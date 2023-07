"Zwei Stunden lang runtergemacht worden": Tottenham-Stürmer Richarlison enthüllt Standpauke durch Antonio Conte

Richarlison, Angreifer der Spurs, enthüllt, dass ihm Ex-Coach Antonio Conte in einer Teamsitzung ordentlich die Leviten las.

WAS IST PASSIERT? Stürmer Richarlison von Tottenham Hotspur hat enthüllt, dass ihm sein ehemaliger Trainer Antonio Conte in einem Teammeeting einst eine zweistündige Standpauke hielt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Vorangegangen war eine Kritik von Richarlison an Conte, nachdem Tottenham aus der Champions League ausgeschieden war.

WAS WURDE GESAGT? "Natürlich habe ich mich lächerlich gemacht, als ich in dem Interview sagte, dass ich Zeit brauche und alles andere. Es war aber nach dem Ausscheiden in der Champions League und ich habe mich bei ihm entschuldigt", sagte der Brasilianer im Podcast Que Papinho.

Der italienische Coach ließ das aber nicht auf sich sitzen und stauchte ihn im Anschluss vor versammelter Mannschaft zusammen. Eine Reaktion, die Richarlison im Nachhinein verstehen kann. "Er muss auch gegenüber der Gruppe Härte zeigen, um zu zeigen, dass er da ist, dass er immer noch das Sagen hat. Das ist seine Art, mit den Leuten umzugehen, mit der Gruppe. Er hat fast zwei Stunden damit verbracht, mich in der Sitzung vor allen Leuten runterzumachen", führte er lachend aus.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Conte verpflichtete Richarlison zu Beginn der Saison 2022/23 von Everton, doch der Stürmer kämpfte mit seiner Form und Verletzungen und erzielte nur ein Tor in der Premier League.