. FC Köln

Die Brüder El Mala waren 2025 gemeinsam von Drittligist Viktoria Köln zum FC gewechselt. Während Said auf Anhieb wichtiger Teil der Bundesligamannschaft war, spielte Malek bis dato zumeist für das B-Team in der Regionalliga West. Mit starken Leistungen dort verdiente sich der 21-jährige Mittelstürmer nun seinen ersten Einsatz bei den Profis, schon in den beiden Pflichtspielen vor der Ligapartie bei Union hatte er zum Aufgebot der Kölner gezählt.

Getty Images

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Nach dem ganz besonderen vergangenen Sonntag in Berlin inklusive Tor von Malek El Mala seien die Eltern "sehr, sehr stolz" gewesen, verriet Said. "Als wir einen Tag später Facetime gemacht haben, hatte meine Mama keine Stimme mehr. Ich glaube, sie hat im Stadion sogar geweint." Er glaube, die Familie auf der Tribüne an der Alten Försterei habe sich "noch zehnmal mehr gefreut als ich auf dem Platz."

Said El Mala kam diese Saison bisher wettbewerbsübergreifend in neun Einsätzen auf vier Tore für den FC, bei dem er nach langen Wechselspekulationen im Sommer einen neuen, bis 2031 datierten Vertrag unterschrieben hatte. Neben den eigenen Treffern lieferte er 2026/27 auch schon einen Assist.