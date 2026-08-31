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FC Basel v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Daniel Buse

Zwei Teenager von Bundesligisten: FC Barcelona arbeitet angeblich an zwei Transfercoups

La Liga
FC Barcelona
M. Catovic
Hamburger SV
VfB Stuttgart

Karim Adeyemi ist in diesem Sommer schon aus der Bundesliga zu den Katalanen gekommen - nun soll ein Duo folgen.

Der FC Barcelona holt kurz vor Ende der Transferperiode angeblich zwei Spieler von Bundesligisten. Dabei handelt es sich um Mikael Baza vom Hamburger SV und Mirza Catovic vom VfB Stuttgart. Baza, der Cousin von Bayern Münchens Jonathan Tah, wird nach Informationen von Sky Sport am Dienstag den Medizincheck bei den Katalanen absolvieren. Geht alles glatt, unterschreibt er einen bis 2029 gültigen Vertrag.

Beim HSV hatte der 16-jährige Baza noch einen bis 2027 laufenden Vertrag, den er aber nicht verlängern wollte. Dies habe er den Verantwortlichen auch schon mitgeteilt, sodass diese nun dem Barca-Transfer zugestimmt hätten. Über die Höhe der Ablösesumme ist nichts bekannt.

Catovic wird den Sky-Infos zufolge zunächst per Leihe nach Barcelona kommen. Dafür kassieren die Stuttgarter eine Gebühr in Höhe von 600.000 Euro. Darüber hinaus sicherte sich Barca laut Fabrizio Romano eine Kaufoption in Höhe von 3,5 Millionen Euro, falls Catovic bei den Katalanen überzeugt. Sollte der 19-Jährige auf eine bestimmte Anzahl von Partien für die erste oder zweite Barca-Mannschaft kommen, greift eine Kaufpflicht für die Blaugrana, die je nach Einsatzzahl laut Sky zwischen fünf und zehn Millionen Euro liegt.

imago-sport-1082032992.jpgIMAGO

Catovic ist zunächst - genau wie Baza - für die U19 und die zweite Mannschaft in Barcelona vorgesehen. Für den VfB kam er in der vergangenen Saison in 29 Drittliga-Spielen für die Zweite zum Einsatz.

Welche Strategie verfolgt der FC Barcelona?

Der FC Barcelona setzt in den letzten Jahren verstärkt darauf, talentierte Spieler aus der ganzen Welt in seine Jugendmannschaften zu holen, um sie dort für die erste Mannschaft auszubilden. So probierte es auch Jugendnationalspieler Noah Darvich bei Barca. Mittlerweile gehört der 19-Jährige dem VfB Stuttgart und ist nach Elversberg ausgeliehen.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.

Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.

Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.

Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.

Der FC Barcelona hat insgesamt 110 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.

Der FC Barcelona hat 29 Mal die spanische La Liga gewinnen können.

Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.

Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.

Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.

Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.

Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.

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