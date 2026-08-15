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Tim Ursinus

Zwei völlig neue Namen! So plant der BVB nach dem geplatzten Transfer von Said El Mala

Bundesliga
Borussia Dortmund
S. El Mala
G. Konstantelias
C. Nkunku
J. Sancho
F. Asllani
I. Mbaye
A. Ezzalzouli
A. Moleiro

Der BVB scheint zahlreiche Alternativen zu Said El Mala auf der Liste zu haben.

Nach dem geplatzten Transfer von Said El Mala hat der BVB wohl zahlreiche Alternativen auf dem Zettel. Eine Spur soll schon ganz heiß sein. Die Bild-Zeitung nennt gleich mehrere Kandidaten, die Dortmund nun für eine Verstärkung für die Offensive auf der Liste hat. Bereits während den zähen Verhandlungen mit dem 1. FC Köln über den deutschen U21-Nationalspieler soll sich die Borussia mit einem Plan B beschäftigt haben.

Demnach ganz oben auf Liste: Giannis Konstantelias von PAOK Saloniki, der im vergangenen Sommer bereits unmittelbar vor einem Wechsel zum VfB Stuttgart gestanden hatte. Der Grieche kann sowohl im offensiven Zentrum als auch auf dem linken Flügel eingesetzt werden und wäre die perfekte Ergänzung zu Königstransfer Konstantinos Karetsas.

Kontakt zwischen den Vereinen und der Spielerseite soll schon länger bestehen. Als Ablöse wären wohl rund 25 Millionen Euro fällig, die Gehaltsvorstellungen des 23-Jährigen sollen sich auf drei Millionen Euro pro Jahr belaufen. Das Gesamtpaket wäre also deutlich günstiger als bei einer El-Mala-Verpflichtung gewesen.

BVB: Was ist eigentlich mit Fisnik Asllani?

Laut der Bild-Zeitung könnte auch Fisnik Asllani wieder Thema werden, der in Ole Book einen großen Befürworter haben soll. Der Sportdirektor kennt den Stürmer der TSG Hoffenheim noch aus gemeinsamen Tagen bei der SV Elversberg. Sein Wechsel zu RB Leipzig war auf der Zielgeraden wegen medizinischer Bedenken geplatzt.

Nun könnte doch noch der Schritt zum BVB folgen, der sogar sein Wunschverein sein soll. Außerdem gibt es Gerüchte um Christopher Nkunku, der aufgrund der verpassten Champions-League-Qualifikation bei der AC Milan nach nur einem Jahr schon wieder auf dem Abstellgleis steht, und Ibrahim Mbaye. Um Letzteren bemüht sich laut der französischen Zeitung L'Equipe inzwischen aber intensiv der FC Liverpool.

Klub Freundschaftsspiele
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BVB-Alternativen zu Said El Mala: Was macht Jadon Sancho?

Die Bild-Zeitung bringt aber auch zwei völlig neue Namen bei der Borussia ins Gespräch: Abde Ezzalzouli (24, Betis Sevilla) und Alberto Moleiro (22, FC Villarreal). Beide Flügelspieler sollen unter genauer Beobachtung stehen, würden aber jeweils wohl viel Geld kosten. Unter 40 Millionen Euro scheint ein Zuschlag unrealistisch zu sein. Eine etwas defensivere Variante stellt obendrein Joey Veermann dar. Der zentrale Mittelfeldspieler kann die PSV Eindhoven per Ausstiegsklausel für 20 Millionen Euro verlassen, die allerdings nur noch für wenige Tage gültig sein soll.

Und dann wäre da noch Jadon Sancho. Schon häufiger wurde über eine erneute Rückholaktion des Engländers spekuliert. Der 26-Jährige ist inzwischen vereinslos, nachdem sein Vertrag bei Manchester United ausgelaufen war. Zuletzt hielt er sich bei einem englischen Zehntligisten fit. Dementsprechend soll es Bedenken über seinen Fitnesszustand geben. Auch hieß es unlängst, dass der BVB Zweifel hegen soll, ob Sancho überhaupt noch eine Verstärkung darstellen würde. Schließlich soll derzeit auch kein anderer europäischer Topklub um dessen Dienste buhlen.


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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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