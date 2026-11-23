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Die Königlichen meldeten sich im Sommer gleich doppelt beim FCB, um über das Thema Olise zu sprechen.

Michael Olise und Real Madrid - im Sommer gab es zahlreiche Gerüchte, nun hat Sportboss Max Eberl zwei Telefonate mit den Königlichen enthüllt. Es war eines der größten Themen während der WM 2026 im Sommer - das Gerücht um einen möglichen Wechsel von Bayern Münchens Superstar Michael Olise zu Real Madrid. FCB-Sportvorstand Max Eberl hat nun bestätigt, dass die Königlichen diesbezüglich sogar zweimal angerufen hätten.

"Real Madrid hat zweimal angerufen, um zu versichern, dass es keinerlei Kontakt gab oder gibt", erklärte Eberl nun im Rahmen eines Fanclub-Treffens am Wochenende. Vonseiten Reals folgte sogar ein öffentliches Statement, dass man Olise im Sommer 2026 definitiv nicht verpflichten werde.

Auch Bayern-Präsident Herbert Hainer hatte vor wenigen Tagen bestätigt, dass er bezüglich Olise auch eine Unterhaltung mit seinem Real-Pendant Florentino Perez hatte, dieser habe ihm jedoch ebenfalls "versichert, dass Real Madrid weder mit ihm noch mit seinem Berater je ein Gespräch geführt hat."

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Vor allem in der zurückliegenden Transferperiode war immer wieder das Gerücht aufgekommen, dass sich Real um eine Verpflichtung Olises bemühe. Nachdem Perez im Zuge des Präsidentschaftswahlkampfes den Fans einen Mega-Transfer im Stile von Cristiano Ronaldo versprochen hatte, berichteten diverse Medien, dass damit der 24-Jährige von den Bayern gemeint war.

Die Sportzeitung L'Equipe berichtet außerdem erst kürzlich, dass Olises Nationalmannschaftskollegen Kylian Mbappe und Ibrahima Konate den Ausnahmespielers des Rekordmeisters regelrecht "bearbeiten" würden, um ihn von einem Wechsel zu Real Madrid zu überzeugen.

Der Vertrag von Olise an der Isar läuft noch bis 2029, ein vorzeitiger Abgang ist aktuell kein Thema. Zudem bestätigten die Bayern-Bosse zuletzt immer wieder, dass man sich zu gegebener Zeit mit der Entourage des Franzosen zusammensetzen werde, um über eine Ausdehnung des Arbeitspapiers zu sprechen.