Zwei Endspiele vor der Länderspielpause? Bundesliga-Trainer "steht das Wasser schon bis zum Hals"

Nach Informationen der Bild steht dem argentinischen Cheftrainer der Sachsen "das Wasser schon bis zum Hals". Demnach könnten die beiden Partien vor der Länderspielpause gegen den Hamburger SV und Bayer 04 Leverkusen bereits Endspiele für Demichelis sein.

Grund für die neue Aufregung um den ehemaligen Verteidiger des FC Bayern München ist die böse 1:4-Pleite, die die Leipziger am gestrigen Donnerstagabend zum Auftakt in die neue Champions-League-Saison gegen Como 1907 kassierten.

RB präsentierte sich dabei über weite Strecken völlig plan- und harmlos im Offensivspiel und ließ auch in Sachen Laufbereitschaft und Zweikampfverhalten einiges vermissen. "Das ist beschissen. Das fühlt sich gerade echt kacke an. Wir haben heute ordentlich einen auf den Deckel gekriegt. Das war kein guter Auftritt von uns und wir müssen schleunigst etwas ändern", schimpfte etwa Kapitän David Raum.

Gleichwohl soll es bereits während der Saisonvorbereitung "Bedenken" innerhalb des Vereins gegeben haben, ob Demichelis die richtigen Ansätze für das Leipziger Spiel habe. Demnach sei es intern Thema gewesen, dass der 45-Jährige in seiner bisherigen Laufbahn als Trainer zu wenig Ideen im Spiel mit dem Ball präsentiert hätte.

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Martin Demichelis folgt als Trainer bei RB Leipzig auf Ole Werner

Demichelis hatte das Amt als Cheftrainer des Sachsen erst im zurückliegenden Sommer als Nachfolger des entlassenen Ole Werner übernommen. Zuvor war der langjährige Bayern-Verteidiger beim spanischen Absteiger RCD Mallorca tätig.

Um den Argentinier zu holen, soll Leipzig gar von einer Ausstiegsklausel in Demichelis' Vertrag Gebrauch gemacht haben. Sein Arbeitspapier bei RB läuft bis 2028.

Zum Bundesliga-Auftakt hatte Leipzig einen 3:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach gefeiert. Auch im DFB-Pokal gab man sich keine Blöße - Regionalligist Eintracht Trier wurde standesgemäß mit 6:0 bezwungen. Am vergangenen Wochenende setzte es dann mit dem 1:3 gegen Werder Bremen die ersten Saisonpleite.