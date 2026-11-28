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Wann ist Anstoß bei RB Salzburg gegen LASK?

Österreich 1. Bundesliga - Spielwoche 14 29. Nov. 2026 - 11:00 Red Bull Arena

RB Salzburg empfängt LASK in der Red Bull Arena zum Spitzenspiel der österreichischen Bundesliga. Es treffen der Zweite und der Dritte der Tabelle aufeinander.

Salzburg kommt mit gemischten Gefühlen in die Partie. Unter Danny Röhl gab es zuletzt ein 2:0 in der Europa League gegen Ararat Armenia, davor aber eine 0:1-Niederlage bei Austria Wien.

In der Liga gewann Salzburg zuletzt in Graz mit 4:3 und zuvor 5:1 gegen Austria Lustenau. Die Offensive trifft also, doch hinten lässt die Mannschaft regelmäßig Gegentore zu.

LASK reist mit Dietmar Kühbauer an und hat zuletzt einen Dämpfer erhalten. In der Champions League unterlag das Team bei Bodø/Glimt mit 0:1.

Davor hatte LASK drei Pflichtspiele in Folge gewonnen, darunter ein 2:1 gegen Hartberg und ein 4:2 in Ried. Die Gäste wollen nun in der Liga wieder anknüpfen.

Das jüngste Duell ging an Salzburg: Ende Oktober siegte der Rekordmeister mit 3:1 in Linz. Wo Sie die Partie sehen können, lesen Sie hier.

Was war zuletzt bei RB Salzburg und LASK los?

RB Salzburg holte aus den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege bei zwei Niederlagen, ohne Unentschieden. Zuletzt gewann das Team in der Europa League mit 2:0 gegen Ararat Armenia. Zuvor folgten ein 0:1 bei Austria Wien und ein 4:3 bei Sturm Graz. Insgesamt erzielte Salzburg 11 Tore und kassierte 7.

LASK steht bei vier Siegen und einer Niederlage. Zuletzt verlor die Mannschaft in der Champions League mit 0:1 bei Bodø/Glimt. Davor gab es ein 2:1 gegen Hartberg, ein 4:2 in Ried und ein 4:0 gegen Slovan Bratislava. LASK traf zwölfmal und kassierte fünf Gegentore.

Wie könnten RB Salzburg und LASK aufstellen?

In welcher Form sind RB Salzburg und LASK?

Wie sieht die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wo stehen RB Salzburg und LASK in der Tabelle?