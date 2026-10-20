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Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Bart DHanis
Übersetzt von

"Zwei Spieler sind bei Manchester United aneinandergeraten": Bei Manchester United herrscht jetzt auch in der Kabine dicke Luft

Manchester United

Gary Neville hat bei Sky Sports von Ärger in der Kabine von Manchester United berichtet. Der ehemalige Spieler ist sich ziemlich sicher, dass Amad Diallo und Lisandro Martínez aneinandergeraten sind.

Vergangene Woche leistete Manchester United in der Champions League kaum Gegenwehr und verlor auswärts bei Atlético Madrid mit 0:2.

Lisandro Martínez stellte sich nach dem Spiel den Kameras von Amazon Prime. In einem scharfen Interview kritisierte er den Technischen Direktor des Klubs offen.

Martínez zufolge investierte der Klub im vergangenen Sommer viel zu wenig in den Kader. Er hatte deutlich mehr erwartet. Seine Äußerungen stießen auf erhebliche Kritik. Der Klub erwägt, die Option zur Verlängerung seines Vertrags um ein Jahr nicht zu ziehen.

Nach dem Interview des argentinischen Verteidigers schrieb Diallo auf Snapchat: "Eine absolute Schande, mir fehlen die Worte.“ Auch der Beitrag sorgte für erhebliches Aufsehen.

Neville ist sich sicher, dass Diallos Beitrag gegen Martínez gerichtet war. "Ich glaube, dass es zwischen ihnen in der Kabine ganz sicher eine hitzige Diskussion gab; sie hatten einen Streit. Hundertprozentig. Es ist unmöglich, dass sie dieses Thema nicht mit Martinez besprochen haben. Wenn man an Amad Diallos Snapchat-Beitrag denkt: Er war gegen seinen Mitspieler gerichtet. Es ist also klar, dass sie miteinander im Streit liegen. Martinez ist zu weit gegangen, aber Amad auch", schloss er.

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