FSV Zwickau vs. Chemnitzer FC heute: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, TICKER und Co. - die Übertragung der 3. Liga

In der 3. Liga steht der 37. Spieltag auf dem Plan. Chemnitz gastiert in Zwickau. Hier gibt's alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Die biegt langsam aber sicher auf die Zielgerade ein: Der FSV Zwickau hat am vorletzten Spieltag den Chemnitzer FC zu Gast. Anpfiff zu diesem brisanten Duell ist um 19 Uhr.

In der dritthöchsten Spielklasse geht es um nichts mehr? Von wegen! Zwischen Zwickau und dem CFC geht es sogar um jede Menge, denn beide Teams könnten noch direkt den Gang in die Regionalliga antreten.

Aktuell rangiert Zwickau auf dem letzten direkten Abstiegsplatz 17 (40 Punkte), Chemnitz ist einen Punkt und einen Platz besser aufgestellt. Hier geht's zur ganzen Tabellensituation im Abstiegskampf.

Mehr Teams

Gerade deswegen bietet das Duell FSV Zwickau vs. Chemnitzer FC heute eben jene Brisanz. Wer wird das Duell für sich entscheiden? Das können wir an dieser Stelle nicht prophezeien, andere Infos könnt Ihr von uns dennoch erhalten.

FSV Zwickau vs. Chemnitzer FC heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alle Daten zur Live-Übertragung der vollen 90 Minuten in der 3. Liga.

FSV Zwickau vs. Chemnitzer FC heute live: Das Spiel der 3. Liga im Überblick

Duell FSV Zwickau vs. Chemnitzer FC Datum Mittwoch, 1. Juli 2020 - 19 Uhr Ort GGZ ARENA, Zwickau Zuschauer keine (Geisterspiel)

FSV Zwickau vs. Chemnitzer FC heute live im TV sehen: Wie geht das?

Der FSV Zwickau spielt daheim gegen den Chemnitzer FC und es geht um vieles. Zahlreiche Spiele der 3. Liga werden in dieser Saison 2019/20 live im deutschen Free-TV gezeigt / übertragen. Doch wie sieht das an diesem Mittwoch aus?

Nicht gut - FSV Zwickau vs. Chemnitzer FC wird heute nicht in voller Länge im frei empfangbaren deutschen Fernsehen gezeigt / übertragen. Das liegt daran, dass das Spiel unter der Woche stattfindet und all jene Begegnungen der 3. Liga nicht kostenlos angeschaut werden können.

Heißt: Die Sender der ARD zeigen / übertragen FSV Zwickau vs. Chemnitzer FC heute nicht live im TV, stattdessen kann die Begegnung auf MagentaSport angesehen werden. Hier folgen nun alle Details zur Übertragung heute im TV bei MagentaSport.

FSV Zwickau vs. Chemnitzer FC heute live im TV bei MagentaSport schauen

Der exklusive Anbieter des Spiels Zwickau gegen Chemnitz ist MagentaSport. Hier läuft das Duell live und in voller Länge ab 19 Uhr. Kommentator der Partie ist Alexander Küpper.

Ihr wollt Euch aber nicht nur dieses Duell anschauen, sondern seid einfach heiß auf alle Duelle der 3. Liga? Dann könnt Ihr mit einem gültigen Abonnement bei MagentaSport auch zahlreiche andere Duelle der 3. Liga anschauen. Hier gibt's einen Überblick über alle Spiele des Tages.

All diese könnt Ihr ebenfalls live im TV bei MagentaSport anschauen - als Einzelspiel oder in der Konferenz. Hier könnt Ihr direkt zu dieser springen und Ausschnitte aller Begegnungen heute live sehen. Kommentatoren sind hier Alexander Klich und Martin Piller.

Im nächsten Abschnitt folgen detaillierte Informationen zu MagentaSport, dem Abonnement dort und der Übertragung von Zwickau vs. Chemnitz heute live im TV.

Quelle: Getty Images

FSV Zwickau vs. Chemnitzer FC heute live auf MagentaSport: So kommt die 3. Liga live im TV

Wer die Sender von MagentaSport einschalten möchte, braucht ein Abo beim Pay-TV-Sender. Derzeit kostet Euch die Mitgliedschaft 16,95 Euro monatlich. Wer direkt ein Jahresabo abschließt, zahlt allerdings nur 9,95 Euro pro Monat. Egal, für welches Ihr Euch entscheidet: FSV Zwickau vs. Chemnitzer FC wird dann live im TV zu sehen sein.

Noch billiger wird es, wenn Ihr Telekom-Kunden seid. Hier ist MagentaSport im ersten Vertragsjahr inklusive. Anschließend werden für das Sportangebot 4,95 Euro monatlich fällig.

Weitere Informationen zum Abonnement findet Ihr auf der offiziellen Webseite!



FSV Zwickau vs. Chemnitzer FC heute im LIVE-STREAM sehen: Die 3. Liga online schauen

Ihr fragt Euch sicher, wie es denn im Netz aussieht: Kann man FSV Zwickau vs. Chemnitzer FC heute im LIVE-STREAM anschauen und falls ja, wie geht das?

Diese Frage ist recht schnell beantwortet, denn es gibt nur eine einzige Option, um die vollen 90 Minuten der 3. Liga zu sehen. MagentaSport hat - wie Ihr nun wisst - die Exklusivrechte an der Übertragung des Spiels FSV Zwickau vs. Chemnitzer FC.

Demnach könnt Ihr nur dort die Partie in voller Länge im LIVE-STREAM verfolgen. Die Übertragung ist dabei identisch mit der im TV - MagentaSport läuft ebenso auf Euren mobilen Geräten im LIVE-STREAM. Wer sich über die Kosten des Streaming-Abonnements bei MagentaSport informieren möchte, findet alle Infos unter diesem Link.

FSV Zwickau vs. Chemnitzer FC heute im LIVE-STREAM bei Magenta sehen: Die Übersicht

Quelle: Getty Images

FSV Zwickau vs. Chemnitzer FC heute im LIVE-TICKER bei Goal erleben

Ihr habt kein Abonnement bei MagentaSport? Dann fallen die beiden Optionen schon einmal weg, um FSV Zwickau vs. Chemnitzer FC heute live im TV oder LIVE-STREAM anzuschauen?

Goal hat einen LIVE-TICKER als Alternative parat. Mit diesem verpasst Ihr keine wichtige Aktion aus der 3. Liga an diesem Mittwoch. Ihr wollt wissen, wer das entscheidende Tor vorbereitet, den wichtigen Elfmeter verwandelt oder die Rote Karte bekommt?

Dann seid Ihr bei Goal an der richtigen Adresse. Im kostenlosen LIVE-TICKER zu FSV Zwickau vs. Chemnitzer FC heute beginnt um 18.40 Uhr. Es ist schon soweit? Dann hier entlang!

Platzierung Team Spiele Tordifferenz Punkte 15. 1. FC Magdeburg 36 5 43 16. Chemnitzer FC 36 -7 41 17. FSV Zwickau 36 -6 40 18. Preußen Münster 36 -10 39 19. Sonnenhof Großaspach 36 -31 32 20. Carl Zeiss Jena 36 -46 19

Quelle: Getty Images

FSV Zwickau vs. Chemnitzer FC heute live schauen: Die Aufstellung

Die Mannschaftsaufstellung wird vom jeweiligen Trainer gegen 18 Uhr verraten. Dann findet Ihr diese auch an dieser Stelle.

FSV Zwickau vs. Chemnitzer FC heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen