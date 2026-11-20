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Angesichts der prekären sportlichen Lage will Gladbach im Januar personell nachlegen.

Bundesligaschlusslicht Borussia Mönchengladbach will sich im Winter mit Ex-Nationalspieler Robert Andrich (32) vom Rhein-Rivalen Bayer Leverkusen verstärken. Das berichtet Sky.

Demnach hätten sich die Fohlen für das anstehende Transferfenster im Januar nach der Möglichkeit eines Transfers des defensiven Mittelfeldmanns erkundigt. Knackpunkt bei einem möglichen Wechsel sei allerdings die Bereitschaft Andrichs, nach Gladbach zu gehen. Dort würde man ihn jedenfalls "mit offenen Armen empfangen".

Der Vertrag des gebürtigen Potsdamers bei Bayer läuft noch bis 2028. Im Sommer gab es Theater um ihn, weil der neue Cheftrainer Carles Martinez den vormaligen Kapitän abgeben wollte und auch öffentlich kundtat, nicht mehr auf ihn zu setzen. Andrich wurde damals unter anderem bei Eintracht Frankfurt als Neuzugang gehandelt.

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Schließlich gab es eine Kehrtwende und er blieb in Leverkusen. Dort ist er von einem Stammplatz allerdings weit entfernt. Andrich absolvierte in dieser Saison zwar zehn Pflichtspieleinsätze (ein Tor), davon aber nur deren zwei über die volle Distanz.

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Robert Andrich denkt über "andere Erfahrung" nach

Über einen möglichen Abschied vom Werksklub nach mehr als fünf Jahren sagte er kürzlich im Podcast Kerners 11: "Ich bin auch in einem Alter, in dem man darüber sprechen kann, dass man vielleicht noch mal eine andere Erfahrung macht."

Neben Andrich haben die Gladbacher Verantwortlichen um Sportchef Rouven Schröder laut Sky noch eine weitere Verstärkung mit massig Erfahrung in der Bundesliga im Visier: Auch bei Danilho Doekhi (28) von Serie-A-Spitzenreiter Lazio Rom sollen sie angeklopft haben. Der niederländische Innenverteidiger absolvierte 117 Partien für Union Berlin im deutschen Oberhaus.

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Er wechselte im Sommer in die Ewige Stadt und steht dort noch bis 2029 unter Vertrag. Nach gutem Start verlor er unter Coach Gennaro Gattuso seinen Stammplatz. In den letzten fünf Ligaspielen saß Doekhi jeweils über die kompletten 90 Minuten auf der Bank.

Andrich und Doekhi seien zwei Kandidaten mit "Erfahrung und günstigem Preis", die man sich bei den Fohlen "zutraut", um sich für den Kampf gegen den Abstieg in die 2. Bundesliga zu rüsten, heißt es.

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Gladbach hat einen miserablen Saisonstart mit nur einem Sieg und insgesamt vier Punkten aus neun Spielen hingelegt. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt aktuell fünf Zähler.