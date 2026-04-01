Der saudische Fußballverband hat erneut auf Berichte reagiert, wonach der Franzose Hervé Renard vor Beginn der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko von seinem Amt als Cheftrainer der A-Nationalmannschaft zurücktreten werde.

Die französische Zeitung „L'Équipe“ hatte berichtet, dass Renard den Posten als Trainer der saudischen Nationalmannschaft aufgeben wolle, da ihm ein Angebot der ghanaischen Nationalmannschaft vorliege, diese bei der Weltmeisterschaft 2026 als Nachfolger des bisherigen Trainers Otto Addo zu übernehmen.

Nachdem der saudische Fußballverband erneut auf Renards Abgang reagiert hat, gibt es umso mehr Gesprächsstoff im internationalen Fußball. Diese dynamische Sportwelt bietet ebenfalls zahlreiche Chancen für Sportwetten, um aus dem Geschehen Kapital zu schlagen. Durch den Einsatz eines Winamax Bonus Code gewinnen Wettende Zugang zu exklusiven Boni, die es ermöglichen, das eigene Glück mit strategischen Einsätzen auf aktuelle Fußballentwicklungen auszuprobieren und potenziell zu maximieren.

Die saudische Zeitung „Al-Riyadiah“ zitierte jedoch Aussagen einer offiziellen Quelle innerhalb des saudischen Fußballverbands, die diese Berichte entschieden dementierte und erklärte: „Es gibt nichts dergleichen.“

Lesen Sie auch: Mit einer historischen Niederlage gegen Saudi-Arabien – die Geschichte von Renards erster Amtszeit bei der ghanaischen Nationalmannschaft

Dies ist bereits das zweite Mal, dass der saudische Fußballverband Berichte über Renards Weggang dementiert, nachdem er dies bereits vor dem Freundschaftsspiel gegen Serbien am Dienstag im TSC-Stadion in Belgrad getan hatte, das mit einer 2:1-Niederlage der „Grünen“ endete.

Der französische Trainer war in letzter Zeit heftiger Kritik ausgesetzt, nachdem sich die Mannschaft nur mit Mühe über die asiatische Relegation für die Weltmeisterschaft qualifiziert hatte, dann im Halbfinale des Arabischen Pokals ausgeschieden war und anschließend nacheinander Freundschaftsspiele gegen Ägypten und Serbien verloren hatte.