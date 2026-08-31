Der FC Barcelona holt kurz vor Ende der Transferperiode angeblich zwei Spieler von Bundesligisten. Dabei handelt es sich um Mikael Baza vom Hamburger SV und Mirza Catovic vom VfB Stuttgart. Baza, der Cousin von Bayern Münchens Jonathan Tah, wird nach Informationen von Sky Sport am Dienstag den Medizincheck bei den Katalanen absolvieren. Geht alles glatt, unterschreibt er einen bis 2029 gültigen Vertrag.

Beim HSV hatte der 16-jährige Baza noch einen bis 2027 laufenden Vertrag, den er aber nicht verlängern wollte. Dies habe er den Verantwortlichen auch schon mitgeteilt, sodass diese nun dem Barca-Transfer zugestimmt hätten. Über die Höhe der Ablösesumme ist nichts bekannt.

Catovic wird den Sky-Infos zufolge zunächst per Leihe nach Barcelona kommen. Dafür kassieren die Stuttgarter eine Gebühr in Höhe von 600.000 Euro. Darüber hinaus sicherte sich Barca laut Fabrizio Romano eine Kaufoption in Höhe von 3,5 Millionen Euro, falls Catovic bei den Katalanen überzeugt. Sollte der 19-Jährige auf eine bestimmte Anzahl von Partien für die erste oder zweite Barca-Mannschaft kommen, greift eine Kaufpflicht für die Blaugrana, die je nach Einsatzzahl laut Sky zwischen fünf und zehn Millionen Euro liegt.

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Catovic ist zunächst - genau wie Baza - für die U19 und die zweite Mannschaft in Barcelona vorgesehen. Für den VfB kam er in der vergangenen Saison in 29 Drittliga-Spielen für die Zweite zum Einsatz.

Welche Strategie verfolgt der FC Barcelona?

Der FC Barcelona setzt in den letzten Jahren verstärkt darauf, talentierte Spieler aus der ganzen Welt in seine Jugendmannschaften zu holen, um sie dort für die erste Mannschaft auszubilden. So probierte es auch Jugendnationalspieler Noah Darvich bei Barca. Mittlerweile gehört der 19-Jährige dem VfB Stuttgart und ist nach Elversberg ausgeliehen.