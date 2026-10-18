Der Argentinier glänzte beim 3:1 von Inter Miami bei Atlanta United in der nordamerikanischen Topliga mit einem Doppelpack binnen vier Minuten. Zudem verzeichnete der Weltmeister von 2022 eine Vorlage zum 1:0 durch German Berterame (45.). Messi ist damit der erste Spieler in der MLS, dem 15 Assists in drei aufeinanderfolgenden Saisons gelangen.

Auch in der aktuellen Torjägerliste steht der 39-Jährige ganz oben. Mit 25 Treffern führt er das Ranking deutlich vor Petar Musa (20/FC Dallas) an. In Atlanta machte Messi nach dem Führungstreffer von Berterame in der 56. und 60. Minute alles klar. Das Ticket für die Playoffs hat Miami, Zweiter der Eastern Conference, bereits sicher.

Thomas Müller und Timo Werner dürfen feiern - Rückschlag für Marco Reus

Ohne den zuletzt am Oberschenkel verletzten Thomas Müller machten die Vancouver Whitecaps mit einem 2:1 beim FC Austin die Teilnahme an der Meisterrunde perfekt. Am Dienstag hatte der Weltmeister von 2014 Hoffnung auf ein baldiges Comeback gemacht, Müller postete ein Foto von sich vor dem Trainingsplatz. Dazu schrieb er: "Zurück auf dem Spielfeld. Hatte heute ein kleines Lauftraining."

Die San Jose Earthquakes um Timo Werner sicherten sich mit einem 1:1 gegen Club de Foot Montreal ebenfalls einen Platz in den Playoffs. Der frühere Nationalspieler Marco Reus muss mit Los Angeles Galaxy hingegen weiter um den Einzug bangen. Der 37-Jährige musste sich mit einem 2:2 gegen den FC San Diego zufriedengeben, Reus lieferte die Vorlage zum 2:1. Derzeit belegt LA Galaxy den achten Platz im Westen.