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Zum Schnäppchenpreis: Paris Saint-Germain holt WM-Star und alten Bekannten von Trainer Luis Enrique zurück

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Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain hat sich auf dem Transfermarkt bisher ziemlich zurückgehalten. Nun kommt mit Lucas Digne ein Linksverteidiger, der bereits für PSG spielte und auch mit Trainer Luis Enrique arbeitete. Er ist als Back-Up eingeplant.

Paris Saint-Germain hat am Sonntag offiziell die Verpflichtung des 33-jährigen französischen Nationalspielers und Linksverteidigers Lucas Digne von Aston Villa bekanntgegeben. Der Vertrag läuft über drei Jahre bis Sommer 2029, die Ablöse soll vergleichsweise geringe sieben Millionen Euro betragen haben.  

Digne kehrt damit zehn Jahre nach seinem Weggang zum FC Barcelona in die französische Hauptstadt zurück und ist der dritte Neuzugang des amtierenden Europameisters in diesem Sommer.

Laut Vereinsmitteilung erhält Digne die Rückennummer 12. Der Transfer soll die Position des linken Außenverteidigers verstärken und dem Portugiesen Nuno Mendes eine erfahrene Alternative bieten.

Sein Wechsel folgt auf die Verpflichtungen des dritten Torhüters Alessandro Longoni und des Stürmers Magnes Akliouche am Donnerstag. 

Wie verlief die WM in Nordamerika für Lucas Digne?

In seinen vier Jahren bei Aston Villa entwickelte sich Digne zum Schlüsselspieler. Er bestritt 182 Spiele, erzielte vier Tore und gab 24 Vorlagen. Im vergangenen Mai gewann er mit Trainer Unai Emery die Europa League und besiegte im Finale den deutschen Verein Freiburg 3:0.

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Bei der WM 2026 im Sommer startete er als Einwechselspieler, überholte unter Trainer Didier Deschamps jedoch Theo Hernandez in der Rangordnung und wurde zur ersten Wahl auf der linken Abwehrseite.

Der Franzose kehrt zu dem Verein zurück, für den er zwischen 2013 und 2016 44 Spiele bestritt, bevor er in seiner letzten Saison an die Roma ausgeliehen wurde. Er trifft dort wieder auf seinen ehemaligen Trainer Luis Enrique, der bereits bei Barcelona mit ihm zusammenarbeitete. Außerdem spielte Digne auch für Lille und den FC Everton.

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