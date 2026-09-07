Zwangspause statt Debüt: Leon Goretzka muss bei Aston Villa "frustrierenden" Rückschlag hinnehmen

Am Montag erklärte der 31-jährige Mittelfeldspieler bei Instagram, dass er eine Zwangspause einlegen müsse. Erst nach den Länderspielterminen Ende September, Anfang Oktober stehe er wieder zur Verfügung.

"Leider hat mein Körper auf die erhöhten Belastungen nach der Zeit ohne Spiele reagiert", schrieb Goretzka. "Es ist frustrierend, aber ich brauche diese kurze Pause jetzt, um wieder mit ganzer Kraft zurückzukommen."

Goretzka bedankte sich im gleichen Post bei den Fans des Europa-League-Siegers für den herzlichen Empfang. Er habe das Gefühl, am richtigen Ort zu sein und fühle sich wohl. Die nächsten Wochen wolle er nutzen, um wieder vollkommen zu genesen.

Vier weitere Spiele wird Goretzka also mindestens verpassen. In der Champions League geht es für Villa am Dienstag in Brügge um die ersten Punkte der Saison. Dazu kommen zwei Partien in der Premier League und eins um Ligapokal, ehe die Länderspielpause beginnt.

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Aston Villa startet verheerend in die neue Saison

Am 10. Oktober geht es dann für das Team aus Birmingham gegen den FC Brentford weiter.

Nach acht Jahren beim FC Bayern München wechselte der 73-malige Nationalspieler ablösefrei zu Aston Villa, das den Saisonstart komplett in den Sand setzte. Nach drei Spielen ist das Emery-Team noch ohne Sieg und ohne Tor.

Nach zwei Pleiten zum Start gelang gegen Nottingham Forest am Wochenende der erste Punktgewinn. Villa verlor in der Sommertransferperiode mit Morgan Rogers, Ezri Konsa, Youri Tielemans und Ollie Watkins gleich vier Schlüsselspieler der so erfolgreichen jüngeren Vergangenheit.